Удивительно, как нынешнее российское кино обмельчало, рождая по большей части недоумение, редко зашкаливающее даже в сектор «растрепанных чувств». Для живого зрительского отклика требуется не только провакативные и будоражащие поводы, но и простые человеческие истории с чистыми эмоциями. Но нет ни того, ни другого, а вместо отклика — только апатия. Последний выпуск сочинского Кинотавра тому подтверждение. Удручающе безрыбный год: кино дрейфующее от категории «мило» к категории «мыло», коему самое место в телике, а не в кинотеатрах. Вот и «Завтрак у папы» больше смахивает на крепкую серию из отечественного телевизионного сериала в прайм-тайм.

Цитата из к/ф «Завтрак у папы». реж Мария Кравченко. 2016. Россия Полина Максимова, Юрий Колокольников и Луиза-Габриэла Бровина

Амбициозный московский рекламщик, холостяк Саша Титов (Юрий Колокольников) ведет подобающий своей профессии и положению образ жизни. Все респектабельно и в меру цинично: шикарная квартира, альфа-ромео, любовница-ассистентка (Полина Максимова). В один прекрасный день бесшабашный Титов «обретает» семью и почти весь фильм изображает из себя добропорядочного семьянина. Мимикрировать столичного холостяка вынудила судьба в лице заокеанского метра рекламного бизнеса, прикатившего в Москву для выявления победителя в конкурсе креативных проектов. Американский гений рекламы (англо-польский актер Валентин Пелка) с места в карьер заявил Титову о своих высоких принципах и приверженности семейным ценностям, отказался от всех приготовленных в его честь, разлагающих тело и дух, увеселениях. Кроме того выразил желание вместо отеля демократично погостить у Саши дома. Дабы не упасть в грязь лицом Титову пришлось вывернуться наизнанку: прикинуться отцом и мужем одновременно.

Цитата из к/ф «Завтрак у папы». реж Мария Кравченко. 2016. Россия Полина Максимова и Юрий Колокольников

На роль жены вполне подошла все та же ассистентка-любовница, а вот на роль дочери сама напросилась десятилетняя девочка по имени Аля (Луиза-Габриэла Бровина, хорошо всем знакомая по ТВ-сериалу «Закрытая школа»). Аля, случайно узнала, что её папа вовсе не погибший капитан дальнего плавания, а вполне живехонький московский рекламщик. Девочка по своему разумению решает устроить жизнь своей обманутой 10 лет назад мамы (Катерина Шпица) и вернуть себе, ничего не подозревающего, папашу.

Двухметровый красавчик с лицом спаниеля Юрий Колокольников благодаря притягательной актерской и душевной харизме легко справляется с уготованной ему комедийно-лирической ролью. «Я не козел, я — гений. Ты просто нецелевая аудитория» — очаровательно парирует обвинение своей любовницы герой Колокольникова после торжественного преподнесения ей коробочки для обручального кольца, где вместо оного красовалось хрустящее печенье. Наблюдать за органичным существованием актера — пожалуй главное удовольствие от «Завтрака у папы» (не кстати будет сказать, единственного российского исполнителя в пантеоне героев всемирно обожаемого фэнтази «Игра престолов»).

Цитата из к/ф «Завтрак у папы». реж Мария Кравченко. 2016. Россия Юрий Колокольников и Катерина Шпица

Итак наш бедный Титов еле выдерживает двух сильно заинтересованных в нем женщин, пронырливого и находчивого ребенка, большую рекламную контору да еще и, свалившегося на голову, праведного американца. Последний словно опытный коучер выдает задания соискателям тендера с моральным подтекстом: придумайте-ка идею рекламного ролика в свете вечных ценностей с отсылом к библейским сюжетам. И все конкурсанты бегут связывать какао с лестницей Иакова, а шоколадную пасту с Ноевым ковчегом. Такой вот достойный улыбки насмешливый намек на то, откуда растут ноги у чудовищно маразмотичных роликов на нашем ТВ.

Наставления иностранного коучера достигли своей «целевой аудитории» — Саша Титов претерпевает должные изменения. Пересматривает отношения с той, с кем связан только сексом и работой и поворачивается к той, что 10 лет одна растила его ребенка. Аллилуйя! Исполнен закон жанра по волшебному превращению жертвы обстоятельств в настоящего героя, где в сухом остатке — хэппи-энд и незатейливая мораль.

Комедийная мелодрама, столь любимая массами, легкий жанр, но сложный для исполнения. Отчего у французских и американских коллег он получается хорошо, а нашим кинематографистам дается с трудом? Достичь рязановских высот или по меньшей мере подобраться к ним, кому нынче под силу? В последнее время удалось разве что Анне Меликян с ее дивной лентой «Про любовь». Но в целом тенденция неутешительна: добротное жанровое кино исчезает, как класс, уступая место сериальному продукту. Что ж, как творожный продукт нельзя назвать творогом, так и не всякое кино стоит считать кинематографом.

Цитата из к/ф «Завтрак у папы». реж Мария Кравченко. 2016. Россия Луиза-Габриэла Бровина

Особенно странно видеть в титрах «Завтрака» имя режиссер-постановщика — Марии Кравченко, которая сняла в прошлом году сильную эмоциональную ленту «На пороге страха» о великом кинодокументалисте современности Герце Франке (картина — номинант кинопремии Нику в категории «лучший неигровой фильм»). Сменив амплуа, Кравченко от авторского кино пошла по магистральной дороге. Выбранный ею стиль сверкающей гламурности выглядит довольно приторно. Казалось бы сюжет вполне симпатичный для романтической комедии, но предсказуемость сценарных решений низводит историю до ми-ми-мишной сказки. К тому же такое ощущение, что Москва погрязла в неистребимой роскоши: на экране — не жизнь, а обложка глянцевого журнала для женщин. Можно, правда, предположить, что таков режиссерский ход: рассказать романтическую историю о рекламщике языком адвертайзинговой эстетики.

Так или иначе у автора картины получилось ввести зрителя в убаюкивающие зазеркалье рекламной паузы, где подобно быстрорастворимому кофена экране готовится семья на скорую руку. При этом вряд ли фильм дико рассмешит или расторгает до слез — до уморительной комедии ислезоточивой мелодрамы кино не дотягивает. Пока в стране на завтрак, обед и ужин — дефицит хорошего жанрового кино, «Завтрак у папы"вполне сгодится для семейного воскресного досуга со вкусом карамели.