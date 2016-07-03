



Василий Верещагин. Тигр-людоед. 1890-е

В начале сентября 1840 англо-австрийская эскадра под командованием адмирала Непира приступила к блокаде сирийского побережья. Не имея возможности получать снабжение по морю, армия Ибрагим-паши была обречена — сухопутная дорога через Синай не могла компенсировать этой потери. 9 сентября 23 английских, 3 австрийских и 5 турецких судов вошли в гавань Бейрута, в качестве наблюдателей их сопровождали американский и французский корабли. Около 40 египетских и сирийских торговых судов было подвержено аресту. 10 сентября 1840 г. союзники бомбардировали Бейрут, а 24 сентября — Сайду. Город сдался через два дня. Союзники раздали около 20 тыс. ружей повстанцам в Сирии, им без труда удалось отсечь армию Ибрагим-паши от морского снабжения из Египта. Эскадра Непира высаживала турецкие десанты в городах Левантийского побережья, 4 ноября был взят важнейший пункт на пути в Египет — Акка. Сильнейшая крепость пала после трехдневной бомбардировки с моря, потери союзников были ничтожны — 18 убитых и 41 раненый. Оказавшись под угрозой окружения, Ибрагим с остатками своей армии (26 тыс.чел. из первоначального состава в 60 тыс.чел.) в конце декабря 1840 г. отошел к Суэцу.

Мехмед-Али был разбит, его надежды на помощь из Франции не оправдались. Теперь уже эта страна находилась в серьезном кризисе. Лондонская конвенция и изоляция Франции в египетском вопросе вызвала сильнейшее раздражение в Париже. Глава кабинета Тьер, после неудачных попыток выстроить коалицию, направленную на срыв этого соглашения, подал в отставку. 15 октября 1840 г. состоялось неудачное покушение на Луи-Филиппа, правительство которого оказалось под огнем жесточайшей критики за свою неудачную внешнюю политику. Ибрагим-паша оказался между турками, восстаниями в своем тылу и союзной эскадрой на Средиземном море. Еще ранее, 27 ноября 1840 г. египетский паша подписал соглашение о возвращении турецкого флота. Это была капитуляция, тем не менее Мехмед-Али сохранил наследственную власть над Египтом, признанную султаном 12 января 1841 г. (фирман был издан только 1 июля 1841 г.). Паша возмещал все потери турецкого флота за счет запасов Александрийских доков, лишался права впредь строить военные корабли без особого разрешения своего суверена, египетская армия сокращалась до 18 тыс. чел., увеличивать ее численность можно было также только с разрешения султана.

Турецко-египетский кризис завершился, и ближайшим его последствием стала значительная активизация французских военных усилий в Алжире. До 1838 г. было неясно, удержит ли Франция эту территорию. В декабре 1840 г. его генерал-губернатором был назначен ген. Т.-Р. Бюжо, начавший после неудач середины 30-х годов систематическое и активное завоевание территорий, лежавших вне узкой прибрежной полосы. Уже в 1841 г. французы перешли к активным действиям. В 1847 пытавшийся возглавить сопротивление эмир Абд эль Кадер был разбит и вынужден был сдаться. Впрочем, несмотря на ряд побед, прочного спокойствия 75-тысячная группировка французов не добилась. Военные успехи имели значение не только для колонии. В январе 1841 г. Луи-Филипп в разговоре с австрийским послом полушутя признался: «На деле, я могу положиться только на армию. Она мне предана. Впрочем, француз, по принципу и влечению, взяв в руки ружье, приобретает привычку к послушанию. Что делать, мы уж так созданы. Наденьте бунтовщику красные панталоны, и вы обратите его в верного солдата.» Естественно, что при таком подходе к армии, для короля военные успехи представляли единственно возможный выход для спасения авторитета его правительства. Ничего более не могло вызвать раздражения со стороны Великобритании, которую всегда беспокоили вооружения Франции и ее активность в Средиземном море. Тем не менее, расчет Николая I использовать наметившееся в египетском кризисе русско-английское сближение для укрепления своих позиций на Проливах не оправдался. Эти расчеты необходимо анализировать с учетом внутриполитического положения России.

Время второго турецко-египетского кризиса было далеко не самым удачным для России и ее финансов. В 1839 г. 12 центральных губерний были поражены засухой и пожарами, в ряде мест были отмечены волнения, которые пришлось подавлять силой. В 1839—1840 гг. основные хлебородные губернии были поражены голодом, который особенно сильно поразил полтавскую, тамбовскую, рязанскую и тульскую губернии. Весной 1840 г. император был вынужден специально вернуться из-за границы, чтобы лично возглавить комитет по обсуждению немедленных мер по борьбе с последствиями неурожая. Летом и осенью 1840 г. Россия была даже вынуждена ввозить продовольствие через балтийские порты. Для облегчения этой меры был издан указ о беспошлинном ввозе хлеба. Пока все эти меры не принесли плоды, в города и особенно в Москву потянулись толпы голодающих нищих. Только богатый осенний урожай привел к окончательной стабилизации. Все это не могло не сказаться на русских финансах и готовности императора проводить более активную политику, тем более, что расчеты на англо-французские противоречия казались такими логичными. Тем не менее, вторая Лондонская конвенция, подписанная 1(13) июля 1841 г., на этот раз с участием Франции, регламентировала режим Проливов, они закрывались для прохода военных судов. Россия не только утратила преимущественное положение в этом районе, более того, Черное море лишалось своего статуса закрытого моря прибрежных государств, а не прибрежные государства получали прецедент для установления контроля над входом и выходом из него. Конвенции были успехом британской дипломатии, единственным плюсом, которая русская политика могла извлечь из кризиса, был разрыв франко-британского союза, окончательно произошедший при правительстве лорда Роберта Пиля.

