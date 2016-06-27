Семья — это важно! Семья — это сложно!

Эухенио Эдуардо. Счастливая семья

Но счастливо жить одному невозможно!

Всегда будьте вместе, любовь берегите,

Обиды и ссоры подальше гоните,

И чтобы всегда говорили друзья:

Какая хорошая эта семья!

(М. Лангер)

Семья — это символ незыблемых ценностей, которые являются и будут являться фундаментом общества. Семья — это то, ради чего мы учимся, работаем и совершенствуемся. Это свой островок любви и поддержки в чужом мире. Люди, которые всегда примут и поймут. И, где бы вы ни находились, в другом городе или даже стране, ощущение дома будет всегда там, где ваша семья.

1. Памятник «Семья у фотоаппарата» (г. Белгород)

sanchess city31 Памятник «Семья у фотоаппарата» (г. Белгород)

Автор памятника «Семья и материнство» скульптор Тарас Костенко изобразил счастливую полноценную семью, позирующую для семейного альбома. Торжественное открытие памятника состоялось 12 декабря 2008 года (год семьи в России).

Пять человек (родители и трое детей — отсюда и название программы «Два плюс три») — именно так, по мнению руководства области, должна выглядеть идеальная ячейка общества.

Памятник расположен в Центральном парке культуры и отдыха имени В.И. Ленина, излюбленном месте семейного отдыха горожан. Белгородцы любят фотографироваться со «счастливой бронзовой семьей» и антикварным фотоаппаратом.

2, «Молодая семья» (г. Курган)

mr.dexter Памятник «Молодая семья» (г. Курган)

Памятник молодым родителям расположен в городском саду. Будущая мама и счастливый отец счастливы вместе.

Памятник установлен в 2007 году, автор — Людмила Лапердина. Бронзовая скульптура высотой 2,5 метра.

3, «Древо жизни» (г. Санкт-Петербург)

Наталия Горбенко Памятник «Древо жизни» (г. Санкт-Петербург)

Мать и отец ревностно оберегают своего сына от бед.

Памятник стоит у входа в «Балтийскую жемчужину» — это гигантский жилой и деловой центр на юго-западе Санкт-Петербурга.

Примечательно, что строили его китайцы, об этом свидетельствует надпись на памятнике.

4. «Семья» (г. Астрахань)

fotopoisk.com.ua Композиция «Семья» (г. Астрахань)

Композиция представляет собой собирательный образ — семейную пару с детьми, расположившуюся отдохнуть на скамейке у озера. Выполнена скульптура из бронзы.

Скульптурная композиция на смотровой площадке перед Лебединым озером была открыта осенью 2013 года. Это подарок Астрахани от фонда «Наше будущее», Вагита Алекперова. Автор композиции — Андрей Ковальчук, народный художник России.

5. «Счастливая семья» (г. Самара)

Виктория Рогулёва Памятник «Счастливая семья» (г. Самара)

Памятник «Счастливая семья» расположен близ поселка Красная Глинка, на Красноглинском шоссе. Он установлен прямо около дороги и находится на некотором возвышении, представляя собой скульптурную композицию из фигур отца, матери и дочери.

При виде этого монумента, в памяти невольно всплывают строки из бессмертного романа «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Изображенные неизвестным скульптором красивые и сильные люди являются олицетворением подлинного семейного счастья. В 2010 году скульптурная композиция была отреставрирована, а территория вокруг нее благоустроена.

6. «Семья» в стиле дымковской игрушки (г. Киров)

avp23649 Памятник «Семья» в стиле дымковской игрушки (г. Киров)

Памятник стоит в центре города, у нового театры кукол. Скульптурная композиция «Семья» выполнена в традиции Дымковской игрушки, знаменитого народного промысла. Женщина с младенцем, мужик с гармошкой, ребенок, и животные — кошка с собакой. Целая «Семья». Рядом на скамейку можно присесть, почувствовать себя членом семьи и сфотографироваться.

Этот праздник городу подарила компания «Мегафон». Скульптурная группа «Семья» — настоящее сокровище Кировской области, символом исполнения желаний.

Символично также то, что неподалеку, в нескольких метрах расположилась «нулевая верста». Это символ начала отсчета всей Вятской земли.

7. «Многодетная семья» (г. Саранск, Мордовия)

xallyava.ru Памятник «Многодетная семья» (г. Саранск)

Трогательный и одновременно динамичный памятник семье установлен в городе Саранске на пересечении улиц Демократической и Советской. Скульптурная композиция в натуральный рост изображает многодетную семью: главу семейства с младшим ребёнком на плечах, маму «в положении» и ещё двоих детей по краям, держащихся за родителей. Памятник реалистичен и динамичен — все люди запечатлены в момент движения.

В день бракосочетания молодожёны обязательно посещают монумент счастливой семьи, искренне веря, что скульптурная композиция принесёт им удачу.

Автором композиции счастливой семьи является скульптор Николай Филатов. Открытие памятника в 2008 году было приурочено к году семьи. Инициатором монумента многодетной семьи стал глава Мордовии — Николай Меркушкин.

