Минувшая неделя в Казахстане началась анекдотично: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал избавляться (читай: запретил) от анекдотов про ленивых казахов. Этот призыв прозвучал 1 июля, на совещании об итогах реализации программы индустриализации за I полугодие 2016 года. Причем, призыв этот, в котором содержится довольно толстый намек на то, что стране давно пора, засучив рукава, взяться за работу, а не наслаждаться негой, обретенной за нефтедоллары, звучит из уст президента далеко не в первый раз. Вот только толку от этого мало.

kazpravda.kz Газета «Казахстанская правда»

«Мы должны рабочие места и условия создавать, чтобы люди зарабатывали себе на жизнь. Вот это роль государства, а не подачки, субсидии давать: я лежу, не работаю, рот у меня открытый — кладите мне в рот пищу. Нет», — заявил президент на том совещании.

«Да», — в который уже раз согласились чиновники.

«Делайте, что хотите», — подумали граждане, сидя у экранов телевизоров.

О конопле и ворах

Граждане республики давно уже привыкли к тому, что им в рот пищу никто не кладет. Все приходится добывать самим: честным, а порой и не очень, трудом. К примеру, безработная жительница Актау устроила у себя в квартире теплицу по выращиванию конопли. Полицейские, наведавшиеся к ней с обыском, могли оценить высокотехнологичные грядки, снабженные системой полива и контроля за температурой воздуха. Следует отметить, что свое задержание женщина восприняла с юмором, даже шутила. Однако узнав, сколько времени ей придется хлебать государственную баланду за ботанические эксперименты, она изменилась в лице… Во всяком случае, так пишет главный властный рупор в стране — газета «Казахстанская правда».

Жаль, что рупор этот ничего не сообщил по поводу реакции казахстанского министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы на выпад в его адрес президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Тут следует пояснить, что речь идет о заявлении киргизского президента на церемонии вручения похвальных грамот лучшим выпускникам средних школ республики, набравшим наивысшие баллы по результатам общереспубликанского тестирования.

Пожимая руки выпускникам, Атамбаев произнес пламенную речь:

«Я работал и дворником, и кочегаром, и грузчиком, и поливщиком. Ни в какой работе нет ничего зазорного. Лучше быть уборщицей или дворником, чем вором-министром, который ставит себя выше других. Никогда не стесняйтесь ни одной работы. Любая работа — большая честь», — заявил Атамбаев.

Знакомым с ситуацией людям несложно понять, какова связь между уборщицами и министрами. Глава казахстанского Министерства культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы не так давно оказался героем внешнеполитического скандала местного масштаба: 23 мая 2016 года в ходе отчетной встречи перед населением чиновник, рассуждая о творчестве киргизского писателя Чингиза Айтматова, задел национальную гордость всех киргизов. Он публично заявил: «Очень жаль, когда прилетаешь в Москву и другие города и видишь, как общественный туалет убирают юные девчата, наши соседи. Это, конечно, задевает твои человеческие чувства. Как она могла заслужить такое в своем юном прекрасном возрасте? Конечно, когда в стране нет работы, перспективы, многие киргизы вынуждены уехать». Данное высказывание вызвало бурное негодование как у рядовых киргизстанцев, так и у некоторых представителей властей Киргизии. Тогда казахстанское Министерство иностранных дел попыталось сгладить внезапный конфуз, официально сообщив, что Мухамедиулы не пытался унизить народ Киргизии, да и вообще совсем не то имел в виду.

Справедливости ради, стоит отметить, что пресс-секретарь президента Киргизии Алмас Турдумаматов после высказывания своего патрона вышел из положения точно также: заявил, что Атамбаев, говоря о воре-министре, не имел в виду Мухамедиулы.

«Текст прочитайте, сами поймёте. Там же не говорится ни фамилии, ни имени. Это, я считаю, даже не стоит комментировать. Он ведь в целом говорит. Фактов же много. Есть разные министры и не только у нас. Во всём мире такие есть. Что касается СМИ и распространённой ими информации — это их мнение. По крайней мере, президент ничего не уточнял», — пояснил Турдумаматов.

