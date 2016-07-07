События последних недель, связанные с жизнью украинской общины в Польше, с осложнением режима пересечения польской границы для украинцев, с нагнетанием ситуации вокруг исторической памяти, показали небывалое охлаждение отношений между двумя народами, пишет «Zaxid.net» (Львов). То, во что мы никак не могли поверить, хотя к этому давно шло, произошло. Украинцев в Польше все чаще воспринимают как нежелательных пришельцев. После саммита НАТО в Варшаве польская националистическая власть не будет уже столь связана нормами приличия, а после выхода на экраны фильма «Волынь» польское общество еще больше радикализируется. Вот тогда и начнется «веселье». Итак, чего мы достигли, отрицая отдельные преступления отдельных людей 70-летней давности (или, пользуясь терминами современных «государственников», «отстаивая национальные интересы»)? Мы приблизили страну к ЕС, получив себе союзников? Или упростили жизнь людей в пограничной полосе? Легче стало жить украинцам в Польше? Проще вести бизнес? Или радостнее от того работникам? Чьи в таком случае интересы мы отстояли? Не определив для начала, что является преступлением, мы упорно стали на позиции «наши — все как один герои, герои не совершают преступлений, наши, соответственно, никаких преступлений делать не могли по определению». Наша официальная власть виртуозно (по мнению ее представителей и тех, кто находится на их иждивении) вышла единоличным победителем в исторических дискуссиях. Объявив свою «историческую правду». Так же российские «ученые» объявили свою «правду», на очереди — поляки. И будет три «правды». Поляки, которые еще недавно с удовольствием трудоустраивали украинцев и говорили о близости языков и культур (что было особенно актуально на фоне сирийских беженцев), сейчас все чаще вынуждены разгонять «украинские» гетто, из которых раздается блатной шансон, а большинство новоприбывших имеют больше уголовного стажа, чем рабочего. Что делать в этой ситуации, как реагировать? Защищать проходимцев всеми возможными методами, потому что они наши? Не обращать внимания на то, что большинство украинцев в Польше станут жертвами репутационных потерь, причиненных несколькими тысячами маргиналов?

Иван Шилов ИА REGNUM

«Mukachevo.net» (Мукачево) тем временем на правах рекламы рассказывает историю украинки и ее мужа, которые трудоустраивались на работу в Польше. Мария Сирохман — журналист из Киева. Около года назад ее муж, работавший оператором на телеканале, потерял работу. Он решил поехать на заработки в Польшу, а Мария, хотя и имела постоянную работу, присоединилась к нему, чтобы надолго не расставаться. Ребенка оставили на тещу. «Поселили нас в двухэтажный дом со многими комнатами, — сообщает Мария. — Ремонт в доме был довольно неплохой, нас поселили в небольшой комнате еще с одной парой. В общем, в этом доме вместе с нами проживало около 20 человек, которые делили одну кухню и два санузла. Пара, жившая с нами, была довольно порядочной, что не могло не радовать. И жилье было полностью бесплатным. Удивили только несколько «наших» в соседнем доме, которые распивали алкоголь и шумели в первую нашу ночь на новом месте. Первая мысль, которая возникла: «Как они завтра пойдут на работу?»; но об этом позже. За время пребывания в доме перезнакомились с соседями, хотя они часто менялись (большинство не выдерживали темпа работы или просто не хотели работать). Сделали вывод, что люди, которые едут «просто так», которые не имеют цели или просто причины зарабатывать, как вот у нас с мужем, не работают и находят множество причин бежать и вернуться. Но были и такие, что действительно не успевали за темпом работы и просили перепрофилировать их. Удивительно, но на питание мы тратили даже меньше, чем в Украине, при этом мясо мы покупали регулярно — куриные бедра на подливку и супы, свинину на отбивные. Также питались крупами, картофелем. Такого аппетита, как в Польше, в моей жизни никогда не было… В общем могу сказать, что для тех, кто хочет работать и готов, «стиснув» зубы, выдержать первое время на новом месте, на непривычной работе и готов выйти из своей зоны комфорта для своего будущего и будущего своих детей, тем это подойдет! Только следует правильно поставить цель, обратиться к надежному посреднику и работать на результат».

