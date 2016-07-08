На днях главы России и США в телефонном разговоре обсудили проблемы нагорно-карабахского урегулирования с учетом ситуации, сложившейся после встречи (20 июня) Владимира Путина с президентами Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге. При этом президент Обама «выразил готовность активизировать совместные с Россией и Францией усилия в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ для достижения всеобъемлющего решения конфликта». В свою очередь президент Путин подчеркнул, как сообщила пресс-служба Кремля, что при организации переговоров Россия исходила из необходимости содействия скорейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта и создания условий для продвижения мирного процесса. Кстати, эта проблема является и предметом участившихся телефонных разговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своими американским коллегой Джоном Керри, а также с главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером как действующим председателем ОБСЕ. Осуществляются и контакты на разных уровнях по линии Москва-Париж с учетом того, что министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро подтвердил, что его страна готова после Санкт-Петербурга принять эстафету и организовать встречу президентов Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

«Дипломатический фейерверк»

Эта тема обсуждалась и в ходе телефонного разговора между главами России и Франции. Плюс к этому, помимо Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ), которая совместно с правительствами Азербайджана и Армении прорабатывает формат, место и дату следующей встречи президентов Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, заметную работу стал проводить и ЕС. Недавно Ереван посетил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Cальбер. В Баку он будет во второй декаде июля. Но дипломатический фейерверк этим не исчерпывается. В Ереване глава МИД России Лавров в формате заседания Совета глав МИД стран-членов ОДКБ провел встречу со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном. Согласно сообщению МИД Армении, «стороны обсудили шаги, предпринимаемые в направлении выполнения договоренностей по карабахскому вопросу, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге».

Но тут сразу стала рождаться очередная политическая интрига. Сначала в бакинских СМИ со ссылкой на заявление замглавы администрации президента Азербайджана появились сообщения о том, что Москва якобы «приняла решение поэтапного урегулирования карабахского конфликта и поставила перед Ереваном конкретную программу, настаивая на освобождении от оккупации части территорий». Москва эти сообщения опровергла. Затем в бакинских СМИ со ссылкой на замглаву МИД России Григория Карасина анонсировалось, что Лавров прилетит в Баку из Еревана после окончания встречи глав МИД стран ОДКБ. Об том 30 июня говорил и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ Штайнмайером. При этом он был категоричен, заявляя, что «от его (Лаврова — С.Т.) визита будет зависеть, состоится ли очередная встреча по Нагорному Карабаху на уровне президентов».Тем не менее глава МИД России Лавров неожиданно отложил свой визит в Азербайджан, что дало повод для бакинских экспертов, в частности, руководителя клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгара Велизаде, утверждать, что «Лавров не смог договориться в Ереване и поэтому вынужден был прервать визит в Баку»; «всем понятно, что прорыв в переговорном процессе зависит от армянской стороны, которая должна освободить оккупированные районы, что станет первым этапом в урегулировании конфликта». Более того, после того, как Лавров отбыл из Армении, уже в московских СМИ со ссылкой «на дипломатические источники» появились сообщения о том, что «в Ереване глава внешнеполитического ведомства России неофициально обсуждал карабахский вопрос, и российский план урегулирования также предусматривает разблокирование армяно-азербайджанской и армяно-турецкой границ, а нормализация российско-турецких отношений может оказать благотворное влияние на урегулирование карабахского конфликта».

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в беседе с «Радио Азатутюн» опроверг эту информацию, заявляя, что «Лавров таких предложений не привозил», и что он в Ереване «обсуждал только вопросы, связанные с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)». Ситуация стала запутываться еще больше, когда официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров на днях посетит Азербайджан, но при этом ввела в «нагорно-карабахское уравнение» любопытный новый элемент. «По поводу Нагорного Карабаха: у нас существуют соответствующие форматы — это Минская группа ОБСЕ, это наш прямой диалог с Арменией и Азербайджаном, это встречи на высшем уровне, которые проходят между президентами России, Азербайджана и Армении, — заявила Захарова. — Поэтому, честно говоря, мы считаем, что этого достаточно, и это действенный механизм. Но любая конструктивная роль того или иного государства может только приветствоваться».

