В 1933 году Америка волочилась по дну. Шестнадцать миллионов безработных, промышленность, загруженная на двадцать процентов, жалкие будки отверженных на окраинах мегаполисов, разорившиеся фермерские хозяйства, голод, уносящий тысячи жизней, протесты, подавляемые с помощью дубинок полиции и револьверов частной охраны, — таким был итог правления предыдущих администраций, отказавшихся регулировать экономику и свято веривших в могущество невидимой руки рынка.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Голливуд

Обед

Невидимая рука потрясающе себя проявила — раздула пузырь финансовых спекуляций и привела к катастрофе. Правительство, допустившее это, уверяло сограждан, что кризис сам себя изживёт — невидимая рука всё исправит, и надо просто набраться терпения. Но страна не поверила и избрала нового президента.

Весной 1933 года пожарная команда Франклина Рузвельта приступила к работе. Она закрыла все сомнительные кредитные учреждения, заставила банки страховать вклады и установила жёсткий контроль над рынком ценных бумаг. Она провела девальвацию, скупила ряд банков и через них стала кредитовать экономику. Она создавала разные формы занятости — от строительства автострад до разрисовки стен зданий.

Семья

Невидимая рука вставляла палки в колёса. Её сторонники заявляли, что Рузвельт держит курс на создание плановой экономики и корпоративного государства. Они готовы были принести в жертву миллионы людей, «не вписавшихся в рынок», но не отступить от заветов Адама Смита. Истинные демократы обратились в Верховный суд и добились упразднения Национальной администрации восстановления промышленности — как органа, нарушающего принципы Конституции.

Несмотря на короткий срок существования, «недемократический орган» успел сделать много. Например, выработал кодексы честной конкуренции для каждой отрасли, включая кино.

Цитата из к/ф «42-я улица». реж Ллойд Бэйкон. 1933. США Пробы актрис

Кодекс честной конкуренции для Голливуда оказался самым длинным из всех. Отрасль уже представляла собой олигополию, и крупные компании, поделившие рынок, должны были снять все вопросы, способные омрачить бизнес.

Протесты

Рузвельт возлагал огромные надежды на кинопромышленность. Она переживала не лучшие времена, но не рухнула под ударами кризиса. В её переоснащение вкладывались огромные деньги, и не сегодня-завтра она должна была выбиться в лидеры и приносить доходы казне.

Новая администрация видела в кино и мощный политический инструмент. На дворе была слякоть общественных разочарований, и власти нужны были фильмы, вселяющие надежду и показывающие сильных людей. Кино должно было вкачивать в американский мир оптимизм.

Цитата из к/ф «42-я улица». реж Ллойд Бэйкон. 1933. США Разговор

Поэтому правительство на многое закрыло глаза. Оно сохранило практику «блокбукинга», когда кинотеатры получали фильмы «пакетами» и были вынуждены показывать хлам. Оно не дало ход новому разбирательству о нарушении Голливудом антитрестовского закона. Правительство просто заблокировало его, поскольку крупный капитал активно развивал кинобизнес. Впоследствии, когда «великая депрессия» уйдёт в прошлое, дело возобновится, но пока его запрятали под сукно.

1933 год был очень тревожным для Голливуда. Треть кинотеатров закрылась. Цены на билеты упали с тридцати центов до двадцати. Производство приносило убытки, а общий долг студий перевалил за четыреста миллионов долларов. Но при этом кинофабрика не думала останавливаться. «Столица кино» не превратилась в мёртвый город, как многие американские города той эпохи. Конвейер работал, и внешне всё обстояло благополучно.

Митинг

Самым мрачным был день, когда из Нью-Йорка пришло распоряжение о сокращении зарплаты по отрасли аж на пять процентов. Луис Майер, объявляя об этом сотрудникам «МГМ», не выдержал и расплакался. А успокоившись, пообещал, что всё и очень скоро вернётся.

Это было время полного взаимопонимания между Голливудом и администрацией Рузвельта — начало романа, который войдёт в историю американского кино как «золотой век». Прямым отражением этих романтических отношений стало решение, принятое студийными боссами единогласно и пылко в том же 1933 году: отныне каждый фильм будет завершать хеппи-энд.