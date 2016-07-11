На его счету — создание лазеров различных типов. Без открытых им закономерностей квантового усиления и генерации электромагнитных волн с использованием стимулирующего излучения их просто бы не было. За это открытие вместе с американцем Чарльзом Таунсом, шедшим параллельным курсом и построившим первый квантовый генератор (мазер), ученый в 1964 году получил Нобелевскую премию («за фундаментальные работы в области квантовой электроники, приведшие к созданию генераторов и усилителей на основе принципа мазера — лазера»).

Лазер в медицине

11 июля исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося российского физика Александра Прохорова.

Большая удача для ученого — совершить открытие. Прохорову это удалось дважды. В Государственном реестре открытий СССР под № 65 значится первое — «Свето-гидравлический эффект» (28 февраля 1963). А в 1974 зарегистрировано второе — № 147 «Явление многофокусности волнового пучка в нелинейной среде», сделанное физиком спустя четыре года после первого.

Александр Михайлович Прохоров

Главный научный вклад Прохорова — создание оптической квантовой электроники. Решая задачу продвижения из радиодиапазона в область более коротких длин волн, ученый в 1958 году предложил метод, позднее названный методом оптической накачки. С помощью неоднородного электрического или магнитного поля создается вещество, молекулы которого способны порождать излучение в самоподдерживающемся режиме. О возможности создания такого молекулярного генератора Прохоров и его коллега Николай Басов сообщили на Всесоюзной конференции по радиоспектроскопии в мае 1952 года. А чуть позже разработали новый «трехуровневый метод» создания мазера. Атомы (или молекулы) с помощью «накачки» загоняются на самый верхний из трех энергетических уровней путем поглощения излучения с энергией, соответствующей разности между самым верхним и самым нижним уровнями. Большинство атомов быстро «сваливается» на промежуточный энергетический уровень, который оказывается плотно заселенным. Мазер испускает излучение на частоте, соответствующей разности энергий между промежуточными и нижним уровнями. За свое изобретение Прохоров получил Ленинскую (1959), а позже Нобелевскую премии (1964). В 2000 году за работы в области оптики ученому была присуждена медаль имени Фредерика Айвеса — высшая награда Американского оптического общества.

Сам Прохоров отмечал, что лазерная техника используетсясегодня везде — в биологии, медицине, технике, промышленности, но изначально она создавалась как мощное оружие. «Военные надеялись, что лазерный луч будет «прожигать» боеголовку и тем самым уничтожать ее, — вспоминал ученый. — И нас щедро финансировали. А мы ведь ничего не обещали! Мы просто установили, что такое оружие менее эффективно, оно «избирательно». Я доказал, что луч при ударе о металл рождает облако плазмы, которая отражает лазерный луч. То есть эффект поражения резко снижается и боеголовку довольно легко защитить от такого поражения. Иное дело, когда луч выводит из строя электронику, то есть «ослепляет» ракету. Это равносильно ее уничтожению, и такие системы сейчас созданы и действуют».

Александр Михайлович Прохоров

Разработки Прохорова нашли применение в промышленности, медицине, в изделиях специальной техники. Так, использование СВЧ мазеров в системах космической связи и радиоастрономии обеспечило передачу высококачественного изображения поверхности Венеры, что позволило успешно выполнить уникальные космические программы. А СССР в короткий срок стал лазерной державой наравне с США.

Лазер на основе двухквантовых переходов, линейка непрерывных лазеров и лазеров в инфракрасной (ИК) области, мощный газодинамический лазер — все эти приборы «родились» благодаря таланту академика. Он исследовал нелинейные эффекты, возникающие при распространении лазерного излучения в веществе: многофокусную структуру волновых пучков в нелинейной среде, возбуждение и диссоциацию молекул под действием ИК излучения, лазерную генерацию ультразвука, свойства твердых тел и плазмы при воздействии лазерного излучения.

На свет будущий Нобелевский лауреат появился в Австралии, в Атертоне. Родители-революционеры оказались там после побега из сибирской ссылки в 1912 году. После Октябрьской революции, в 1923 семья вернулась на родину. Жили в Оренбурге, Ташкенте, а в 1930 году переехали в Ленинград. Окончив семилеткуАлександр без экзаменов поступил на рабфак при Ленинградском электротехническом институте. А в 1934 стал студентом физического факультетаЛГУ. Затем была аспирантура знаменитого ФИАНа (Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР в Москве). А с 1941 — война. Прохоров ушел на фронт, служил в разведке, дважды был ранен, награжден медалью «За отвагу». Демобилизовавшись по ранению в 1944, вернулся к научной работе, защитил через два года кандидатскую диссертацию по теории нелинейных колебаний. Обычно кандидатская — некий квалификационный минимум, не претендующий на экстраординарность. Но за свою работу молодой ученый получил премиюимени академика Л.И. Мандельштама, выдающегося советского радиофизика.

Спустя несколько лет состоялась защита докторской по синхротронному излучению. В 1966 50-летний ученый был избран действительным членом Академии наук СССР. По инициативе академика в 1982 году был организован Институт общей физики АН СССР (ИОФАН). Прохоров возглавил свое детище. Сегодня институт носит имя своего основателя — Александра Михайловича Прохорова, основоположника квантовой электроники, лазерной физики и лазерных технологий.

8 января 2002 года выдающийся создатель лазера скончался. Создавая мощное оружие для уничтожения техники, он дал миру орудие помощи — без лазера невозможна в наши дни высокотехнологичная медицина.