«Мрувки» должны потерпеть, рекомендует «Збруч» (Галичина). 4 июля на украинско-польской границе приостановлен режим малого пограничного движения. «Мрувки» (в Польше это означает контрабандистов — ИА REGNUM), как называют жителей тридцатикилометровой зоны, которые пользуются упрощенными правилами пересечения границы, в знак протеста перекрыли трассы на подъездах к трем пунктам пропуска. Чисто теоретически местный люд понять можно — неожиданный вынужденный перерыв нехитрого их бизнеса, который держится на МПД, значит, будут убытки. Но действия польских властей мотивированы, речь идет ведь о безопасности — Польша ожидает визита папы Римского Франциска и принимает у себя саммит НАТО. Слухи о приостановлении малого пограничного движения между Польшей и Украиной на неопределенное время сильно преувеличены. МВД Польши уверяет, что держатели карт МПД смогут въехать в Польшу без виз уже со 2 августа этого года. Похоже, что панику на Украине создали первые сообщения для прессы Государственной пограничной службы от 1 июля этого года, в которых не были указаны причины, по которым польская сторона приняла решение приостановить действие межгосударственного соглашения, как и не был указан период, на который Польша решила приостановить его действие. «Очень быстро это сообщение перепечатали украинские интернет-издания, со своими интерпретациями его распространяли пользователи социальных сетей. Это сообщение совпало по времени с шовинистическими эксцессами «кресовяков» в Перемышле и встроилось в ожидаемый причинно-следственный ряд», — заявляет издание.

На Украине до конца этого года планируют провести налоговую амнистию для физических лиц, передают «Донецкие новости» (Донецк). Эксперты уже обратили внимание на интересные нюансы грядущего процесса. К примеру, он совершенно не предполагает регистрацию имущества или денег как изначально законных. Даже если это так и есть. То есть изначально подразумевает презумпцию виновности всех. «Украина готовится к налоговой амнистии для физических лиц и одновременно к ужесточению их налогообложения, — поделился впечатлениями управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман. — Вот один из интересных примеров действия предлагаемого законопроекта. Человек заработал и задекларировал в 2008 году 500 тыс. грн и купил на них $100 тыс. по тогдашнему курсу 5 грн за доллар. А в 2017 году он купил квартиру по курсу (пусть останется таким, как сейчас) 25 грн за доллар. То есть его расходы составят 2,5 млн грн. Автоматически возникает налоговое обязательство заплатить 30% с 2 млн грн (2,5 млн грн минус задекларированные 500 тыс. грн.). То есть он должен заплатить налогов еще 600 тыс. грн. Чтобы этого избежать, нужно будет воспользоваться предлагаемой в законопроекте налоговой амнистией и заплатить «лишь» 3% от суммы, или 60 тыс. грн. Получается, что даже те, кто заработал свои деньги абсолютно легально и заплатил все необходимые налоги, будут вынуждены заплатить налог еще раз — теперь уже не с доходов, а со сбережений. Или они рискуют попасть на драконовские 30%. Думаю, таких примеров будет множество».

Медленно, но верно Тернопольская область приближается к социально-экономической катастрофе, полагает «За Збручем» (Тернополь). Безработица, теневая занятость, задолженность выплат — это только начало из перечня проблем, которые ухудшают жизнь области. На проблему безработицы и низкого уровня зарплат обращали внимание во время коллегии облгосадминистрации. Сейчас на Тернопольщине больше 13 тысяч человек стоят на учете в областном центре занятости, число безработных еще выше. Местные работодатели почти не проявляют желания расширить штат. «Несмотря на сезонные работы, число безработных остается высоким. Больше всего претендентов на одну вакансию зарегистрировано в Залищицком, Монастырском, Шумском, Борщевском, Лановецком, Бучацком и Зборовском районах. А среди представленных вакансий почти все с предложением минимальной зарплаты. Поэтому такие вакансии люди неохотно заполняют, люди не хотят работать и получать минимальную зарплату. Также работу ищут внутренне перемещенные лица из Восточной Украины. Их трудоустроить еще сложнее», — отметил директор областного центра занятости Петр Химейчук. Актуальна для области также проблема задолженности зарплат. «Самая высокая задолженность по выплате заработной платы зафиксирована в Бережанском, Козивском, Кременецком, Гусятинском районах и в городе Тернополе. Проблема требует срочного решения», — отметил директор департамента социальной защиты населения Тернопольской облгосадминистрации Вадим Боярский.

