Парламентские партии на этой неделе обнародовали списки кандидатов в Госдуму от регионов, и стало понятно, что дележ округов произошел таким образом, чтобы максимально сбалансировать интересы «большой четверки». Очевидно, «линия фронта» пролегает не между «партией власти» и «прочими партиями», а между теми, кто давно и прочно осел в федеральном парламенте, и теми, кого туда не хотят пускать ни при каких обстоятельствах.

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«По двум десяткам округов «Единая Россия» договорилась с другими парламентскими партиями, хотя договаривается между собой обычно оппозиция, единороссы делают это редко. Здесь же они вступили в прямой диалог с оппонентами», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Гладко было на бумаге…

Петербург не стал исключением. В Северной столице единороссы фактически сдали «эсерам» и КПРФ два мажоритарных округа, не выставив там никого. В 214-м округе от «Справедливой России» пойдет депутат Госдумы Елена Драпеко, и ее победа выглядит достаточно предсказуемой. Округ №216 «Единая Россия» любезно уступила режиссеру и коммунисту Владимиру Бортко. Внепарламентская оппозиция в лице «яблочников» уже заклеймила конкурентов за дележ петербургского пирога.

«Это сработает на выборах. В принципе, уже можно говорить, что серьезных конфликтов между системными партиями по одномандатным округам не будет. Несистемные же партии будут нарушать все правила игры, чтобы выделиться», — считает Алексей Мухин.

Петербургский политолог Валентин Бианки все же предостерегает от поспешных выводов. «Все эти «как бы договоренности» на уровне Госдумы — они во многом номинальны. Но да, есть 214-й округ, где (единоросс) Ирина Соколова отказалась выдвигаться, сложно представить, что там победит не Драпеко. «Эсера» Олега Нилова в 215-м округе будет сложно побороть кому-то из заявленных, в 216-м округе идет Бортко, хотя он ничего и не делает и переоценен с электоральной точки зрения, отсутствие серьезных конкурентов скажется на результате», — отметил Бианки в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Впрочем, петербуржцы всё же имеют шанс наблюдать ожесточенную борьбу, полагает, в свою очередь, Алексей Мухин, так как в Северной столице традиционно сильно протестное голосование. Это регион, где в городском парламенте представлены не четыре, а пять фракций, а результаты единороссов в 2011 году были одними из самых низких по стране — всего 33,5% на думских и 36,7% на городских выборах.

В городском Заксобрании партия власти добыла лишь 20 мест из 50, и если бы не фактическая коалиция с ЛДПР и несколько перебежчиков из рядов «эсеров» и коммунистов, которые голосовали солидарно с «ЕР», то городскому правительству было бы гораздо сложнее проводить через закс непопулярные и даже откровенно спорные законопроекты.

«Последствия здесь могут быть разные. «Яблоко» может попытаться, скорее всего, даже и сработает, тем более что оно заточено на Петербург. Вероятно, партия может рассчитывать на 10−15% голосов на думских выборах», — считает Мухин, имея в виду предполагаемый результат партии в городе на Неве.

Медвежий бой

Учитывая невысокий результат единороссов в Петербурге в 2011 году, одна из интриг вполне может свестись уже не к протестным голосам, которых на «крымской волне» будет, скорее всего, существенно меньше, чем пять лет назад, а на том, сколько именно единороссов пройдет в Госдуму от Северной столицы.

Партия выставила в Петербурге «локомотивом» списка губернатора Георгия Полтавченко, который должен потянуть вперед весь состав. Вряд ли градоначальник собирается переезжать в Москву, так что свой мандат он спустит ниже. Следом за ним в списках значатся генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский, которого начали активно продвигать в политическую сферу в последний год, далее — депутаты Госдумы Юрий Петров, Василий Шестаков и Владимир Плигин. Петров и Шестаков каким-то образом обошли главу думского комитета по конституционному законодательству Плигина на праймериз, и теперь тот рискует вообще не попасть в новый созыв.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, Владимиру Плигину может помочь лишь высокая явка, а на данный момент она ожидается достаточно скромной. «Если верить социальным замерам, то на данный момент она составила бы 35%, к осени может снизиться. Тогда «ЕР» может получить не четыре, а три мандата. Если явка будет высокой и партия получит результат, аналогичный 2011 году, то и место Плигина будет проходным», — пояснил Солонников корреспонденту ИА REGNUM.

