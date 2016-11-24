



Железнодорожный состав с нефтепродуктами

Латвийские порты ждут грузы из Белоруссии

На фоне падения грузопотока с российской стороны латвийские транспортники укрепляют связи с Белоруссией. 7 июля министр сообщений Латвии Улдис Аугулис после переговоров о сотрудничестве в транспортно-транзитной сфере с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, устроил коллеге обзорную экскурсию по одному из важнейших предприятий латвийского транзита — Рижскому свободному порту, сообщает издание The Baltic Course.

Как отметил Аугулис, страна активно работает над тем, чтобы увеличить объемы перевозок белорусской продукции по латвийскому транспортному коридору. По его словам, также необходимо продолжать трехстороннее сотрудничество в сфере транзита между Латвией, Белоруссией и Китаем.

В начале июля в Минске президент Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога, Ldz) Эдвинс Берзиньш и руководитель Белорусской железной дороги Владимир Морозов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере железнодорожного сообщения. В рамках встречи обсуждался вопрос увеличения объемов перевозок грузов в составе контейнерного поезда «Зубр», а также вопрос увеличения белорусского грузопотока в порты Латвии, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Белорусской железной дороги.

На сегодняшний день грузовые перевозки между Белоруссией и Латвией составляют 24% объема всех международных перевозок Белорусской железной дороги. В 2015 году экспортные перевозки грузов из Белоруссии в Латвию и ее порты выросли на 59,9%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, для Латвии Белоруссия — второй по важности «транзитный» партнёр после России. По данным латвийской стороны, белорусские грузы составляют 10−12% от общего грузооборота, тогда как российские — 76%, казахстанские — 3−4%. В мае 2015 года на бизнес-форуме Восточного партнерства, который проходил в Риге, между государственным белорусским госпредприятием ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) и латвийской компанией SIA Woodison Terminal был подписан договор о намерениях, предусматривающий покупку белорусской стороной терминала для перевалки жидких грузов в Рижском свободном порту. Таким образом, Латвия получит гарантированную грузовую базу, а белорусский экспортёр сэкономит на отгрузке своей продукции. Через Ригу будут переваливаться нефтепродукты с Полоцкого завода в Белоруссии.

Напомним, что в 2012 году Александр Лукашенко заявлял о готовности переориентировать белорусский транзит с портов прибалтийских республик, применяющих политические и экономические санкции к официальному Минску, на порты Ленинградской и Калининградской областей.

Порт Таллинн показал рост на фоне общего кризиса

В июне 2016 года грузооборот порта Таллин (Эстония) увеличился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 14% до 1,92 млн тонн грузов, сообщает эстонский портал rus.err.ee. Рост грузопотока был достигнут в основном за счет перевалки навалочных грузов — в июне было обработано 145 тыс. тонн, что на 54% больше прошлогодних результатов.

Несмотря на июньский рост, тенденция снижения грузопотока в Таллине сохраняется. За январь-июнь текущего года порт перевалил 10,7 млн тонн грузов, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Снижение грузопотока обусловлено падением перевалки нефтеналивных грузов, хотя объемы ро-ро и сыпучих грузов несколько выросли.

Бывший премьер-министр Эстонии, председатель совета порта Силламяэ Тийт Вяхи считает, нынешний внешнеполитический курс страны в отношении России негативно сказывается на бизнес-климате. Он считает, что Эстония должна начать поддерживать отмену экономических санкций против России, введенных после аннексии Крыма. «Мы должны вернуться к основным принципам сотрудничества с Россией: экономическому сотрудничеству, движению капитала, отмене виз», — приводит слова Вяхи издание. По его мнению, Эстония могла бы быть «примирителем между» Евросоюзом и Россией, как Финляндия.

Отметим, что за 2015 год эстонские порты перевалили 35 млн тонн грузов, что на 20% меньше показателей 2014 года. Напомним, что больше половины грузов составляют транзитные нефтепродукты, которые сегодня постепенно переориентируются на российские терминалы Балтики. Скорее всего, порты страны уже не смогут нарастить перевалку до прежнего уровня. Например, в 2005 году их суммарный грузооборот составлял 47,1 млн тонн. Стоит отметить, что отношения между Россией и Эстонией сильно ухудшились после переноса в апреле 2007 года памятника воинам-освободителям (Бронзового солдата) с площади Тынисмяги в центре Таллина на военное кладбище. После этого Россия перенаправила часть транзита с эстонских портов на другие терминалы Прибалтики и РФ.

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Украина оценивает ущерб «транзитных» ограничений РФ

С июля текущего года Россия ужесточила условия пропуска через свою территорию грузов, идущих из Украины и адресованных в Казахстан и Киргизию. «По предварительным оценкам, речь идет об остановке 90% экспорта в эти страны», — цитирует ИА «РЖД-Партнер.ру» заместителя главы Минэкономики Украины, торгового представителя страны Наталью Микольскую. По ее словам, сумма убытков уточняется, так как помимо прямого ущерба, связанного с падением объемов товарного экспорта, эта цифра будет включать ущерб от снижения объемов оказанных транспортных услуг. Как подчеркнула Микольская, уже очевидно, что речь будет идти о крупном ущербе, поскольку через Россию идут основные объемы украинского товарного экспорта, предназначенного в Казахстан и Киргизию. «Свыше 98% объема экспорта в Казахстан идет сухопутным путем, и этот транзит составляет 682 млн долларов США. В Киргизию таким путем поступает 93,9%, и объем — не ниже 70 млн долларов», — заявила торговый представитель Украины.

Напомним, что в декабре 2015 года РФ приостановила действие Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины. С 1 января 2016 года товары, следующие с территории Украины, включили в список санкционной продукции. Также с 1 января 2016 года Россия приняла еще один указ, согласно которому был введен особый порядок ввоза товаров с Украины в Казахстан транзитом по российской территории. С этого времени ввозить товары стало можно только через определенные пункты пропуска на внешней и внутренней границах, по определенному маршруту, устанавливаемому таможенными органами, с применением пломб ГЛОНАСС на все автомобили и вагоны, под таможенным сопровождением и с неоднократными таможенными досмотрами. С 1 июля был также ужесточен ввоз товаров из Украины в Киргизию через территорию России.

В конце июня Министерство по инвестициям и развитию Казахстана порекомендовало перевозчикам, везущим грузы из Украины в Казахстан через территорию России, изучить другие пути поставок. Как указывает казахстанская сторона, доставка грузов может осуществляться с помощью следующих маршрутов: через Грузию, Азербайджан и по Каспию на Актау и через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан. Однако альтернативные маршруты являются более дорогими для грузоперевозчиков по сравнению с транзитом через Россию.

Ранее СМИ сообщили о том, что казахстанская сторона ведет с РФ переговоры о снятии запрета на транзит грузов из Украины на самом высоком уровне.

Белорусские заводы обеспечили прирост Клайпеде

Литовский нефтетерминал Klaipedos nafta в январе-июне 2016 года увеличил перевалку нефтепродуктов на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,43 млн тонн, пишет информационно-аналитический портал «Нефть России».

Как говорится в сообщении компании, рост перевалки связан с увеличением объемов как местной продукции, так и транзитных грузов белорусских заводов.

По предварительным данным, в Клайпедском нефтетерминале и в топливной базе Субачяус АО «Klaipedos nafta» в июне текущего года перевалено 710 тыс. тонн нефтепродуктов, на 12,0% больше, чем в июне прошлого года, когда было перевалено 634 тыс. тонн.

Отметим, что государству принадлежат 72,32% акций Klaipedos nafta.