Три десятка земледельцев из села Рубановка Великолепетиского района чувствуют себя так, будто им плюнули в душу, рассказывает «Новий день» (Херсон). Ведь у них украли хлеб, который они вырастили с таким трудом, тяжело работая в поте лица. И не просто хлеб — надежду на будущий урожай! Жертва преступников — сельхозпредприятие «Аграрный Юг», которое создал в 2009 году единоличник Петр Москалев. «Когда началась жатва, комбайны сначала вывели на отдаленный участок, на границе с соседним Нижнесерогозским районом, — говорит Петр. — В обеденное время я поехал осмотреть другие наши поля. Заехав на участок уже вблизи элеватора, я потерял дар речи от возмущения. На поле работал чужой комбайн «Джон Дир», и большая его часть уже была скошена, а зерно делось неизвестно куда». То, что произошло, для трудового коллектива «Аграрного юга» — смех сквозь слезы. Ведь с 40 гектаров поля украли не просто зерно, а надежду на будущее. Поле было засеяно элитной пшеницей сорта «Горизонт» под посев следующего года. Этот урожай вывезли в неизвестном направлении какие-то фуры. Общий убыток предприятия превышает 1,7 млн грн. А что думают об этой подлой истории правоохранители? Возможно, здесь мы столкнулись со случаем так называемого дистанционного мошенничества, когда преступники использовали в своих интересах посторонних лиц. Такой случай уже был в прошлом году, когда в районе выкосили чужой подсолнечник на 20 гектарах. Тогда действовала организованная преступная группировка в составе жителей Херсонской и Днепропетровской областей. «Их лица устанавливаем до сих пор», — заявляют в полиции.

Вопреки скептическому мнению о состоянии промышленности в Луганской народной республике, специалисты утверждают обратное, передает «Жизнь Луганска» (Луганск). «За полтора года достигнуты серьезные результаты. Постепенно увеличиваются объемы производства угольной и машиностроительной отрасли. Крупные предприятия пищевой промышленности достигли довоенных показателей — от 20 до 80%. Но лучшей характеристикой работы предприятий являются их отчисления в казну. Поступления в бюджет ЛНР от пищевой и перерабатывающей промышленности составляют ни много ни мало 40%», — сообщила на пресс-конференции председатель Общественного движения «Луганский Экономический Союз» Зинаида Наден. Народный Совет ЛНР принял поправки в закон «О налогообложении». В силу они вступили с 1 июля 2016 года. Итак, если в течение года инвестиции осваиваются, они не облагаются налогами. При реализации же инвестиционного проекта он не облагается налогом на протяжении трех лет. Условия о признании проекта инвестиционным будут приняты в ближайшем будущем. Будет сильной экономика — будут хорошие социальные стандарты. Выступающие во время брифинга напомнили, что до 1 августа продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Молодой предприниматель года». Не исключена возможность получения гранта на воплощение в жизнь своего бизнес-проекта. По мнению спикеров, сейчас предпринимателям необходимо подумать о создании внутриреспубликанской кооперации, дабы требующуюся продукцию не импортировать из России, а производить на месте.

