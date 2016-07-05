



totamtotut.ru ЛГБТ inside

На данный момент зарегистрировать однополый союз можно во всех штатах США. Еще в 2015 году, 26 июня, Верховный суд страны снял запрет на гей-браки в 14 штатах, где он еще существовал.

В 2015 году в Кентукки прошел резонансный судебный процесс против чиновницы Ким Дэвис, отказавшейся, вопреки действующему федеральному закону, регистрировать гей-браки. Женщина, прихожанка апостольской христианской церкви, мотивировала свой поступок религиозными убеждениями. Дэвис провела под арестом пять дней, конфликт разрешился после того, как ее заместитель согласился зарегистрировать однополый брак.

В конце апреля 2015 года владельцев пекарни Sweet Cakes by Melissa, расположенной в штате Орегон, оштрафовали на 135 тысяч долларов за отказ изготовить торт для гей-свадьбы. После чего в итоге сбора средств анонимных жертвователей, как писали тогда американские СМИ — «молчаливого большинства», для кафе удалось собрать более полумиллиона долларов. В марте 2015-го в Индиане также приняли закон, разрешавший бизнесменам не обслуживать клиентов, если это оскорбляет их религиозные чувства.

С критикой таких законопроектов, один из которых (штат Миссисипи) был совсем недавно (в конце июня 2016 года) заблокирован Верховным судом, выступают представители бизнес-элит США. Например, глава Apple Тим Кук, неоднократно заявлявший о своей нетрадиционной ориентации.

Когда штат Миссисипи провел анти-ЛГБТ-закон в начале этого года, законодатели штата утверждали, что он защищает их религиозные свободы. Закон разрешал правительственным чиновникам, бизнесменам и религиозным организациям осуществлять на практике свои религиозные убеждения: не обслуживать геев, например, в принадлежавших им барах или гостиницах.

Верховный суд счел это дискриминацией членов ЛГБТ-сообщества. А федеральный судья подверг сомнению набор аргументов в пользу закона, посчитав, что он на самом деле нарушает религиозные свободы — создает более благоприятные условия для популяризации и пропаганды анти-ЛГБТ-взглядов, основанных на религии, которая не симпатизирует ЛГБТ и тем самым дискриминирует религии, которые ЛГБТ симпатизируют. И так как вся суть религиозной свободы США (The Religious Freedom Restoration Act 1993) заключается в том, что правительство не может предпочесть одну религиозную доктрину другой, закон Миссисипи «является явно неконституционным».

В настоящее время федеральный судья заблокировал закон о вступлении в действие законопроекта, которое должно было произойти 1 июля 2016 года. Карлтон Ривз, который сам вырос в Язу-Сити, штат Миссисипи, и был назначен в Федеральный суд президентом Обамой в 2010 году, выбрал такие слова для своих коллег-южан: «В физике каждое действие имеет равное противодействие. И в политике каждое действие имеет свою предсказуемую реакцию», — написал он.

В постановлении по закону (которое, вероятно, будет обжаловано) окружной судья США Карлтон Ривз написал: «Религиозные верования или моральные убеждения, отражающие неодобрение лесбиянок, геев, транссексуалов и не состоящих в браке лиц… нарушают религиозный нейтралитет и гарантированную равную защиту перед законом».

Пункт закона нарушается, поскольку лица, исповедующие противоположные религиозные убеждения, становятся незащищенными. «Государство не примет сторону одних религиозных верований в ущерб другим», — говорит судья. «Принять закон значило бы назвать ЛГБТ аутсайдерами, неполноправными членами политического сообщества, а приверженцев — инсайдерами — членами политического сообщества». Таким образом, «пункт о равной защите нивелировался бы принятием такого закона о произвольной дискриминации лесбиянок, геев, транссексуалов и не состоящих в браке лиц», — считает судья.

Это невероятный поворот. По Ривзу получается, что в предполагаемой попытке защитить религиозные свободы в Миссисипи фактически нарушаются религиозные свободы. И законодатели по факту нарушили конституционный принцип, который, как они заявляют, хотят защитить.

Ривз решил не останавливаться на достигнутом. Рассмотрев историю принятия закона Миссисипи, он приходит к выводу, что закон явно имел в виду дискриминацию: «Представителям большинства в Миссисипи были предоставлены особые права не обслуживать ЛГБТ-граждан, и они были защищены от ответственности за последствия своих действий. ЛГБТ-жителям штата явно был предоставлен статус граждан второго класса. Этот статус лишает такую категорию обращения на равных и уважения к их достоинству в соответствии с законом», — цитирует верховного судью издание TheVox.

«Ривз также отметил, что жители Миссисипи и так уже обладают «существенными религиозными правами» в соответствии с действующим законодательством штата. Кроме того, он изъял вопрос из узких рамок закона о религиозных убеждениях. «Если три конкретные конфессии защищены этим актом, значит, из этого следует, что любая другая религиозная вера граждан, которая не упомянута, не защищена этим актом», — написал он. Законопроект 1523 выступает за Южную баптистскую против Унитарной доктрины, за католиков, но против англиканцев, за превосходство ортодоксального иудаизма над реформистским. И я перечислил лишь несколько примеров», — цитирует судью издание The Atlantic.

