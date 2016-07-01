



Латинская Америка (ЛА) — крупнейший иностранный поставщик нефти в Соединенные Штаты, соратник в разработке альтернативных видов топлива, один из наиболее быстро растущих торговых партнеров, а также крупнейший поставщик наркотиков. Регион — еще и крупнейший источник эмигрантов: как с документами, так и без. Все это усиливало не только глубокие стратегические, экономические и культурные связи США с ЛА, но и глубокую озабоченность по поводу внезапной самостоятельности многих ее стран.

В середине 2000-х Вашингтону вдруг ясно дали понять, что эра Соединенных Штатов в качестве доминирующей силы в Латинской Америке закончилась. Страны региона не только окрепли, но и расширили отношения с другими, в том числе с Китаем и Индией. Да и внимание США было обращено на другие проблемы: в частности, на Ближний Восток. В результате у ЛА появилась возможность заняться своим будущим с гораздо большей свободой, чем в прошлом.

В то время как Латинской Америке удалось добиться существенного прогресса, она также столкнулась с необходимостью самой решать все текущие проблемы. Расширение демократии, открытая экономика, рост населения, которое стало более мобильным… Многие страны региона пытались сократить масштабы нищеты, неравенства и обеспечить общественную безопасность.

Совет по международным отношениям США учредил Целевую независимую группу, чтобы подвести итоги этих изменений и оценить их последствия для США. Целевая группа решила, что давний акцент на торговле, демократии и наркотиках стал неактуальным и недостаточным. Она порекомендовала «перестроить» политику в отношении ЛА и сконцентрироваться вокруг четырех важнейших областей: бедности и неравенства, общественной безопасности, миграции и энергетической безопасности, которые имеют непосредственный интерес для правительств и граждан Латинской Америки, а также для США.

Целевая группа настоятельно призывала к тому, чтобы действия США по решению этих проблем были совершены в координации с многосторонними учреждениями, организациями, представляющими гражданское общество, правительство и местных руководителей. «Такое партнерство будет также содействовать достижению целей США по укреплению стабильности и демократии во всем Западном полушарии», — цитирует итоги решения издание The Council on Foreign Relations.

«Давно уже дискредитированная политика президента Джеймса Монро, которая, грубо говоря, предполагает, что Западное полушарие — это задний двор США, над которыми они должны осуществлять полную опеку, была вытащена из шкафа Бараком Обамой. Именно он отряхнул ее от нафталина и применил на практике. «Неодоктрине Монро», которая может быть также названа «доктриной Обамы», дали жизнь Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности, Государственный департамент и Пентагон. Именно они активно работали, чтобы отстранить от власти прогрессивных лидеров в Латинской Америке.

Первый лидер, который пострадал от Доктрины Обамы, был президент Гондураса Мануэль Селайя, свергнутый в 2009 году вследствие «конституционного переворота», лично одобренного тогдашним госсекретарем Хиллари Клинтон. Более того, именно с тех пор близкий друг Клинтон, адвокат Лэнни Дэвис, начал лоббировать в Вашингтоне интересы новой военной хунты.

Далее в списке на отстранение значился президент Парагвая Фернандо Луго, бывший католический епископ и сторонник марксистской «теологии освобождения» в русле католической церкви. В 2012 году Луго был отстранен правыми парагвайскими законодателями от должности.

«Затем настала очередь Аргентины, где неофашист Маурисио Макри, мэр Буэнос-Айреса, победил протеже прогрессистки Фернандес де Киршнер — Даниэля Сциоли — 51,34% против 48,66% на выборах в ноябре 2015-ого года. Выборы были омрачены сообщениями о фальсификациях в Буэнос-Айресе, родном районе Макри. Соединенные Штаты — мировой лидер в подтасовках выборов: отточенное мастерство в зачистке списков избирателей, переброска голосов на машинах, просчет бюллетеней, а также способность непринужденно ввести в заблуждение потенциальных избирателей на закрытых избирательных участках с помощью так называемых «временных бюллетеней», — пишет издание TheGlobalResearch.