Кого имеет ввиду Смоленская площадь, говоря о возможной «конструктивной роли того или иного государства» в нагорно-карабахском урегулировании, уж не Турцию ли? Если это так, то эта позиция начинает совпадать с появившимся отчетом так называемой Международной кризисной группы, в котором из региональных игроков, способных повлиять на ход событий, исключается Иран, «не определивший свой подход к региону», и ставится задача «привлечь Турцию для использования своего влияния в поддержку мирного процесса». В рекомендациях Международной кризисной группы МГ ОБСЕ, ЕС и действующему председателю ОБСЕ в пункте 9 предлагается следующее: «США и ЕС должны поощрять Турцию поддерживать усилия сопредседателей МГ по достижению прогресса в мирных переговорах по Нагорному Карабаху. Мировые игроки добиваются от Турции нормализации отношений с Арменией, в том числе открытия границы без предварительных условий, но Турция связывает это с прогрессом в мирных переговорах; Анкара должна по крайней мере уточнить, какой уровень прогресса её устроит и взять твердые обязательства».

Удивительным образом эта интрига закольцовывается и заявлением лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в интервью телеканалу «Лидер-ТВ» заявил: «Если Турция и Россия объединят свои торговые, экономические, военные усилия, то и курдская проблема, и армянская исчезнут сами по себе. И сама по себе решится проблема Нагорного Карабаха, и Азербайджан будет доволен, то есть перспективы великолепные для всего Кавказа и Ближнего Востока. Можно найти какой-то особый статус для Нагорного Карабаха, чтобы были довольны и армяне, и азербайджанцы». Эта комбинация чем-то напоминает ту, которую уже озвучивал президент Азербайджана Алиев, говоря о статусе Нахичевани, что действительно можно связывать с участием Турции, как одного из подписантов Карского договора 1921 года.

Не все с этим согласны. Как считает министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов, стране, которая позиционирует себя в качестве союзника Азербайджана, для решения конфликта в Нагорном Карабахе не нужно привлекать новых переговорщиков, достаточно обеспечить реализацию договоренностей Минской группы. По его словам, «была создана специальная Минская группа, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, поэтому следует обеспечить реализацию этих договоренностей». Точнее, обеспечить на данном этапе выполнение условий венского и санкт-петербургского соглашений, юридически обязать стороны с помощью документа по введению системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон, обеспечить присутствие в зоне конфликта международных наблюдателей, и таким образом укрепить режим прекращения огня.

Однако, по всем признакам, Баку стал подвергать ревизии венско-петербургские соглашения, он не согласен на размещение механизмов расследования инцидентов, что вызывает опасения сопредседателей МГ ОБСЕ. С учетом этого министр иностранных дел Германии Штайнмайер теперь только выражает надежду на то, что «встреча президентов Азербайджана и Армении может состояться еще в этом году», а глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий считает, что «нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в ближайшие годы, эту проблему нельзя ни в коем случае передавать следующим поколениям нерешенной». Наконец, американский сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик сообщил, что «на полях саммита НАТО в Варшаве пройдут переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта».

Одним словом, большой дипломатический фейерверк вокруг Нагорного Карабаха продолжается и, похоже, сейчас его главная цель — сузить возможности для силового решения этого конфликта. Что же касается очередных прямых переговоров между президентами Азербайджана и Армении, то эта проблема оказывается в подвешенном состоянии. Так что остается ждать итогов очередного визита главы МИД России Лаврова в Баку, когда он ознакомит своих азербайджанских коллег с результатами дипломатического диалога между Россией, США и Францией по урегулированию конфликта. Так что есть дипломатическая динамика, теперь, главное — результат.