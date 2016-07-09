



Александр Горбаруков ИА REGNUM Карлики повели НАТО в поход

На прошлой неделе австрийские СМИ по своему обыкновению внимательно следили за новостями постсоветского пространства. Ввиду саммита в Варшаве наибольшее внимание журналисты Альпийской республики уделили проблемам взаимоотношений России и НАТО, однако их внимания удостоились и украинские пенсионеры, и экономическое присутствие России на Балканах.

В авангарде устрашения

В то время как нейтральная Финляндия, имеющая с Россией границу длиною в 1300 километров, умудряется, как и прежде, поддерживать хорошие отношения с Россией, Польша и страны Прибалтики выбрали другую стратегию, отмечает Die Presse. Поляки и прибалты делают ставку на устрашение и требуют большей поддержки от НАТО — в том числе размещения как минимум 4000 солдат альянса на своей территории. Кремль, который уже давно скептически наблюдает за расширением НАТО на восток, воспринимает такой шаг как провокацию. Журналисты из Вены отмечают, что Москва принимает вызов и грозит развертыванием комплексов «Искандер» в Калининградской области. Однако, несмотря на взаимное устрашение, в последнее время поступают и сигналы о готовности к переговорам и разрядке. Таким сигналом, как полагает Die Presse, является запланированное на 13 июля заседание Совета Россия — НАТО — важнейшего форума диалога между Западом и Москвой по военным вопросам, в повестке дня которого будет авиационная безопасность в небе над Балтикой. В частности, ожидается прогресс по проблеме использования авиационных транспондеров, которые во включенном состоянии делают военные самолеты видимыми для авиадиспетчеров. Венское издание отмечает, что как НАТО, так и Россия обвиняют друг друга в полетах с отключенными передатчиками и создании вследствие этого аварийных ситуаций.

Казус Гройсмана

Украинское правительство все еще продолжает вести переговоры о третьем транше кредита Международного валютного фонда, выплаты по которому были заморожены из-за вялотекущего процесса реформ, сообщает Der Standard. Однако теперь это дело, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки. Так, МВФ решил разбить транш на несколько платежей, которые в свою очередь будут зависеть от дальнейших шагов властей Украины на пути преобразований. В частности, по словам советника премьера Владимира Гройсмана Ивана Миклоша, фонд требует дальнейших шагов в проведении пенсионной реформы, причем речь идет о дальнейшем повышении пенсионного возраста. Именно от выполнения этого условия будет зависеть судьба третьего транша вожделенного кредита. Венская газета находит примечательным, что украинское правительство этой весной уже дважды заявляло об отсутствии этой меры в списке условий МВФ. Газета также отмечает, что для премьера Гройсмана пенсионная реформа является крайне щекотливым казусом: в случае ее осуществления социальная напряженность на Украине только вырастет. При этом 38-летний глава правительства находится под давлением уже сейчас. Так, претензии к премьеру, отмечает Der Standard, ясно сформулировал киевский политолог Александр Кава, заявивший, что правительство повышает тарифы, а не уровень жизни, а само слово «реформа» на Украине давно превратилось в ругательное.

Старая недобрая русофобия

На саммите НАТО в Варшаве вновь вырисовывается конфликт по поводу создания объединенного флота альянса на Черном море, сообщает Wiener Zeitung. Сторонником инициативы выступает в первую очередь Румыния — президент страны Клаус Йоханнис еще в мае заявил о запуске процесса обсуждения с Болгарией и Турцией. Именно с этой целью румынский президент в прошлом месяце ездил за поддержкой в Софию, где, по выражению журналистов газеты, был «отшит» болгарским премьером Бойко Борисовым. «На Черном море мы хотим видеть туристов и яхты, а не военные корабли», — заявил тогда известный переменчивостью своих настроений болгарский премьер. Впрочем, такую позицию не разделяют румынские хардлайнеры. Так, бывший президент Румынии Траян Басэску считает, что Россия понимает только язык силы. По мнению Wiener Zeitung, небольшая проблема заключается в том, что Румыния сама по себе не может убедительно разговаривать на «языке силы», и для этого ей нужна как минимум кооперация с Болгарией и Турцией. Последнее утверждение венской газеты истине вполне соответствует — даже на устроенный по случаю саммита НАТО авиапарад в небе над Польшей воинственные румыны прилетели на раритетных советских самолетах МиГ-21.

Москва вернулась на Балканы?

Россия наращивает свое экономическое присутствие на Балканах, отмечает Wirtschaftsblatt. Экономическое издание из Вены указывает на любопытный пример поведения российской компании «Нефтегазинкор» на боснийском рынке в отношении принадлежащего ей нефтеперерабатывающего завода в Республике Сербской, долги которого по состоянию на декабрь 2015 года составляют 266 млн евро. Так, вместо того, чтобы избавиться от активов, российская компания занимается разработкой долгосрочной стратегии развития НПЗ. По мнению журналистов из Вены, подобное поведение указывает на то, что Россия на Балканах преследует скорее политические, а не экономические цели. «Россия в целом мало заинтересована в Боснии. В одной только Москве живет в три раза больше людей, чем во всей Боснии. Однако у России имеется сильный политический интерес, и она заключает сделки, чтобы добиваться поставленных целей», — считает экономист Дамир Милевич, на мнение которого ссылается газета. По мнению издания, экономическое присутствие, главным образом в нефтегазовом секторе, продиктовано желанием России обслуживать местные политические элиты и таким образом ставить их под свой контроль. Другая цель Москвы — распространить в регионе нарратив об «играющем не по правилам Западе». Для этого, полагает Wirtschaftsblatt, периодически вспоминается история с Косово и рассуждения принимают следующий характер: «Мы нарушаем международное право? Вы то же самое сделали в Косово. Косово может оставаться независимым? Почему же тогда Крым не может принять самостоятельное решение и присоединиться к России?».

Австрия за диалог

Министр обороны Австрии Ханс Петер Доскоцил позитивно оценил «двойную стратегию» НАТО в отношении России, передает газета Salzburger Nachrichten. Выступая в пятницу 8 июля на телеканале ORF, Доскоцил отметил, что размещение войск НАТО в Польше и Прибалтике продиктовано страхами, однако диалог с Россией не менее важен, чем процесс вооружения. «Без России не будет безопасной Европы», — подчеркнул министр, заявив также, что приветствует инициативу Германии по проведению Совета Россия — НАТО. Что касается отношения нейтральной Австрии к Североатлантическому альянсу, то, по мнению главы оборонного ведомства, тесное сотрудничество с Брюсселем является важным, особенно по вопросам борьбы с международным терроризмом, однако оно, как подчеркивает газета из Зальцбурга, ни в коем случае не должно нарушать нейтралитет Австрии, который является «высшим благом».