Венесуэла последовала вслед за ними 6 декабря 2015 года, когда США начали поддерживать правую оппозицию и получили контроль над Национальным собранием. Правые немедленно приступили к процедуре по устранению от власти прогрессивного президента-социалиста Николаса Мадуро.

21 февраля 2016 года Боливия провела референдум по внесению изменений в Конституцию с целью разрешить прогрессивному социалисту президенту Эво Моралесу и вице-президенту Альвару Гарсия баллотироваться на третий срок в 2019 году: 51,29% против 48,71% голосов, почти такие же результаты, как и после аргентинского голосования, которые привели Макри к власти. Моралес заявил, что «социальные медиа» разослали неправильную информацию, чтобы поколебать боливийский электорат. Тогда Агентство США по международному развитию (USAID), подконтрольное ЦРУ и Институту Джорджа Сороса, использовали боливийские общественные группировки, чтобы наводнить Боливию антиморалесовской пропагандой.

Если США когда-то экспортировали в страны Латинской Америки оружие и танки, чтобы навязать свою волю, то теперь они экспортируют консультантов, которые ведут нечистую игру и влияют на умы граждан. Доктрина Обамы не полагается на танки и войска на улицах как на инструмент свержения законных правительств в Латинской Америке, а подчеркивает использование «конституционного» процесса, чтобы удалить неугодных Вашингтону лидеров. Ничего другого и не следует ожидать от президента США, который заявил, что он, прежде всего, «знаток конституции».

Сенатор Алойзью Нуньес, председатель Комитета Сената по международным отношениям Бразилии и член Социал-демократической партии Бразилии (СДПБ), которая не является по сути ни социалистической, ни демократической, ездил в Вашингтон по приказу бразильского вице-президента Мишеля Темера, чтобы скоординировать действия с администрацией по поводу импичмента президента Дилмы Руссефф из левого крыла рабочей партии. Нуньес заручился поддержкой бывшего госсекретаря и близкого друга Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт, которая была заинтересована в том, чтобы проложить путь для будущей «поддержки» остальных стран ЛА. Примечательно, что проблема для американцев заключалась еще и в том, что все основные фигуранты дела, которые пытались вытеснить Руссефф, сами были коррупционерами.

То, что случилось с Руссефф, не особо отличается от отстранения президента Луго в Парагвае. Процесс импичмента был нарушен в обоих случаях и заключался в банальном удалении лидеров независимых стран с помощью Вашингтона. Нуньес, несомненно, говорил с представителями администрации Обамы и республиканцами в Конгрессе о том, что новое правительство выходит из альянса БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки). Нуньес и Темер также естественно будут способствовать тесным военным отношениям с Соединенными Штатами.

Во всех странах Латинской Америки, интересующих США, специально были найдены люди, близкие к машине Клинтон. Правая оппозиция Бразилии получила поддержку лоббистской фирмы Олбрайт, Albright Stonebridge Group. Правая оппозиция Венесуэлы была поддержана фирмой давнего соратника Клинтон Джеймса Карвила из Greenberg Carville Shrum. Хунту Гондураса, которая заменила собой Селайя, поддерживала Trident DMG, с соучредителем Лэнни Дэвисом из круга Клинтон.

