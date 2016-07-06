



Иван Шилов ИА REGNUM Сможет ли президент Азербайджана Ильхам Алиев отказаться от предложения понтифика?

Подводя итоги своего недавнего визита в Армению и анонсируя предстоящую поездку в Грузию и Азербайджан, папа Римский Франциск расставил акценты. Понтифик сказал, что он посетил Армению как паломник братства и мира и подчеркнул, что это «первая страна, которая приняла христианство в начале IV века, народ, в ходе долгой истории мученичеством засвидетельствовавший христианскую веру».

В отношении двух других кавказских республик у папы иное видение. Radio Vaticana отмечает, что в Грузии и Азербайджане католики составляют незначительное меньшинство на фоне мусульманской и православной общин. Поэтому здесь Франциск принял приглашение по следующим двум причинам. Как сам он уточнил, во-первых, чтобы «подчеркнуть древние христианские корни на этих землях, разумеется, в духе диалога с другими религиями и культурами». И, во-вторых, чтобы «укрепить надежду и путь к миру». Кавказ — сложнейший регион, где, по мнению американского католического портала Crux, новоиспеченные лидеры часто останавливаются на гробницах царей или мучеников из прошлых веков, оправдывая ими свою легитимность в настоящем, а вековые обиды до сих пор определяют региональные взаимоотношения. Поэтому здесь внимательно прислушиваются к словам и обращают внимание на нюансы, особенно доносящиеся из внешнего мира, придавая им, возможно, преувеличенное значение в деле построения собственной государственности. В этой связи интересно то, как именно Святой престол определил две враждующие сейчас на Кавказе силы, Ереван и Баку. Если Армения названа «первой страной, которая приняла христианство», то Азербайджан — просто имеющий «древние христианские корни».

Однако у Баку есть своя версия. Так, в интервью порталу agioiritikovima. gr посол Азербайджана в Греции Рахман в 2013 году заявил, что это древний Азербайджан стал первым регионом, принявший христианство на Кавказе. «Это бесспорный факт, который подтверждается не только кавказско-албанскими, но и армянскими авторами, — сказал посол. — С самого начала распространения христианства в Кавказской Албании до времени становления независимой церковной организации самой стабильной связью Албанской церкви с внешним христианским миром была связь с Иерусалимской церковью. Это объяснялось не только тем, что Албанская церковь была основана прибывшими именно из Иерусалима апостолами Варфоломеем и Елисеем, но также деятельностью поселившихся в Албании иудеев-назареев, еврейских христиан. Нахождение Албании по соседству с Грузией, Арменией и Персией обусловили связи Албанской церкви с Грузинской, Армянской и Сиро-Персидской церквями. Главы Албанской церкви участвовали в поместных Соборах вместе с армянскими и грузинскими епископами… Но, помимо этих внешних связей с восточными церквями, что характерно для всего христианского мира и почти для всех церквей, Албанская церковь осуществляла и проводила еще одну взаимосвязь, только ей свойственную, которая исходила из внешней политики албанских правителей и стратегического положения Кавказской Албании. С целью расположения воинственных племен Поволжья и Северного Кавказа, приостановления их систематических нашествий Албанская церковь посылала к ним христианских проповедников, пытаясь обратить их в христианскую веру, сделать единоверцами и союзниками».

По версии посла, география древнего христианского Азербайджана в начале его истории простиралась от Иерусалима и Персии на юге и юго-востоке до Северного Кавказа и Поволжья на севере и северо-востоке. При этом, замечает Мустафаев, правители Кавказской Албании, «а также верхи Албанской церкви всегда искали поддержку у Византии». Что касается современного Азербайджана, то сегодня его религиозно-политическая география другая. Выступая на церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан в середине июня этого года азербайджанский президент Ильхам Алиев подчеркнул, что «Азербайджан является неотъемлемой частью мусульманского мира. Азербайджан пользуется огромным авторитетом и уважением в мусульманском мире… В ходе состоявшейся недавно традиционной встречи в месяц Рамазан с послами мусульманских стран мы еще раз коснулись этих вопросов. Я отметил, что мы должны усилить исламскую солидарность, что происходящие в мусульманском мире процессы, часть этих процессов беспокоят нас… Азербайджан, в свою очередь, проводит огромную работу по усилению исламской солидарности, и мы делаем это последовательно… Азербайджан проводит большую работу для пропаганды исламских ценностей в мире, в особенности, в Европе, организует выставки, презентации, музыкально-художественные программы. Азербайджан — первая мусульманская страна, представившая в Ватикане свою выставку». А ранее, в начале того же месяца президент отметил, что «Азербайджан ведет очень серьезную борьбу с исламофобией, поднимающей голову в различных странах. На различных уровнях, на самых высоких уровнях мы открыто высказываем свою позицию по данному вопросу, осуждаем исламофобию и показываем свой пример».

Однако в случае «борьбы с исламофобией» Баку, скорее, идет по стопам Анкары. Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган в речи, произнесенной после объявления итогов референдума в Британии о членстве страны в Евросоюзе, подчеркнул, что Евросоюз задерживает вступление Турции в ЕС из-за исламофобии. Ранее, в сентябре 2014 года глава Управления религиозных дел Турции (Диянет) Мехмет Гормез обвинял Европу в росте числа нападений на мечети и мусульманские общины и подверг в этой связи критике Ватикан и другие религиозные сообщества и структуры стран Европейского союза за то, что они не действуют в направлении предотвращения нападений на мусульман. Если Азербайджан видит себя частью исламского мира и опирается на Турцию, то это один сюжет. Но если Баку считает себя наследником Кавказской Албании, то, наверное, ему не совсем по пути с потомками османов, завоевавших Константинополь. Не исключено, что именно на это намекал папа Франциск, говоря о «древних христианских корнях» Азербайджана.

И еще. Ватиканский историк, профессор Альберто Меллони, объясняя New York Times секреты папской «дифференцированной геополитической карты мира», говорит, что Франциск имеет обыкновение «начинать с небольших стран, прежде чем обратиться к более крупным силам». Поэтому, по словам Меллони, его поездку на Кавказ можно рассматривать как «предварительный подход к Москве», которая является реальной проблемой Ватикана, решающего, что делать с Россией и Китаем, великими сверхдержавами нашего века. Первоначально папа планировал включить Грузию и Азербайджан в турне по региону, но отложил затем визиты в эти страны, замечает профессор. Судя по всему, Святой престол решил взять небольшую паузу, осмыслить опыт пребывания в Армении и посмотреть на реакцию Баку, перед тем, как сделать предложение, от которого тому будет не так-то просто отказаться. Что это будет и в каком геополитическом контексте? Туман начнет рассеиваться осенью.