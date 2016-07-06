



Иван Шилов ИА REGNUM Чернобыльская АЭС

В апреле этого года на Запорожской АЭС произошел выброс радиации. Местные жители массово жаловались на недомогание, но национальные украинские СМИ хранили молчание. О происшедшем сообщил на своем сайте только один местный телеканал, зато сообщил подробно: с советами, что нужно делать и чего делать не нужно.

Через день спустя местные власти заявили, что никакого выброса не было, а телеканал взломали хакеры из Новороссии. Предлагалось поверить, что в течение всего этого времени телевизионщики не замечали, что их взломали. Действия майданного правительства создают угрозу атомных катастроф, а цензура в СМИ может привести к повторению чернобыльского сценария.

Отдавать долги

До недавнего времени схема работы украинских АЭС была выстроена так: Россия поставляет ядерное топливо, а после забирает отработанное. С некоторых пор украинские власти решили покупать для АЭС топливо из США. Но загрузка непредусмотренного вида топлива создает угрозу для станций, к тому же Россия не будет его забирать, и его понадобится где-то хранить. К дополнительным расходам на само топливо (которое дороже российского) добавляются расходы на строительство хранилищ и ремонт энергоблоков после поломок. Все это за счет Украины.

Пока майданные власти осваивают кредиты и спорят, кто из них больший патриот, американские компании начинают извлекать дивиденды из вложений в майдан. Последние из таких решений — проект строительства хранилища отработавшего ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Строить собирается американская компания Holtec International. Украинская госкомпания «Энергоатом» возьмет $250 млн в кредит у американских банков и наймет американскую компанию с американскими подрядчиками, чтобы они построили объект по американским технологиям и «подсадили» на них еще одну страну.

Все это было бы обыкновенным рейдерским захватом очередной страны, если бы речь шла не про атомную энергетику. Но в этом случае непрозрачный тендер, на котором побеждает компания без опыта работы и необходимых технологий, становится проблемой континентального масштаба. На семинаре в Брюсселе эксперты отрасли заявили, что сооружение хранилища противоречит базовым стандартам ядерной безопасности. Но станут ли слушать экспертов — вопрос открытый.

Новые схемы

Украинские АЭС, построенные, разумеется, при советской власти и дающие Украине более 50% электроэнергии, работают по другим схемам, чем американские. Просто так взять и поменять одну технологию на другую нельзя — это грозит непредсказуемыми последствиями.

Однако именно это и происходит. Еще при президенте Януковиче компания Westinghouse подписала соглашение с Запорожской АЭС и поставила туда первую партию топлива. Произошел сбой, и погруженное с трудом извлекли обратно.

Совершенно аналогичные случаи происходили ранее и в Европе, однако после победы майдана Украина решила наступать на эти грабли снова. Соглашение о новых поставках уже достигнуто. За прошлый год на украинских АЭС зафиксировали 13 внеплановых отключений. За первые полгода 2016-го — уже 14. Атомная энергетика Украины становится такой же неуправляемой и непредсказуемой, как ее политика.

Цена вопроса

Понять интерес участников сделки нетрудно. Американские банкиры получат возможность разместить средства, американские компании — продать свои технологии. Украина может стать полигоном для отработки технологий: как менять советские/российские схемы под свои? По ходу экспериментов, может быть, чего-нибудь и рванет, но Америка-то далеко. По завершении экспериментов и после отладки технологий можно будет приходить в другие места, где есть аналогичная задача.

В свою очередь интерес майданного правительства состоит в том, что в обмен на все это им позволяется спокойно распиливать кредиты. Расплачиваться в любом случае будут граждане Украины, и не только деньгами (цены на электричество уже выросли в несколько раз и продолжат рост), но и жизнью с постоянной угрозой атомных катастроф.

Хаос

Проблемы атомной энергетики Украины на этом не исчерпываются. У энергоблоков кончаются сроки эксплуатации. Денег на их модернизацию нет. Поэтому либо станции будут закрывать (делая Украину импортером энергии), либо сроки эксплуатации будут продлеваться с закрытыми глазами, что рано или поздно приведет к авариям.

Денег нет, но зато есть борьба за управление «Энергоатомом». В результате этой борьбы счета компании арестованы украинским государством, компания перестала платить Росатому за топливо, ядерные материалы и вывоз отработанного, а Росатом прекратил его вывозить. С тех пор прошло уже полтора месяца, но никаких подвижек не случилось.

Дальше — больше. Коллапс экономики приводит к желанию сэкономить везде, где можно и где нельзя. Например, регулировать активность работы реакторов, снижая ее, когда потребляется меньше энергии, и повышая тогда, когда потребляется больше.

Именно такие маневры привели к чернобыльский аварии, но об этом мало кто помнит, а некоторые даже и не знают. Идея «маневрирования» всерьез обсуждается на самом высоком уровне. Все это находится в самой прямой связи и с майданом, и с политикой вообще. Когда главным критерием попадания во власть является ненависть к России и готовность верить в казачье барокко 17-го века, рано или поздно это приводит к повальному дилетантству, а от него — к атомным катастрофам.

Но нынешняя ситуация устраивает и американских управляющих, и киевских марионеток, и она едва ли изменится. Ведь в минусе только граждане страны. Вместо дешевой и безопасной энергии им предлагается дорогая и опасная. Пока народ безмолвствует. Но гром может грянуть такой, что перекреститься успеют не все.