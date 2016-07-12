С 11 по 12 июля глава МИД РФ Сергей Лавров будет находиться в Азербайджане с рабочим визитом. Ранее азербайджанские СМИ сообщали, что он посетит Баку сразу после участия в заседании глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ в Ереване, привезет после обсуждения со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном какие-то «новые» предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. При этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров подчеркивал, что от этого «зависит, состоится ли еще одна встреча президентов Азербайджана и Армении». Но Лавров перенес свой визит в Баку, и, похоже, не случайно.

Ильхам Алиев

9 июля в Варшаве завершился двухдневный саммит НАТО, куда были приглашены президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян. В этом формате они провели переговоры с госсекретарем США Джоном Керри, президентом Франции Франсуа Олландом и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ). Для Азербайджана итоги визита президента Алиева в Варшаву выглядят противоречиво. С одной стороны, в подписанном в рамках саммита совместном итоговом коммюнике говорится буквально следующее: «Мы по-прежнему привержены нашей поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана. В связи с этим мы продолжаем поддерживать усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов на Южном Кавказе, на основании этих принципов и норм международного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта». С другой стороны, как заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, комментируя переговоры госсекретаря Керри с лидерами Азербайджана и Армении, сторонам необходимо выполнить обязательства, достигнутые на встречах в Вене и в Санкт-Петербурге.

В Белом доме отметили, что важным элементом последних телефонных разговоров президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Бараком Обамой являлся нагорно-карабахский конфликт; «президент Обама выразил свою готовность интенсифицировать усилия вместе с Россией и Францией как сопредседателями Минской группы ОБСЕ по достижению всеобъемлющего урегулирования конфликта». Таким образом, Баку столкнулся с фактом, что не существует никакого «плана Путина» или «плана Лаврова» в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта и лидеры стран — сопредседательниц МГ ОБСЕ действуют согласованно, призывая к практической реализации достигнутых в Вене и в Санкт-Петербурге договоренностей: создание на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга, расширение мандата спецпредставителя ОБСЕ и после этого переход к процессу общего урегулирования.

Позиция Армении логична и понятна. Будучи членом ОДКБ, она сохраняет возможности сотрудничества и с НАТО, контролируя ситуацию сразу на двух направлениях. А что ждал Баку, принимая решение об участии в саммите НАТО в Варшаве, кроме рукопожатий президента Алиева с «сильными мира сего» и, по выражению обозревателя Deutsche Welle Бернда Ригерта, «демонстрируя, как балтийские страны, некогда входившие в состав Советского Союза, беспокойство усилением России». Тем более что, по словам Ригерта, «в НАТО полагают, что у президента Путина планы укрепить собственное влияние на Украине, в Белоруссии, Грузии, Молдавии, Азербайджане и Армении». Что может теперь ждать Баку от Москвы, кроме понятного и обычного стремления вести диалог на двухсторонней основе и развивать многопрофильные отношения как с соседней страной? Наиболее ярко эту мысль выразил, кстати, посол России в Азербайджане Владимир Дорохин: «Наши дружеские отношения с Арменией имеют глубокие корни. Мы — военно-политические союзники. Россия оказывает серьезную экономическую поддержку Армении. Мы также входим в различные интеграционные союзы. Этот конфликт можно решить только при соблюдении баланса интересов. Надо пойти на такой компромисс, чтобы стороны смогли верить друг другу. Мы не давим на стороны конфликта, мы ищем такую формулу решения конфликта, которая в равной степени устроила бы обе стороны».

В этой связи обратим внимание на определенные нюансы в заявлении пресс-службы МИД России по случаю рабочего визита Сергея Лаврова в Азербайджан. В нем говорится буквально следующее: «Азербайджан — наш важный стратегический партнер в Закавказье и в Каспийском регионе. Мы строим отношения с Баку на основе равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства. В ходе встреч в Баку состоится обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также обмен мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования в развитие договоренностей, достигнутых на недавних саммитах в Вене и Санкт-Петербурге». То есть на первые позиции выводятся вопросы развития двухсторонних отношений, а потом уже проблема нагорно-карабахского урегулирования.

Наконец, накануне визита Лаврова президент Азербайджана Алиев во время заседания кабинета министров выступил с очень противоречивым заявлением. Цитируем с нашими некоторыми комментариями в скобках: «За последние 3−4 месяца в переговорах ощущается невиданная в истории активность (соответствует конкретным фактам — С.Т.). Армения выдвинула условия для проведения переговоров. (Соответствует реальным фактам, и эти условия приняты на саммите в Вене и в Санкт-Петербурге, поддержаны лидерами стран — сопредседательниц МГ ОБСЕ — С.Т.) Этим они поставили себя в смешное положение. (Почему и кто все же оказывается в смешном положении? — С.Т.) Переговоры нужны и Азербайджану, и Армении (соответствует действительности, и такие переговоры ведутся — С.Т.). Апрельские события показали, что, если Армения продолжит провокационные действия, ситуация может измениться. (Ситуация действительно резко изменилась — С.Т.) Посредники должны оказать давление на Армению. (Давление оказывается на Азербайджан с целью, чтобы он начал выполнять венские и петербургские договоренности — С.Т.) Единственный возможный вариант урегулирования конфликта — поэтапный вариант». (Это подмена конкретной переговорной повестки дня, переход на заключительную фазу переговоров, минуя первую — мониторинг на линии фронта, появление международных наблюдателей — С.Т.)

Таким образом, президент Алиев «обнуляет» итоги предшествующих саммитов и бросает откровенный вызов лидерам стран — сопредседательниц МГ ОБСЕ, пытается перевести, по оценке аналитической службы азербайджанского агентства «Туран», ситуацию под зонтик так называемой «дуги безопасности» НАТО, хотя и на этом направлении у него нет перспектив урегулирования нагорно-карабахской проблемы по своему сценарию. Из трех сопредседателей МГ ОБСЕ США и Франция являются членами НАТО.

И не только это. По мнению агентства «Туран», Алиев при таком ходе событий может и обязательно столкнется с «непредсказуемой негативной реакцией России, а также Ирана». Это первое. Второе: Азербайджану неизбежно будут навязываться такие компоненты политики НАТО, как демократия, свобода личности, права человека и верховенство закона, чтобы сделать Баку политически привлекательным в глазах Степанакерта. Поэтому коммюнике варшавского саммита НАТО, касающееся «поддержки территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и решения конфликтов в рамках устава ООН и Хельсинкского заключительного акта», — это всего лишь слова, тогда как от Азербайджана ждут конкретных дел. Интересно, как будет выкручиваться из такой ситуации глава МИД России Лавров, если вывести за скобки заявления о желании в дальнейшем развивать двухстороннее сотрудничество между Москвой и Баку?