В обзоре русской политики за 25-летие царствования Николая I, составленном Нессельроде в ноябре 1850 г., говорилось: «Ункияр-Искелессийский трактат, против которого тщетно протестовали Франция и Англия, хотя по виду и был отменен, но в существе дела был сохранен навеки под другой формой. Новый акт, заменивший этот договор и признанный всеми державами, воспретил вход в Дарданеллы иностранным военным судам и, таким образом, обеспечил нас на будущее время от какого бы то ни было нападения с моря. Замешательства на востоке этого времени имели одним из важнейших для нас последствий распадение англо-французского союза, столь враждебного нашим политическим интересам, столь гибельного для консервативных правительств». По мнению канцлера, «…положение России и ее монарха, никогда еще, с самого 1814 г., не было более славно и могущественно». Нессельроде ошибался, распад англо-французского союза оказался недолговечным, а принцип закрытия Проливов для военных судов если и охранял черноморское побережье России, то только во время мира, во время войны «новый акт» был бесполезен. Лондон, потерявший союз с Парижем, не потерял свободы выбора.

Триумф английской политики омрачало несколько неожиданное завершение войны в Афганистане. Здесь давно уже накапливалось недовольство англичанами — осенью 1841 г. оно проявилось во все более открытой неприязни, доходившей до нападения на военных. 2 ноября в Кабуле началось восстание, британский гарнизон находился в лагере под городом. Это было неудачное расположение — войска были отрезаны от запасов продовольствия и топлива, что было особенно важно в холодное время. Вокруг лагеря находились сады и летние дома местной знати, похожие на маленькие цитадели. Восставшие сразу же получили ряд преимуществ при блокаде своего противника. С боями британцы прорвались к цитадели Бала-Хиссар, где их блокировали афганцы. Сил гарнизона оказалось недостаточно для того, чтобы сдерживать город с 60-тысячным населением. Будучи не в состоянии продолжать оборону, и не имея надежды на выручку извне, англичане были вынуждены заключить соглашение с повстанцами. 1 января 1842 г. они подписали соглашение, по которому обязывались оставить крепость, артиллерию, государственную казну.

Первоначально восставшие обещали разрешить британскому ставленнику Шах-Шудже сделать собственный выбор — оставаться или нет, кроме того, уходящих обещали снабжать по пути всем необходимым. 6 января англо-индийские войска покинули крепость и двинулись к границам Британской Индии. Их разделяло 600 миль — свыше 960 километров горных дорог при сильном морозе, без продовольствия и фуража, по враждебной территории. Уже перед выходом войска начали терять дисциплину. В походе они быстро превратились в толпу. На перевалах афганцы уничтожили колонну из 16 тыс. чел., из которых только 4500 были солдатами, в большинстве своем — индусами, плохо переносившими холод. Остальные — женщины, дети, слуги — были вообще беззащитны. Продовольствия почти не было. При отсутствии палаток ночевать приходилось в снегу. Армия за ночевку теряла до 2 тыс. чел. замерзшими.

Отчаявшись, отступавшие согласились передать афганцам женщин и детей. Сердар восставших дал слово (которое позже нарушил) передать их в Джелалабад. Тем не менее 6 женщин, 8 детей и 1 офицер были спасены. Судьба остальных была не столь удачной. На последнем этапе из ущелья вышли 40 пеших и 12 конных военных. Все пехотинцы погибли в 15 милях от Джелалабада, 6 всадников погибло по дороге, 6 попали были убиты в кишлаке, в котором они надеялись получить еду и воду. Из всей армии до своих чудом сумел добраться только 1 человек — армейский доктор.

Попытки афганцев добиться схожих результатов в Джелалабаде и Кандагаре были безуспешны. Местные гарнизоны отразили нападения. Тем не менее, удачно начатая в 1838 г. война закончилась катастрофой. В ответ была организована карательная экспедиция, достигшая Кабула 15 сентября 1842 г. По пути англо-индийская армия уничтожала все — селения, людей, скот, даже сады и деревья. Афганцы не обороняли город, где армии были переданы заложники — 34 офицера, 9 дам и 4 простые женщины, 22 ребенка, 56 европейских солдат, 2 торговца. Кабул был сожжен и разграблен, цитадель Бала-Хиссар и крытый городской рынок на 2 тыс. лавок — шедевр средневековой архитектуры — взорваны британскими саперами. В городе из уважения к Персии пощадили квартал кызыл-башей. 12 октября 1842 г. английская армия покинула страну. В 1843 г. в Афганистан вернулся Дост-Мухаммед.