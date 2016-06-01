Иван Шилов ИА REGNUM Гондурас

Слово «Гондурас» давно приобрело нарицательное значение. Куда посылать плохого политика? Естественно, послом в Гондурас. «Не ту страну назвали Гондурасом» — расхожее выражение. Причем употребляемое на всем постсоветском пространстве и применительно к разным государствам. Еще известен анекдот про представителя северных народов, которого шибко «беспокоил Гондурас». И песенка в исполнении неподражаемой Лаймы Вайкуле про то, как Гондурас охвачен стихийными бедствиями и внутриполитическими катаклизмами, а рабочий класс занят незнамо чем. Да и «в магазинах нет… ничего»!

Хочется заступиться за эту страну, о которой немногие из побывавших там наших соотечественников отзываются, в общем, неплохо. Несмотря на нищету и разгул преступности. Впрочем, последнее тоже понятие относительное. Вырвать из рук сумку могут и на оживленной улице дневного Буэнос-Айреса. А вечерние переулки пиратской Картахены в Колумбии таят не меньше опасностей, чем венесуэльский ночной Каракас, который тоже часто называют «преступной столицей». Даже в спокойном Монтевидео не рекомендуют вечером гулять по порту. В каждой стране есть определенные правила безопасного поведения, и если их соблюдать, то поездка в «очень опасный» Гондурас из экстрима превратится в увлекательное знакомство с древней историей и роскошными пляжами. Отметим, что побывавшие на карибских курортах Гондураса отмечают необыкновенную красоту природы и моря, несравнимую с соседними странами. А еще есть и побережье Тихого океана. На северо-востоке в низине находятся джунгли Ла Москитиа, которые были признаны всемирным наследием ЮНЕСКО.

Итак, чем славен Гондурас? Начнем с того, что для испанского уха в названии страны ничего режущего слух или навевающего фривольные мотивы нет. В переводе honduras — «глубины». История Гондураса тесно связана с великой цивилизацией майя. Именно здесь находился один из самых крупных центров этой цивилизации город Копан, руины которого в 1839 году были обнаружены в гондурасских джунглях. В Копане сохранились остатки пирамид, церемониальные храмы, стелы. В столице находится Национальный музей с уникальной экспозицией археологических находок. Отметим, что уход майя с территории нынешнего Гондураса — еще одна загадка истории.

После того как эти земли были открыты Христофором Колумбом началась еще одна эпоха: борьбы индейцев за независимость, создания испанских поселений (именно тогда была основана современная столица страны — Тегусигальпа), пиратских войн и набегов. К примеру, памятником того периода является город Комаягуа, основанный на высоте 1650 метров над уровнем моря капитаном Алонсо де Касерес в 1537 году. На протяжении десятилетий Комаягуа удается сохранить черты колониальной архитектуры. И таких городов в Гондурасе достаточно. Индейцы, чернокожие рабы, разномастные пираты, беглые каторжники — англичане. Кто только не оседал на этих берегах.

В период освободительного движения против испанских колоний Гондурас сыграл не малую роль, а в самой стране уже тогда шла острая борьба между консерваторами и либералами. В 1839 году Гондурас принял первую Конституцию, но бурная история страны на этом не закончилась. Внутренние междоусобицы, военные перевороты, приход к власти хунты, конкурентная борьба политических элит — это то, что преследует Гондурас уже не одно столетие. Впрочем, в регионе это касается не только Гондураса. Плюс тяжелейшие стихийные бедствия. Это тоже примета страны.

Сложная история не могла не сказаться на облике современного Гондураса. Сегодня Гондурас — слаборазвитая в экономическом плане страна, экономика которой находится в зависимости от США (крупнейшего торгового партнёра Гондураса), а также от колебаний мировых цен на основные экспортные товары (в первую очередь на бананы и кофе. Как ранее писало ИА REGNUM, около 20% взрослого населения — неграмотно. Хотя введено бесплатное и обязательное обучение для детей в возрасте от 7 до 12 лет, многие из них вынуждены бросать школу, чтобы зарабатывать на жизнь. Посещение школы не является строго обязательным. В средних школах числится лишь 31% подростков соответствующей возрастной группы. Кроме этого, Гондурас, по официальным данным, одна из самых опасных стран мира. Однако, в Гондурасе в последние годы происходят и позитивные события, которые не всегда становятся достоянием зарубежных СМИ. Так, по данным ежегодного исследования рынка индустрии встреч, которое провела Международная ассоциация конгрессов и конференций, в список городов — лидеров рынка деловых мероприятий попала именно столица Гондураса — Тегусигальпа, сообщается на сайте Конгрессно-выставочного бюро Москвы (moscowcvb.ru).

Совсем недавно в Гондурасе начата полицейская реформа, которую многие эксперты оценили как весьма радикальную. На протяжении нескольких недель Специальная комиссия рассматривала жалобы на сотрудников этого ведомства, начиная с генералов. Тщательно изучались их личные дела. Есть факты, когда действующим сотрудникам полиции предъявлены обвинения в коррупции, участии в незаконном трафике наркотиков, вымогательстве. Результаты работы Специальной комиссии публикуются в СМИ Гондураса. Согласно новому закону, в рамках Министерства безопасности Гондураса будет создано Управление по изучению и оценке честности и профессионализма полиции. Также, будет осуществляться тестирование сотрудников полиции на предмет выявления наркозависимых людей, изучаться психологические показатели стражей порядка, соответствие уровня жизни полицейских уровню их дохода, сообщает La Prensa. Гондурас пытается активно бороться с преступностью, и результаты уже есть. В 2016 году Гондурас начал осваивать новые рынки сбыта своей продукции. Такие, как Доминиканская Республика, Каймановы острова и Гаити. Кроме этого, внимание сосредоточено на укреплении и расширении экспорта со странами, с которым Гондурас уже имеет деловые отношения: Тайвань, Южная Корея, Япония, Гонконг и Таиланд, заявил на недавней пресс-конференции министр экономического развития Гондураса Арнальдо Касильо. Министр отметил, что Гондурас может предложить азиатским странам морепродукты, специальные сорта кофе, сигары, арбузы, шоколад, какао и бананы, писала ранее La Prensa.

В марте 2016 года награду за лучший стенд нового туристического направления на российской международной выставке MITT-2016 тоже получил Гондурас. Представители Гондурасского Института туризма сообщили в интервью Prensa Latina, что их страна может предложить солнце, пляжи, археологические достопримечательности, самобытную культуру и подводное плавание. А также в распоряжении туристов второй по величине из самых сохранившихся коралловых рифов в мире и остров Роатана «с пляжами и водами от бирюзового до изумрудного цвета, с мелким белым песком», сообщает Prensa Latina.

Отметим и то, что гондурасцы в своем большинстве вежливые и симпатичные люди. Несмотря на тяготы и трудности, которыми наградили их непростая природа и история страны, они не утратили умения радоваться жизни. Побывавшие в стране отмечают, что гондурасцы с большим пиететом относятся к образованным людям, к старшему поколению. «Как и в других центральноамериканских странах, идеалами местного мужчины являются сила, бесстрашие и основательность. Формированию статуса, соответствующего этим понятиям, зачастую посвящается больше времени и сил, чем непосредственно самому факту наличия таковых», сообщается на сайте Travel. ru. А вот деловыми гондурасцев не назовешь. Впрочем, это специфика всей Латинской Америки, где на первом месте у людей всегда умение наслаждаться жизнью, любить, дарить радость друг другу. Работа — не главное. Так, может, он не так уж плох — этот Гондурас?