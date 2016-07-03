Сегодня, 3 июля, вторая неделя по Пятидесятнице. Русская православная церковь совершает память всех святых в земле Российской просиявших. На воскресной Литургии читается отрывок из 4 главы Евангелия от Матфея: «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Мтф. 4: 18−23).

feodorovskaya.cerkov.ru Быть ловцами человеков — тяжкая ноша

Что касается понимания сказанного в Новом Завете, то Церковь обзавелась небольшим набором штампов, согласно которым все действия Христа можно свести к двум основным вещам: демонстрации Своего божественного могущества и требованию по этой причине от людей послушания. И этот отрывок истолковывается ровно так же. Христос шел и приказывал, а люди повиновались, бросая все на свете прямо на месте, после этого Господь двинулся всех исцелять, чтобы продемонстрировать уже при свидетелях могущество. Именно так толкует данный отрывок Иоанн Златоуст: «Посмотрите же, какова их вера и послушание. Они заняты были своим делом (а вы знаете, как приманчива рыбная ловля); но, как скоро услышали призыв Спасителя, не замедлили, не отложили до другого времени… Христос желает от нас такого послушания, чтобы мы ни на малейшее время не откладывали, хотя бы того требовала самая крайняя необходимость… Далее — смотри, с какой подробностью евангелист указывает на их бедность: Иисус нашел их чинящими сети свои. Они были бедны до такой степени, что не имели на что купить новых сетей, и потому чинили обветшавшие. … Когда, таким образом, Христос уловил их, Он начинает в их присутствии творить чудеса … Всякий раз, когда происходит что-нибудь особенное и необыкновенное, или когда вводится какой-либо новый образ жизни, Бог обыкновенно дает знамения, как бы в залог Своего могущества для тех, кто должен принять Его законы… Так и здесь, намереваясь дать высшие правила жизни и предложить людям то, чего они никогда не слыхали, подтверждает слова Свои чудесами… Но спрашивается: почему Христос ни от кого из этих исцеленных не требовал веры? … Это потому, что Он еще тогда не явил доказательств Своего могущества». (Иоанн Златоуст. Беседа 14 на Евангелие от Матфея).

Иоанн Златоуст был крупным церковным чиновником, жил в столице и вряд ли знал, «как приманчива рыбная ловля», особенно для тех, кто делает это каждый день, чтобы не умереть с голоду, иначе бы мог догадаться, что починка сетей для рыбака просто означает приведение средства производства в порядок, ведь на каждый заброс сетей не накупишься. Будучи чиновником, святитель Иоанн и мыслил как чиновник, и Бог в его представлении тоже был кем-то навроде высшего чиновника, которые дает людям «высшие правила жизни», как и прочие чиновники тоже дают правила жизни помельче или совсем маленькие, все тут зависит от чина. В этом же смысле наши российские глубоко верующие люди требуют себе непонятно от кого «православного царя» или просто, устав требовать, ждут его, как они говорят, ибо видят, что в чиновническом ряду имеются серьезные изъяны и особенно не хватает второй ступени, следующей после Бога.

Итак, в представлении Церкви, Христос шел по берегу и велел апостолам идти за ним, а те, заранее догадываясь, что скоро пойдут знамения могущества, поспешили, что, по мнению того же святителя Иоанна, говорит об их сильной вере: «Я особенно и удивляюсь им, что они, не видев еще ни одного знамения, поверили столь великому обещанию, и всему предпочли следование за Христом». И если Златоуст еще допускает, что будущие апостолы скорее всего были прежде знакомы с Иисусом, то сама установка на послушание и на знамение могущества, допускает и более прямые толкования, что, мол, видно же было — Бог идет, Второе Лицо Троицы, что само по себе уже знамение, оставалось только не упрямиться и идти. Самые смиренные и послушные и не упрямились, а шли как велели. Конечно, при такой установке, образ, что Христа, что апостолов, сложился тот самый, какой имеем ныне. Апостолы — послушные тряпки, которые волочатся, открыв рот за сияющим Иисусом, а Тот идет ровно, и только что и ищет, где бы еще знамение явить, увидит больного какого и сразу вылечит, удивив всех вокруг, сильно при том еще зля фарисеев, которые Бога вообще очень не любили, а только притворялись.

Вся эта лубочная картинка, которую на подходящей случаю проповеди батюшки дорисовывают, кто во что горазд, не имеет к происходившей действительности никакого отношения. Рекрутирование учеников, говоря современным языком, происходило множеством этапов. Ходить за Христом готовы были многие, в то время прибиваться на некоторое время к модному пророку, это все равно, что сейчас отираться вокруг какого-нибудь «топового юзера» в Живом Журнале или Фейсбуке, оставлять комментарии, ставить лайки — всегда найдется много народа, готового свою праздность направить в «полезное и образовательное» русло. Такая праздная, вяло-религиозная толпа была Христу не нужна в качестве сопровождения, да и сопровождение само было не нужно, ибо не для сопровождения Он набирал учеников. Поэтому приходивших к нему «записаться», Он сразу начинал отговаривать и даже отпугивать, перечисляя, что их ждет: «С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником » (Лк. 14: 25, 26).

Отгоняя от Себя элемент праздный, бесполезный, Иисус при этом присматривался к тем людям, которых не шокировали «странные» образы Его требований к будущим ученикам «есть Плоть, пить Кровь» Его (Ин. 6: 51−58), то есть настояние выкладываться наравне с Ним, и это Он понимал как данность Ему людей от Бога: «И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин.6: 65,66). Самым последним этапом и был утренний поход Христа вдоль озера с сообщением избранных Им людей, что они «прошли испытание и приняты». Ну, а раз приняты, то оставление всей работы и даже средств производства означало уже с их стороны свидетельство правильно понятых задач на всю дальнейшую жизнь. До конца. Апостолы не избирались в приказном тоне «ты, ты и ты — за мной», они не «поверили», что их сделают ловцами человеков, они знали уже, на что идут. Слова «сделаю ловцами человеков» были лишь иронично-серьезной формой своего рода оглашения об их «повышении по службе», смещения рода деятельности в формах, для них узнаваемых. Они стали апостолами.

Религиозная праздность, к сожалению, сейчас заполонила христианские Церкви. Церковь уже давно, много веков, еще с «принятия христианства» имперскими властями, пополняется либо по признаку принадлежности к «христианскому государству», либо по призыву «спасайся кто может/кто хочет». Этот «набор в христиане» ничем не напоминает требование Христа поставить жизнь ради других на первое место, жесткий отбор в ученики, способных собраться заново после, казалось бы, полного краха всего, потому что они «наелись Плоти, напились Крови», впитали в себя Христа и Его дело, который и дал Церкви тот импульс существованию в истории, на скромных остатках чего Церковь все еще формально держится. Христианство сегодня находится просто в состоянии «обслуживания». Его обслуживают какие-то формальные лица, про которых принято считать, что на них лежит апостольская благодать, плюс «богословы», которые все это подтверждают, столетиями копируя толкования Златоуста и Феофилакта, лишь изредка «творчески» в них переставляя слова, но все про тоже самое — про могущество и послушание. И ужасно раздражаются, когда этот их блаженный покой нарушают.