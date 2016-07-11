«Саммит НАТО должен заставить Владимира Путина еще раз хорошенько подумать», считает The Telegraph, вынося эту мысль в заголовок своей статьи.

e-news.su Бомбардировка Багдада

«Форум НАТО, проходящий в эти дни в Варшаве, должен решить целую сеть вопросов, начиная от угроз безопасности и кончая самовосхвалением некоторых лидеров и принятием деклараций, которые никто не читает.

Польский президент Дуда задается вопросом, что скажет ему в частной беседе Обама. Президент США, в свою очередь, озабочен стрельбой в Далласе и может уехать домой, где он сейчас нужнее. Перед глазами президента Олланда маячит призрак Криштиану Роналду, который может оставить Францию без титула на Евро — 2016 по футболу. На канцлера Меркель давят проблемы «Дойче банка» и плавательных бассейнов страны, где сексуальные домогательства мигрантов стали уже обыденным явлением. Премьера Кэмерона душит анализ ситуации: «как же можно было превратить блестящую победу на выборах в мае 2015 в бездарно проигранный референдум в июне 2016», — обрисовывает обстановку, на фоне которой открывается натовский саммит, газета.

Обозреватель издания Чарльз Кроуфорд полагает, что в такой ситуации стратегические вопросы решать — крайне сложная задача, поскольку ни один лидер не выглядит уверенным в себе.

«В особенности малоэффективной представляется позиция Обамы — его восемь лет правления в Америке запомнятся как время безуспешности. Все начиналось с неуклюжей попытки «перезагрузки» отношений с Москвой, не принесшей США дивидендов. Сегодня американские дипломаты подвергаются преследованиям в Москве. На предложения хозяина Овального кабинета заставить Асада уйти в отставку Владимир Путин позволяет себе издевательски заявлять: «Башар останется в своем кресле дольше вашего». Россия аннексировала Крым, не обращая внимания на протесты Америки, и в результате мы имеем самый мрачный со времен Второй мировой прецедент нарушении границ (как будто не было распада СССР, объединения Германии, расчленения Югославии — прим. ИА REGNUM ). Сегодня Обаме всего 28 недель до ухода с поста — кто будет с ним считаться при таких, с позволения сказать «достижениях»?

«Варшава, как место для саммита, выбрана неспроста. Бо́льшую часть периода с 1795 года и по настоящее время Польша провела под управлением России. Сегодняшняя Польша должна, по мысли натовцев, являть собой образец успеха демократии и современной европейской истории. Польша надеется получить от НАТО больше, чем просто слова поддержки — она рассчитывает на приход дополнительных военных сил, не только на ее территорию, но и к соседям в Литву, Латвию, Эстонию, — отмечает аналитик. — Йенс Столтенберг называет решение о размещении 4 батальонов альянса «самым значительным усилением обороны с времен холодной войны». Но повлияет ли это на Россию? Прямое военное вмешательство в дела страны-члена НАТО выглядит невероятным даже для слишком осмелевшей России. Ну, а что, если Путин продолжит вести свою тонкую «асимметричную войну», направленную на дестабилизацию схемы НАТО и системы взаимодействия стран внутри блока? Может ли НАТО защищать кого-то из своих членов на основе статьи 5 в случае, если Россия будет нападать на них без снарядов и ракет, разваливая все кибератаками? Европейские страны реально не способны сопротивляться проводимой Путиным политике вбивания кольев между ними».

«Позиция бесперспективна. Но может быть, именно это подтолкнет натовцев к пониманию того, что есть смысл вернуться от конфронтации к диалогу? Чтобы вместо противостояния получить устойчивое сотрудничество с Россией?» — таким посылом завершает свой анализ Кроуфорд.

«Великобритания направит сотни солдат к восточным границам НАТО, чтобы создать у России ощущение тревоги, — догадывается The Daily Mirror. — Главная задача — защитить страны бывшего коммунистического лагеря от влияния Москвы. Главная мысль, которую Дэвид Кэмерон хочет донести до Кремля: НАТО не стремится к конфронтации с Россией. Но в России должны понимать, что НАТО — это единство, которое будет защищать каждое государство, входящее в его структуру. Мы должны показать Путину, что мы сильны, тверды в своей решимости. Кэмерон обязан рассказать членам альянса, что подход к решению вопросов с Россией должен будет решаться на основе двух главных принципов: защиты и диалога. Этот саммит, по мысли Кэмерона — хорошая возможность продемонстрировать Москве, что мы будем твердо поддерживать Украину и других наших восточных союзников, ограждая их от российской агрессии».

«Действия говорят громче слов, — подытоживает автор публикации Бен Глейзи. — Великобритания гордится тем, что принимает на себя ведущую роль в развертывании войск НАТО в Восточной Европе».

