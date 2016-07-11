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teamgb.com Ритуал зажжения Олимпийского огня

На своей странице в Facebook Дарья Клишина написала, что она счастлива и благодарит IAAF за допуск на соревнования. «Хочу поблагодарить ИААФ за принятое решение, а также высказать слова признательности команде IMG, которая меня опекает, агентам Алексею Николаеву и Оливье ван Линдонку и моим спонсорам. Отдельная благодарность — моему выдающемуся тренеру и великому человеку Лорену Сигрэйву, без которого моя карьера была бы невозможна», — рассыпалась в благодарностях Клишина.

Стоит отметить, что некоторые подписчики Клишиной посоветовали ей сменить российское гражданство на американское.

Легкоатлетка Дарья Клишина — единственная из сборной РФ, допущенная до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, ответила на обвинения в предательстве, последовавшие после высказанной ею благодарности за допуск на Олимпиаду в интервью ВФЛА.

Она заявила, что начала тренироваться у американского тренера в США не за месяц до сложившейся ситуации с российской легкоатлетической сборной, а 3 года назад. Поэтому, считает спортсменка, называть ее предателем родины — неправильно.

Также она пояснила, что просто подошла под критерии, выдвинутые IAAF, а заявку она подавала наравне со всеми.

«До последнего жду и надеюсь, что поеду на Олимпийские игры не одна, — сказала Клишина. — Хочется верить, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынесет позитивное для нас всех решение».

Читайте подробнее: Легкоатлетка Клишина: Называть меня предателем — неправильно

Двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжке в длину Дарья Клишина, единственная из российских легкоатлетов допущенная к участию в международных соревнованиях, отвергла обвинения в предательстве.

«В вопросе допуска к стартам я шла на равных со всеми российскими спортсменами: подавала заявку, как и другие наши атлеты, — заявила спортсменка в эксклюзивном интервью Rusathletics.com. — Но в силу того, что IAAF были выдвинуты определенные критерии, так получилось, что на данной стадии я подошла под них».

При этом Клишина добавила, что начала тренироваться в США у американского тренера задолго до сложившейся ситуации.

«Поэтому ругать меня и называть предателем Родины, мне кажется, неправильно, — говорит двукратная чемпионка Европы. — Я до последнего жду и надеюсь, что поеду в Рио не одна».

Читайте подробнее: Клишина ответила на обвинения в предательстве

Двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжке в длину Дарья Клишина в эксклюзивном интервью Rusathletics.com опровергла обвинения в предательстве, которые прозвучали после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила ее к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

По словам прыгуньи, она была на равных со всеми спортсменами РФ по вопросу о допуске на международные соревнования и, как и все, подала заявку.

«Но в силу того, что ИААФ были выдвинуты определенные критерии, так получилось, что на данной стадии я подошла под них», — отметила Клишина.

При этом двукратная чемпионка Европы добавила, что она тренируется в США уже около 3-х лет, а не «за месяц до сложившейся ситуации».

Читайте подробнее: Клишина: «Жду и надеюсь, что поеду в Рио не одна»

Россия никогда не поддерживала идею бойкота спортивных событий. Об этом 11 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия всегда осуждала идеи бойкотов [Олимпиады] и никогда не была сторонницей таких идей», — сказал Песков.

В ответ на вопрос о том, будет ли РФ бойкотировать Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, он вновь отметил: «Россия всегда осуждала идею бойкотов».

Песков подчеркнул, что сейчас «не время для каких-то эмоциональных реакций, сейчас время для юридических действий, которые выполняются», а также напомнил, что «осталось совсем недолго до соответствующих судебных решений».

По словам пресс-секретаря главы государства, «в плане задействования всевозможного судебного инструментария российские спортсмены и те, кто защищает интересы российских спортсменов, будут задействовать все механизмы и идти до конца».

Читайте подробнее: Песков: Россия всегда осуждала идею бойкотов Олимпиады:

Российская Федерация (РФ) всегда осуждала идеи бойкотов Олимпийских игр. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.

«Россия всегда осуждала идеи бойкотов и никогда не была сторонницей таких идей», — сказал представитель Кремля, добавив, что спортсмены РФ намерены отстаивать свое право участвовать в летней Олимпиаде.

Читайте подробнее: Песков: Россия не будет бойкотировать Олимпиаду