Последствия очевидны для Миссисипи, но это также создает прецедент и большой барьер для усилий по борьбе с ЛГБТ по всей стране. Вот что пишет явно продемократически настроенное издание The American Prospect: «Июнь — знаменательный месяц для ЛГБТ-американцев, это историческая годовщина постановления Верховного суда об узаконении браков среди ЛГБТ на федеральном уровне, но годовщина была омрачена бойней в гей-клубе Орландо. Мы отметили, что в прошлом году произошел большой толчок ЛГБТ-движения после закона о равенстве [браков], ЛГБТ должно было бы достичь еще большей правовой защиты от дискриминации. Еще до выстрелов в Орландо в этом году мы стали свидетелями энергичных выпадов правых против этих завоеваний».

Противодействие ЛГБТ-бракам — последнее проявление долгосрочной борьбы, которая предшествовала решению Верховного суда 26 июня прошлого года. В течение многих десятилетий социал-консерваторы сопротивлялись каждому шагу видимого культурного и правового равенства с ЛГБТ. В преддверии «дня равенства» как противники, так и сторонники равенства ЛГБТ приняли на вооружение новые стратегии и тактики.

Силы, выступающие против ЛГБТ, все чаще называют свою кампанию борьбой за религиозную свободу. До недавнего времени центральным элементом этой стратегии стало принятие на государственном уровне закона по образцу «Федерального закона о свободе вероисповедания». Но, столкнувшись с энергичным противодействием оппозиции и нечеткими результатами собственной деятельности, консерваторы предприняли более прямой подход к защите от ЛГБТ. Это приняло форму так называемых правительственных недискриминационных актов, таких, например, как принятый в штате Миссисипи в этом году, который призван защитить население штата и, возможно, остальное население США от правительственной политики, направленной на поддержку ЛГБТ. Акты основываются на конкретных религиозных представлениях о сексуальности, поле и браке. Федеральный судья заблокировал закон Миссисипи 30 июня 2016 года, как раз перед тем, как он должен был вступить в силу. Судья Карлтон Ривз сказал, что акт создал «средство для санкционированной государством дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

Закон Миссисипи иллюстрирует важный аспект стратегического сдвига для тех, кто сопротивляется ЛГБТ-доминированию. Изображение транссексуалов как угрозы для детей несет отголоски кампании Аниты Брайант «Спасем детей» — кампании очернения геев и лесбиянок в 1970-е годы, а также антигейской инициативы Калифорнии 2008 года, известной как «Предложение 8». Такая «сырая демонизация» стала менее эффективной, так как все больше американцев становятся знакомыми с геями и лесбиянками, их друзьями и членами семьи. Но транссексуалы и вопросы, с которыми они сталкиваются, все еще не вполне понятны, что и делает большинство людей более уязвимыми к такой тактике запугивания.

Стрельба в Орландо обеспечила то, что давний защитник ЛГБТ и медиастратег Кати Ренна называет необходимым «пинком под зад» для движения ЛГБТ, чтобы заставить его членов более эффективно решать проблемы.

Хорхе Гутьеррес, директор группы, который в Орландо работал с людьми, пострадавшими от стрельбы, говорит, что долгосрочные «инвестиции» ЛГБТ-сообщества окупились с победой в Верховном суде. Гутьеррес призывает к созданию более широкого движения по кругу вопросов, которые влияют на повседневную жизнь ЛГБТ и цветных, он призывает стратегов и их спонсоров убедиться в том, что многие организации уже работают над этими проблемами, пока политика и приоритеты страны формируются.

Для помощи транссексуалам создана еще одна новая организация, «Транс-Объединенный фонд», которая может помочь укрепить политическое влияние транссексуалов. Беспартийная группа, созданная в начале апреля, призвана заполнить потребность в руководстве трансполитической пропаганды. Учредитель общества Хайден Мора считает, что трагедия в Орландо может заставить более конструктивно бороться с многочисленными проблемами: дискриминацией ЛГБТ, расизмом, антимусульманскими настроениями и психическими отклонениями. Это возможность, говорит он, «для нас заново консолидировать общество и построить что-то новое», — цитирует нового политического деятеля издание The American Prospect.

«Разница, однако, состоит в том, что все предыдущие штаты получили широкое освещение в СМИ страны, и в том числе благодаря массовым протестам и бойкотам в результате принятие антигей-законодательства. Как было отмечено The New York Times: «Учитывая отсутствие Миссисипи в списке супербогачей Fortune 500 и его бесспорно консервативный политический ландшафт, Миссисипи не столкнется с таким же широким резонансом, как после отмены закона в Северной Каролине, ограничивающего доступ транссексуалов в женские туалеты».

