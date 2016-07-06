



Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг губернаторов

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук

Трендом месяца становится укрепление позиций ряда руководителей регионов, прежде всего северокавказских, которые возглавили региональные списки «Единой России» на предстоящих думских выборах. Значительные негативные изменения в позициях глав регионов отмечаются прежде всего в тех субъектах Федерации, где появлялась информация о случаях коррупции.

Первую строку июньского рейтинга влияния губернаторов традиционно занимает мэр Москвы Сергей Собянин. В топ-5 рейтинга произошли незначительные изменения. Так, с минимальным разрывом отстает от лидера рейтинга и.о. главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров — всего на 0,09 балла. Рост влияния Кадырова вызван успешным проведением переговоров с Центром по важным для региона экономическим вопросам и жесткой предвыборной мобилизацией. Третью строку рейтинга по-прежнему занимает президент Татарстана Рустам Минниханов, четвертая — у губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Ослабил позиции и переместился с 5-го на 6-е место губернатор Московской области Андрей Воробьев, что обусловлено прежде всего отставкой накануне выборов председателя избирательной комиссии Московской области Ирека Вильданова, подвергшегося критике со стороны главы ЦИК Эллы Памфиловой. Его место в первой пятерке занял губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который по решению съезда «Единой России» возглавит список региональной группы, включающий Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, на предстоящих думских выборах. Кроме того, на прошедшем ПМЭФ-2016 президент Владимир Путин высоко оценил достижения региона в улучшении инвестиционного климата.

Замыкает первую десятку и.о. губернатора Тульской области Алексей Дюмин (прибавил одну строку рейтинга). Дюмин уже зарекомендовал себя как руководитель, способный принимать жесткие решения во время «цыганского бунта». В представленной им программе социально-экономического развития Тульской области до 2021 года обозначено, что область готовится к размещению значительного регионального заказа для оборонных предприятий.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев значительно укрепляет свои позиции, практически подбираясь к первой десятке (перемещается с 15-го на 11-е место в рейтинге). Гордеев возглавляет региональный список на думских выборах. Усиление позиций воронежского губернатора обусловлено и его включением в состав президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте РФ, куда вошел также губернатор Калужской области Анатолий Артамонов (в рейтинге занимает 14-е место).

Из группы «сильное влияние» выбыл глава Нижегородской области Валерий Шанцев, который переместился с 18 на 22 место в рейтинге. На ослаблении его позиций сказывается вновь усиливающийся внутриэлитный конфликт и активизация экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина в ходе избирательной кампании; это может неблагоприятно повлиять на результаты предстоящих выборов.

Лидерство в региональных списках правящей партии укрепило позиции ряда руководителей северокавказских республик. По предложению Дмитрия Медведева региональные списки возглавят глава Чечни Рамзан Кадыров (2 место), глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (плюс один пункт, 26 место), врио главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (61 место), глава Адыгеи Асланчерий Тхакушинов (поднялся на 9 пунктов, 62 место), глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков (плюс 13 пунктов, 72 место).

Позитивная динамика рейтинга наблюдается и у ряда других глав регионов, ставших лидерами списков «Единой России» на предстоящих выборах: Василия Голубева (плюс 6 пунктов, 16 место), Егора Борисова (плюс 3 пункта, 17 место).

Кроме того, значительные позитивные изменения в рейтинге демонстрируют губернатор Севастополя Сергей Меняйло (плюс 12 строк, 55 место), губернатор Амурской области Александр Козлов (плюс 12 строк, 65 место), и.о. губернатора Забайкальского края Наталья Жданова (плюс 8 строк, 39 место), губернатор Курской области Александр Михайлов (плюс 9 строк, 50 место). В случае Ждановой это позволяет говорить об успешном старте ее губернаторской кампании, а в случае Меняйло — о частичном урегулировании внутриэлитных конфликтов в городе в преддверии думских выборов.

Коррупционные и управленческие проблемы негативно повлияли на позиции сразу четырех губернаторов: Кировской области, Омской и Липецкой областей, Приморского края. Аутсайдером июньского рейтинга становится Никита Белых (85 место), которому было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело, возбужденное против мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, пошатнуло и позиции губернатора края Владимира Миклушевского, хотя он и представляет другую политическую команду (теряет 8 строк рейтинга, 43 место).

