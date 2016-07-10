Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 3 — 9 июля стали: папа Франциск провел реформы экономического блока Святого престола; Всемирный Совет Церквей созывает в 2017 году международную конференцию по примирению израильтян и палестинцев; военная интервенция стран Запада против Саддама Хусейна в 2003 году завела всех в тупик; НАТО нашел смысл своего существования — действовать как противовес России; константинопольский патриарх Варфоломей призвал власти Турции проявить уважение к христианскому прошлому собора Святой Софии и другое.

Папа Римский Франциск одобрил новое положение о разграничении полномочий в экономико-финансовой сфере деятельности Святого престола, передает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик провел четкую границу между теми, кто непосредственно управляет имуществом Ватикана, и теми, кто осуществляет надзор за управляющими. В процессе реформы финансово-экономической деятельности Святого престола папа учредил в 2014 году три новых органа: Совет по экономике, Секретариат по экономике и Отдел генерального ревизора. Их уставы были одобрены ad experimentum (на ограниченный срок). За это время, считает Франциск, стала очевидной необходимость более четкого определения сфер, относящихся к Секретариату по экономике с одной стороны и к Управлению имуществом Апостольского престола (APSA) с другой, с тем, чтобы лучше скоординировать их работу. На APSA возложена обязанность по управлению церковными благами, в то время как Секретариат по экономике занимается надзором за этим управлением. Разграничиваются функции и между отдельными секциями, входящими в структуру Секретариата. Секция по контролю и надзору будет осуществлять мониторинг, проверку и анализ деятельности Управления имуществом Апостольского престола, вырабатывать ежегодный предварительный и расходный бюджет дикастерии, утверждать акты передачи и приобретения имущества, осуществлять обмен налоговой информацией между двумя финансовыми дикастериями. Секция администрации будет разрабатывать схемы приобретения имущества и услуг, следить за соблюдением норм финансовых операций, решать вопросы, связанные с персоналом Ватикана, за исключением начисления заработной платы, чем по-прежнему будет заниматься APSA, в компетенцию который станут входить вопросы движимого и недвижимого имущества Святого престола, приобретения имущества и услуг для всех дикастерий и связанных с ними институтов, оплаты по счетам и ведения бюджета каждой дикастерии, выполнение казначейских функций, в том числе начисления зарплаты. При этом размер зарплат будет определять Секретариат по экономическим вопросам. Также на Управление имуществом Апостольского престола возлагается ответственность за деятельность Peregrinatio ad Petri Sedem, занимающегося вопросами организации паломничеств. В случае возникновения спорных вопросов решение будет принимать специально назначенный папой делегат.

Ватикан предложил свое видение урегулирования израильско-палестинского конфликта. Для достижения мира израильтяне и палестинцы должны начать непосредственные переговоры при международной поддержке, заявил постоянный наблюдатель от Святого престола при офисах ООН в Женеве архиепископ Иван Юркович. Палестинский вопрос остается без удовлетворительного ответа с самого зарождения Организации Объединенных Наций, поскольку многолетние переговоры не привели к созданию Палестинского государства, отметил прелат. Святой престол всегда поощрял концепцию «два государства для двух народов», напомнил Юркович. Оба народа, сказал монсеньор, «страдали слишком много, отталкиваясь от ошибочной точки зрения, а именно от того, что разногласия можно преодолеть силой». Он обратился ко всем заинтересованным сторонам с просьбой укрепить связь между формальной дипломатией и дипломатией «неформальной», основанной на вере. В свою очередь Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) предложил созвать в 2017 году международную экуменическую конференцию в пользу справедливого мира для израильтян и палестинцев. Такое решение было принято Верховным комитетом ВЦС. Комитет также призвал «положить конец оккупации» палестинских территорий и активизировать «диалог и сотрудничество с еврейскими и мусульманскими партнерами за справедливость и мир».

