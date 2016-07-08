На этой неделе в Лондоне были опубликованы результаты работы комиссии по расследованию обстоятельств ввода британских войск в Ирак. Авторы доклада заключили, что законных оснований для вторжения было недостаточно, а последствия были недооценены, что и привело к гибели людей и дальнейшей радикализации ситуации.

Журнал Крокодил №7, 1951 г

Экс-премьер Тони Блэр, который принимал решение о вводе войск, заявил, что несет «полную ответственность» за все ошибки. При этом он добавил, что, в целом, то решение он, по-прежнему, считает верным, потому что главная цель — отстранить от власти Саддама Хусейна — была выполнена.

Признания задним числом

Очередной западный лидер в очередной раз признает, что он врал, что он принимал под прикрытием этой лжи решение по смене власти в другой стране. Следствием того решения стала гибель и западных военнослужащих, и местных жителей, а также резкое ухудшение ситуации в стране. И тем не менее этот очередной западный лидер считает себя, в целом, правым.

Подобные признания задним числом мы слышали уже не раз. Когда-то выяснилось, что оружия массового уничтожения у Хусейна не было, и на Западе это знали. Извините, мы врали, но мы все равно носители демократии и главные по всему. И завтра сделаем то же самое.

Барак Обама признал ошибкой и вторжение в Ливию. Тысячи трупов, эскалация насилия, многие тысячи раненых, пострадавших, беженцев. Извините, мы врали, мы нарушили законы, но мы все равно носители демократии и главные по всему. И завтра сделаем то же самое.

По другим эпизодам признаются факты, но не вина за них. Франсуа Олланд спокойно говорит, что Франция поставляла оружие сирийским «оппозиционерам», хотя законы это запрещали. Теперь из этого оружия стреляет ИГ (запрещена в России). Стреляет в том числе и по гражданам Франции. И тоже — «ничего страшного».

Сценарий

Другие признания нам, вероятно, еще предстоит услышать. Например, своей ли смертью умер Слободан Милошевич. Или — зачем понадобилось убивать Усаму бен Ладена до суда. Случайно ли превращение арабских «оппозиционеров» из числа друзей Вашингтона в самых кровавых убийц. Кто сбил «Боинг» под Донецком. И так далее, и так далее.

Какую ситуацию не возьми — сценарий один и тот же. Массированная пиар-кампания о кровавости очередного режима. Военное либо политическое (майданы) вторжение. Смена власти, освоение военных бюджетов, наращивание влияния. Признание, что пиар-кампания и вторжение строились как минимум на подтасовках, как максимум на лжи. И тут же — новая страна, новая кампания.

Продолжают ли граждане западных стран верить своим политикам? Особенно актуален этот вопрос в Европе, которая от подобных вторжений ничего не выигрывает, зато многое теряет, получая трупы своих солдат, теракты, мигрантов.

В качестве ответа уместно вспомнить фразу французского президента о своих согражданах: «у них нет зубов». А один великий русский писатель однажды сказал, что у 99% людей нет ума. И то и другое — преувеличения, но взращенная травоядность (вкупе с успешным пиаром и отношением к «третьему миру» как ко второму сорту) позволяют политикам не беспокоиться за реакцию электората.

Последовательный пиар

Проблема состоит в том, что в мире нет непредвзятого и справедливого суда по международным вопросам. ООН очевидным образом не работает, как и его Совет безопасности. Когда нет судьи, начинается драка по не вполне четким правилам.

Конструкция западной внешней политики держится на двух столбах: военная сила и пиар. И конкурентам, в том числе и России, нужно догонять именно по части пиара.

Западный пиар представляет собой систему полуправд и передергиваний, с монополизацией некоторых понятий, вроде «демократических ценностей». Но внутри этой полулживой системы есть известная последовательность. И это именно то, чему нужно научиться. В изобретении полуправд соревноваться бессмысленно.

Пока что последовательность российской внешней политики хромает на обе ноги. Возвращения Крыма очевидно недостаточно, чтобы считать «украинский» вопрос решенным в свою пользу. Военная операция в Сирии встречалась аплодисментами, а потом прервалась. На Турцию нажали, а потом ее вдруг простили.

По каждой ситуации есть аргументы, есть объяснения. Но это не отменяет итога: последовательности во всем этом не было. Без последовательности невозможно вести пиар-кампанию. А без пиар-кампании невозможно выигрывать борьбу за влияние — как на всех граждан, так и на политических лидеров.

Акция и реакция

Другая проблема состоит в том, что российские власти все время отвечают на действия оппонентов, все время реагируют, все время делают ход вторыми. Они по умолчанию принимают предложенные правила игры, роли, лексику. Может начаться спор, нужны ли свободы, но слово «свободы» уже запатентовано.

Эффекта не будет, пока не произойдет перехода от тактики реакции к тактике действия. Нужно предлагать и навязывать свою лексику и свой дискурс. Невозможно выиграть матч, если мяч все время у противника. В лучшем случае можно сгонять нулевую ничью. Но обычно такие матчи кончаются поражениями.

Вот и сейчас признания Тони Блэра не означают, что через пару месяцев по столь же надуманным основаниям не начнется еще одно демократическое вторжение. Мир, в том числе и западный мир, устал от лжи и лицемерия этих лидеров, и он ждет альтернативу. Носитель альтернативы должен быть последовательным и должен талантливо себя подавать. Но в первую очередь он должен сам верить в то, что он делает.