



«Эрдоган в лампочке»

Складывается впечатление, что правительство Турции на протяжении последних пяти лет обманывает свой народ как во внутренней, так и во внешней политике. Мы все чаще видим, как СМИ приукрашивают картину, пытаются показать грандиозные достижения и «окрылить» нацию победами, тем самым опуская занавес на подлинную картину по внешней политике. Не знаю, сознательно это делается, или само собой складывается такая картина. Но внешняя политика Турции на протяжении последних лет была полностью провальной. Внутри страны нас накачивали имперскими лозунгами о «новых Османах», «великой Турции», «халифате», «новом мировом лидере», «на Ближнем Востоке лист не упадет без дозволения Турции», тогда как во внешней политике картина становится все более катастрофичной.

Турция находится в полном одиночестве, она замкнулась в себе, вынуждена была отступить от своих основополагающих принципов. Во внешней политике мы перешли все красные линии, и правительство Партии справедливости и развития (ПСР) спокойно наблюдало за этим. И странным образом общество продолжают накачивать утопичными картинами встающей с колен «великой Турции». К нам, избирателям относятся как к «дуракам» и «невеждам», которые переварят все, что им скажут. В отношении формирования общественного мнения действует принцип «наши СМИ, что захотим, то и скажем, все съедят! Истина никому не нужна!»…

За последние пять лет на Ближнем Востоке не осталось ни одной страны, с которой у нас были бы хорошие отношения. Иран, который еще недавно мы считали своим вторым домом, сегодня при каждом удобном случае критикует Турцию, угрожает нам, и мы ничего не можем ему ответить. Отношения с Ираком в ужасном состоянии, а ситуация с Сирией и вовсе не требует комментариев. Практически весь арабский народ считает Турцию виновницей сирийской гуманитарной катастрофы. Но что же ПСР, избиратели ведь не знают об этом, потому что ПСР не знает, что происходит в мире, ПСР давно уже оторвана от мира!

Балканы, Средняя Азия, Юго-Восточная Азия, исламский мир, нигде уже Турция и ПСР не играют никакой роли и не имеют никакого веса. Никто не принимает Турцию всерьез, никто не приглашает Эрдогана, боясь, что если он приедет, то возникнет еще какой-нибудь кризис. Но это политическое движение все еще продолжает пропагандировать своим «последователям» идею «халифата», неоосманизма и обещать несбыточные высоты в мире.

На Ближнем Востоке у нас довольно запутанные и сложные отношения с Саудовской Аравией и Катаром. Мир относится к Турции как к стране, которая «сотрудничает с ИГИЛ» («Исламское государство» — организация, запрещенная на территории России). И если во внутренней политике нам удалось скрыть, что фуры с оружием пересекали границу Турции и Сирии, якобы чтобы потом передать это оружие туркменам, нашим соплеменникам, то в мире все считают, что оружие направлялось для ИГИЛ и «Аль-Каиды».Россия открыто заявляла об этом и даже предоставляла некоторые доказательства. Даже с нашим самым важным и масштабным партнером — с Россией мы умудрились испортить отношения и рассориться. Катастрофическая ситуация во внешней политике напрямую влияет на экономику, внутреннее производство, ведя экономику Турции к катастрофе. Народ ради сохранения «хрупкой стабильности» в стране сделал вид, что не видит всех нарушений закона и права, закрыл глава на укрепление диктата власти. Народу невозможно было уследить за всеми фактами нарушений. Ибо он просто пытался выстоять и выжить во все более усложняющейся ситуации. Но теперь количество проблем и тягот достигло критической массы.

Египет и Турция — две важнейшие страны в исламском мире. В обеих странах есть два очень важных социальных слоя, движения, состоящих из образованных мусульман: «Братья мусульмане» (группировка признана террористической на территории России — ред.) в Египте и движение «Хизмет» в Турции. ПСР смогла добиться того, чтобы «Братья-мусульмане» пошли во власть, но каким ошибочным был этот шаг и как неверно направляла их ПСР. Партия Эрдогана ввела «ихванов» («братьев») в политику, сделав их легкой наживой для генерала ас-Сиси и армии Египта.

«Братья-мусульмане» совершили очень грубые ошибки, войдя во власть и в политику, вели неверную внешнюю политику, они не должны были прибегать к насилию. Но, так или иначе, «ихваны» — это глубокая и мощная традиция египетского народа, мощный человеческий ресурс, хотя и оказавшийся сейчас под жестким гнетом и давлением. Одновременно с Египтом в Турции началось давление на движение «Хизмет», не менее мощное и образованное исламское течение. Еще вчера члены ПСР и элита Турции выстраивалась в очереди, чтобы отдать своих детей в учебные заведения движения «Хизмет», настолько качественное и высококлассное образование давали там, но теперь по необъяснимым причинам все учебные заведения государство насильственно закрывает, отбирает или же инициирует искусственную процедуру банкротства.