Всем сестрам по мандату

Перспективы списочной части петербургских филиалов КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оцениваются не выше одного кресла в Думе, максимум двух, в случае коммунистов. Судя по всему, последние рассчитывают, что Бортко сможет победить в одномандатном округе, где ему предстоит бороться с экс-депутатом Госдумы Сергеем Поповым из «СР» и координатором петербургского отделения ЛДПР Олегом Капитановым. В случае успеха Бортко пройдет в Думу по округу, а свой «списочный» мандат отдаст второму номеру, председателю межрегионального профсоюза Кировского завода Сергею Пантелееву.

Список «эсеров» по Петербургу возглавил депутат Госдумы Олег Нилов, но он также выдвигается по округу №215. Здесь ему противостоит президент петербургской Торгово-промышленной палаты Владимир Катенев от «Единой России», который, как предполагают эксперты, вполне способен сосредоточить в своих руках значительный финансовый ресурс. Если же Нилов все же победит, и Елена Драпеко также станет первой по своему округу, то по спискам от партии «СР» в Думу пройдет сын петербургского депутата Геннадия Волчека, Денис, который не так давно перебежал к Сергею Миронову от Владимира Жириновского.

В 215-м округе баллотируется бывший член Центральной избирательной комиссии Олег Лавров от ЛДПР, однако его перспективы выглядят менее радужными, так что, скорее всего, он сможет рассчитывать на место в здании на Охотном Ряду лишь как первый номер в петербургском списке партии.

Интересно будет наблюдать за округом №212, где от ЛДПР в Госдуму пытается пройти акционер крупной компании Fourt Group Борис Пайкин. «Он человек, известный в нашем городе, работал в исполнительных структурах, вероятно, сможет финансово обеспечить и грамотно провести кампанию», — считает Дмитрий Солонников. С ним согласен Валентин Бианки, который замечает, что человек с такими ресурсами несомненно наводит ужас на оппонентов. «Но непонятно, зачем ему это надо», — добавляет он. Бианки не исключает, что Пайкин станет спонсором всей петербургской кампании ЛДПР.

Округа повышенной опасности

Пожалуй, одним из самых информационно активных округов в Петербурге станет 218-й, где в Думу идет единоросс-гееборец Виталий Милонов. Против него — «эсер» и коллега по заксу Алексей Ковалев, другой коллега, сторонник Оксаны Дмитриевой и «Партии роста» Максим Резник и писатель Герман Садулаев от КПРФ. Сама личность Милонова должна привлечь внимание к кампании в этом округе, но, подчеркивают эксперты, у этого парламентария есть и существенный антирейтинг, так что схватка будет серьезной.

«У него (Милонова) ощутимый перевес, но явно борьба будет, у него в штабе не должно быть пока победных настроений», — убежден Дмитрий Солонников. Валентин Бианки добавляет, что Милонов нажил себе политических недоброжелателей в элитах, так что даже ему будет непросто. «В округе выдвигаются и Резник, и Ковалев. Кампания привлечет очень много внимания, но гарантирована ли победа Милонова, неизвестно», — сказал эксперт.

Округ №217 тоже должен «зажечь» — там баллотируется Оксана Дмитриева, на первый взгляд, ее внутригородская популярность должна сработать, но ее конкурентами стали привыкший к ярким жестам Андрей Петров из «Родины», которого связывают с организацией прошлогоднего скандального форума европейских националистических партий в Петербурге, и боевой кандидат от «Единой России», глава фонда «Северная столица» Михаил Романов.

«Предстоит битва, кто бы что ни думал, а Романов ориентирован на победу, обойти его будет сложно. Шансы Дмитриевой кажутся выше, но нужно помнить, что и «Яблоко», и «эсеры» будут совместными усилиями мстить ей за прошлые обиды», — предсказывает Валентин Бианки.

