Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 28 июня — 2 июля стали: папа Франциск в Грузии и Азербайджане хочет подчеркнуть древние христианские корни на этих землях; отказ Русской православной церкви принять участие в работе Всеправославного собора помог константинопольскому патриарху Варфоломею; голос Польши — только сумасшедший захотел бы регулируемую Парижем и Берлином сверхдержаву; поставляемое ЦРУ оружие сирийским боевикам выстрелило в самих американцев; кем был Франциск Скорина и другое.

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На юбилейной аудиенции в четверг, 30 июня, папа Римский Франциск говорил о недавно завершившейся поездке в Армению и о предстоящих апостольских визитах в Польшу, Грузию и Азербайджан, передает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик сказал, что он посетил Армению как паломник братства и мира, и подчеркнул, что это «первая страна, которая приняла христианство в начале четвертого века, народ, в ходе долгой истории мученичеством засвидетельствовавший христианскую веру». С 30 сентября по 2 октября Франциск отправится в Грузию и Азербайджан, где католики составляют незначительное меньшинство на фоне мусульманской и православной общин. Папа принял приглашение по двум причинам, как сам он уточнил, чтобы «подчеркнуть древние христианские корни на этих землях — разумеется, в духе диалога с другими религиями и культурами, и чтобы укрепить надежду и путь к миру».

Сотрудник Папского совета по содействию христианскому единству отец Иакинф Дестивель находился на Крите в качестве корреспондента газеты L'Osservatore Romano (Ватикан) на Всеправославном соборе. Он рассказал радиостанции о его итогах. Отец Иакинф сообщил, что на открытии присутствовали наблюдатели, в том числе от Католической церкви кардинал Курт Кох, возглавляющий Папский совет по содействию христианскому единству, и монсеньор Брайан Фаррелл, секретарь Совета. Константинопольский патриарх Варфоломей, председательствующий на Соборе, подчеркнул необходимость укрепления единства Православной церкви и ее соборности. Сами сессии были закрыты для наблюдателей. На вопрос, поможет ли Всеправославный собор улучшить отношения между Католической и Православной церквами, отец Иакинф ответил: «Безусловно, этот Собор имеет большое значение для Католической церкви, прежде всего потому, что единство православных Церквей облегчает диалог с Католической церковью, но также и потому, что Католическая церковь размышляет на тему соборности». Вместе с тем, в одном из отчетов, опубликованных в командировавшей его газете, отец Иакинф критически отнесся к тому, что в соборной энциклике экуменический диалог оправдывается только через «православное свидетельство» среди «неправославных» и нет ни одного упоминания о том прогрессе, который существует в рамках международного богословского диалога в течение последних нескольких десятилетий между католиками и православными.

Отказ Русской православной церкви принять участие в работе Всеправославного собора помог константинопольскому патриарху Варфоломею, дав ему беспрепятственно утверждать на Крите свое лидерство как «первого среди равных», считает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Профессор Альберто Меллони, который преподает историю Церкви в Университете Болоньи, говорит, что само по себе совещание на Крите — это реальное достижение и успех Константинополя. По его словам, РПЦ планировала полностью контролировать ход соборных заседаний. Ей удалось пролоббировать договоренность, которая вводила модель принятия решений посредством консенсуса, что дает право вето хотя бы одному участнику. «Использование принципа консенсуса является тем, что русские могли были быть вечной угрозой» Константинополю, объяснил профессор, так что «Варфоломей может поблагодарить патриарха Кирилла и митрополита Илариона за предоставленную ему возможность провести собор даже на основе принципа консенсуса», потому что РПЦ отошла в сторону. В результате, критское совещание показало способность православных позиционировать себя как «всемирное сообщество».

