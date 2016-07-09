Госсекретарь США Джон Керри в ходе встреч с лидерами Армении и Азербайджана на полях саммита НАТО в Варшаве обсудил конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби. По его словам, госсекретарь вновь заявил о необходимости выполнения обязательств, достигнутых на встречах в Вене и Санкт-Петербурге. Керри также подтвердил поддержку США переговорам, ведущим к всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Иначе и быть не могло, поскольку Вашингтон не имеет своего сценария по урегулированию конфликта.

Флаг Нагорно-Карабахской Республики

Напомним, что 20 июня в Санкт-Петербурге прошла трёхсторонняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главами Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций президентов было принято совместное заявление, в котором отмечено достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании. В этом документе дословно говорится следующее: «Президенты Республики Армения и Азербайджанской Республики подтвердили достигнутые на последнем армяно-азербайджанском саммите в Вене 16 мая сего года договорённости, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. С этой целью президенты условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей под эгидой ОБСЕ в зоне конфликта. Они выразили удовлетворение сохраняющимся в последнее время режимом перемирия на линии соприкосновения. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по сущностным аспектам урегулирования, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании. Президенты отметили важное значение своих регулярных контактов по нагорно-карабахской проблематике, и договорились продолжить их в таком формате в дополнение к работе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые были приглашены на завершающую часть встречи в Санкт-Петербурге».

По словам посла Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье, «не стоит рассматривать встречу в Петербурге в отдельном контексте и трактовать его как повышение влияния одной из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в карабахском процессе». «До этого в Вене по инициативе американской стороны встретились президенты Армении и Азербайджана, — подчеркнул Шарпантье. — Достигнутые на петербургской встрече договоренности являются логическим продолжением венского саммита лидеров двух стран. Каждый раз активизируется одна из стран-сопредседателей Минской группы. Здесь нет ничего странного или удивительного. И считаю, что достигнутые в Петербурге договоренности о продолжении встреч президентов — важная инициатива». И еще. Хотя в настоящее время конфликтующие стороны вместо предметных дискуссий по урегулированию конфликта больше говорят о необходимости соблюдения перемирия на передовой и создания механизмов доверия, но, по словам французского дипломата, «это лучше чем ничего».

И вновь появляются важные нюансы. Президент Азербайджана Алиев заявил, что в Вене ничего не подписывал, а в Санкт-Петербурге, видимо, все подписал, поскольку не последовало с его стороны опровержений. Таким образом, если вести речь о выполнении достигнутых соглашений, то они должны выполняться в соответствии с достигнутыми договоренностями, на чем настаивал госсекретарь США Керри при встрече с главами Азербайджана и Армении. Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместном брифинге с германским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщал, что «в Санкт-Петербурге были начаты субстантивные переговоры», и что «в данный момент идет работа над документом по урегулированию конфликта».

По логике, после Вены и Санкт-Петербурга стороны должны в первую очередь оформить каким-либо соглашением достигнутые договоренности по части создания системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и расширения офиса личного представителя председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Однако он заявил, что работы по расширению полномочий его офиса «находятся на стадии уточнения», и он не может назвать точную дату того, когда это произойдет, подчеркнув, что «это зависит от ряда деталей». Вообще, появление в зоне нагорно-карабахского конфликта института международных наблюдателей не только «балканизирует» проблему, но и создает массу вариантов дальнейшего развития событий. На этом направлении есть о чем говорить. Поэтому возникает вопрос: «Что именно в Варшаве обсуждал госсекретарь США Керри с президентами Азербайджана и Армении?». Полагаем, что речь все же шла о начале практической реализации достигнутых договоренностей, так как в противном случае дискуссия как с Керри, так и сопредседателями Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) со стороны президентов Азербайджана и Армении теряет смысл. Тем более что вслед за Путиным встречу с лидерами Азербайджана и Армении готовит и французский президент Франсуа Олланд. Помимо этого, американский сопредседатель в МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик заявил, что «настало время перенести переговоры по нагорно-карабахскому конфликту на другой уровень», потому что «уже недостаточно того, чтобы президенты или министры иностранных дел встречались время от времени».

Время от времени в качестве посредников выступают главы государств-сопредседателей МГ ОБСЕ России и Франции, США работают пока только на уровне своего сопредседателя и госсекретаря. Ходят слухи, что и президент США Барак Обама может лично подключиться к переговорному процессу до истечения срока своих полномочий. Но на данном этапе наступил момент «другого уровня», если иметь в виду то, что на Варшавском саммите НАТО, как сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, будет принято коммюнике, в котором появится призыв к сторонам нагорно-карабахского конфликта «снизить напряженность и воздержаться от насилия». В этой связи удивляет логика рассуждений некоторых бакинских экспертов, которые «факт подобного заявления НАТО расценивают как позитивный момент», но они почему-то уверены в том, что «Брюссель станет переходить от заявлений к конкретным делам, конкретным шагам, которые будут основываться на принципах и нормах международного права», что не предусматривается венско — петербургскими соглашениями. Более того, эти соглашения теперь получают дополнительную легитимацию, что высвечивает определенные нюансы в политическом противостоянии Баку и Еревана.

По мнению ведущего эксперта Политологического центра «Север-Юг» Александра Караваева, высказанного в портале «Вестник Кавказа», «для Еревана и Баку всегда важно было найти альтернативу существующему процессу урегулирования, который проходит под эгидой МГ ОБСЕ, или показать, что она ищется». Эксперт полагает, что «для Баку поиск альтернативы в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта всегда был важной задачей дипломатии». Азербайджан действительно желал переписать Мадридские принципы, лежащие в основе переговорного процесса, изменить состав МГ ОБСЕ, либо вообще его распустить, перенести диалог на уровень «весомой альтернативы». Все эти потуги достигли в Варшаве своей кульминации на саммите НАТО, где присутствовала и Армения как член ОДКБ и партнер альянса, и где был подтвержден венско-петербургский сценарий урегулирования конфликта. Это означает, что отныне возможности Азербайджана угрожать силовыми средствами решить конфликт или пытаться это сделать так, как это было в первых числах апреля, резко сужены в ситуации, когда не принята его версия конфликта.

Это очень важный момент, если не исключать того, что НАТО при определенных обстоятельствах может инициировать наращивание своего присутствия в Закавказье. Объективности ради отметим, что в Баку это начинают понимать и осознавать. Так, азербайджанский политолог Зардушт Ализаде в интервью порталу Haqqin.az предупреждает, что «карабахскую проблему превратят в подобие палестинской, и все будет продолжаться так, как и было»; «в карабахском конфликте могут поменяться форматы, требования, подходы, но его сущность останется прежней: Карабах не будет возвращен Азербайджану, и не будет передан Армении». Правда, Баку и Ереван с подключением Степанакерта могут найти в себе политическую волю самостоятельно начать переговорный процесс. Но представить себе такое сейчас очень сложно.