



Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Великобритании

Так что ничего удивительного в том, что газеты Туманного Альбиона в основном заняты разжевыванием проблемы «брекзита», хотя само по себе событие уже успело уйти в историю, а на смену ему пришла масса других тем, на которые можно было бы поговорить.

«Владимир Путин предупредил, что «брекзит» окажет серьезное травматическое воздействие на Европу и это — надолго, — пишет The Independent. — Российский президент обращает внимание на то, что народ воспользовался своим правом сделать выбор, и никто не должен вмешиваться извне в те процессы, что происходят в Великобритании. Хотя внимательно наблюдать за всем происходящим Путин обещал, заявив, что ему интересно, как будут воплощаться демократические принципы на практике».

Надо сказать, что автор публикации Лиззи Дирден излагает свои мысли в непривычно мягкой манере — для британской журналистики, обычно не стремящейся писать о России что-то, кроме критики, это нерядовое событие.

«Путин, выступая в Москве, выразил надежду, что рынки успокоятся уже в ближайшее время, и заявил о своих надеждах на создание единого экономического и гуманитарного пространства в сотрудничестве с Европой. Российский лидер жестко ответил на развязанную Западом информационную атаку против его страны и сообщил о том, что не согласен с тем, что западные СМИ присвоили себе монополию на изложение происходящих событий. Российская пресса будут доводить до Запада свою точку зрения на каждый эпизод международной жизни».

Публикация завершается словами «сегодня отношения между Москвой и Лондоном находятся на самом низком уровне за весь период с момента окончания холодной войны — из-за экономических санкций и камня преткновения в виде Украины». Но написаны эти слова у Дирден так, как будто не просто констатируют этот факт, но выражают надежду, что все изменится в лучшую сторону. И очень скоро.

«Путин будет внимательно следить за тем, как принципы демократии в Великобритании станут реализовываться на практике. В его речи, произнесенной на встрече в МИДе с российскими послами в зарубежных странах, сквозит сомнение. Он не верит в то, что британская элита не захочет переиграть референдум, — высказывает солидарное с Independent мнение The Telegraph. — Накануне плебисцита Дэвид Кэмерон и другие политики не раз высказывались, что «брекзит» выгоден в первую очередь Путину, потому что это решение позволит дестабилизировать ЕС, ослабить влияние на него США, заставит ЕС отменить санкции, наложенные им на Россию после вторжения последней на территорию Украины в 2014 году. Выступая перед послами 30 июня, глава Кремля вновь подчеркнул, что «брекзит» — это выбор граждан Великобритании, а Россия даже не высказывала до того своего отношения к этому, чтобы не быть обвиненной во вмешательстве во внутренние дела другой страны».

«По мнению некоторых европейских политиков, например, министра финансов Франции Мишеля Сапена, «выход Лондона из ЕС в большей степени даст негативные результаты Британии, чем ее соседям (Франции в том числе). А Янош Лазар, один из членов команды премьера Венгрии Виктора Орбана, высказался еще более прозрачно: «Была бы возможность, я бы тоже проголосовал за выход. Это не означает, что я не сторонник Европы. Это говорит о том, что Европа и ЕС — не одно и то же».

А главное экономическое издание страны — The Financial Times — продолжает надеяться на то, что Лондону еще удастся «включить заднюю».

«Дэвид Кэмерон последний раз приехал в Брюссель в качестве британского премьера. В своем выступлении он попытался привлечь внимание коллег (все еще коллег) по ЕС к необходимости усвоить уроки референдума 23 июня. Несмотря на то, что в прессе озвучены идеи «оформить развод максимально быстро», Кэмерон выражает надежду на то, что Британии удастся договориться с Евросоюзом о взаимовыгодных условиях сотрудничества и «повернуть к лучшему» результаты референдума. В условиях, когда в Европе усиливаются популистские настроения и негативное отношение к ЕС, гость из Лондона предупреждает элиту, заседающую в Брюсселе, о необходимости принятия быстрых решений по интеграционным процессам», — отмечает издание. Самое быстрое решение здесь — не согласиться с результатами плебисцита. Основания для этого найти вряд ли будет сложно.

«В конечном счете «брекзита» не будет, — цитирует газета неназванного высокопоставленного еврочиновника. — Некоторые европейские лидеры серьезно настроены «забанить» результат британского референдума, хотя на словах все — за необходимость уважать выбор народа».

Вторая по популярности тема минувшей недели — возвращение российско-турецких отношений и стамбульский теракт.

«Эрдоган открыл дверь для нормализации отношений с Москвой. И то, что Кремль сообщил об этом в печати, означает, что извинения Россией приняты, — резюмирует Financial Times. — А за несколько часов до этого турецкий лидер объявил о примирении его страны с Израилем, разморозив тем самым лед, существовавший между двумя странами в течение пяти лет. Таким образом, османы вернулись, наконец, к своей стратегии «ноль проблем с соседями». Не хватает для комплекта только нормализации контактов с Сирией, где, по всей видимости, туркам придется уступить давлению Москвы и отказаться от требований отставки Асада».

«Новый турецкий премьер Бинали Йылдырым недавно пообещал «увеличить число друзей страны и уменьшить количество врагов». Он хочет навести мосты не только с Россией и Израилем, но и с Египтом и Сирией, — пишут корреспонденты Лора Пайтель и Катрин Хилле. — Турция дает понять и западным, и региональным партнерам, что она начиная с этого момента становится надежным компаньоном. Менее идеологизированным и более командным игроком».

«Ничто так не настораживает в политике, как диктатор, решивший поискать себе друзей, — заявляет корреспондент The Times Роджер Бойз. — Похоже, что Эрдоган перестал принимать скоропалительные личные решения и начал прислушиваться к кому-то, шепчущему ему прямо в ухо правильные вещи. Примирение с Путиным хорошо для туристической отрасли Турции и плохой сигнал для НАТО, которому Путин регулярно ищет повод вставить палки в колеса. Не стоит Западу сейчас дразнить и прессинговать Эрдогана. Турция — влиятельная держава. Все, что происходит с ней, — важно».

«Российско-турецкое сближение может ускориться под влиянием чеченской угрозы, — уверен журналист The Guardian Люк Хардинг, освещающий теракт в стамбульском аэропорту. — Турецкие газеты назвали организатором взрывов в аэропорту крупнейшего города страны чеченца Ахмеда Чагаева, а одним из трех исполнителей — другого чеченца, Османа Вадинова. Чеченцы во время двух войн конца прошлого — начала нынешнего столетия в Турции отлеживались, лечились, восстанавливались, тренировались. Многие из них не вернулись воевать в Россию, но воинственного настроя не утратили. Теперь они будут применять свои знания и умения, помноженные на ненависть к России и ее друзьям, на деле».