Новый апостольский администратор Латинского патриархата Иерусалима отец Пьербаттиста Пиццабалла рассказал AsiaNews (Рим, Италия) о приоритетах Ватикана на Святой земле. С пастырской точки зрения епархия очень разнообразна, отметил монсеньор, Иордания, Израиль и Палестина сильно отличаются друг от друга, в наличии различная социальная динамика. Существует также проблема диалога с другими религиями, особенно исламом и особенно в контексте растущего фундаментализма. Многие задаются вопросом, как примирить местное арабское христианское сообщество и новую христианскую общину мигрантов, которых сейчас большинство. По мнению отца Пиццабаллы, нужно исходить не от этнической принадлежности, а от универсальности «нашей общей религии». Говоря о политических изменениях региона, монсеньор заметил, что на Святой земле трудно увидеть четкие перспективы и надежду для общества. С социальной точки зрения приход мигрантов, а затем беженцев, принес огромные изменения и даже ухудшение экономической ситуации. Это вызвало рост опасений и страхов, что требует ответа со стороны Церкви. В религиозной сфере мы должны работать, чтобы противодействовать росту фундаментализма, будь он исламский или еврейский, фундаменталисты хотят поместить каждое сообщество в собственные гетто и избежать разнообразия, мы же хотим показать, что Ближний Восток имеет другую историю, и упорно настаиваем на этом, подчеркнул новый апостольский администратор.

Военная интервенция стран Запада против Саддама Хусейна в 2003 году завела «нас в порочный круг, в котором мы находимся сегодня», заявил Agenzia Fides (Ватикан) халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако, комментируя доклад Комиссии по расследованию британского участия в иракской кампании в 2003—2009 годах под руководством Джона Чилкота. Комиссия признала нецелесообразным и незаконным вовлечение Великобритании в военные действия против режима Хусейна, возложив ответственность на британское правительство во главе с Тони Блэром. По словам патриарха, публикация «доклада Чилкота» является «позитивным шагом», так как важно «признать ошибки прошлого, чтобы не совершать их снова». Одним из факторов, который питал конфликт 2003 года и безрассудное послевоенное управление страной, была идеологическая абстракция, пропагандировавшая войну как «акушерку демократии». Однако западная история показывает, что «демократия, права и свободы — это долгий и утомительный процесс», подчеркнул Сако. Он предложил подумать над тем, что итогом иностранной интервенции сейчас стало внедрение тезиса о «кантонизации Ирака и других регионов Ближнего Востока вдоль сектантских линий». В 2003 году папа Иоанн-Павел II и Святой престол выступили резко против военного вмешательства, назвав это плохим выбором, чреватым катастрофическими последствиями. Запад, вспоминает патриарх, «хвалил папу как своего союзника в бытность борьбы с коммунизмом, но когда понтифик сказал, что война в Персидском заливе принесет только несчастья, его не послушали».

Исповедующие христианство сирийцы, ассирийцы и иракцы, проживающие в Иракском Курдистане, продолжают жаловаться на незаконную экспроприацию своих домов и земель курдами, которые действуют как сами по себе, так и в координации с членами их клана, говорится в другом сообщении агентства. Последний на сегодня иск был предъявлен в середине июня, в нем содержится просьба положить конец этому позорному явлению. По словам доктора Михаэля Беньямина, директора Центра исследований Ниневии, протесты в адрес властей автономного Иракского Курдистана не дают результатов. Христиане лишились земель в провинциях Дахук и Эрбиль не менее, чем в размере тысячи акров. Отмечается, что это вносит свой вклад в демографические изменения в регионе.

НАТО, кажется, нашел, по крайней мере, формальный смысл своего существования: действовать как противовес России, прокомментировал Radio Vaticana итоги саммита в Варшаве Дарио Фаббри, аналитик итальянского журнала о геополитике Limes. Но на данном этапе никто не хочет войны — ни Альянс с Москвой, ни Москва с Альянсом. По мнению Фаббри, маневры и учения последних месяцев служили целью поговорить с Россией и в то же время они обеспечивали некоторую безопасность и определенное спокойствие странам бывшего «восточного блока»: Прибалтике, Польше, Румынии. Что касается Украины, то ее аналитик называет «замороженным конфликтом». На данный момент все останется так, как есть. В ближайшие годы, и, конечно, в ближайшие несколько месяцев Украина будет оставаться «замороженной», ну, а Крым будет — в ближайшие годы, если не навсегда — в руках России. При этом Украина, по крайней мере, на данном этапе не войдет в НАТО и ей не сделают предложения вступить в Альянс.

России продлила эмбарго на продовольственные товары из Европейского союза до конца 2017 года, пишет в Nasz dziennik (Варшава, Польша) Ян Ардановски, заместитель председателя комитета Сейма по сельскому хозяйству (партия «Право и Справедливость»). Санкции являются частью политики Москвы, а не просто попыткой шантажировать Евросоюз. В Польше мало говорится об этом, но Россия много лет назад сделала ставку на развитие своего сельского хозяйства. Очень часто можно услышать, что поляки были покорными перед Москвой, поскольку она покупала у фермеров излишки продовольствия. Но это остается лишь мечтой. Россия является крупным производителем продуктов питания, в том числе — крупнейшим экспортером зерна в мире. Россияне могут позволить себе продлить санкции, так как они увеличивают производство продовольствия и ориентируются на поставки из стран, не входящих в ЕС. Поэтому, объективно говоря, про легальный доступ на российский рынок мы должны забыть на многие годы, отмечает депутат. И потому Польше следует активно продвигать свои товары на азиатских рынках, в частности, в Китае.