8. «Дорогие мои старики» (г. Белая Калитва, Ростовская область)

happy-giraffe.ru Памятник «Дорогие мои старики» (г. Белая Калитва)

Памятник «Дорогие мои старики» посвящен всем бабушкам и дедушкам, которые прошли тяжелые годы войны, перенесли голод, войну, революцию, лагеря.

Этот памятник находится в жилом микрорайоне «Солнечный». Он изображает в виде женщины с ребенком на руках и мужчины в военной форме, которые сидят на самодельной лавочке.

Монумент очень трогательный и проникновенный, ведь он отражает так много добрых человеческих качеств. Местные жители даже называют его «памятник бабушке и дедушке».

Автор скульптурной композиции «Дорогие мои старики», которая была установлена в городе в 2008 году, Анатолий Скнарин.

9. «Семейные узы» (г. Томск)

udivitelno Композиция «Семейные узы» (г. Томск)

В рамках Года семьи в городе Томск в сквере на пересечении ул. Шевченко и пр. Фрунзе 11 июня 2008 года состоялось открытие архитектурной композиции «Семейные узы». В центре сквера — мужчина и женщина, слившиеся в поцелуе. На руках влюбленной пары — ребенок.

Скульптура высотой 2,5 м, сделана из бронзы (тонна металла), постамент и колонны (в греческом стиле) — мраморные.

Автор скульптуры «Семейные узы» является Владимир Романов.

10. Скульптура «Любви» (г. Новосибирск)

liveinternet.ru Скульптура «Любви» (г. Новосибирск)

Вдоль улицы Щетинкина (между Советской и Урицкого) в Новосибирске расположилась Аллея семьи, в центре которой стоит скульптура Любви, изображающая молодую пару — беременную женщину и обнимающего ее мужчину, авторства новосибирского мастера Павла Слободчикова.

Автор трудился над скульптурой из композитных материалов (полиэфирная смола и стеклоткань) около 2 месяцев.

11. «Семья ханты на привале» (г. Ханты-Мансийск, Югра)

admhmansy.ru Скульптура «Семья ханты на привале» (г. Ханты-Мансийск)

Скульптура «Семья ханты на привале» является одной из наиболее популярных скульптурных композиций. Установлена она около аэропорта города Ханты-Мансийск.

Этнографическая композиция «Семья ханты на привале» изображает расположившееся на привале семейство местного народа ханты. Это фигуры мужчины, сидящего на нартах, рядом с которым стоят его жена и ребенок. Здесь же прилегли отдохнуть олени и верный друг — собака.

Скульптуры выполнены из бронзы в натуральную величину. Авторам памятника удалось передать местный колорит, а благодаря подсветке памятник выглядит весьма живописно в любое время суток.

12. «Счастливая семья» (г. Йошкар-Ола, Марий Эл)

kasper Композиция «Счастливая семья» (г. Йошкар-Ола)

В столице республики Марий Эл — Йошкар-Оле 10 августа 2007 года была открыта символичная скульптурная композиция «Счастливая семья». В основе композиции молодая семейная пара с ребёнком, гуляющая по парку.

Памятник установлен на бульваре Победы, напротив городского перинатального центра, является вестником преобразований, светлой и радостной жизни, символом того, что высшей ценностью человека является семья и семейные традиции.

Автором памятника стал Андрей Кавальчук, создавший ряд запоминающихся скульптур в Йошкар-Оле, а инициатором проекта стал глава республики Леонид Маркелов.

13. «Моя семья» (г. Москва)

Александр Чечулин Композиция «Моя семья» (г. Москва)

В Москве на улице Удальцова в парке около метро «Проспект Вернадского» стоит удивительная композиция с простым и тёплым названием — «Моя семья». Четыре разноцветных квадрата. Четыре такого же цвета руки. Но размер их таков, что одна готова поместить в себе другую.

В желтом и красном квадратах выполнены проёмы в виде ладошек с тонкими женскими пальчиками. Трепетные и беззащитные, трудолюбивые и беспокойные — руки настоящих берегинь.

А в арках голубой и зелёной — автор установил крепкую мужскую и мальчишескую руки.

И хотя ручка сына самая маленькая, в ней чувствуется растущая сила и надёжность. А самая большая, отцовская, кажется вот — вот накроет и защитит остальные три.

Мимо этой композиции проходят сотни человек. И как бы не складывались у них отношения с близкими, эти удивительные четыре ладони непременно заставят их ещё раз подумать о главной имеющейся на земле ценности — семье.

14. Памятник Петру и Февронии Муромским (г. Краснодар)

Пресс-служба Покровского храма г. Краснодара Памятник Петру и Февронии Муромским (г. Краснодар)

Скульптурная композиция была установлена и освящена на территории Свято-Покровского храма 8 июля 2013 года, в день Всероссийского праздника семьи, любви и верности. Бронзовые фигуры Петра и Февронии высотой 3,5 метра и парящий над ними ангел — работа известного российского скульптора Сергея Исакова, который удостоен специальных наград патриарха России за воплощение темы православия. Рядом со Свято-Покровским храмом расположен Карасунский ЗАГС, и молодые люди, вступившие на путь совместной жизни, глядя на памятник, могут вдохновиться примером высокой любви и верности святых Петра и Февронии. Пара стала образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. По легенде они умерли в один день — 8 июля 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу. Позже Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.