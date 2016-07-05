В конце июня этого года в городе Всеволожске Ленинградской области снова начались строительные работы на месте бывшего соснового леса. Согласно плану строителей и собственников, на месте участка, отведённого по генплану под зелёные насаждения, должен появиться гипермаркет «Лента».

Иван Шишкин. Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872

Традиционно Всеволожск считался одним из самых зелёных городов Ленинградской области, что объясняет высокую цену на Всеволожскую «золотую» землю. Земля может и «золотая», но Всеволожск уже давно не зелёный. Рекреационные зоны общего пользования в городе как по волшебству превращаются в безвкусные бетонные инсталляции с красноречивыми названиями вроде «бизнес-центр» или «торговый комплекс», которые растут со скоростью, явно превышающей скорость роста деревьев, пожертвованных современному искусству обогащения.

На примере упомянутого соснового леса можно описать, как это происходит. В апреле 2015 года лесной массив площадью в один гектар вдоль главной магистрали города — Колтушского шоссе — в считанные дни был вырублен. Лесная полоса на этом участке отделяла частный сектор, фермерское хозяйство и скотобойню от магистрали. Другими словами, даже на первый взгляд вырубка кажется не совсем законной, поскольку ближайшие построения требуют соблюдения санитарных зон.

Светлана Беломестных Строительство детского развлекательного центра

Участок №305 по Колтушскому шоссе является зоной зелёных насаждений общего пользования согласно генеральному плану земельного зонирования Муниципального Образования Всеволожска. Это значит, что участок может быть обустроен как парковая зона, спортивная или, например, культовая, но совсем не как торговая площадь.

По чьему-то недоразумению участок санитарной зоны в один гектар оказался во владении частного собственника, что не кажется выгодным приобретением, ведь на санитарной зоне возможности застройки сильно ограничены. Собственник и рад бы воспользоваться имуществом, но генеральному плану трудно возразить. Однако, в апреле 2015 года лесополоса в считанные дни была вырублена под постройку торгового гипермаркета «Лента». Возможно, ТЦ и вырос бы на месте соснового леса, ягодных полян и беличьих угодий, вот только владелец участка гражданин А. Дюжев не рассчитал степень неравнодушия жителей частного сектора, прятавшегося от магистрали за сосновыми лапами.

Первым делом были собраны все документальные доказательства незаконности вырубки под застройку, на основании которых было составлено обращение в городскую прокуратуру. Как известно, рассмотрение заявлений занимает не меньше месяца, и в этот период существенную роль сыграли региональные и районные СМИ. Несколько статей и видео-сюжет запустили широкий общественный резонанс, заставив владельца участка понервничать. В ответ на это на территории участка появился информационный баннер, который говорил о том, что на месте леса будет возведена замечательнейшая детская развлекательная площадка с горками, качелями и шариками. Учитывая расположение прямо между автозаправкой, магистралью и скотобойней, развлечение детей обещало быть экстремальным. Надо отдать должное неравнодушным к истории гражданам, этот жест не показался им убедительным, как бы часто подобное ни срабатывало.

Светлана Беломестных Расчистка территории от вечно зеленых

В то же время на территории уже бывшего леса установлена подстанция мощностью в 620 кВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством небольшой район или масштабный жилой комплекс, и подобная мощность явно превышает необходимую не только для детской развлекательной площадки, но и для торгового гипермаркета. Интересно ещё и то, что подключение этой электростанции оформлено на водителя А. Дюжева.

Благодаря своевременной реакции соседей и граждан, силами областной прокуратуры и регионального СМИ застройку удалось предотвратить, доказав её очевидную незаконность. Надо полагать, скорость вырубки и дальнейшей застройки вкупе с обычным безразличием общественных масс и продолжительностью прокурорских проверок могли действительно сыграть на руку застройщику, но не вышло.

Таким образом, для реализации планов А. Дюжеву необходимо соблюсти законность, что само по себе, может быть, неожиданно и досадно. Возможное внесение в генеральный план соответствующих изменений и перевод участка в другую категорию землепользования — вовсе не простая бюрократическая задача. Подобное можно осуществить только при соблюдении всех административных процедур, включая общественные слушания, на которые иногда приходят живые люди и живо возражают. Само собой, таких слушаний не было и не планировалось.

Казалось бы: война выиграна, «Лента» не построена и лес зарастает уверенной листвой. Но это только первый этап.

Светлана Беломестных Рабочая техника

В июне 2016 года на участке снова начались строительные работы по заказу того же владельца, всё под тот же торговый гипермаркет. Надо полагать, так же незаконно. Пока прокуратура рассматривает обращение всё ещё неравнодушных жителей частного сектора, на участке уже расположилась тяжёлая техника, разравнивающая землю под фундамент.

Момент выбран не случайно: в преддверии выборов, которые случатся в сентябре 2016 года, в администрации города происходят кадровые перестановки, открытые слушания почти не проводятся и регламент не всегда соблюдается, в связи с чем возникают административные «лазейки». За кем останется победа в этот раз? Сумеет ли нечистоплотный застройщик возвести свой зиккурат с логотипом гипермаркета «Лента»?

Данная ситуация — лишь единичный пример. Строительство малоэтажных жилых комплексов, торговых гипермаркетов и бессмысленных для Всеволожска офисных центров, как ударная волна, проходит по всему городу и региону, оставляя бетонные отбросы на месте лесов, парков, озёр и заповедников. Все всё знают, но многие молчат.