Бывшему первому заместителю губернатора Омской области Юрию Гамбургу было вынесено обвинение в «превышении должностных полномочий» (ч. 1 и ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначено пять с половиной лет колонии общего режима (был задержан в июне 2014 года). Это не могло не повлиять на снижение влияния Виктора Назарова: потеряв 11 пунктов, он занял 63 место рейтинга. Значительные потери в рейтинге понес и губернатор Липецкой области Олег Королев, переместившись из группы «сильное влияние» в «среднее влияние» (54 место, минус 14 строк рейтинга). По результатам доклада, подготовленного контрольным управлением президентской Администрации, в Липецкой области в правоохранительных органах находится пять уголовных дел, связанных с хищением средств, предназначенных на развитие инфраструктуры. В документе, подготовленном главой контрольного управления Константином Чуйченко, отмечается неэффективное освоение средств и превышение расходов из бюджета на ОЭЗ.

Также значительно ослабло влияние губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (44 место, теряет 11 пунктов рейтинга), губернатора Томской области Сергея Жвачкина (52 место, минус 4 пунктов), главы Тамбовской области Александра Никитина (75 место, минус 11 строчек рейтинга). Во всех случаях ослабление позиций губернаторов может быть связано со сложной предвыборной ситуацией.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в мае Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,34 Кадыров Рамзан Ахматович И.о. главы Чеченской Республики 2 2 7,25 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 6,90 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 4 6,87 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 5 7 6,80 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 6 5 6,65 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 7 6 6,60 Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Сахалинской области 8 8 6,58 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 9 9 6,41 Дюмин Алексей Геннадьевич И.о. губернатора Тульской области 10 11 6,37 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 11 15 6,29 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 12 10 6,20 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 13 12 6,16 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 14 13 6,14 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 15 14 6,10 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 16 22 5,97 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 17 20 5,90 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 18 16 5,88 Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края 19 17 5,85 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 20 19 5,80 Сильное влияние Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 21 23 5,75 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 22 18 5,73 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 23 24 5,70 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 24 21 5,68 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 25 25 5,65 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 26 27 5,62 Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Глава Республики Дагестан 27 26 5,60 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 28 31 5,56 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 29 29 5,49 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 30 30 5,44 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 31 32 5,41 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 32 28 5,38 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 33 36 5,35 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 34 34 5,27 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 35 39 5,24 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 36 42 5,18 Гапликов Сергей Анатольевич И.о. главы Республики Коми 37 38 5,11 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 38 37 5,00 Жданова Наталья НиколаевнаИ.о. губернатора Забайкальского края 39 47 4,93 Руденя Игорь МихайловичИ.о. губернатора Тверской области 40 44 4,90 Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области 41 45 4,87 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 42 41 4,84 Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края 43 35 4,79 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 44 33 4,75 Морозов Сергей Иванович И.о. губернатора Ульяновской области 45 43 4,72 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 46 49 4,68 Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 47 54 4,65 Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 48 51 4,60 Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области 49 50 4,57 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 50 59 4,53 Среднее влияние Цуканов Николай Николаевич Губернатор Калининградской области 51 46 4,51 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 52 48 4,46 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 53 58 4,40 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 54 40 4,35 Меняйло Сергей Иванович Губернатор города Севастополя 55 67 4,28 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 56 63 4,22 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 57 53 4,19 Левченко Сергей ГеоргиевичГубернатор Иркутской области 58 56 4,15 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 59 57 4,07 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 60 55 4,00 Темрезов Рашид Бориспиевич И.о. главы Карачаево-Черкесской Республики 61 61 3,97 Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея 62 71 3,90 Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области 63 52 3,85 Басаргин Виктор Федорович Губернатор Пермского края 64 60 3,83 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 65 77 3,79 Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл 66 68 3,77 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 67 62 3,74 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 68 65 3,71 Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики 69 70 3,70 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 70 66 3,65 Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области 71 76 3,62 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 72 85 3,59 Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области 73 74 3,54 Левинталь Александр БорисовичГубернатор Еврейской автономной области 74 78 3,49 Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области 75 64 3,45 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 76 69 3,42 Битаров Вячеслав Зелимханович И.о.главы Республики Северная Осетия-Алания 77 75 3,38 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 78 73 3,33 Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия 79 80 3,31 Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия 80 84 3,25 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 81 79 3,23 Ястребов Сергей Николаевич Губернатор Ярославской области 82 81 3,19 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 83 82 3,14 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 84 83 3,06 Белых Никита Юрьевич Губернатор Кировской области 85 72 2,08

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В июне 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).