Если положение Дмитриевой и Милонова пока туманно, то вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский, под которого расчистили 211-й округ, обречен на успех. Там будет баллотироваться лидер петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова, но она, судя по всему, будет в большей степени ориентирована на борьбу за место в городском парламенте. «Точно победит Дивинский, похоже, победит в своем округе Евгений Марченко (кандидат от «ЕР», депутат Заксобрания, — прим. ред.), хотя не думаю, что он хорошо известен за пределами его территории», — заметил Бианки.

Кто кого окучивал

Что касается выборов городского Законодательного собрания, которые пройдут одновременно с думскими, то как минимум половину мест можно раздавать уже сейчас — в тех округах, избирателей которых «профессиональные» парламентарии окучивали много лет. Есть шансы попасть в новый созыв почти у всех единороссов, ошеломляющими они выглядят у секретаря регионального отделения Вячеслава Макарова, не отстают его однопартийцы Сергей Никешин, Андрей Васильев. На позитивный результат вправе рассчитывать «эсеры» Анатолий Кривенченко, Павел Солтан, Алексей Ковалев, Алексей Палин. У «Яблока» Борис Вишневский имеет шанс пройти в Центральном районе, но конкуренция в центре города будет очень жесткой. Аналогичная проблема у Максима Резника, который баллотируется в закс вместе с Алексеем Ковалевым на Васильевском острове, и даже некое содействие Вячеслава Макарова, о котором говорят в кулуарах городского парламента, может не дать результата.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов убежден, что электоральная ситуация в Петербурге все же будет мало отличаться от общероссийской. Традиционно сильным в Северной столице «эсерам» и «яблочникам» составят серьезную конкуренцию «Партия роста» и Оксана Дмитриева, и они уравновесят тот ущерб, который могли бы нанести партии власти.

Игра вслепую

Стоит отметить, что пока неизвестно, смогут ли партии третьего эшелона, которым необходимо собирать подписи, в принципе зарегистрироваться на выборах.

«Интересно, что покажет ПАРНАС, ведь они планируют участвовать везде. Но смогут ли? Не ясно, кто сможет настолько качественно собрать подписи, что там гарантированно не будет брака. Андрей Пивоваров (сопредседатель петербургского отделения ПАРНАС — прим. ред.) уже обжегся, пытаясь проверять качество подписей по базе ГИБДД (речь идет о костромских выборах, в ходе той кампании Пивоваров стал фигурантом уголовного дела, — прим. ред.). Теперь все эти партии будут сдавать подписные листы вслепую», — предрекает Дмитрий Солонников.

Напомним, в 2011 году ПАРНАС не участвовал в выборах, как и еще несколько десятков вновь образованных и зарегистрированных политических объединений. Тогда явка на думских выборах в Петербурге составила около 55%. «Единая Россия» получила 35,4% голосов за своих думских кандидатов, «Справедливая Россия» — 23,7%, КПРФ — 15,3%, «Яблоко» — 11,6%, ЛДПР — 10,3%, «Патриоты России» — 1,2%, «Правое дело» — 0,9%. Петербург попал в двадцатку регионов с самым низким рейтингом «ЕР», а также предоставил самый высокий в стране результат «Яблоку», но эта партия не прошла в федеральный парламент.

На выборах в городской закс единороссы получили 36,8% голосов петербуржцев, «эсеры» — 23,3%, коммунисты — 13,9%, «яблочники» — 12,7%, ЛДПР — 9,6%, «Патриоты России» — 1,2%, «Правое дело» — 0,8%. Заметим, что уже на губернаторских выборах в 2014 году политическая активность горожан серьезно упала, и явка не шла ни в какое сравнение с показателем 2011 года — к 18:00 она еле перевалила за 25%, хотя до закрытия участков сумела чудом набрать еще около 15% с конечным результатом 39,36%. В Горизбиркоме этот феномен объясняли, в частности, наплывом дачников, которые решили вернуться в город ради голосования в самый последний момент.

Мнения экспертов расходятся относительно того, поможет ли единороссам высокая явка или помешает на этот раз, но принято считать, что Кремль настаивает на существенной легитимации депутатов всех уровней, и руководство страны будет недовольно, если большинство петербуржцев выборы проигнорируют.