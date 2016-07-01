Одной из топовых тем ушедшего июня в Армении стало обсуждаемое и принятое парламентом 30 июня соглашение «Об объединенной региональной системе противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности между Республикой Армения и Российской Федерацией».

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Что предполагает данный документ? Создание объединенной системы противовоздушной обороны Армении и России не предполагает передачу контроля радиолокаторами (РЛС) и зенитно-ракетными системами (ЗРС) общему командованию. Во-первых, согласно подписанным документам, системой ПВО Армении командовать будут армянские военные, а во-вторых, экипажами РЛС и ЗРС как были армянские военнослужащие, так они ими и останутся. Соответственно, никакой реальной угрозы утраты контроля над своей системой ПВО для Армении нет, хотя об этом и пытаются заявлять некоторые политики в Ереване.

Что же касается преимуществ. Армения получит доступ к данным РЛС всего Южного военного округа России. В рамках же объединенной ПВО Армения должна будет создать некое отдельное подразделение противовоздушной обороны, которое, согласно документам, можно как наращивать, так и сокращать по желанию армянского командования.

Выступающие против данного соглашения политики и эксперты свою критику связывают не собственно с положениями документа, а с вытекающими из него политическими последствиями. В целом ими ставится вопрос о глубине доверительных отношений Армении и России сегодня и в будущем.

Критики соглашения отмечают, что путем создания единой системы ПВО Ереван предоставит Москве право контролировать воздушное пространство Армении. А это якобы не только может помешать Армении эффективно противостоять азербайджанской угрозе, но и крайне не нравится Евросоюзу и Ирану. По сути, оппоненты не оспаривают положения соглашения, а критикуют политическое значение и последствия его принятия.

К примеру, один не из самых жестких критиков документа, бывший премьер-министр и ныне депутат парламента Грант Багратян ставит под вопрос безоблачность армяно-российских отношений с точки зрения подобного «тесного» сотрудничества. «В 1995 году именно я подписал с Россией соглашение о сотрудничестве в военно-воздушной сфере. Я в целом не против стратегического сотрудничества с Россией. Но, учитывая сегодняшние реалии, мы должны добиться достойного сотрудничества. Соглашение, безусловно, приумножает возможности Армении, но только в том случае, если наши отношения с Россией будут стратегически-дружественными. Какие есть гарантии, как обернется против нас это соглашение, если отношения Армении с Россией ухудшатся?» — отмечает Багратян.

Другой критик документа, депутат парламента Хачатур Кокобелян также допускает положительные моменты в документе. Однако считает проблемой то, что Россия не выполняет своих обязательств перед Арменией. «В соответствии с п. 3 Договора об армяно-российской дружбе стороны обязались применять все доступные средства для укрепления безопасности друг друга, но при этом в ходе известных событий 2014 года, когда азербайджанская сторона вела обстрел приграничных сел Армении, ни российская сторона, ни ОДКБ не предприняли ровным счетом ничего. Более того, Россия продолжила поставки вооружений Азербайджану. В ходе апрельской войны в НКР российская сторона также не проявила себя как стратегический союзник, сделав в самый напряженный момент заявления о намерении продолжить поставлять вооружения Азербайджану», — отмечает парламентарий.

Одним из сторонников документа является экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. «Благодаря армяно-российским отношениям нам удалось сохранить, развить и довести систему ПВО до такой степени, что аналогичных средств сейчас нет ни у Грузии, ни у Азербайджана, а по некоторым параметрам, даже у Турции. Это соглашение исходит из наших интересов. В нем говорится о координации совместных действий объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности и войск, входящих в состав других региональных систем ПВО», — сказал Арутюнян. Он также считает объединенную систему ПВО надежной защитой от вероятной агрессии со стороны Турции.

Официальная же позиция Еревана озвучена министром обороны Сейраном Оганяном: «Реализация соглашения позволит усилить охрану рубежей страны, а также получить доступ к более широким разведданным, имеющимся в общем информационном поле с точки зрения профилактики и предупреждения возможных нарушений. В этом плане более надежного партнера, чем Россия, у нас нет».

Система ПВО Армении доподлинно включает в себя:

3 дивизиона зенитно-ракетных комплексов (далее ЗРК) С-300ПТ-1(версия С-300П, без собственного шасси, на полуприцепе), в каждом дивизионе находится 12 пусковых установок, радиолокатор подсвета и наведения и командный пункт системы в составе радиолокатора обнаружения и пункта боевого управления. Максимальная дальность обнаружения целей составляет 200 км, дальность обстрела целей 75 км, высота от 25 м до 27 км. Один дивизион может обстреливать до 6 целей одновременно, при этом по целям может быть выпущено в общей сложности до 12 зенитных управляемых ракет (далее ЗУР). Все 3 дивизиона расположены вокруг Еревана, и обеспечивают мощную защиту столицы и всей центральной части Армении. 2 дивизиона ЗРК С-300ПС — по техническим характеристикам в целом соответствуют С-300ПТ-1, однако комплекс обладает собственным шасси МАЗ-7410, поэтому обладает намного большей подвижностью и является тяжёлой целью для уничтожения. Один дивизион находится в районе Гориса, другой недалеко от Сисиана. В результате под колпаком оказывается вся южная часть Армении, а так же очень заметная часть Нагорно-Карабахской Республики. Такое расположение комплексов позволяет в случае возобновления боевых действий оперативно доставить их в НКР и обеспечить ПВО всей Республики. Имеется так же информация о развёртывании ещё одного дивизиона на севере Армении, но она не подтверждена.

После развала СССР Армения так же получила большое количество других ЗРК и зенитных самоходных установок (ЗСУ), таких как:

* ЗРК Круг — дальность поражения целей до 50км, высота от 150м до 24,5км

* ЗРК С-125 Нева — дальность поражения целей до 17км, высота от 200м до 18км

* ЗРК Куб — дальность поражения целей до 25км, высота от 30м до 14км

* ЗРК Оса-АКМ — дальность поражения целей до 10км, высота от 20м до 5км

* С-75 ЗРК малой дальности — устаревшие ЗРК, практически вытеснены другими комплексами

* Стрела-10 — дальность поражения целей до 5 км, высота от 10м до 3,5км

* ЗСУ Шилка — 23мм самоходная зенитная пушка, дальность поражения целей до 2 км.

* Стрела-2 — переносной зенитно-ракетный комплекс (далее ПЗРК)

* Игла — ПЗРК

Многие из перечисленных систем были частично модернизированы благодаря военно-промышленному комплексу Армении, получив цифровые компоненты вместо старых аналоговых, что повысило помехоустойчивость и надёжность систем. Наибольшей модернизации подверглась Оса-АКМ — на этот комплекс, предназначенный для борьбы с вертолётами и штурмовика противника на линии фронта, была установлена новая оптико-телевизионная система и цифровая «начинка», что в несколько раз повысило чувствительность ЗРК в ночных условиях.

Также стоит отметить наличие 2-х батарей С-300В на российской базе в Гюмри, эти системы обладают огромной мощью, и являются так же эффективной системой ПРО, в результате центральный командный пункт ПВО находящийся в Гюмри очень надёжно прикрыт от любых ударов.

Система ПВО Нагорно-Карабахской Республики включает в себя:

С высокой вероятностью — 1 дивизион С-300ПТ-1 или С-300ПС, а так же все остальные из выше перечисленных комплексов. ПВО Армении и НКР являются нераздельным целым.