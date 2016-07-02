Последнее требовало отмщения. Такого веского. Чтобы — в лоб и навзничь. Для этого у испанской прессы всегда есть в загашнике термин mafia rusa, эксплуатировать который можно практически бесконечно. В минувший вторник такой случай вновь представился.

apartment-isabella.eu Испания

«180 бойцов Гражданской гвардии было задействовано в операции по задержанию восьми человек, принадлежавших к русской мафии, занимающейся отмыванием криминальных денег на территории Испании путем скупки жилья. В ходе обысков и других процессуальных действий были арестованы 192 объекта недвижимости, купленных при посредничестве задержанных на общую сумму 64 миллиона евро», — сообщила El País.

А El Mundo детализировала: «задержанные неоднократно демонстрировали имеющиеся у них тесные связи с политической, экономической и полицейской элитой РФ, депутатами Госдумы от «Единой России», которые любили приезжать на средиземноморские берега провести уикенд».

Фамилий приведено не было, а в процессе поступления деталей и уточнений в течение дня, была скорректирована информация о национальном составе группы. Кроме российских граждан в ней оказался один украинец и испанцы (не названо, сколько именно). Для большей звучности El Mundo привязала «арестованных посредников к колумбийским наркокартелям «Кали» и «Медельин» и рассказала о том, что «жандармы, начав свою операцию по проникновению в квартиры мафиози в 6 часов утра, подняли страшный шум и переполошил всех соседей». Последнее, кстати, не удивило. Даже в такой «фестивальной» стране, как Испания, закон определяет промежуток суток между 11 часами вечера и 7 часами утра в качестве времени, в которое тишину нарушать нельзя. Никому. Но если правоохранительным органам очень хочется, то можно.

АВС сочла все же, что убойности в публикуемых сведениях недостаточно, поэтому подняла кучу своих старых материалов, напомнив о том, как судья Гарсон (отставной ныне) несколько лет назад «крутил» Олега Дерипаску, подозревая того в отмывании денег. А затем в газетных текстах вновь замелькали названия «Малышевская, Таганская, Тамбовская организованные преступные группировки» и слова о том, что «Испания через Интерпол надеется добраться до депутата Вячеслава Резника и большого друга российской элиты Геннадия Петрова, задержанного несколько лет назад в ходе операции «Тройка», отпущенного в Россию повидаться с матерью и в Испанию не вернувшегося».

На комментарии к этим материалам читатели СМИ, прямо сказать, не расщедрились.

«Хотя действующий президент России вполне здоров и работоспособен, а до выборов еще два года, уже сегодня в России многие задаются вопросом, пойдет ли Владимир Путин на следующий срок. А если нет, то кто унаследует путинизм от Путина, — задался вопросом информационный портал El Confidencial. И сам же на него ответил. — Рассчитывать на то, что за ключевые посты в России будет какая-то борьба, по меньшей мере, наивно. Нынешний лидер везде имеет своих людей, которые, может быть, и не были объявлены официально его персонами доверия, однако на самом деле контролируют от его имени и в его пользу различные участки, сферы и территории российской жизни. 42% жителей России, как говорят данные опроса Левада-центра, никогда не слышали об организации Народный фронт, созданной по инициативе лично Путина. Выборы в Думу проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и столько же — по индивидуальным округам».

«Надеюсь, что все лица, избранные в Думу, будут образцами чистоты и честности», — сказал Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», партии, им же созданной пятнадцать лет назад, — сообщает издание. — Теперь он вывел на первые позиции партийного списка «фронтовиков», очевидно, сомневаясь в тех, кто когда-то считался его ближайшим резервом. Это — что касается законодательного органа. С постом президента все более запутанно. Еще недавно Сергей Шойгу считался безальтернативным кандидатом на должность, занимаемую сегодня Путиным. Но в течение последних месяцев министра обороны задвинули на задний план. Номером два в Кремле сегодня видят Сергея Иванова, руководителя администрации президента. Кроме того заметен бурный рост политического веса серого кардинала Вячеслава Володина. Хотя он, скорее всего, унаследует пост Дмитрия Медведева».

Исчерпав резервы «мафиозной темы», не получившей развития в последующие дни, пресса пиренейского полуострова занялась российско-турецкими отношениями.

«После того, как Путин получил письмо от Эрдогана с извинениями за сбитый Су-24, он снял запрет на продажу туров для отдыхающих, желающих провести свой отпуск в Турции, — сдержанно констатировала El Mundo. — Кремль фактически распорядился нормализовать отношения с Анкарой, а Дмитрий Медведев потребовал от турецкой стороны гарантий безопасности для российских путешественников».

«Семимесячный паралич в отношениях с Россией нанес турецкой экономике сильнейший удар: ежегодно на пляжах этой страны проводят свои отпуска 3,5 млн русских, — пояснила газета. — Кроме того, путинский запрет на поставки турецких овощей и фруктов в Россию сильно потряс аграрную сферу экономики государства, руководимого Эрдоганом».

Турецко-российская тема была продолжена и ближе к концу недели по причине совершенного в аэропорту Стамбула теракта.

«Один из трех смертников-террористов был опознан, как российский гражданин Осман Вадинов из Дагестана, двое других представляли Узбекистан и Киргизию, — написала La Vanguardia. — Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, однако, сообщил, что Кремлю ничего не известно о принадлежности кого-либо из шахидов к России. Турецкая полиция взялась за работу активно — уже арестовано 13 человек, подозреваемых в причастности к этому теракту».

«Президенты России и Турции обсудили складывающуюся ситуацию по телефону и, по всей видимости, в ближайшее время встретятся лицом к лицу, для того, чтобы обсудить шаги к нормализации отношений между двумя странами и окончательно перевернуть страницу кризиса», — заключает каталонское издание.

На финише недели СМИ решили немного развлечь граждан, опубликовав изрядное количество картинок, почерпнутых из соцсетей, иллюстрирующих белорусский флеш-моб, спровоцированный Александром Лукашенко.

«Белорусский президент (некоторые его называют диктатором), обратился к чиновникам, заявив, что они все прекрасно знают, как надо добиваться успехов. «Инновации, IT-технологии, приватизация — все это уже мы освоили. Теперь дело в простом: надо раздеваться и работать», — процитировала белорусского лидера АВС.

Речь, понятное дело, об оговорке Батьки, произнесшем «раздеваться» вместо «развиваться», но охочие до юмора белорусы моментально отреагировали на слова своего лидера «с целью поприкалываться», а испанцев никто не заставлял вникать в лингвистические нюансы речи Александра Григорьевича.