Но то ли пресс-секретарь президента Киргизии не был убедительным, то ли казахстанцы — прожженные скептики… Да только в это случайное совпадение никто не поверил. Кроме, само собой разумеется, газеты «Казахстанская правда», написавшей по этому поводу следующее: «Не уточняется, каких именно министров (и из каких стран) имел ввиду президент Кыргызстана».

Кстати, минувшая неделя для казахстанского и киргизского форин-офисов выдалась весьма напряженной. Причем благодаря одному молодому казахстанскому дипломату Чингизу Карагужинову, волею судеб оказавшемуся за спиной президента Киргизии Алмазбека Атамбаева во время его выступления на саммите президентов стран Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем 23−24 июня в Ташкенте. На видеокадрах выступления Атамбаева внимательные киргизские граждане заметили, как Карагужинов, не стесняясь, зевал и грыз ногти. К слову, к моменту публикации статей о геройстве Карагужинова, он уже был бывшим сотрудником казахстанского МИДа. Несмотря на это, министру иностранных дел Казахстана Ерлану Идрисову все же пришлось подправить реноме своего бывшего подчиненного.

«Он просто не знал, что попал в прямой эфир. Мы все люди: каждый может моргнуть, зевнуть. Это нормальная человеческая реакция. Никакого злого умысла здесь не было», — заявил на днях Идрисов.

Кто празднику рад…

Начало недели запомнилось и тем, что Казахстан был избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. Правда это эпохальное событие произошло 28 июня, но всерьез о нем почему-то заговорили только 1 июля. На еще одном важном агитрупоре страны, информационном сайте «Казинформ», вот уже неделю не стихают поздравления в адрес Казахстана. Первым был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, затем свои поздравления передал узбекский лидер Ислам Каримов. А после один за другим свои пламенные приветы прислали депутат Европейского парламента от Латвии, член комитета ЕП по иностранным делам Андрей Мамыкин, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и многие другие личности. И это не говоря уже о казахстанских политиках и общественных деятелях. Внутри страны, можно сказать, развернулось нешуточное соревнование, кто витиеватее и лестнее отзовется. При этом, увы, почему-то никто не стал в своих эпитетах сравнивать Казахстан с прошлогодними непостоянными членами Совбеза ООН — Анголой или Малайзией. Или с нынешними — Украиной, Уругваем, Сенегалом. Или с избранными вместе с Казахстаном Боливией и Эфиопией… И никто не сказал, почему это историческое для Казахстана событие для других новобранцев Совбеза ООН не представляет из себя нечто экстраординарное.

А пока государственные мужи упражнялись в дифирамбах, в Алма-Атинской области сорвался весьма необычный конкурс. Газета «Вечерний Талдыкорган» решила провести соревнования между могильщиками. Но, увы, не случилось. Поскольку не нашлось достаточного количества желающих. О причинах непопулярности конкурса информации нет.

Зато новостей о Дне рождения Астаны хватает с лихвой. К этому празднику в Казахстане отношения двоякое. С одной стороны все рады выходному по этому случаю дню. С другой стороны, опять-таки все знают, что 6 июля — не только День столицы, но и День рождения лидера нации — президента Нурсултана Назарбаева.

Из-за финансового кризиса в этом году двойное торжество (18-летие Астаны и 76-летие Назарбаева) было более чем скромным. Ни зарубежных звезд первой величины, ни других дорогостоящих изысков. Да, был парад оркестров, в котором приняли участие более двухсот музыкантов из Казахстана, Италии и России. Да, был парад молодоженов. Да, было шоу воздушных змеев. Но этим и ограничились.

Но зато были теплые поздравления от президентов дружеских и братских стран. К примеру, президент России Владимир Путин в своем поздравительном письме написал, что трудно переоценить заслуги Нурсултана Назарбаева в развитии союзничества и стратегического партнерства между двумя странами.