Политика умиротворения бандеровцев потерпела фиаско, рассуждает Polonia Christiana (Краков, Польша). Несколько дней назад польский Сенат обратился к Сейму с призывом установить 11 июля Днем памяти жертв геноцида поляков в ходе Волынской резни. МИД Украины тут же потребовал, чтобы это «деликатное дело» не использовалось в политических целях. Жестко выступил глава украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича, который заявил, что не видит «никаких правовых оснований для признания Волынской резни геноцидом». Почти как угроза прозвучали слова Вятровича о том, что если в постановлении польского парламента о преступлениях, совершенных ОУН-УПА на Волыни и Восточных Кресах, будет упомянут термин «геноцид», то это станет шагом назад и уничтожит «примирение». И мы не можем уже быть удивлены тем, что недавние нападения на поляков со стороны украинцев на одном из пограничных переходов прошли почти незаметно и остались без реакции министерства иностранных дел Польши. Пугает не только информация об атаке, но и то, что нападавшие на польских журналистов и ученых намекали им на «заклание волынское». Более того, избитые поляки, обратившиеся за помощью к украинской полиции и таможне, не получили ее. Является ли эта проблемой для польского МИД, обязанностью которого есть обеспечение безопасности граждан Республики за рубежом? Между тем, украинское министерство иностранных дел бывает очень чувствительным и резко протестует, когда затрагивают их интересы, как в случае с группой польских студентов из Белостока, побывавших в Крыму по приглашению московского отделения Польского-российского центра диалога и согласия. Мы приглашаем Украину на саммит НАТО в Варшаве и заступаемся за нее перед Европейским союзом, защищаем интересы Киева. Мы делаем для Украины больше других стран ЕС и НАТО. И мы получаем то, что мы получаем. Настоящие друзья встречаются в нужде, и Польша в условиях нужды довольно много помогает Украине. Можем ли гарантировать, что, когда мы окажемся в нужде, то к нам Украина отнесется так же, как мы к ней?

В октябре этого года планируется созвать представительную конференцию с участием богословов, философов и политиков для дискуссии о христианских ценностях в Европе и России, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Конференция пройдет в Москве, сообщил директор Берлинского Вест-Ост института Александр Крылов. Эта идея есть один из плодов встречи между папой Франциском и патриархом Кириллом в Гаване. Проблема христианских ценностей является очень актуальной. В России беспокоятся, что в Западной Европе они могут быть утрачены, что отразится на семье или экономике. Однако, заметил Крылов, многие опасения все же не вполне обоснованны, Запад более внимателен к христианским ценностям, чем принято думать. Например, число абортов в Германии значительно ниже, чем в России. Поэтому полезно содействовать диалогу, который строится на научных данных, а не эмоциональных, которые в настоящее время часто преобладают в средствах массовой информации.

Агентство также рассказывает о посещении примасом Австрии кардиналом Кристофом Шенборном мемориала «Тростенец», расположенного рядом с Минском. В интервью журналистам монсеньор заявил, что этот мемориал нужен, чтобы «сохранялась память о нацистских жертвах». Тростенец — это место, где нацисты убили до 60.000 человек. Из 13.000 австрийских евреев, которые были отправлены из Вены в Тростенец, выжило только 17 человек. В настоящее время ведутся работы по расширению памятной зоны, в которых также принимает участие и Австрия. На месте гибели людей кардинал отслужил короткую панихиду вместе с минским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем и прочитал молитву.

Константинопольский патриарх Варфоломей призвал власти Турции проявить уважение к христианскому прошлому собора Святой Софии в Стамбуле, информирует Kath.net (Линц, Австрия). Поздравляя мусульман с праздником Рамадан, патриарх передал им лучшие пожелания и сказал о своем благоговении перед исламом и его святыми местами. И, вместе с тем, попросил так же относиться к собору Святой Софии. Поводом для заявления Варфоломея стали призывы мусульман к молитве, которые в этом году звучали из бывшего в Византии главного христианского храма. Особое внимание христиане обратили на начало июля, когда прозвучало исповедание исламского символа веры «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его» в контексте азана, призыва к обязательной молитве.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.