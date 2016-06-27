Лучшие скульптуры самому ценному в жизни — семье
Семья — это важно! Семья — это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
И чтобы всегда говорили друзья:
Какая хорошая эта семья!
(М. Лангер)
Семья — это символ незыблемых ценностей, которые являются и будут являться фундаментом общества. Семья — это то, ради чего мы учимся, работаем и совершенствуемся. Это свой островок любви и поддержки в чужом мире. Люди, которые всегда примут и поймут. И, где бы вы ни находились, в другом городе или даже стране, ощущение дома будет всегда там, где ваша семья.
1. Памятник «Семья у фотоаппарата» (г. Белгород)
Автор памятника «Семья и материнство» скульптор Тарас Костенко изобразил счастливую полноценную семью, позирующую для семейного альбома. Торжественное открытие памятника состоялось 12 декабря 2008 года (год семьи в России).
Пять человек (родители и трое детей — отсюда и название программы «Два плюс три») — именно так, по мнению руководства области, должна выглядеть идеальная ячейка общества.
Памятник расположен в Центральном парке культуры и отдыха имени В.И. Ленина, излюбленном месте семейного отдыха горожан. Белгородцы любят фотографироваться со «счастливой бронзовой семьей» и антикварным фотоаппаратом.
2, «Молодая семья» (г. Курган)
Памятник молодым родителям расположен в городском саду. Будущая мама и счастливый отец счастливы вместе.
Памятник установлен в 2007 году, автор — Людмила Лапердина. Бронзовая скульптура высотой 2,5 метра.
3, «Древо жизни» (г. Санкт-Петербург)
Мать и отец ревностно оберегают своего сына от бед.
Памятник стоит у входа в «Балтийскую жемчужину» — это гигантский жилой и деловой центр на юго-западе Санкт-Петербурга.
Примечательно, что строили его китайцы, об этом свидетельствует надпись на памятнике.
4. «Семья» (г. Астрахань)
Композиция представляет собой собирательный образ — семейную пару с детьми, расположившуюся отдохнуть на скамейке у озера. Выполнена скульптура из бронзы.
Скульптурная композиция на смотровой площадке перед Лебединым озером была открыта осенью 2013 года. Это подарок Астрахани от фонда «Наше будущее», Вагита Алекперова. Автор композиции — Андрей Ковальчук, народный художник России.
5. «Счастливая семья» (г. Самара)
Памятник «Счастливая семья» расположен близ поселка Красная Глинка, на Красноглинском шоссе. Он установлен прямо около дороги и находится на некотором возвышении, представляя собой скульптурную композицию из фигур отца, матери и дочери.
При виде этого монумента, в памяти невольно всплывают строки из бессмертного романа «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
Изображенные неизвестным скульптором красивые и сильные люди являются олицетворением подлинного семейного счастья. В 2010 году скульптурная композиция была отреставрирована, а территория вокруг нее благоустроена.
6. «Семья» в стиле дымковской игрушки (г. Киров)
Памятник стоит в центре города, у нового театры кукол. Скульптурная композиция «Семья» выполнена в традиции Дымковской игрушки, знаменитого народного промысла. Женщина с младенцем, мужик с гармошкой, ребенок, и животные — кошка с собакой. Целая «Семья». Рядом на скамейку можно присесть, почувствовать себя членом семьи и сфотографироваться.
Этот праздник городу подарила компания «Мегафон». Скульптурная группа «Семья» — настоящее сокровище Кировской области, символом исполнения желаний.
Символично также то, что неподалеку, в нескольких метрах расположилась «нулевая верста». Это символ начала отсчета всей Вятской земли.
7. «Многодетная семья» (г. Саранск, Мордовия)
Трогательный и одновременно динамичный памятник семье установлен в городе Саранске на пересечении улиц Демократической и Советской. Скульптурная композиция в натуральный рост изображает многодетную семью: главу семейства с младшим ребёнком на плечах, маму «в положении» и ещё двоих детей по краям, держащихся за родителей. Памятник реалистичен и динамичен — все люди запечатлены в момент движения.
В день бракосочетания молодожёны обязательно посещают монумент счастливой семьи, искренне веря, что скульптурная композиция принесёт им удачу.
Автором композиции счастливой семьи является скульптор Николай Филатов. Открытие памятника в 2008 году было приурочено к году семьи. Инициатором монумента многодетной семьи стал глава Мордовии — Николай Меркушкин.
8. «Дорогие мои старики» (г. Белая Калитва, Ростовская область)
Памятник «Дорогие мои старики» посвящен всем бабушкам и дедушкам, которые прошли тяжелые годы войны, перенесли голод, войну, революцию, лагеря.
