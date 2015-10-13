«Медведи у нас ходят как котики и собачки», — отметила в интервью ИА REGNUM представитель Кроноцкого государственного заповедника Инна Мамаева. Здесь стартовал международный проект «Исследование поведенческой экологии камчатского бурого медведя». До середины августа ученые будут вести визуальное наблюдение за хищниками, собирать пробы, делать анализы на предмет наличия или отсутствия у мишек стресса от общения с людьми.

Вячеслав Баташов Грозный взгляд

Хотя, судя по предоставленным пресс-службой ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» фотографиям, никакого стресса медведи не испытывают: спокойно и деловито проходят по своим делам мимо толпы зевак. Да и сами с любопытством рассматривают двуногих. «Кто это тут к нам забрел», — словно написано на мохнатых мордах.

Вячеслав Баташов Фотоохота

«Это — территория заказника, поэтому никакого прессинга на животных нет, — рассказала Инна Мамаева. — Животные непуганые, они спокойно подходят близко к людям. Их очень много. Люди в основном за этим-то и едут, чтобы так близко посмотреть на медведей. Медведи не проявляют агрессии к людям. Им никто ничего плохого не делает, какой смысл им просто так нападать?»

Да и некогда особенно это делать — зовет охота на нерку. В местном озере ее так много, что лап не хватает, чтобы ловить. Медведи буквально купаются в красной рыбе. По словам представителя заповедника, нерки здесь больше всего на Земле. Кроме медведей ее никто не ловит — рыбалка категорически запрещена. А вот в районе озера Азабачьего — ситуация другая. Там ученые в прошлом году изучали камчатского бурого медведя в менее тепличных условиях. Здесь разрешена рыбалка и охота, толпы туристов. У медведей — серьезные пищевые конкуренты.

«Там между человеком и медведем — напряженная обстановка, — поясняет Инна. — В прошлом полевом сезоне группа ученых работала на Азабачьем. Они собирали пробы, вели наблюдения. Сейчас будут сравнивать информацию с Азабачьего, где медведи, судя по всему, испытывают значительный стресс от нас, людей, и тех медведей, которые живут на озере Курильском, мимо ходят там как котики и собачки. На основе этого специалисты будут выявлять связь между тем, насколько медведи страдают от нас и как проявляют агрессию по отношению к людям».

Сергей Горшков Бурые медведи

Южно-Камчатский федеральный заказник был выбран для исследования не случайно, именно здесь во время нереста лосося медведей собирается больше всего. А постоянная охрана заказника, ограниченное пребывание людей позволяют изучать естественное поведение непуганых животных. Одна из главных задач специалистов — выяснить, каким образом количество пищи, плотность популяции и соседство с людьми влияют на поведение бурых хищников. В том числе — на проявление агрессии и частоту возникновения конфликтов между медведем и человеком.

«Камчатский медведь — это не ласковый и нежный зверь, заблуждаться на его счет не стоит», — отмечают в заповеднике. Ежегодно случаются нападения на людей, охотоведам приходится отстреливать от 40 до 150 особей ежегодно. Однако случается это в других районах, не в заповеднике. Насколько медведям здесь вольготно, намерены выяснить участники проекта. Для генетического анализа ученые соберут образцы медвежьей шерсти. В местах, куда часто приходят животные, зоологи расставят специальные приспособления из проволоки с крючками-зацепками. С них будут снимать образцы. Анализ шерсти позволит определить уровень кортизола — гормона стресса — в организме каждого животного. Затем сравнят данные с Азабачьего, где не столь богатая кормовая база и разрешена охота. Сопоставление результатов с двух разных экспериментальных площадок позволит установить связь между условиями жизни животных и их конфликтностью.

Денис Будьков Водные процедуры

Южно-Камчатский федеральный заказник находится под управлением ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». На его территории обитает крупнейшая в России группировка бурого медведя (около 1000 особей). Животных привлекает сюда обилие и легкодоступность пищи — в Курильском озере нерестится самая крупная в мире популяция тихоокеанского лосося — нерки.