Еще в 1975 году ЦРУ издало секретный меморандум, в котором служба пришла к выводу о том, что Латинскую Америку необходимо отучить от мысли, что она «третий мир». Тем более, что многие страны Латинской Америки проголосовали за резонансную резолюцию ООН, которая приравнивала сионизм к расизму (Резолюция 3379 Генеральной Ассамблеи ООН «Ликвидация всех форм расовой дискриминации» была принята 10 ноября 1975 года на XXX сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она ставила Израиль в ряд с государствами, практикующими апартеид). Среди них были, например, Бразилия, Куба, Гренада, Гайана и Мексика. Одиннадцать других стран в Западном полушарии воздержались. Израильское лобби в Соединенных Штатах стало добиваться смены режимов в Латинской Америке, а в качестве главного промоутера выступил тогдашний госсекретарь Генри Киссинджер. Сегодня Киссинджер, Хиллари Клинтон, Олбрайт, Дэвис и другие Clintonistas используют разладившиеся отношения между Израилем и этими странами как дополнительный козырь в своей игре. «Ненавистные хозяева-американцы» вернулись. И их королеву, Хиллари Клинтон, уже называют «Ричард Никсон в юбке», — пишет издание TheGlobalResearch.

Издание The Washington Beacon сообщило недавно о том, что Россия находится в процессе создания шпионской базы в Никарагуа. В шокирующей новости говорится, что «русские усиливают шпионскую и военную деятельность в регионе». Репортер Билл Герц пишет, что соглашение о сотрудничестве было подписано между Москвой и Манагуа и ссылается на неназванные источники в сфере обороны США. «Сотрудничество» включает в себя продажу 50-ти российских танков Т-72. Очевидно, что русские сделали скидку для страны третьего мира. Стоимость сделки оценивается примерно в $ 80 млн. Это на $ 9 млн больше, чем весь Никарагуанской оборонный бюджет на 2015 год.

В то же время, Никарагуа до сих пор управляет заклятый враг Рональда Рейгана, левак-коммунист Даниэль Ортега. Администрация Рейгана пережила шквал критики за «секретную» оружейную помощь повстанцам, сражавшимся с прежним режимом Ортеги. Видимо, с тех пор, как была предпринята унизительная попытка «перезагрузить» отношения с Россией, взгляд изменился. Один неназванный представитель госдепартамента прокомментировал ситуацию так: «Ясно, что сейчас не время для обычных отношений с Россией».

А официальный представитель Южного командования, подполковник Дэвид Олсон, сказал: «Соединенные Штаты уважают право наций модернизировать свою оборону. Мы знаем о российской заинтересованности нашим полушарием. Ее характер в нашем полушарии не нов… Мы уверены, что наши страны-партнеры понимают наше желание быть их партнером по безопасности, они свободны в своем выборе, а также понимают наше стремление работать бок о бок с ними для поддержки наших общих интересов и демократических ценностей».

Бывший служащий Пентагона Марк Шнайдер считает, что подобная сделка — часть стратегии России, направленной на расширение рынков сбыта оружия, создания возможностей для внедрения военных баз и усиления влияния в Латинской Америке в целом. Шнайдер описал реакцию президента Обамы как «слишком плохую», объясняя это тем, что «его нисколько не интересует то, что происходит в Никарагуа, особенно, если учесть, что американские элиты причастны к бизнесу диктаторов, завязанном на наркотиках».

«Кто-то должен рассказать президенту об истории кубинского ракетного кризиса в 1962 году. Это одна из многих проблем, созданных администрацией Обамы, которую он оставит следующему президенту, ему предстоит чистить еще и эти «авгиевы конюшни». Если Хиллари Клинтон займет место Обамы, ситуация должна откатиться назад к катастрофам подобным времени, когда Клинтон заправляла внешней политикой в качестве государственного секретаря. Падение ливийского диктатора Каддафи и ужасные последствия, американские войска в Ираке, соглашение с Ираном об ограничении производства ядерного топлива, «перезагрузки» отношений с Россией, которые привели к вторжению в Крым и на восток Украины. И в настоящее время мяч на нашей стороне — ведь мы видим российские намерения в Никарагуа…

Так что американским избирателям есть над чем поразмышлять. Мало времени остается, чтобы сохранить американскую внешнюю политику на плаву и, помимо всего прочего, вспомнить о такой вещи, как доктрина Монро», — пишет издание TheExaminer.