Этот памятник находится в жилом микрорайоне «Солнечный». Он изображает в виде женщины с ребенком на руках и мужчины в военной форме, которые сидят на самодельной лавочке.
Монумент очень трогательный и проникновенный, ведь он отражает так много добрых человеческих качеств. Местные жители даже называют его «памятник бабушке и дедушке».
Автор скульптурной композиции «Дорогие мои старики», которая была установлена в городе в 2008 году, Анатолий Скнарин.
9. «Семейные узы» (г. Томск)
В рамках Года семьи в городе Томск в сквере на пересечении ул. Шевченко и пр. Фрунзе 11 июня 2008 года состоялось открытие архитектурной композиции «Семейные узы». В центре сквера — мужчина и женщина, слившиеся в поцелуе. На руках влюбленной пары — ребенок.
Скульптура высотой 2,5 м, сделана из бронзы (тонна металла), постамент и колонны (в греческом стиле) — мраморные.
Автор скульптуры «Семейные узы» является Владимир Романов.
10. Скульптура «Любви» (г. Новосибирск)
Вдоль улицы Щетинкина (между Советской и Урицкого) в Новосибирске расположилась Аллея семьи, в центре которой стоит скульптура Любви, изображающая молодую пару — беременную женщину и обнимающего ее мужчину, авторства новосибирского мастера Павла Слободчикова.
Автор трудился над скульптурой из композитных материалов (полиэфирная смола и стеклоткань) около 2 месяцев.
11. «Семья ханты на привале» (г. Ханты-Мансийск, Югра)
Скульптура «Семья ханты на привале» является одной из наиболее популярных скульптурных композиций. Установлена она около аэропорта города Ханты-Мансийск.
Этнографическая композиция «Семья ханты на привале» изображает расположившееся на привале семейство местного народа ханты. Это фигуры мужчины, сидящего на нартах, рядом с которым стоят его жена и ребенок. Здесь же прилегли отдохнуть олени и верный друг — собака.
Скульптуры выполнены из бронзы в натуральную величину. Авторам памятника удалось передать местный колорит, а благодаря подсветке памятник выглядит весьма живописно в любое время суток.
12. «Счастливая семья» (г. Йошкар-Ола, Марий Эл)
В столице республики Марий Эл — Йошкар-Оле 10 августа 2007 года была открыта символичная скульптурная композиция «Счастливая семья». В основе композиции молодая семейная пара с ребёнком, гуляющая по парку.
Памятник установлен на бульваре Победы, напротив городского перинатального центра, является вестником преобразований, светлой и радостной жизни, символом того, что высшей ценностью человека является семья и семейные традиции.
Автором памятника стал Андрей Кавальчук, создавший ряд запоминающихся скульптур в Йошкар-Оле, а инициатором проекта стал глава республики Леонид Маркелов.
13. «Моя семья» (г. Москва)
В Москве на улице Удальцова в парке около метро «Проспект Вернадского» стоит удивительная композиция с простым и тёплым названием — «Моя семья». Четыре разноцветных квадрата. Четыре такого же цвета руки. Но размер их таков, что одна готова поместить в себе другую.
В желтом и красном квадратах выполнены проёмы в виде ладошек с тонкими женскими пальчиками. Трепетные и беззащитные, трудолюбивые и беспокойные — руки настоящих берегинь.
А в арках голубой и зелёной — автор установил крепкую мужскую и мальчишескую руки.
И хотя ручка сына самая маленькая, в ней чувствуется растущая сила и надёжность. А самая большая, отцовская, кажется вот — вот накроет и защитит остальные три.
Мимо этой композиции проходят сотни человек. И как бы не складывались у них отношения с близкими, эти удивительные четыре ладони непременно заставят их ещё раз подумать о главной имеющейся на земле ценности — семье.
14. Памятник Петру и Февронии Муромским (г. Краснодар)
Скульптурная композиция была установлена и освящена на территории Свято-Покровского храма 8 июля 2013 года, в день Всероссийского праздника семьи, любви и верности. Бронзовые фигуры Петра и Февронии высотой 3,5 метра и парящий над ними ангел — работа известного российского скульптора Сергея Исакова, который удостоен специальных наград патриарха России за воплощение темы православия. Рядом со Свято-Покровским храмом расположен Карасунский ЗАГС, и молодые люди, вступившие на путь совместной жизни, глядя на памятник, могут вдохновиться примером высокой любви и верности святых Петра и Февронии. Пара стала образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. По легенде они умерли в один день — 8 июля 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу. Позже Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.