Объединение или разделение? Колумнист National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) анализирует события в мире Церкви и Государства. Если папа Франциск и православные патриархи продолжают двигаться в направлении к единству, Великобритания открывает дверь, ведущую из Европейского союза. Папские встречи с православными патриархами поощряют надежды на единство, Brexit, кажется, направлен на разрушение ЕС. Католическо-православное воссоединение является целью Франциска. В феврале он встретился с православным патриархом Московским Кириллом. В апреле — с православным константинопольским патриархом Варфоломеем. В июне посетил Армянскую апостольскую церковь и общался с католикосом всех армян Гарегином II. Что касается Евросоюза, только что британцы проголосовали за Brexit. Мировые финансовые рынки едут на американских горках, и никто толком не знает, что будет дальше. В чем проблема? Всякий раз, когда говорят люди — «это не о деньгах», поверьте, речь идет о деньгах. Всякий раз, когда люди заявляют, что они не обеспокоены властью, они обеспокоены именно ею. Камнем преткновения воссоединения католиков и православных является примат папы. Речь не о богословии, речь о том, кто за что отвечает. Европейский союз — здесь внешнее отсутствие политического контроля, похоже, только уменьшает индивидуальную национальную мощь и отдает ее на откуп брюссельской штаб-квартиры. Богатство, честь, гордость… Так что важнее — объединение или разделение?

Polonia Christiana (Краков, Польша) анализирует, чем является «утечка» меморандума министров иностранных дел Германии и Франции о создании «европейской сверхдержавы», шантажом или пробным шаром. По мнению профессора Мечислава Рыбы, с которым разговаривало издание, только «сумасшедший захотел бы сверхдержаву, которая регулируется Парижем и Берлином». По его мнению, меморандум можно рассматривать как своего рода «испытание» для небольших стран, таких как участники Вышеградской четверки. Это выяснение их степени покорности после такого «испуга». То есть, речь идет о пробном шаре. Но если кто-то действительно хочет провести подобные изменения, ЕС развалится. Проблема в том, отмечает профессор, что Евросоюз, его лидеры живут не только национальными интересами, но также и утопическим социалистическим проектом мультикультурной Европы. Все рациональные аргументы против допуска «исламской массы» были отклонены. Таким образом, мы должны принять во внимание вариант, который подразумевает внедрение «дальнейшего безумства».

Председатель Конференции католического епископата Англии и Уэльса кардинал Винсент Николс призвал искоренить «всплеск расизма», который последовал в Великобритании после референдума о выходе из Европейского союза, пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Несколько расистских инцидентов были зарегистрированы по всей стране, в том числе нанесение на стену Польского культурного центра в Лондоне оскорбительных граффити, а также баннер сторонников Национального фронта, вывешенный в Ньюкасле и призывающий к репатриации иммигрантов. «Этот всплеск ненависти по отношению к другим есть то, чего мы не должны терпеть, — заявил Николс. — Мы должны сказать, что это просто неприемлемо и никогда не должно поощряться». По словам кардинала, если итоги референдума «остаются точкой разделения, то мы становимся как нация все слабее и слабее и не играем никакой роли на международной арене в части решения мировых проблем».

Халиф против султана — время неясностей закончилось, информирует L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Еще один теракт. Аэропорт «Ататюрк» в Стамбуле атаковали террористы-смертники, погибших не менее 36 человек и более чем 140 раненых. Образ действий боевиков напоминает хорошо организованную и скоординированную атаку 22 марта в аэропорту «Завентем» в Брюсселе, связанную с ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России). Складывается впечатление, что нападение на Стамбул является реакцией «халифа» аль Багдади против «турецкого султана» Эрдогана, который теперь решил бороться с ДАИШ. За свой выбор он заплатил кровью. Бойня в аэропорту «Ататюрк», несмотря на предыдущие теракты в стране, застали Турцию врасплох во время изменения своего курса, пока еще слишком неясного. Анкара ранее делала бизнес с джихадистами. Но сейчас она дает сигнал, что ее политика меняется из-за США и давления со стороны России. Воздушные налеты двух сверхдержав стерли с поверхности нефтяные скважины, устраняя тем самым финансовую мощь ДАИШ и позволяя турецкой армии контролировать пограничные пропускные пункты. В свою очередь, Анкара бомбила штаб джихадистов к северо-западу от Алеппо и начала различные антитеррористические операции внутри Турции. Дистанцирование от «исламского государства» и его головорезов, сближение с Россией и Израилем, попытки завоевать доверие национальных вооруженных сил — это однозначный новый выбор «султана», враждебный «халифу». Большое кровопролитие в Стамбуле стало ответом тех, кто намерен изолировать и атаковать Турцию. Время неясностей закончилось.