«Подстегиваемые конфликтом на Украине, Россия и НАТО наращивают свое военное присутствие в Европе. Впору говорить о возможности нового противостояния в духе холодной войны, — пишет корреспондент агентства Reuters Лидия Келли. — Для России в свете этих приготовлений ключевой точкой стратегии становится Калининград, кусочек территории, отрезанный от основного тела государства вышедшими из СССР прибалтийскими республиками. Кусочек российской земли, зажатый между членами НАТО Польшей и Литвой, но не ущербный и ущемленный, а огрызающийся размещением войск Москвы на северном крае альянса. Россия объясняет это необходимостью ответа на развертывание дополнительных подразделений Североатлантического Альянса на его восточных рубежах. На саммите в Варшаве обсуждение Калининграда — один из ведущих вопросов. Русские, правда, заявляют, что не увеличивают численность здешней группировки, а только обновляют инфраструктуру. Шаг, призванный замаскировать их реальные цели».

Тема выхода Великобритании из Евросоюза обещает стать если не вечной, то, во всяком случае, очень долгоиграющей. Едва ли не каждая новость, связанная с «брекзитом», подается в прессе страны под соусом «а мы-то и не думали, а оно-то оказалось». Последствиями референдума 23 июня считается абсолютно все, что произошло и происходит в Соединенном Королевстве после этой даты, да и большинство европейских событий тоже привязывается к этому явлению.

«Определенности в действиях правительства пока нет никакой, — комментирует происходящее The Independent. — Но, по крайней мере, точно уже можно сказать, начиная с 9 июля, что повторного референдума не будет. Хотя под петицией о его проведении было собрано рекордное для Британии количество подписей — 4,1 миллиона. Однако правительство ответило, что 33 миллиона граждан страны уже высказались 23 июня по этому вопросу и их мнение надо уважать. А значит, не заниматься попытками переиграть уже сыгранное».

Обозреватель этого же издания Ким Сенгупта предлагает в другой статье британскому правительству заняться не дискуссиями о чем-то уже свершившемся, а попытками победить реальную угрозу миру.

«Некоторые наши политики, например сэр Эндрю Ллойд Уэббер всерьез нам рассказывают о том, что Владимир Путин — главная угроза Великобритании, поскольку это именно он вызвал «брекзит», устроив бомбардировки Сирии, которые повлекли нашествие мигрантов на Европу, — пишет Сенгупта. — Такое умение притягивать за уши одни события к другим в нужной пропорции и последовательности говорит о том, что эти люди вполне могли бы по совместительству работать и стендап-комиками».

Записав выдающегося британского композитора, написавшего «Иисус Христос Суперзвезда» и «Призрак оперы» в политики, обозреватель Independent, конечно, сильно польстил музыканту. Но не прислушиваться к мнению столь веской медиа-фигуры было бы неправильно. Как, впрочем, и реагировать на ее высказывания.

«Отношения с Россией — серьезная тема. Сегодня многим понятно, что пора отойти от постоянной критики России, а заняться наведением мостов — только в связке с Кремлем можно добиться успеха в борьбе против ИГИЛ (организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM ). США уже это поняли, — подчеркивает Сенгупта. — И переговоры о взаимодействии и сотрудничестве Керри и Лавров ведут вовсю».

Другой журналист Independent, Гарри Кокберн, обеспокоен исчезновением Владимира Путина.

«Российский президент отменил серию мероприятий и встреч, а его отсутствие на людях, тянущееся с 1 июля, дает пищу для домыслов. Некоторые обозреватели считают, что отсутствие Путина связано каким-то образом с проблемами восстановления российско-турецких отношений, а также волнениями в Абхазии. Последний раз до этого Путин исчезал из поля зрения СМИ в марте 2015 года. Тогда недельное отсутствие президента породило такое количество слухов и небылиц о причинах «пропажи», что его хватило бы по объему на многотомное собрание сочинений. В тот раз Путин уже делал пластическую операцию, принимал роды у своей любовницы, был свергнут генералитетом, умер, страдал от болей в спине… Что будет на этот раз?»

«Российское посольство показало хорошее понимание термина «злорадство», — делится мнением с читателями The Times журналист Джонатан Пейдж. — Сразу после выхода доклада Чилкота о роли британского премьера Блэра в организации войны в Ираке 13 лет назад, Россия не преминула подчеркнуть свое неучастие в этой интервенции, осуществленной под командованием американцев. «А мы вас предупреждали», написали русские в «Твиттере». Кроме того, там же они добавили: «Расследование Чилкота: в Багдаде в действительности не было оружия массового поражения, несправедливая и в высшей степени опасная война. Целый регион пострадал». Когда первые ракеты США ударили по Ираку, Путин осудил это действие, назвав интервенцию «большой политической ошибкой».

«Россия не в первый раз говорит «А мы вас предупреждали», — напоминает Пейдж. — Например, Сергей Лавров 2014 году говорил, что «авантюра, которую затеяли американцы и англичане, добром не кончится».