Правительство ПСР совершало аналогичные ошибки и в отношении курдов. Они долгое время проводили совершенно невнятную политику в отношении курдов как внутри страны, так и в соседних странах. Если помните, даже во времена знаменитого тезиса «ноль проблем» во внешней политике отношение к курдской проблеме было иным. Почему втот период, когда Турция старалась дружить с болгарами, греками, грузинами и армянами, всеми своими соседями, курды Сирии, Ирака и теперь уже (хотя еще не так громко заявляющие о себе) севера Ирана испытывали на себе другое отношение? Сейчас же ситуация накалена настолько, что в любой момент может вылиться в гражданскую войну. Только в Стамбуле живут миллионы курдов, миллионы смешанных турецко-курдских семей. И если политика разделения турок и курдов будет продолжаться, это грозит обернуться годами кровопролития и гражданского конфликта.

Надо смотреть на проблему с точки зрения соблюдения прав, достоинств и свобод человека. Турция должна сделать все, чтобы курды могли чувствовать себя равными гражданами с равными правами. А это означает, что у них должно быть право получать образование на родном языке, и право иметь сильное местное самоуправление, право принимать решения по всем вопросам жизни в стране, за исключением внешней политики, безопасности, судебных органов и полиции. Потому что, если смотреть на проблему с точки зрения безмерного усиления мер безопасности, то следует осознавать: народ, которому не дают реализовать свои права, который всегда чувствует свою ущербность, в средне‑ и долгосрочной перспективе станет серьезной проблемой для безопасности всей страны.

После начала «арабской весны» ПСР попыталась если не распространить по всему арабскому миру свой «режим», то по крайне мере создать братский арабский мир, а лидером этого мира сделать «халифа» Эрдогана. Поэтому Турция ввергла себя во все беды в Сирии. Все наши действия в Сирии проводили без какого-либо просчета, только лишь на убеждении, что мы сможем установить контроль над САР через суннитские группы и накачивание их деньгами. В то время как среди сирийской оппозиции Асаду были и светские сунниты, и нерадикальные мусульмане, различные фракции мусульман, а также курды. ПСР начало разделять эту оппозицию и это привело к расколу, к тому, что сейчас эта оппозиция не может договориться между собой ни в чем. Это разделение более всего касалось сирийских курдов. Мы помогаем туркменам в Сирии, считая их своим народом, но если при этом мы не будем помогать курдам, не будем считать их своим народом, то это будет проявлением турецкого расизма.

Лидер прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Селахаттин Демирташ совершенно верно отметил, что пока Турция не рассмотрит здраво и реалистично причины существующего напряжения с курдами, она не сможет его погасить: «Если бы Турция признала плюрализм и многообразие, если бы Турция признала, что народ и страна не могут сплотиться, говоря лишь на одном титульном языке, мы бы гораздо легче решили накопившиеся проблемы. Если народ, который связан с этой землей своими корнями, языком, культурой, историей, не имеет никаких прав на этой земле, не имеет своего господства на ней, не может определять пути развития этой земли, то рано или поздно это станет проблемой целостности страны. И это еще одна проблема конфликта. И третье — это внешние нападения, имперские нападения. Мы живем на богатой земле. Куда бы вы ни ткнули лопатой, вы найдете либо нефть, либо историческое и культурное наследие человечества. Каждый сантиметр этой земли здесь не пустой. Мы либо оставили здесь в истории свои великие города, или же величественные сооружения, которые и сегодня хранят для нас историю. Эта земля пресной богата водой, жизненно необходимой для процветания всего региона. Поэтому-то она всегда становилась мишенью для нападений и попыток овладения. Если мы сможем верно сформулировать свои проблемы, сформулируем их причины, сможем верно прочитать уроки истории, только тогда мы сможем найти верное современное решение ситуации.

Ни одна модель управления сама по себе не означает демократии. Демократия может быть лишь в той модели, которая открыта для участия и обсуждения. Президентская модель правления может быть как и демократической, так и диктаторской. Модель сама по себе не обуславливает демократию, только форма функционирования модели определяет степень ее демократичности. Поэтому-то так важно разделение господства. Если народ на своей земле не получает право участвовать в управлении этой землей, не может получить права принятия решений о своей жизни, то вы никогда не сможете решить проблему этого народа, никогда не разрешите проблему демократии. Таковы основные моменты курдской проблемы». К этому стоит прислушаться.