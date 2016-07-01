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Mercedes: вместо Петербурга в Москву

В мае Минпромторг предварительно одобрил проект строительства завода Daimler по производству автомобилей Mercedes в России. Предполагается, что предприятие будет располагаться в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье. Инвестиции в проект составят около 200 млн евро. Строительство, как заявляют в Минпромторге, должно начаться в этом году, а в 2019-м предприятие уже начнет свою работу. Завод должен будет иметь полный цикл со сваркой и окраской, его проектная мощность будет достигать 25−30 тыс. автомобилей в год.

После более чем десятилетних колебаний решение о месте строительства завода всё же принято. Первоначально под предприятие рассматривались площадки в Казани, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Петербург выступал наиболее вероятным претендентом на размещение завода, так как там уже существует несколько автомобильных предприятий, к тому же наличие портов является одним из сильнейших преимуществ города. Более того, Петербургские власти сами неоднократно выражали готовность в сотрудничестве с немецким автоконцерном, однако все попытки закончились ничем.

Несмотря на то, что Минпромторг решительно заявляет о планах по строительству, некоторые сомнения по поводу завода Mercedes на территории России всё же есть: в марте стало известно, что Daimler рассматривает создание автомобильного завода по производству автомобилей Mercedes на территории Польши вместо России. Причиной этому стал экономический спад на российском рынке. Однако отечественные аналитики уверяют, что отложенный спрос позволит рынку восстановиться уже в ближайшие годы, к тому же в России кризис переживают массовые бренды, в то время как продажи автомобилей класса «люкс», в их числе Mercedes, наоборот, дают неплохие показатели.

Пациент скорее мёртв

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам мая снизились на 14,5%, что составило 107,66 тысячи машин, сообщили аналитики Ассоциации европейского бизнеса в июне. Некоторые эксперты считают, что значительное ухудшение результата закономерно связано с сезонными майскими праздниками. Однако основной причинной длительного падения рынка (с конца 2014 года) является всё же кризис во всей российской экономике. В комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что майские результаты продаж вынудили комитет пересмотреть свой годовой прогноз в негативную сторону. Что касается уже подготовленного прогноза Минпромторга, по их подсчету, сокращение продаж новых легковых машин в России в 2016 году на 6,7% — до 1,4 млн машин. Более того, как заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, даже в случае оптимистичного сценария восстановление рынка до объемов 2012 года займет минимум пять лет.

ВАЗ: мастер политической игры и время расплаты

АвтоВАЗ никак не расплатится с поставщиками. После больших отсрочек по оплате компания решила занять денег у «соседей». В июне стало известно, что компания Renault может предоставить АвтоВАЗу 20 млрд рублей до 29 декабря 2016 года под 11,5% годовых, и, как предполагается, деньги пойдут как раз на оплату автокомплектующих. Такая информация была получена из материалов к годовому собранию акционеров. Финальное решение не было обнародовано, а в компании АвтоВАЗ данный вопрос комментировать отказались.

А в то время как высшее руководство разбирается с финансами, мастер одного из цехов завода АвтоВАЗ решил податься в политики. Мастер цеха монтажа наладки и специального транспорта производства ремонта и обслуживания оборудования Владимир Держак выдвинут кандидатом на выборах в Госдуму и в ряды «Единой России». Его кандидатуру поддержали и президент компании Николя Мор, и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Такое решение объясняют тем, что выдвижение своего кандидата поспособствует более тесному взаимодействию с властью: Держак сможет напрямую общаться с руководством страны и вместе с губернатором решать проблемы АвтоВАЗа.

Даешь электронные ПТС!

С 27 июня на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе в России, введены в действие электронные паспорта транспортного средства. Теперь вместо стандартных бумажных документов автомобили будут регистрироваться в единой программе. Администратором союзной системы стала компания «Электронный паспорт», входящая в госкорпорацию «Ростехнологии». Сейчас оператор создает серверы, распределительные базы данных и информационную среду, в которой будут оформляться, храниться, и передаваться сведения о каждом автомобиле.

К оформлению электронных паспортов первыми приступят отечественные автопроизводители. Полная замена паспортов на электронные ПТС по плану осуществится через два года. За это время органы ГИБДД будут параллельно оформлять и бумажные паспорта. Выдача бумажных паспортов прекратится с 1 января 2017 года, когда начнет работу опытная версия электронной системы. На тракторы и другие самоходные машины ПТС на бумажном носителе перестанут выдавать с 1 июля 2018 года.

Последствия «дизельгейта»: Европа взялась за электромобили

Тем временем Европа в стремлении за экологичностью продолжает сходить с ума по электромобилям. Четыре правящих партии Норвегии достигли согласия по законопроекту, запрещающему использование автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями. Если документ будет одобрен, запрет на такие машины вступит к 2025 году. Более того, под запрет могут попасть и гибридные автомобили, так как в них есть двигатель внутреннего сгорания.

В Нидерландах в течение ближайших 10 лет также планируют расстаться с автомобилями с ДВС. Законопроект о запрете продаж автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями уже одобрила нижняя палата парламента страны, и теперь слово за Сенатом. В стране надеются, что к 2026 году по улицам их городов будут ездить в основном электрокары, а автозаправки перейдут на торговлю электроэнергией для электродвигателей.

В Германии также планируют полностью отказаться от использования ДВС. Власти страны намерены запретить бензиновые и дизельные двигатели к 2050 году. Как в ситуации с атомными электростанциями, Германия вновь идёт на поводу у экологов. Однако далеко не факт, что отказ от ДВС поможет окружающей среде, так что пока до конца неизвестно, к чему приведут эти «экологические» инициативы.

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Снова прибавление — новинки июня

На заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге в начале июня была представлена предсерийная версия компактного кроссовера Creta. Тестовая сборка модели началась в марте, а старт серийного производства автомобиля запланирован на 1 августа. В России кроссовер Hyundai Creta будет оснащен бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (123 л.с.) и 2 л (149 л.с.), работающими как с механической, так и с автоматической шестиступенчатой трансмиссией. Новинка с двигателем 1,6 л будет переднеприводной, в то время как для двухлитровой версии также будет доступен полный привод. Стоимость автомобиля станет известна 4 июля, и в этот же день компания откроет прием заявок на новинку. Старт продаж назначен на август 2016 года.

В июне новинку представил и другой петербургский завод. На предприятии Nissan Manufacturing Rus в петербургской промзоне Каменка 21 июня стартовало производство Nissan Murano третьего поколения. На сегодняшний момент это четвертая модель Nissan, которая производится на петербургском заводе (кроме нее Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Pathfinder). Стоимость новинки пока что тоже осталась в секрете. Предположительно, точные комплектации и прайс-листы будут обнародованы в конце июля. В продажу Murano нового поколения поступит с 1 сентября 2016 года.

В конце июня российские дилеры начали продажи нового кроссовера Jaguar F-Pace. Цены на модель были объявлены еще весной, и с момента начала приема заявок было сделано более 800 предзаказов на модель. Стартовая цена нового Jaguar F-Pace в России — 3 193 000 рублей за версию 2.0 Ingenium. В топовой комплектации автомобиль стоит 5 048 000 рублей. Новый Jaguar F-Pace в России серийно оснащается полноприводной трансмиссией и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.