На карабахском направлении стала наблюдаться необычная политико-дипломатическая активность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что в настоящее время происходит процесс согласования МИДами стран — сопредседательниц Минской группы ОБСЕ действий, связанных с договоренностями, достигнутыми в ходе саммита президентов Азербайджана и Армении в Вене 16 мая и трехсторонней встречи в Санкт-Петербурге 20 июня. По ее словам, сейчас «важно этот достигнутый позитив не распылить в публичной риторике, его надо сохранить, чтобы реализовать в ходе конкретных шагов»; «есть темы, которые требуют тишины, потому что тут должны работать дипломаты и эксперты». Но, как ни крути, тишины не получается, поскольку один только перечень официальных контактов по проблематике урегулирования нагорно-карабахского конфликта может занять целый абзац.

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Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Франсуа Олландом, в ходе которого, по сообщению пресс-службы Кремля, «Владимир Путин проинформировал Франсуа Олланда как главу государства — сопредседателя Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по нагорно-карабахскому урегулированию об итогах состоявшейся 20 июня в Санкт-Петербурге трехсторонней встречи с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Сержем Саргсяном». Лидеры России и Франции условились «продолжить активную совместную работу в рамках Минской группы ОБСЕ на этом важном направлении». Париж с визитом посетил глава МИД России Сергей Лавров. Он также, наряду с обсуждением других важных международных проблем, информировал своего французского коллегу Жан-Марка Эйро об итогах переговоров в Санкт-Петербурге между президентом Путиным и его коллегами из Армении и Азербайджана.

При этом Париж заявил о готовности предоставить площадку для проведения очередного саммита лидеров Азербайджана и Армении. Одновременно сообщается, что в ближайшие дни глава МИД России Лавров посетит Ереван и Баку. Ранее эти столицы закавказских государств посетил министр иностранных дел Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер. Кстати, в Ереване он встретился с президентом НКР Бако Саакяном. Хотя азербайджанская сторона заявляет, что Штайнмайер беседовал с Саакяном только как с лидером «армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана». Но всем признакам это не так, поскольку в диалоге активное участие принимал и глава МИД НКР Карен Мирзоян, личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и другие должностные лица. Наконец, госсекретарь США Джон Керри провел телефонные переговоры с президентами Азербайджана и Армении также по проблемам урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и в частности, о конкретной реализации достигнутых в ходе встреч в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Все это наводит на мысль о том, что многоформатные переговоры по урегулированию конфликта при прямом участии глав России и Франции, а также внешнеполитических ведомств стран — сопредседательниц Минской группы ОБСЕ имеют наброски конкретного проекта соглашения, детали которого тщательно изучаются и согласовываются. Это подтвердил и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, который сообщил, что действительно «имеется документ, над которым ведется работа». Баку, как обычно, не раскрывает его содержание, молчит и Ереван.

В то же время бакинские СМИ, правда, со ссылкой на армянские источники, пишут о каком-то «плане Путина» по урегулированию карабахского конфликта. Утверждается, что он предусматривает несколько этапов. Первый этап: армянские силы выводятся из пяти оккупированных районов — Агдама, Физули, Джебраила, Зангилана и Губадлы. Второй этап: Нагорный Карабах получает прочный промежуточный статус, который не предполагает возвращения в состав Азербайджана, но и не означает независимого статуса в обозримом будущем. При этом утверждается, что якобы «Азербайджан согласен с формулой возврат территорий — определение статуса, однако продолжает настаивать на включении Карабаха (хотя бы с формальной точки зрения) в состав Азербайджана, поскольку Конституция страны не может быть пересмотрена». В свою очередь «Армения не согласна с каким-либо вариантом, при котором Карабах возвращается в состав Азербайджана».

Подтвердить или опровергнуть такой информационный «вброс» не представляется возможным. Однако существуют косвенные признаки того, что на данный момент решаются все же задачи конкретной реализации венских и санкт-петербургских договоренностей: создание механизмов системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и появление международных наблюдателей в зоне конфликта. Все остальное относится на «потом». Но по наблюдениям бывшего американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, помощника заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, экс-посла США в Азербайджане Метью Брайзы, «президент Алиев стал отступать от недавних договоренностей».

Это стало ясно и после переговоров Мамедъярова с Штайнмайером в Баку, когда первый во главу угла поставил проблему «вывода армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана», и что «переговоров ради переговоров не должно быть», что фактически означает подмену понятий, попытку изменить прежнюю переговорную повестку. В этом смысле трудно не согласиться с мнением министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна о том, что «каждый раз после совместных встреч на высшем уровне сопредседатели Минской группы ОБСЕ задаются вопросом, удастся ли на этот раз выполнить достигнутые договоренности». При этом относительно заявлений посредников о выполнения договоренностей по внедрению механизмов расследования инцидентов Налбандян отметил, что «вполне понятно, кому было адресовано данное заявление, так как Армения неоднократно подчеркивала, что выступает за их внедрение». И сразу возникает вопрос, а над каким документом все же работает Азербайджан, о чем он ведет так называемые «субстантивные переговоры», которые после Санкт-Петербурга должны быть продолжены в Париже, хотя, по словам американского сопредседателя в Минской группе ОБСЕ Джеймса Уорлика, «определенная дата очередной встречи президентов пока не названа». И почему глава МИД Азербайджана Мамедъяров именно с итогами предстоящего визита своего российского коллеги Лаврова в Баку стал связывать возможность очередной встречи по Нагорному Карабаху на уровне президентов?

Так что, как видим, призыв официального представителя МИД России Захаровой «не шуметь» по поводу перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта предпочитают не слышать. Пока же в «сухом остатке» получаем следующее: Штайнмайер выразил надежду, что «полноценные переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию начнутся уже в нынешнем году», а постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что «не ожидает появления каких-либо прорывных решений в связи с визитом в Баку и Ереван председателя ОБСЕ, главы МИД Германии Штайнмайера». Неужели все вновь придется начинать с чистого листа?