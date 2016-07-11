«Мы являемся образцом демократии и островом свободы в мире, где этого все меньше и меньше», — заявил в интервью авторитетной польской газете Rzeczpospolita по итогам саммита НАТО в Варшаве президент правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Строго говоря, польский царь так ответил на вопрос журналистов о критических замечаниях, высказанных американским президентом Бараком Обамой в адрес реформаторов из PiS. Но даже в этом случае слова Качиньского обозначили новую тенденцию и новую географию Польши, которая отрывается от европейского континента и начинает дрейфовать в эфире мирового геополитического пространства.

scoopnest.com Оторвется ли в итоге Польша от европейского континента подобно острову Лапута, чтобы найти себе новое место в мировом геополитическом пространстве?

«Мы решили создать усиленное присутствие в передовом районе в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, чтобы недвусмысленно продемонстрировать в рамках нашего общего позиционирования солидарность, решимость и способность стран НАТО к действию, вызывая незамедлительное реагирование стран НАТО на любую агрессию, — говорится в итоговом коммюнике глав государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического альянса в Варшаве 8−9 июля 2016-го. — С начала 2017 года усиленное присутствие в передовом районе будет обеспечено многонациональными силами, выделенными рамочными государствами и другими странами НАТО, вносящими вклад на добровольной, устойчивой и ротационной основе. Их основу будут составлять четыре тактические группы численностью в батальон, которые могут вести слаженные действия вместе с национальными силами, которые постоянно присутствуют в этих странах и опираются на жизнестойкую стратегию усиления. Мы приветствуем тот факт, что Канада, Германия, Соединенное Королевство и США предложили выступить в качестве рамочных государств для обеспечения надежного многонационального присутствия в Латвии, Литве, Эстонии и Польше соответственно».

Обращают на себя внимание два нюанса. Во-первых, введенное понятие «рамочных государств». За этим видится констатация того факта, что в НАТО существует два уровня интеграции — страны-опекуны и страны-опекаемые. А там, где два уровня, там и две скорости. Соответственно, деление на «первый сорт» и «второй сорт» никуда не исчезло. Более того, нельзя исключать, что понятие «рамочного государства» покажется интересным и бюрократам Европейского союза вкупе с элитой шести стран — основателей ЕС (Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга). «Шестерка» после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза уже демонстрировала свое желание собираться отдельно и вырабатывать решения, обязательные для всех. Теперь у нее появляются основания и повод интенсифицировать этот процесс, назначив себя «рамочными государствами» для тех же стран Центральной и Восточной Европы, и взять их под свою опеку, но уже в целях контроля евроинтеграции. Во-вторых, география. Появилось четыре «попечителя» для Польши и Прибалтики. Двух из них — США и Канаду — отделяет от Старого континента Атлантический океан, и они не являются членами Европейского союза. Третий — Великобритания — остров, который запускает процедуру выхода из Евросоюза. Лишь одна Германия представляет собой срединное государство, причем Берлин, на ухудшение с которым пошла «Право и Справедливость» после прихода к власти, взял на себя опеку Литвы, единственной из всех прибалтийских республик имеющей конфликт с Варшавой ввиду неоднократных атак этнократического Вильнюса на национальное польское меньшинство.

