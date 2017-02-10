



Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» осенью будет переброшен в Средиземное море, к берегам Сирии. Согласно данным военного источника, авиагруппа корабля будет наносить удары по позициям боевиков ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая в РФ) и других бандформирований на территории Сирии с октября 2016 по январь 2017 года. Интересно, что слухи об отправке «Адмирала Кузнецова» на своё первое боевое задание появлялись и раньше, однако были опровергнуты после частичного вывода российской боевой авиации с авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Теперь же планы, по-видимому, снова поменялись.

«Сложный» корабль требует обкатки перед глубокой модернизацией

«Адмирал Кузнецов», вошедший в состав ВМФ в 1991 году, изначально получился достаточно проблемным кораблём. Во многом из-за того, что корабль был задуман многофункциональным — он выполняет функции как ракетного крейсера («Кузнецов» несёт 12 тяжелых противокорабельных ракет П-700 «Гранит»), так и авианосца. По сравнению с теми же американскими авианосцами класса Nimitz российский аналог обладает заметно меньшим водоизмещением (59 тысяч тонн против 101 тысячи тонн) и меньшим авиакрылом — 50 машин (вертолёты и самолёты) против 66 (однако, при надобности оно может составлять и 90 единиц).

Помимо этого, отказ от паровой катапульты в пользу трамплина на «Адмирале Кузнецове» привёл к тому, что авианосец не получил самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), из-за чего «контролирует» намного меньшую площадь, чем американские авианосцы. Ну и самая главная проблема единственного российского авианосца — это его силовая установка. В отличие от Nimitz, оснащённых атомным реактором, на «Кузнецове» использована котлотурбинная установка, которая к тому же показала себя крайне ненадежной. Бесконечные поломки и долгие ремонты давно вошли в привычку, если речь идёт об этом корабле. Проблема ненадежной силовой установки заключается ещё и в том, что корабль неспособен долгое время удерживать «полный ход», что необходимо для взлёта боевой авиации с полной подвеской оружия и топлива. В итоге самолёты взлетают либо с ограниченным запасом топлива, либо с уменьшенным боезапасом.

Ко всему прочему, авиакрыло авианосца так никогда и не приближалось по численности к «штатному» — как правило, на корабле находится не более 7−8 тяжелых палубных истребителей Су-33. А сами эти истребители на данный момент способны решать лишь задачи завоевания господства в воздухе, а по наземным целям они могут применять лишь свободнопадающие бомбы и неуправляемые авиационные ракеты, так как их бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) соответствует базовой модели истребителя Су-27, а реальной модернизации бортов пока не проводилось.

Несколько ситуацию исправляет лёгкий истребитель МиГ-29К, который изначально был разработан под требования индийский военных, а позже заказан и для российского флота. Эта машина оснащена современным БРЭО, которое позволяет применять большую номенклатуру оружия воздух — поверхность. По данным военных источников, в Сирию «Адмирал Кузнецов» отправится с авиакрылом из 15 самолётов (видимо, 8 Су-33 и 7 МиГ-29К) и примерно 10 вертолётов (штурмовые Ка-52К, многоцелевые Ка-27 и вертолёты ДРЛО Ка-31). В такой конфигурации, корабль «заполнен» авиацией примерно на 50−60% от штатных тактико-технических характеристик, что позволит провести хотя бы учебно-боевую операцию в Сирии. Малое количество бортов объясняется во многом отсутствием достаточного количества лётчиков палубной авиации.

Минобороны.рф Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

С учётом того, что весной 2017 года «Адмирал Кузнецов» отправится на долгий капитальный ремонт с модернизацией, операция в Сирии станет хорошим полигоном для того, чтобы выявить наиболее слабые места корабля. Полученный опыт позволит оптимально провести модернизацию корабля и авиакрыла. Боевой опыт для лётчиков тоже очень важен. Тем же самым можно объяснить и появление на «Кузнецове» штурмовых вертолётов Ка-52К, которые изначально были построены для злополучных «Мистралей» и мало подходят для полноценного авианосца — просто имеется задача максимально испытать технику в боевых условиях.

С учётом того, что количество боевых самолётов на авиабазе «Хмеймим» сейчас заметно ниже, чем в начале операции, удары МиГ-29К могут оказаться некоторым положительным вкладом в общий расклад сил, однако, никакого перелома ждать не стоит. Что касается Су-33 — то они будут оказывать авиационное прикрытие для ударных машин. Их собственный ударный потенциал мало подходит для сирийского конфликта.

Christopher Michel Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». 2012 год

Что дальше?

В том состоянии, что сейчас, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» является очень малоэффективной силой. Учитывая то, что даже теоретических перспектив получить новый авианосец раньше, чем к середине 2030-х, не имеется (строительство вряд ли начнется до 2025 года, а продлится при этом около 10 лет), очень важно привести в боеспособное состояние хотя бы единственный «Кузнецов». Даже если только с целью сохранить кадры, способные обслуживать такой корабль и воевать на нём. При правильном же подходе возможно сделать из «Адмирала Кузнецова» корабль, способный краткосрочно решать боевые задачи на уровне контингента ВКС РФ на авиабазе «Хмеймим» в любой точке мира. Для этого необходимо сделать несколько основных шагов во время модернизации:

1) Заменить силовую установку корабля. Идеальным было бы использование ядерного реактора. Это позволит кораблю без проблем удерживать «полный ход», что позволит самолётам взлетать с полной боевой загрузкой, а также в разы повысит надежность.

2) Провести глубокую модернизацию имеющихся истребителей Су-33, с установкой современного БРЭО, соответствующего таким машинам, как Су-30СМ или Су-35С. В такой конфигурации 14 Су-33 и 12 МиГ-29К смогут выполнять как ударные задачи, так и завоевывать превосходство в воздухе.

3) Несколько «разгрузить» корабль, убрав с него пусковые установки ПКР П-700 «Гранит», которые, по некоторой информации, после одного из происшествий на корабле и вовсе находятся в нерабочем состоянии. Лучше, чтобы авианосец был авианосцем.

4) Установить на корабль современное радиоэлектронное оборудование.

5) За время ремонта и модернизации обучить достаточное количество лётчиков палубной авиации, а также «привести в порядок» корабли снабжения. Иначе развернуть на корабле штатные 50 летательных аппаратов будет невозможно.

Такая программа модернизации продлится не менее 4 лет, однако на выходе будет получен практически новый боевой комплекс. С учетом очень и очень смутных перспектив строительства новых авианосцев (помимо всего прочего, имеются большие вопросы по целесообразности такого проекта на данный момент, учитывая состояние судостроительной отрасли и географическое положение России), можно сделать из «сырого» «Адмирала Кузнецова» корабль, который сможет решать боевые задачи ещё до 40 лет.