«Когда война пришла в мой родной Донецк, то я твердо решила, что буду выезжать в другие области Украины. Я понимала, что нужно спасаться сейчас, так как потом может быть уже слишком поздно. И первое, о чем я переживала, нужна ли я буду Украине, как ко мне будут относиться и примут ли там дело всей моей жизни», — рассказывает Светлана из Донецка, которая более 10 лет создавала свой бизнес, лингвистический центр. Два года назад она успела собрать все оборудование и даже уговорила большую часть персонала выехать вместе с ней в Киев, продолжает «ОстроВ» (Донбасс). Светлана рассчитывала арендовать помещение в столице и продолжить работу. Однако, все вышло не так, как она хотела… В последнее время на Украине наметилась тенденция, когда переселенцы, которые ранее выехали из Донбасса на Украину, возвращаются обратно. Эксперты связывают это с дорогими ценами на съемное жилье, отсутствием работы и низкими заработными платами. Это касается и бизнесменов, которые не смогли развить свой бизнес на Украине. «Один из моих знакомых из Донецка открыл (не перевез) кафе в Днепропетровске, в которое посетители не ходили, а так называемые «проверяющие органы» постоянно у него требовали какие-то мелкие взятки и откаты. Он не выдержал всего этого и вывез кафе вместе со всей техникой и мебелью в Донецк. Конечно, ему пришлось потратиться на взятки и нашим военным на линии разграничения, и тем недовластям, но в итоге это все окупилось», — говорит Светлана. Она еще в середине 2014 года успела перевезти в Киев оборудование и персонал. Обращалась в различные общественные организации, которые занимались помощью переселенцам и предпринимателям, но это не дало никаких результатов. На одном из собеседований ей даже сказали: «Возвращайтесь обратно». В банках ей также отказали в любых кредитах. Деньги, которые у нее были, она потратила на съем жилья персоналу и себе, а также на ежедневные расходы и питание. Поэтому предпринимательница была вынуждена идти в Центр занятости и искать работу. Большая часть сотрудников (5 из 7), которые уехали вместе с ней, вернулись в Донецк. Сегодня она превратилась из успешного предпринимателя в штатного переводчика с окладом 7000 гривен в месяц. «Такую зарплату я уже давно в своей жизни не получала», — признается переселенка. И сегодня ей стыдно даже назвать свою фамилию или название лингвистического центра, который был у нее в Донецке. Но ей стыдно не за себя, а за Украину и за власть, которой она поверила и доверилась.

Наш замечательный город стремительно теряет свою значимость и вес, констатирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Так считают многие горожане и политологи. В самом центре «Днепра» метроевские промплощадки украшают самые замечательные лозунги: «Мы гордимся тем, что живем в Днепропетровске!». Сегодня они смотрятся вызывающе. Днепропетровска-то уже нет! А гордиться тем, что родился в «Днепре», может разве что какой-нибудь недобитый браконьерами карась. И потом чем гордиться? В недавнем прошлом среди прочих городов-миллионников Днепропетровск идентифицировали по двум особым приметам: «Южмаш» и футбольный «Днепр». И знаменитый завод, и легендарный футбольный клуб вслед за именем-брендом города претерпели «обрезание». То есть и ракетный завод, и бронзовый футбольный призер, разумеется, существуют. Но как? Разве сегодня они являются предметом гордости? Прошлогодние общественные слушания по переименованию показали полное отсутствие эффективных механизмов учета общественного мнения: подавляющее большинство против, но кого ж это интересует. Да что там большинство! Главные местные политики-антагонисты — Филатов и Вилкул — также возражали и дупель-пусто. Но если с самим названием города еще как-то понятно — закон о декоммунизации никто не отменял, то некоторые решения по тому же переименованию не поддаются никакой логике. Особенно обидно за улицу Героев Сталинграда. Вот чем герои самой масштабной военной операции Второй мировой хуже героев Майдана? И вообще, разве могут быть одни герои героичнее других?! Ну и потому остаемся не первым, не вторым, а, быть может, не третьим и не четвертым городом страны.

Последние два месяца жители Кременчуга жалуются на вонь в воздухе, информирует «Полтавщина» (Полтава). Ежедневно с наступлением вечера город начинает задыхаться. На жалобы горожан в городской совет им отвечают, что «все в норме». Но люди продолжают терять здоровье. В Кременчуге нет постоянно действующего мониторинга загрязнения окружающей среды, связанного не только с запахом, но и с другими видами загрязнения в городе. Отсутствует организация, которая бы контролировала состояние окружающей среды, к которой можно было бы обращаться и которой можно доверять. 4 июля мэр Кременчуга Виталий Малецкий провел совещание по поводу экологической ситуации в городе, связанной с сильными неприятными запахами в воздухе. На совещание были приглашены руководители промышленных предприятий Северо-промышленного узла, а именно — нефтеперерабатывающего завода, Кременчугской ТЭЦ ОАО «Полтавооблэнерго», завода технического углерода и пропарочной станции вагонного депо «Кременчуг». Ни одно из предприятий не взяло на себя ответственность за появление неприятных запахов в воздухе. Городские же экологи подтверждают, что превышение по многим показателям в воздухе неоднократно фиксировалось, поэтому причину стоит искать именно на предприятиях.

