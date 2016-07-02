



Александр Горбаруков ИА REGNUM Лев прыгнул

На прошлой неделе в СМИ Альпийской республики российская и постсоветская тематика была представлена несколькими актуальными сюжетами, среди которых разморозка отношений Москвы и Анкары, выгоды России от Brexit'а и смерть на Донбассе украинского оперного певца из «Правого сектора».

За честные выборы! Дубль второй

Главной австрийской новостью на минувшей неделе стала отмена в пятницу 1 июля результатов недавних президентских выборов Конституционным судом Австрии. Таким образом, без пяти минут президенту и потомку эмигрантов из Пскова Александру ван дер Беллену вновь предстоит сразиться во втором туре со своим заклятым врагом — Норбертом Хофером из Австрийской партии свободы. Примечательно, что даже при освещении такого сугубо внутриполитического события газета Wirtschaftsblatt не отказала себе в удовольствии провести обидное для России сравнение. Так, ссылаясь на материалы онлайн-портала швейцарской Neue Zürcher Zeitung, журналисты из Вены пришли к выводу, что уже «после опроса свидетелей стало ясно: выборы в Австрии проводятся так же, как они проводятся в России, Казахстане или Бурунди». Сравнение, за которое уцепились австрийцы и швейцарцы, откровенно спорное — дело в том, что президент Австрии в сравнении с президентами упомянутых стран, включая и руководящего Бурунди с 2005 года Пьера Нкурунзизу, имеет очень скромные полномочия.

Турция: «Не можно, а нужно»

По мнению газеты Der Standard, знаменитый «удар в спину» остался в прошлом, а политические элиты Москвы и Анкары снова демонстрируют единодушие. Такую точку зрения, по мнению издания из Вены, кроме прочего подкрепляют слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявившей, что восстанавливать отношения с Турцией «не можно, а нужно». При этом важнейшим шагом в этом направлении должно стать возвращение турецких продуктов на российские прилавки и отмена ограничений для россиян на отдых в Турции. Газета отмечает, что возвращение Турции на российский туристический рынок по-видимому сильнее всего ударит по ее прямым конкурентам — Тунису, Греции и Кипру, в то время как туристический сектор Крыма понесет лишь ограниченные потери. Журналисты Der Standard всерьез полагают, что на полуострове отдыхают прежде всего сотрудники силовых структур, а также обыкновенные бандиты, причем и у тех, и у других в большинстве случаев нет загранпаспорта. Газета явно недооценивает представителей криминального мира и особенно криминального бизнеса, которых и в Вене уже многие годы более чем достаточно.

Лучший выход — заморозка конфликта?

Конфликт на востоке Украины вновь переживает стадию эскалации, переговоры между Киевом и властями непризнанных республик зашли в тупик, а доверие между ними исчезает, отмечает Die Presse. Такое положение дел, по мнению венской газеты, давно превратилось в рутину: вошли в привычку призывы международных наблюдателей к соблюдению перемирия, обыденностью стали обоюдные обвинения ополченцев и силовиков в применении оружия. Рутиной стали даже людские потери в ходе конфликта, причем большинство погибших на востоке Украины остаются безымянными — внимание СМИ привлекают лишь громкие случаи, как например недавнее убийство концертировавшего во Франции оперного певца Василия Слипака. Издание также отмечает, что наряду с проблемами с соблюдением перемирия отсутствует компромисс и в политических вопросах между сторонами конфликта. Так, например, обстоят дела с законом о местных выборах, в отношении которого Киев, по мнению Die Presse, делает ставку на затягивание и волокиту. Одновременно с этим, свое представление о местных выборах сложилось и в «мини-республиках» — местные власти в Донецке и Луганске отказываются даже думать о допуске на выборы украинских партий и предоставлении киевским властям контроля над участком границы с Россией.

Подлая пропаганда

Либеральная Wiener Zeitung продолжает возмущаться «подлой пропагандой европейских праворадикалов». Партия независимости Соединенного Королевства, Австрийская партия свободы, французский Национальный фронт, венгерская Фидес, голландская Партия за свободу, турецкая Партия справедливости и развития, а также «путинская Единая Россия» — все они, по мнению журналистов из Вены, разглагольствуют о «настоящем народе», который должен выступить против элит, о «честных и порядочных гражданах», которых «водят за помочи декадентствующие городские космополиты», и говорят делят население страны на «нас» и «других». С точки зрения газеты, искусство праворадикалов состоит в том, чтобы с помощью «политики эмоций», окрестить тех, кто полагается на рациональные аргументы, оторванными от жизни экспертами, потерявшими всякую связь с народом. Wiener Zeitung находит и выход из этого ужасного положения, правда, весьма утопический: в этих условиях обороноспособная демократия должна встать на пути пропаганде и запугиванию «поддерживаемых Путиным праворадикалам и националистическим интернационалам». Дело за малым: обнаружить ту самую «обороноспособную демократию».

Сорос в роли Нострадамуса

Ослабление Евросоюза из-за Brexit'а сыграет на руку России — такого мнения придерживаются не только российские журналисты, но и финансовый гуру Джордж Сорос, который снова считает выгодными инвестиции в российские ценные бумаги, отмечает газета Wirtschaftsblatt. Кроме того, на форуме «Открытой России», организованном в Лондоне опальным олигархом Михаилом Ходорковским, Сорос подчеркнул, что от «Заката Европы» выиграет именно Россия: сегодняшнее положение в дел мире чем-то напоминает начало девяностых, когда СССР и Восточный блок распадались, а Европа наживалась на этом. Однако теперь, по словам Сороса, все происходит наоборот — Европа борется со смертью, а Россия становится великой державой. Экономическое издание из Вены эти прогнозы финансового спекулянта опровергать не стало.