Новости от Agenzia Fides (Ватикан). Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вновь призвал арабов и мусульман к созданию общего фронта борьбы с терроризмом и освобождению «религиозного дискурса» от экстремистских идеологий. «Мусульманский мир», подчеркнул глава египетского государства, «переживает очень рискованный поворотный момент и сталкивается с беспрецедентными вызовами для своих народов», что требует «оставить в стороне разногласия». Ас-Сиси снова предложил ученым исламского университета Аль-Азхар «пересмотреть религиозный дискурс», чтобы ликвидировать факторы, которые негативно влияют на идеи и поведение членов исламских общин. Напомним, что в начале 2015 года в известной речи перед сотрудниками Аль-Азхар президент подчеркнул, что исламский мир больше не может восприниматься как «источник тревоги, опасности, смерти и разрушения» для остальной части человечества, а религиозные лидеры должны искоренить фанатизм и заменить его на «более просвещенный взгляд на мир».

Огромная масса сирийских беженцев, которые нашли убежище в Ливане, угрожает нарушить баланс и идентичность ливанского народа, отчасти потому, что множество беженцев, поддерживающих свою жизнь в тяжелых условиях, представляют собой потенциальный кадровый резерв для террористических организаций. Об этом маронитский патриарх Бешар Бутрос Раи заявил в Нью-Йорке в штаб-квартире Католической ассоциации Ближнего Востока по вопросам социального обеспечения во время своего пастырского визита в США. По словам патриарха, окончательное решение кризиса беженцев на Ближнем Востоке требует прочного мира и постепенной репатриации мигрантов на родину. Также Раи затронул тему израильско-палестинского конфликта, который он считает источником проблем Ближнего Востока. Он считает, что он может быть решен только «созданием палестинского государства рядом с израильским государством, возвращением палестинских беженцев, выводом израильских войск с оккупированных территорий Палестины, Сирии и Ливана». Разделение между религией и национальной политикой для иудаизма и ислама является одним из основных условий для решения проблем региона, потому что «проблемы начинаются тогда, когда кто-то автоматически дискриминирует граждан, не исповедующих государственную религию».

Почему папа Франциск назначил францисканцев, которые не говорят на арабском языке, на две самые престижные должности на Святой земле, недоумевает Catholic Herald. 20 мая отец Франческо Паттон стал новым кустодом представительства Ватикана на Святой земле. Затем Франциск объявил, что отец Пьербаттиста Пиццабалла, который был кустодом в течение последних 12 лет, возводится в сан архиепископа и назначается апостольским администратором Латинского патриархата Иерусалима, который охватывает «Израиль, оккупированные палестинские территории, Иорданию и Кипр». Между тем, почти 95% духовенства, прикрепленного к патриархии, это либо палестинцы, либо выходцы из соседних арабских стран. Один из таких священников сказал корреспонденту издания: «При всем уважении к Пиццабалле, его назначение привело нас в шок. Иерусалим является матерью Церкви, родиной христианства. Мы не похожи на другие епархии». Он добавил, что он и другие надеялись, что араб будет избран патриархом перед Рождеством. Другой латинский католический священник, объясняя недовольство среди духовенства, сказал: «Почему мы не можем выбрать своего собственного патриарха? Неужели Иерусалим является недостаточно зрелым, чтобы управлять своей собственной организацией?». С начала 1970-х годов, Латинская патриархия Иерусалима, как и другие Церкви на Святой земле, особенно мелькиты (греко-католики), лютеране и англикане, поощряла расширение прав и возможностей палестинцев и других арабов. Миряне тоже стали более активно участвовать в управлении церквями. Впрочем, возможно назначение отцов Франческо и Пьербаттисты необходимо рассматривать в политическом контексте. Перевод на кафедру отца Пьербаттисты может отражать важность наличия в Иерусалиме мощного переговорщика, который будет вести диалог с израильскими властями по вопросам нападений на христианские храмы и монастыри. Какими бы ни были мотивы Рима, будет интересно посмотреть, станет ли это сдвигом в церковно-государственных отношениях и отходом от арабизации церквей в Святом городе.

