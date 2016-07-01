Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис во всеуслышание заявил, что «решение президента России Владимира Путина продлить санкции для латвийских предприятий уже не будет столь болезненным, как в момент их введения». А все якобы потому, что с момента введения РФ антисанкций, латвийские производители «искали новые рынки сбыта и сделали многое, чтобы смягчить негативное влияние».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Закат экономики

Вот что значит настоящий руководитель — позаботился, всё знает, держит руку на пульсе!

Но вот незадача. Накануне, Министерство земледелия, что находится в прямом подчинении премьера, подготовило и обнародовало расчеты, согласно которым из-за ответного эмбарго к концу 2016 года убытки молочных хозяйств достигнут 132,7 млн евро, а в случае их продления в течение 3,5 лет показатель достигнет 233,5 млн евро. В свою очередь латвийские свиноводы к августу 2016 года потеряют 23 млн евро, а в случае продления контрсанкций — 33,2 млн евро. Для рыбопереработчиков российский ответ на западные санкции означает сокращение экспорта на 24,9 млн евро, а для производителей рыбных консервов сокращение экспорта составит 53,7 млн евро.

Видимо «борьба за русские» души, которую на днях провозгласил Кучинскис, отнимает все рабочее время и силы, не позволяя ознакомиться с документами, относящимися к его прямым обязанностям.

А еще, замгоссекретаря Министерства земледелия Ригонда Криевиня, комментируя ситуацию в молочной отрасли заявила, что каждый год примерно 2000 хозяйств прекращают производство молока. Так, по ее словам, только в 2015 году около 1700 молочных хозяйств прекратили производство, и добавила, что в 2016 году эта цифра значительно вырастет.

Следом за признаниями подчиненных оптимистически настроенного премьера, свое слово сказали сами крестьяне. Так, руководитель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Эдгар Трейбергс прямо заявил, что у крестьян существуют серьезные сомнения относительно будущего сельскохозяйственной отрасли в Латвии, и добавил: «Ни о каком улучшении ситуации в настоящее время говорить нельзя». Слышите господин Кучинскис, что вам говорят ваши крестьяне? Речь даже не идет о потерях, но о выживании.

Да и сам министр земледелия Янис Дуклавс, буквально 27 июня на совещании министров сельского и рыбного хозяйства стран ЕС в Люксембурге вновь просил оказать экстренную помощь латвийским фермерам. А что касается «новых рынков сбыта», что по словам премьера Кучинскиса компенсируют потери от российских антисанкций, тот же Дуклавс неоднократно заявлял: «После введения эмбарго мы открыли торговлю с 16 новыми странами. Но, к сожалению, это не те объемы, которые мы имели, продавая продукцию странам бывшего СНГ и, особенно, России. Если сейчас мы имеем около 2,5 млн евро, то один только российский рынок давал нам в несколько раз больше», — признал Дуклавс.

А еще Кучинскис назвал Россию, что естественным образом ответила на необоснованные санкции, «ненадежным партнером», которая «всегда такой и была». Но в контексте вышеперечисленного, «ненадежным» выглядит руководитель Латвии, который либо откровенно врёт своим же гражданам, либо вообще не понимает, что происходит в его собственной стране.

Как сообщалось, 29 июня президент РФ Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго в отношении государств, которые ввели санкции против России, до 31 декабря 2017 года.