До сих пор казалось, что Польша — это все-таки тоже континентальное государство, как и Германия, что диктовало соответствующие решения в сфере обороны и безопасности. Удар по польской территории в этом контексте автоматически означал принятие на себя Варшавой функций европейской передовой. Однако, похоже, ситуация качественно меняется, о чем предупредил в ходе саммита министр обороны Польши Антоний Мачеревич, выступая на форуме экспертов на высшем уровне «НАТО в защиту мира: 2016 год и на последующий период». Произнеся ритуальные слова в адрес России, которой «святой Антоний» припомнил даже недавний инцидент с работающим на ЦРУ сотрудником посольства США в Москве, он назвал одной из причин, почему так важен саммит НАТО, кризис Европейского союза, что «нуждается в реформе». Об этом, по словам Мачеревича, говорят итоги президентских выборов в Австрии и Brexit в Великобритании. «Нам нужно четкое разделение полномочий между ЕС и НАТО, — подчеркнул министр. — В настоящее время компетентность по части «твердой силы» имеет только альянс. Ни одна другая международная организация не способна немедленно справиться с такими угрозами, как война на Украине и в Сирии, напряженность на Ближнем Востоке, миграционная волна и терроризм джихадистов. Тем не менее обе организации должны тесно сотрудничать. Только коллективное давление на агрессора, сочетание экономических санкций и экономического принуждения со стороны Евросоюза и военного сдерживания НАТО может привести к восстановлению мира в Восточной Европе».

Собственно, «экономические санкции и экономическое принуждение со стороны Евросоюза» есть именно то, что Вашингтон требует от Европы, оставляя за собой контроль над военной мощью коллективного Запада и право решающего голоса при определении главных угроз. Для Варшавы, которая не обладает настолько внушительным экономическим потенциалом и сама страдает от эмбарго, это означает участие в американском разделе общей стратегии, направленном в том числе против Москвы. И в таком случае Польша интегрируется в оборонительную линию не континентальной Европы, а «островного союза» в лице США, Канады и Великобритании. «Размещение ракет в польском поселке Редзиково сломало принцип, согласно которому мы являемся второсортным членом НАТО», — заявил в Rzeczpospolita президент PiS. То есть дело вовсе не в американском батальоне, который обоснуется на польской земле, а в базе ПРО, которая считается как раз элементом системы безопасности Соединенных Штатов. При этом ранее в ходе пресс-конференции по итогам саммита Качиньский «подсказал» своему правительству, как важно повышение военных расходов. «Мы могли бы иметь гораздо больше, например, у нас есть 48 самолетов F-16, а Греция имеет 140. Пожалуйста, обратите внимание на эту диспропорцию, тем более что у греков есть 80 современных штурмовиков», — сказал президент «Права и Справедливости». Но зачем Польше столько вооружений? Еще сравнительно недавно в Варшаве считали, что достаточно будет продержаться пару часов в случае «агрессии» с Востока, а там придут на помощь танки из Берлина. Однако если Варшава становится тылом для США, Канады и Великобритании, то тогда, конечно, времени ей потребуется побольше.

Остается теперь понять, как к новой географии Польши отнесутся ее соседи по Европейскому союзу. Британские газеты намекают полякам, что после Brexit у Варшавы отныне в ЕС почти не осталось союзников. Накануне саммита НАТО посол Италии в Польше Аллесандро Де Педис предупредил, что для Западной Европы угрозой является не Россия, а терроризм и нестабильность в Средиземном море, поэтому западноевропейцы не почувствуют себя лучше за счет укрепления сил альянса в Польше. Схожих воззрений придерживается часть немецкой элиты, где министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-канцлер Зигмар Габриэль атакуют «заклятого друга» по правящей коалиции канцлера Ангелу Меркель. Но даже при всех расхождениях между оппонентами по «российской проблеме» вряд ли Германию устроит Польша, которая не будет придерживаться воззрений «шестерки» стран — основателей ЕС по вопросам безопасности. Особенно с учетом того, что Вашингтон начинает вторгаться в важную и чувствительную для Берлина энергетическую отрасль. Так, польские эксперты особо отметили для себя, что в ходе переговоров между Обамой и его коллегой Анджеем Дудой американский президент пообещал Варшаве помочь с диверсификацией энергетических ресурсов. «Я думаю, что президент США удивил Путина», — говорит сотрудник отдела европейских исследований Университета Варшавы Петр Вавжик и добавляет, что Обама дал понять, что воспринимает энергетическую безопасность как элемент общей безопасности в регионе. Оторвется ли в итоге Польша от европейского континента подобно острову Лапута, чтобы найти себе новое место в мировом геополитическом пространстве? Время покажет.