Чернокожий судья Ривз, назначенный чернокожим президентом Обамой, выступает в пользу радужного сообщества. Он провел параллель между новым законом о религиозной свободе «самого гостеприимного штата» Миссисипи (именно такую славу штат имел до недавнего времени) и расистским прошлым государства: сравнил заявление губернатора Миссисипи Фила Брайанта со случаем из 1950-х годов, когда так же происходило «необоснованное вторжение в права и полномочия штатов». «Непрофессионал, прочтя закон, может заключить, что он дает зеленый свет для дискриминации и препятствует ответственности за дискриминационные действия», — дал комментарий судья.

Ривз отметил, что привилегии основываются на учениях нескольких конкретных религиозных групп, что нарушает Конституцию США. Но решение гласит, что он не мог удержаться от того, чтобы пойти на один шаг дальше: он, кажется, смакует и упивается противоречиями в законе, который устанавливает определенные библейские заповеди в качестве вопросов права, игнорируя при этом другие.

«Это не в нашей традиции — уважать религиозные возражения одного клерка касательно выдачи разрешений на однополый брак, но отказаться от религиозного возражения другого клерка…» — цитирует Ривза издание The Lоs AngelesTimes.

Судья цитирует стихи из Библии версии короля Джеймса, в частности «Третью книгу Моисееву» 21:14 «вдову или разведенную женщину, или нечестивицу, или блудницу, не должен он брать». Судья указывает на то, что законодателям не удалось закодировать библейские принципы в законы штата по другим вопросам: «Ни один закон не позволяет людям отказаться обслуживать выплаты жалованья или кредита, основываясь на религиозной вере в то, что день выплаты жалования или кредита нарушает Пятую книгу Моисееву 23:19. Ни один штат не сделал закона из убеждения, что нельзя носить «одежду из смеси льна и шерсти».

Самое главное, он отрицает идею о том, что закон представляет или защищает всех христиан или всех религиозных людей… Учитывая распространенность христианства в штате, некоторые жители штата могли бы счесть уместным иметь определенно христианские законы и политику. Они вполне логично могли подумать о том, что новые порядки — пока просто пункт, формальность, которая позволит атеистам и членам религиозных меньшинств со временем свести на нет их большинство и их (христианские) правила. Общественность может быть удивлена, но пункт не был изначально предназначен для защиты атеистов и представителей религиозных меньшинств. Он был написан, чтобы защитить христиан от других христиан.

Предписание Ривза предвосхищает путь, по которому судебной практике, скорее всего, предстоит развиваться в русле этого закона в ближайшие месяцы и годы. Ривз оправдывает блокирование принятия проекта H.B. 1523 по ряду причин, но специально выделяет предполагаемое нарушение пункта о равной защите конфессий Конституцией. Он отметил, что руководители, творческие группы, а также туристические агентства штата выразили озабоченность по поводу воздействия закона и обсудили возможность бойкота. И во имя общественных интересов с этим необходимо покончить, уверен судья.

Патриотизм начинается с локализма, но какая именно из матрешек важнее? Жителям США нетрудно и запутаться. Кроме того, отмечается, что этот закон будет попирать возможности отдельных населенных пунктов издавать свои собственные общественные правила, например, как это было сделано в городе Джексоне (Миссисипи) в июне, где городской совет единогласно принял антидискриминационный указ, который запрещает гендерную дискриминацию, казалось бы, вопреки законодательным органам штата.

Разница в том, что закон Миссисипи обширен — он утверждает ряд прав для своих религиозных граждан, которые другие штаты узаконивают только условно. В частности, защиту для врачей и психологов, которые не хотят лечить пациентов ЛГБТ. Это сложный вопрос. Врачи взаимодействуют с людьми, когда они наиболее уязвимыми, а их знания и опыт дают невероятную власть над пациентами. Помощь, которую они предоставляют или отказываются предоставить, ЛГБТ-пациенту может повлиять на лечение и жизнь человека. Закон мог бы привести к тому, что человек реже стал бы обращаться даже за первой медицинской помощью или скрывать от врачей, что он гомосексуал.

Многие аспекты этого закона обоюдно избыточны и не нужны. Духовенство, например, никогда не удастся принудить к проведению свадебных церемоний вопреки их религиозным убеждениям», — пишет издание The Atlantic.

Совершенно очевидно, что после Орландо у жителей Миссисипи шансов на положительный исход не было. Этот закон имеет значение не только из-за «потенциально негативных последствий для ЛГБТ-американцев, но и из-за символики. Как писал Ривз, текст и история HB 1523 свидетельствуют о том, что законопроект был попыткой самого гостеприимного штата поставить ЛГБТ-граждан на место. Судья вынес это решение не беспристрастно, не как посторонний, пытающийся осудить фанатизм там, на юге. Он писал как бывший гражданин Миссисипи, выросший там, обращаясь к своим согражданам. Теперь этот черный человек, родившийся в 1964 году, федеральный судья, который может постоять за других американцев, названных «людьми второго сорта» из-за закона штата, в котором он вырос и получил образование, благодаря которому сделал свою карьеру.