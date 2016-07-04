Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащяк квалифицировал украинскую музыкальную группу «От винта» как проблему для безопасности Польши. Музыканты собирались въехать в страну, чтобы принять участие в Варшаве в фестивале Plac Defilad. Однако 3 июля польские пограничники выдали запрет с мотивировкой, что украинская группа опасна «для закона и общественного порядка». В тот же день в поддержку группы «От Винта» в центре Варшавы выступила фолк-рок группа из Львова Joryj Kłoc, сообщает Заграничная служба Польского радио. Неподалеку собралась группа польских патриотов. «Мы протестуем против популяризации бандеризма в Польше. Люди, которые ответственны за убийство около 200 тысяч поляков на Восточных Кресах, не могут оставаться безнаказанными», — заявил один из протестующих.

Artur Masiewicz / RMF FM Львовяне готовят шины на польско-украинской границе. Пока на своей стороне. А завтра?

Позже, отвечая на вопросы журналистов, шеф МВД Польши пояснил, что «в контексте проведения саммита НАТО и того, что через неделю мы будем отмечать 73 годовщину геноцида на Волыни, совершенного украинскими националистами, я против, чтобы общественный порядок, за который несу ответственность, а также безопасность граждан нашей страны, оказались под угрозой». И добавил, что: «Я считаю, что организатор этого мероприятия хотел перенести авантюру из Перемышля в Варшаву». Поясним, о чем речь. Первоначально планировалось, что 2 июля группа «От винта» выступит в приграничном Перемышле на мероприятии «Ночь на Ивана Купала», который местная украинская община проводит в течение десяти лет подряд. Однако концерт отменили по настоянию местных футбольных фанатов клуба «Полония Перемышль», представители которого обвинили музыкантов в «продвижении бандеровской идеологии».

Болельщиков поддержал мэр Перемышля Роберт Хома. Город, который он возглавляет, на днях уже чуть не стал ареной столкновений между украинской диаспорой и польскими патриотами. В конце июня группа из нескольких десятков человек пыталась остановить шествие украинских греко-католиков и православных, которые после панихиды в память «украинских героев войны» 1918−1920 годов направились в сторону Военного кладбища, где похоронены сечевые стрельцы Галицкой армии Западно-Украинской Народной Республики. Многие из них умерли от тифа в лагере для интернированных. Полиция задержала в общей сложности 23 человека из числа болельщиков. Поэтому в преддверии фестиваля «Ночь на Ивана Купала» мэр Перемышля направил письмо его организаторам, где выразил опасения, что тот станет «эпицентром очередного конфликта из-за выступления группы «От Винта». По мнению Хомы, даже дополнительная охрана мероприятия было бы недостаточным для успокоения эмоций, которые могли бы загореться во время выступления украинских музыкантов.

И как же восприняли эту историю на Украине? Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук выпустил заявление, в котором сообщил, что «с большой болью мы восприняли известие о том, что 26 июня, в Неделю всех святых, на мирную религиозную процессию в Перемышле было совершено нападение со стороны радикально настроенных молодых людей… Мы решительно осуждаем такие проявления крайнего национализма. Такое поведение несовместимо с честью, достоинством и призванием европейского, а тем более христианского народа. Такие действия разрушают общее европейское пространство, становятся причинами для разжигания ненависти и несогласия, а потому создают препятствия для строительства нашего общего будущего… Выражаем благодарность польским правоохранителям, которые своими профессиональными действиями не позволили ситуации выйти из-под контроля». Отметим одно — в ходе этой «мирной процессии» со стороны украинцев был брошен клич: «Еще Польша не погибла, но обязательно погибнет!». Это совсем не похоже на доброе христианство, к которому апеллирует униатский архиепископ.

Болельщики Перемышля объяснили свою позицию. По их словам, они не имеют «ничего против украинского меньшинства и его культуры. Однако надо помнить, что семейные истории многих поляков с Прикарпатья связаны с геноцидом, который устроили бандеровцы. Поэтому естественно, что вид цветов и символов ОУН-УПА ранит польские патриотические чувства». Но их визави так ничего и не поняли. Председатель Объединения украинцев в Польше Петр Тыма в интервью львовскому порталу Zaxid.net заявил, что на самом деле власти Перемышля «неспособны относиться к украинцам как к полноправным согражданам и при каждом удобном случае обвиняют их в национализме и других грехах», а ссылки на «национализм местных лидеров» только «пропагандируют шовинистов, часть из которых прямо или косвенно работают на Москву». По словам Тымы, «националистические группировки умело используют недовольство людей и направляют его против украинского народа. Они активно спекулируют на теме польских жертв, погибших от украинцев, и активно отрицают жертвы среди украинцев. Им не нравится, что украинцы владеют бизнесом, присутствуют в культурной жизни города и региона. Это все строится вокруг прошлого — борьбы поляков с украинцами в 1918 году и особенно во время II мировой войны».

Украинские власти вроде бы стараются что-то объяснить своим гражданам, которые находятся в Польше. Советник-посланник посольства Украины в Польше Василий Зварыч, как передает портал Kresy. pl, комментируя ситуацию с отменой выступления группы «От винта», поясняет: «Пожалуйста, поймите, что ситуация очень напряженная, все, что имеет отношение к ОУН-УПА, здесь (в Польше — С.С.) приобретает другое измерение. Этот аспект необходимо принимать во внимание при организации мероприятий на территории Польши». Однако сам официальный Киев страдает раздвоенностью, когда в Варшаве его представители говорят о своей дружбе с поляками и важностью совместной борьбы с Россией, но дома возвеличивает тех самых националистов, ответственных за Волынскую резню. А полякам уже мало политкорректности украинцев в самой Польше, самоцензуры сторонников украинских националистов в Варшаве, поляки все пристальнее и пристальнее присматриваются к тому, что их «гости» говорят на самой Украине.

Более того, польские власти может быть и закрыли бы глаза на такие инциденты, как недавний конфликт в Перемышле или события нынешнего дня, 4 июля, когда жители Львовщины заблокировали четыре из шести пунктов пропуска на границе с Польшей в знак протеста против временной остановки малого пограничного перемещения. Все это можно было бы списать на недоразумения и непонимание гражданского общества. Но напряженность в польско-украинских отношениях начинает перемещаться на более высокий уровень. Выступая в минувшие выходные на съезде правящей партии «Право и Справедливость» ее президент Ярослав Качиньский заявил: «Мы должны окончательно отбросить разрушительную концепцию вредителя Бальцеровича!». Того самого бывшего вице-премьера, Лешека Бальцеровича, творца «шоковой терапии», чьим именем в Польше до сих пор пугают детей. И этого несчастного Лешека новое украинское правительство во главе с Владимиром Гройсманом несколько месяцев назад назначило сопредседателем группы стратегических советников по поддержке реформ на Украине. Как после слов Качиньского теперь польское правительство должно разговаривать с украинскими министрами экономического блока, что в Варшаве должны думать, чьи проекты и идеи им предлагает Киев — свои или «вредителя»?

В отношениях Украины и Польши начинает появляться все больше симптомов «политического заболевания». Пока трудно сказать, с чем мы имеем дело, с легкой простудой или начинающимся тяжелым гриппом. Но если Киев думает, что Варшаву можно заставить забыть о своей исторической политике, рассказывая о «российской угрозе», то это совершенно зря. Поляки не всегда говорят то, что они думают, в Польше тоже держат в уме конъюнктуру. Однако память у них хорошая и они никогда и ничего не забывают.