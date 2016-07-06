



Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

За последний год в Турции произошли десятки терактов. Страна, испытавшая на себе почти все виды терактов, в последние дни переживает, пожалуй, самый интенсивный и не похожий на прежние период. Стало известно, что террористический акт, произошедший в Стамбуле 28 июня в терминале международных рейсов аэропорта им. Ататюрка, был совершен группировкой ИГИЛ («Исламское государство» — организация, запрещенная на территории РФ — ред.). По своему мотиву и методу кровавое нападение имеет сходство с терактами в Париже, Брюсселе и Анкаре. Совершение теракта в терминале международных рейсов и на парковке аэропорта говорит о нацеленности на гражданских лиц и иностранцев. 17 терактов, совершенные в течение последнего года группировкой ИГИЛ в Турции, были направлены либо против иностранных туристов, либо против приверженцев левых или националистических идеологий. Однако террористы воздержались от атак на определенные слои населения, которые способны сформировать для них социальную базу.

Террористы ИГИЛ объявили Турцию местом для «джихада» — то есть нацелились на страну. Это не ускользнуло от глаз оппозиции. По этому поводу на Меджлис постоянно оказывается давление. За последние семь месяцев оппозиционные партии направили в парламент 22 предложения. И каждый раз они были отклонены депутатами Партии справедливости и развития (ПСР). Почему? Неужели депутаты от ПСР равнодушны к терактам, смерти и разрушениям? Или они ничего об этом не знают? Теракт в стамбульском аэропорту стал причиной для повторного предложения о расследовании, содержащего пункт «о необходимости расследования причин террора», который часто обсуждался в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ). Республиканская народная партия (РНП) выступит с предложением к главе ВНСТ обсудить увеличение числа терактов в Совете правления ВНСТ. С нетерпением ждем результатов.

С другой стороны, факт того, что теракт подобного масштаба удалось совершить в аэропорту, который считался самым охраняемым в Турции, раскрыл потенциал ИГИЛ. Боевики дают понять, что какие бы меры безопасности ни принимались, теракт может быть совершен в любой точке страны. Таким образом, они показали, что ни в одной точке страны граждане не находятся в безопасности. Это вызвало обеспокоенность всех слоев общества. Никогда прежде страна не переживала такую высокую угрозу.

По сведениям, отраженным в прессе, а также согласно заявлению интернет-феномена под ником Фуат Авни, который, как считается, является проектом разведывательной группы, в Турции находится много боевиков ИГИЛ, которых якобы тщательно скрывают и охраняют. Но для чего? Они обладают возможностями и потенциалом к совершению терактов в любое время. В этой связи не представляется возможным говорить о какой-либо серьезной стратегии по борьбе с ними. Ситуация вызывает обеспокоенность среди мирного населения из-за возможности совершения новых терактов.

Ошибочная политика по отношению к Сирии и к борьбе с терроризмом привела не только к разрастанию ИГИЛ, но и к тому, что группировка в качестве своей цели избрала Турцию. Употребление в недавнем прошлом должностными лицами выражения «несколько разъяренных ребят» для обозначения боевиков ИГИЛ, сегодняшняя путаница относительно «Джебхат ан-Нусры», сирийской ветви «Аль-Каиды», противоречивые высказывания на высшем уровне, зигзаги во внешней политике — все это привело к появлению серьезных брешей в борьбе с терроризмом.

Теракты, совершенные в аэропорту им. Ататюрка, могут быть расценены в качестве одного из признаков обеспокоенности ИГИЛ в связи с развитием событий во взаимоотношениях Турции с Израилем и Россией. Кроме того, следует принять во внимание и вероятность их совершения с целью предупреждения Запада посредством страны-транзита Турции.

С другой стороны, имеются проблемы с контролем границ. К сожалению, не контролируются миграционные потоки из Сирии в Турцию, а также миллионы сирийцев, проживающих на территории Турции. В полицейских структурах отсутствуют профессиональные кадры, способные провести верный анализ и расчет относительно «Аль-Каиды» и ИГИЛ. Зачистка рядов служащих полиции, осуществленная в недавнем прошлом, привела в том числе и к этому результату. Хотя борьба с терроризмом является ключевым направлением. Несмотря на такое количество совершенных терактов, до сих пор не предложена какая-либо стратегия по решению проблемы. Этот факт служит причиной для появления расспросов со стороны национальной и международной общественности относительно искренности и решимости Турции в вопросе борьбы с терроризмом.

Экономике Турции теракт нанес серьезный удар, особенно в туристической отрасли. Совершенные ранее теракты у площади Султанахмет и проспекта Истикляль были также нацелены на туризм. По сути, теракт в этой части имеет несколько целей. Посеяв хаос по всей Турции, он нацелен на изоляцию государства посредством создания имиджа опасной страны или террористического «болота». В этом смысле он принуждает Турцию сделать выбор во внешней политике. По времени совершения теракта он имеет определенный смысл, поскольку в этот период наблюдалось наиболее интенсивное развитие регионального хаоса, а Турция переживала очень непростой период с точки зрения мировой повестки дня.

Во время теракта полицейские аэропорта провели эффективную борьбу с террористами. Однако этого недостаточно, поскольку важно, чтобы в результате эффективной работы спецслужб террористы были задержаны, не успев добраться до места назначения. То есть можно говорить о серьезной недоработке спецслужб. Невозможность предотвращения терактов ИГИЛ является многоплановой проблемой. Задержание служащих полиции, специализирующихся на борьбе с терроризмом, без каких-либо доказательств и аргументов, а также растрачивание энергии тех, кто находится при исполнении своих обязанностей, на иные вопросы, вместо того чтобы заниматься группировкой ИГИЛ, представляют собой самые важные проблемы в бюрократической сфере. Другой проблемой на политической арене является проведение концепции борьбы с терроризмом, сосредоточенной на внутренних политических интересах.

С другой стороны, после терактов в Брюсселе из правительства Бельгии ушли в отставку министры внутренних дел, юстиции и транспорта. Была принята отставка министра транспорта, ответственного за аэропорт. В нашей же стране, несмотря на 17 взрывов, 294 погибших и около тысячи раненых, самым большим ударом в этой борьбе явилось отсутствие каких-либо отстранений с должностей.

Другой связанной с этим вопросом проблемой является запрет на вещание, последовавший после терактов. Без сомнения, не стоит показывать ужасающие кадры с места событий. Независимо от мотива, подобные кадры косвенно приведут к нарастанию хаоса, страха и беспокойства, станут орудием для пропаганды террористической организации. Однако запреты на вещание, направленные на предотвращение возможной критики правительственных министров, не являются решением данной проблемы.

И в заключение необходимо отметить еще один момент: понимание ислама с позиции суфийской традиции. Как известно, данная трактовка является линией Ахмета Йесеви и Мевляны Джеляледдина Руми, которая указывает на подход «возлюби созданное, нежели создателя», в основе которого лежат понятия любви, уважения, милости, прощения и толерантности. Террористические группировки «Аль-Каида» и ИГИЛ вдохновляются трактовкой, восхваляющей кровопролитие, слезы, ненависть и вражду. В такой ситуации необходимо обратить особое внимание на то, каких людей из граждан Турции подобные террористические группировки набирают в свои ряды. Толерантное отношение к радикальным течениям, наблюдаемое в Турции, предоставляет почву для подобных преступлений.