ЦРУ поставляло оружие сирийским боевикам, которые сражаются против президента Башара Асада, однако это оружие оказалось на черном рынке, что привело к гибели, по крайней мере, в одном случае самих же американцев, передает AsiaNews (Рим, Италия). Грузы переправлялись боевикам через Иорданию, но, в конечном итоге, они были перепроданы торговцам оружием коррумпированными иорданскими спецслужбами. Пока неясно, где находятся отправленные автоматы Калашникова, минометы и гранатометы, однако, по некоторым данным, они могли попасть в руки джихадистов. ЦРУ и спецслужбы Саудовская Аравия являются основными покровителями секретной программы вооружения сирийских антиправительственной оппозиции. Они инвестировали значительные средства в группы, выступающие против Асада. Сама программа является отдельным проектом и выделена из общей схемы, некогда введенной Пентагоном, который настаивал на том, чтобы обучать повстанцев бороться против ДАИШ, а не против сирийской армии.

30 июня на сессии Запорожского городского совета было принято решение о выделении греко-католическому приходу Святого Архистратига Михаила участка земли под строительство храма, сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Этого ждали 18 лет. В Запорожье греко-католическая община собирается в небольшой часовне на территории одного из поселков в черте города. Фактически это дом в частном секторе, расположенный далеко от остановки общественного транспорта. Новый участок, площадью 1,2 га, находится в парке возле Дворца культуры Запорожского алюминиевого комбината. Это место расположено у главной транспортной развязки города, рядом остановка многих маршрутов общественного транспорта.

Ватиканские архивы открыли новые сведения о Франциске Скорине, передает Radio Vaticana. Их отыскал Алесь Жлутка, старший научный сотрудник Института истории Белоруссии. Во время работы в Ватиканском архиве Жлутка нашел интересные документы, в которых секретарь датского короля сообщает, что к V Латеранскому собору хочет присоединиться московский царь. Перед 1508 годом Иоганн или Ганс (датского короля в источниках называют и так, и так) принимает у себя делегацию московского царя, послы которого просят короля договориться с папой Юлием II о том, чтобы московское посольство приняли в Риме иерархи Католической церкви. В ходе этих и последующих переговоров датский король пытался договориться с Василием III о соединении Церквей. После датский монарх обратился к французскому королю, чтобы тот тоже поспособствовал этому и содействовал миссии московского царя при дворе папы Юлия II. В 1509 году к датскому двору прибывает делегация польского короля и великого князя литовского Сигизмунда, чьими подданными в землях нынешних Белоруссии и Украины были православные и где документация велась на латыни и древнерусском. Ряд источников упоминает, что у датского короля был секретарем некий Скорина. Если этот тот самый Франциск Скорина, то для чего он был нужен монарху? Ответ напрашивается сам собой: для дипломатических сношений с Сигизмундом и Василием III. Скорина содействовал экуменической миссии по примирению двух ветвей христианства. Все новые сведения обязательно будут опубликованы, ученые планируют выпустить сборник документов о жизни и деятельности Скорины, возможно, книга увидит свет уже в 2017 году.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.