В Ровно побывали генпрокурор Юрий Луценко и председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Оба чиновника вместе с главным военным прокурором якобы возглавляли «операцию» по задержанию руководителей «янтарной мафии». Выглядело это неубедительно: для подобных операций личное присутствие высших государственных чиновников не только не нужно — даже вредно. В общей операции военной прокуратуры, МВД, СБУ и ГПУ задействовали около 400 оперативников, которые одновременно проводили 123 обыска. Все действия санкционированы судом. У следствия есть информация, что в области была создана устойчивая преступная организация по хищению янтаря. Фактически это одно из крыльев янтарной мафии, которая контролировала не только добычу, но и действия правоохранительных органов и местного самоуправления. Возглавлял ее заместитель прокурора области Андрей Боровик. Кроме него, причастны бывшие и нынешние работники прокуратуры, СБУ, МВД, представители местного самоуправления. Конечно, после операции нелегальные помпы не остановятся, однако силовым структурам удалось ликвидировать одно из крупных мафиозных образований в области, которое не только «крышевало» добычу, но и похищения янтаря. Весь изъятый правоохранительными органами Ровенской, Волынской и Житомирской областей янтарь свозили на фирму «Енерготехпостач». Там его меняли на фракции, более дешевые. Кроме Боровика, под конвоем в Киев повезли руководителя отдела контрразведки областного управления СБУ Вадима Федорука, начальника управления внутренней безопасности областного управления Национальной полиции Вадима Сытника и бывшего начальника Дубровицкого райотдела милиции Сергея Родзина.

Представители политического объединения «Самопомощь» внесли на рассмотрение сессии Черновицкого городского совета текст обращения к народным депутатам Украины с требованием не принимать закон о выборах на оккупированных территориях, передают «BukNews» (Черновцы). Также они предложили признать «АТО» — войной, а Российскую Федерацию — «оккупантом»; обозначить «оккупированной» не только территорию Крыма, но и части Донецкой и Луганской областей; прекратить торговлю с «оккупированными» территориями и установить контроль за линией разграничения, чтобы не кормить «оккупанта» и остановить контрабанду, которая уничтожает украинскую армию. Голосами 34 депутатов из разных фракций Черновицкий городской совет поддержал предложение буковинской «Самопомощи». По словам главы местного отделения движения Виктора Гищука, есть информация, что уже 14 июля в Верховной раде Украины будет продавливаться закон о выборах на «оккупированных» территориях. Фракция «Самопомощь» в Верховной раде категорически не поддерживает данный законопроект.

В Тульчинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата создали «Комитет в защиту канонического православия», пишет «Реал» (Винница). На сайте архиепископа Ионафана (Елецких), являющемся де-факто официальным веб-ресурсом Тульчинской епархии, в сообщении указывается, что «на мирной территории Украины разжигается межконфессиональная война, создаются различные провокации направленные против духовенства и верующих», и Церковь пытаются сделать «враждебной украинскому обществу». Из-за «негативной ситуации» вокруг УПЦ МП епархиальный совет решил организовать «Комитет в защиту канонического православия». Функции секретаря этой организации возложены на клирика Тульчинской епархии иеродиакона Иоанна Курмоярова. К работе в «комитете» хотят привлечь православных правозащитников и журналистов. Сама организация полномочна лишь в пределах епархии. Несколько ранее на этом же ресурсе архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан заявлял, что отказ РПЦ от участия во Всеправославном соборе на Крите полностью одобряется местным духовенством, а такое мероприятие следует проводить в России. По мнению владыки, наиболее для этого подходят Исаакиевский или Кронштадтский храмы Санкт-Петербурга. «Хотя церковь отделена от государства, но в условиях «гибридной войны» с Россией некоторые шаги епархии явно далеки от «беспристрастных» в плане политики, — бдит издание. — В связи с этим не совсем понятны идеи, для которых создавался «комитет». По крайней мере пресс-служба епархии не привела каких-либо конкретных доводов «негативной ситуации», ставшей якобы поводом для необходимости защищаться».