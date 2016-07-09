Испанское СМИ El Economista рассказывает своим читателям о сотрудничестве Владимира Путина и Илона Маска. На полном серьезе и без каких-либо аллегорий. Вот почти в духе «Путин и Маск — близнецы-братья…»

mignews.com.ua Ангела Меркель, Пётр Порошенко, Франсуа Олланд

«Никто не смеется над идеями Маска в Москве: мысль создания сети трубопроводов, по которым будут с головокружительной скоростью двигаться капсулы, уже зарегистрированная под торговой маркой Hiperloop, наибольшее финансирование получит из России. Путин, который построил трубопроводы за свои деньги, выступил в защиту новых технологий месяц назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме, весьма заинтересован в сотрудничестве с Шервином Пишеваром, сподвижником Маска.

Российский президент, по словам его пресс-секретаря Пескова, обещает Hiperloop государственное финансирование. Российское транспортное Министерство совместно с Hyperloop One и Summa Group дальневосточного магната Магомедова уже подписали договор на строительство 70-километровой трубы, по которой будут перебрасываться грузы между портом «Зарубино» и китайской провинцией Цзяньлинь на побережье Японского моря. Проект обойдется в 30 миллиардов рублей и труба должна быть запущена уже в 2020 году.

Путин уверен, что Hyperloop революционизирует логистику и коренным образом изменит глобальную экономику».

«Кто посмеет поправить Путина?» задает вопрос в заголовке своего материала Пилар Бонет, московский корреспондент El País. Речь в ее статье идет о ситуации, возникшей вокруг Закона об оружии: текст, принятый Государственной думой, несколько расходится с текстом, подписанным президентом России.

«Дума допускает, что срок действия лицензии должен быть десятилетним, а президент подписал версию, где речь идет о пяти годах. В тексте «Российской газеты» тоже черным по белому про пять лет». Автор пытается понять, кто же должен отступить: депутаты или Путин, и кто в итоге окажется прав: «Есть такая легенда, которая рассказывает, что в тридцатых годах прошлого века Сталин представил два различных варианта фасада гостиницы «Москва», которую собирались построить в центре советской столицы. Архитекторы не рискнули расстраивать лидера СССР сообщением, что он дал добро на два разных варианта, а может просто побоялись разгневать Сталина вопросами, какой же именно фасад ему больше нравится, и возвели здание, одну половину которого создали по одному проекту, а другую половину — по другому».

«Путин и Сноуден разошлись во взглядах на вопрос обеспечения конфиденциальности информации в Интернете, — определяет El Mundo одну из главных, с ее точки зрения, российских проблем недели. — Две фигуры, которые сумели стать популярными в последние годы, благодаря противопоставлению себя президенту США Бараку Обаме — экс-программист АНБ Эдвард Сноуден и президент России Владимир Путин. Симбиоз этих двух личностей возник в 2011 году, когда Путин предоставил американскому перебежчику крышу над головой. И тот терпеливо не обращал внимания на проблемы российской внутренней политики, регулярно критикуя американскую. Теперь же, похоже, подопечный перестает соглашаться со своим покровителем. А виной всему — пакет антитеррористических законов, заставляющий операторов мобильной связи и интернет-компании хранить все звонки и сообщения, проходящие через них, для спецслужб».

«Путин подписал репрессивный закон, нарушающий не только права человека, но и здравый смысл. Это черный день для России», — цитирует запись в Твиттере Сноудена газета. — Американский перебежчик спрятан где-то под Москвой. Спецслужбами, которым ничего не стоит закрыть ему рот. Но Сноуден заявляет, что не боится мести со стороны Кремля, как не боялся критиковать Белый дом в Вашингтоне».

Впрочем, личность Сноудена и его боязнь или не боязнь, испанское издание занимают мало, оно больше сосредоточено на обличении кремлевского режима, «сначала потребовавшего перенести серверы Google и Facebook, регистрирующие данные российских пользователей в Россию, чем облегчили возможность спецслужбам следить за активностью граждан, а теперь и поставили ее в жесткие рамки. Путин сам из спецслужб, знает, что делает».

«Президент Путин призвал канцлера Меркель и президента Олланда оказать давление на главу Украины Петра Порошенко с тем, чтобы он прекратил вооруженные провокации, творимые Киевом на востоке Украины и начал выполнять Минские соглашения, — обращает внимание каталонская La Vanguardia. — В телефонном разговоре с двумя европейскими лидерами Путин осудил все увеличивающееся количество допускаемых ВСУ нарушений режима прекращения огня. Глава Кремля надеется, что Меркель и Олланд могут обсудить этот вопрос с Порошенко на натовском форуме в Варшаве. Киев, со своей стороны, рассчитывает вернуть себе контроль над всей протяженностью российско-украинской границы и требует обеспечить «несколько месяцев без единого выстрела на полосе разделения с Донбассом, действующая власть в котором нелегитимна и живет только за счет поддержки российскими агрессорами».

«Барак Обама выразил надежду, что Североатлантический Альянс будет тверд против России, несмотря на побочные эффекты Brexit. Великобритания, по мнению американского президента, продолжит вносить свой вклад в европейскую безопасность, — констатирует АВС. — Выход из Евросоюза — это трудное решение, но Лондон с ним справится».

Пока же Лондон будет справляться с решением, другие государства блока займутся «делами поважнее мира». По свидетельству газеты «генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не стремится вступать в конфронтацию с Китаем, предпочитая этому конструктивный и значимый диалог, а приехавшая на варшавский саммит экс-госсекретарь Штатов Мадлен Олбрайт подтвердила развертывание четырех батальонов многонациональной помощи в укреплении безопасности Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Эти страны стали очень восприимчивы к угрозам со стороны России после вторжения последней на Украину в 2014 году и аннексии Крыма».

«Россия возобновила работу своего космического такси «Союз», — комментирует El Confidencial. Издание рассказывает о старте российского корабля, который должен доставить трех космонавтов на борт МКС, сообщая об улучшениях в конструкции «Союза», а завершает свою публикацию оптимистическими строчками о том, что «Россия уже работает над космическим кораблем «Федерация», с помощью которого рассчитывает колонизировать Луну в не слишком отдаленном будущем».