«Во многом благодаря Вашим личным усилиям ЕАЭС утвердилась в качестве эффективной структуры многостороннего сотрудничества, пользующейся значительным авторитетом на мировой арене. Рассчитываю на продолжение товарищеского общения с Вами и конструктивной совместной работы по дальнейшему укреплению всего комплекса взаимовыгодных российско-казахстанских связей», — говорится в письме Путина.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что самоотверженное служение Нурсултана Назарбаева казахстанскому народу является залогом успеха проводимых в стране масштабных преобразований.

Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев, позабыв о ворах-министрах и невоспитанных дипломатах, тоже поздравил казахского лидера, отметив, что в Киргизии высоко ценят вклад Назарбаева в укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства.

Свои поздравления и пожелания Назарбаеву в тот день направили также президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Башкирии Рустэм Хамитов, Ингушетии — Юнус-бек Евкуров, Дагестана — Рамазан Абдулатипов, президент Украины Петр Порошенко, узбекский лидер Ислам Каримов и многие другие.

Кстати, Назарбаев в тот день сделал подарок своему детищу — Астане, объявив город миллионником. И хотя, по данным статистики, еще 1 июня в городе проживал 814 401 человек, это не имеет никакого значения. Потому что праздник. Миллионным жителем столицы стала девочка Сабина, появившаяся на свет 6 июля. Ее родителям городские власти вручили ключи от двухкомнатной квартиры.

Прощай, карьера!

Между тем, не для всех граждан страны эта неделя прошла празднично. Больше всего не повезло политическому бомонду города Актюбинска (Актобе), где 5 июня произошел теракт, в результате которого погибли 8 граждан и еще 39 получили ранения.

К ранее понесшим наказание за случившееся присоединились в начале недели аким (мэр) города Бекбол Сагын и руководитель городского Департамента Комитета национальной безопасности (аналог ФСБ) Нурлан Кыдырбаев. Официальная причина их освобождения от занимаемой должности — «в связи с переходом на другую работу».

А в конце недели список наказанных пополнили проштрафившиеся за вспышку сибирской язвы. Как сообщила 8 июля на заседании правительства вице-министр здравоохранения Гульмира Исаева, из-за вспышки сибирской язвы в Карагандинской области Казахстана наказание получили руководители подразделения ветеринарного контроля министерства сельского хозяйства республики.

«По результатам расследования случая по сибирской язве в Карагандинской области были наказаны сотрудники территориальных подразделений комитета ветеринарного контроля: Тусупов, руководитель Шетского района Карагандинской области, он уволен с занимаемой должности, и Мухтаров — это руководитель территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля в Карагандинской области, получил выговор» — пояснила Исаева.

Между тем, граждане страны наконец-то обратили внимание на внезапные перемены в поведении премьер-министра Казахстана Карима Масимова. Карим Кажимканович в свое время славился дружбой с блогерами. У него был личный твит-аккаунт, глава правительства вел активную онлайновую жизнь. Но потом у всех проявлений его «я» в социальных сетях началась оффлайн-дисфункция, и чиновник потихоньку и незаметно полностью спрятался в тени Назарбаева. А тут ни с того ни с сего Масимов вновь активизировался. Поехал по регионам, начал делать выволочки главам местных администраций. В общем, стал публично заниматься всем тем, чем должен заниматься глава Кабинета министров.

В некоторых казахстанских СМИ обновленного Масимова уже окрестили «версией 2.0». И даже вывели формулу активации главы правительства: по мнению журналистов, причиной стали отставки министров за провал земельной реформы, который привел к земельным митингам, сотрясавшим страну в конце апреля — начале мая 2016 года.

Это небольшое потрясение не спровоцировало отставку самого премьера, но помогло ему вернуться в твиттер и даже открыть аккаунт в инстаграме. И его первый пост, в котором он выложил свое фото с соревнований по дуатлону, стал самым обсуждаемым интернет-мемом в Казахстане. А все потому, что у Масимова были разного цвета носки.

Из этого можно сделать вполне объективный и обоснованный вывод, что жителей Казахстана куда больше волнуют не экономический кризис, сибирская язва и угроза повторения терактов, а нижнее белье премьер-министра. И обсудить это для них гораздо приоритетнее, чем следовать приказу президента — работать закатав рукава…