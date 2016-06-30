Изменения европейской геополитики после британского референдума стали предметом интереса украинской региональной прессы на неделе с 23 по 29 июня.

iz.com.ua

Граждане Великобритании проголосовали за выход своей страны из Европейского союза, похоже, Украине в условиях кризиса в Евросоюзе надо браться за создание блока стран, входивших в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского, а впоследствии — Речи Посполитой, рассуждает «Волинь» (Луцк). Во-первых, Киев в лице Лондона может потерять в ЕС сильного адвоката, который занимал четкую антироссийскую позицию. Во-вторых, по словам народного депутата Ирины Геращенко, «цунами евроскептицизма», которые накрыли Европу, могут отсрочить предоставление Украине безвизового режима. Евроскептики оказались на коне и попытаются организовать аналогичные референдумы в других странах континента. Но Европа все равно будет единственным историческим и цивилизационным организмом, к высоким стандартам которого Украина должна стремиться. Потому что другого варианта просто нет, разве что раствориться в диком «русском мире». И здесь результаты британского референдума в отдаленной перспективе открывают для нашего государства новые возможности, считает издание. Для этого, правда, надо отказаться от роли бедного родственника-просителя и занять более наступательную позицию, одновременно проявив себя в качестве надежного партнера. Поляки когда-то мечтали о государстве «от можа до можа» (от Балтийского до Черного морей). Можем помочь им осуществить эту мечту. Но уже как общее — не под протекторатом Варшавы, а на равноправных началах. Союз таких стран, как Украина, Литва, Белоруссия, Польша и, возможно, некоторые другие, будет иметь весомый голос в новой Европе, а через нее и в мире, чтобы отстаивать свои интересы. Такой Союз мог бы стать сильным сдерживающим фактором для России.

Кандидат в народные депутаты по 206 избирательному округу Василий Чепурный в своей предвыборной программе выдвинул одним из ключевых положений создание Украиной Балто-Черноморского союза, информирует «Сіверщина» (Чернигов). «Решение британцев выйти из Евросоюза подталкивает тугодумную украинскую элиту к этой мысли, — заявил Чепурный. — Ведь это естественное для нас образование как в историческом, экономическом смыслах, так и в оборонном: Запад поможет нам быть вместе, потому что такой союз был бы для него санитарным кордоном от России». Литва, Польша и Украина знают русскую натуру и в отличие от Запада не видят там никаких загадок «русской души». Поэтому сейчас создается литовско-польско-украинский батальон как прообраз совместных вооруженных сил БЧС. В то же время, ЕС, как образование Франции и Германии, вызывает нарекания и в Нидерландах, и в некоторых других странах. А Украину туда не пускают — даже примитивный вопрос безвизового режима для украинцев Европа откладывает. Хотя суть евроинтеграции ведь не в поездках без виз, а в более серьезных вещах — экономических и политических. Да и какая радость учителю или врачу, если безвизовый режим будет, а он не сможет даже в Одессу раз в год поехать отдохнуть или в львовский музей. «Вообще, замена евроинтеграции безвизовыми поездками и гей-парадами — это чья-то злая логика, на которую клюнули и все журналисты, — говорит кандидат в депутаты. — Почему мало говорим о зарплатах европейских и пенсиях? Европа и НАТО готовы были принять даже Албанию, где мамалыгу нитью режут, но не Украину. Они понимают, что высокоразвитая Украина, несмотря на многолетний грабеж ее может вместе с Польшей изменить баланс сил не в пользу Германии и Франции».

После Майдана главной «скрепою» Украины стала евроинтеграция, продолжает тему «Zaxid.net» (Львов). Вокруг этой темы строится публичная риторика руководителей, оттуда черпает смыслы и вдохновение лояльная интеллигенция. И, что самое важное, вокруг евроинтеграции существует зыбкий общественный консенсус — вступление в ЕС поддерживает 46% населения. Фактически, это один из главных столпов политической стабильности нашего расшатанного и рассеянного социума. Поэтому власть старательно лелеет украинскую Евромечту — если ее не станет, политическая система снова может затрещать по швам. Фактически, евроинтеграция стала универсальным оправданием действий правительства. Политика затягивания поясов, урезания социальных бюджетов и другие непопулярные реформы — все средства оправдывает лучезарная «европейская» цель. Соглашение об ассоциации с ЕС — лишь промежуточный пункт на пути к европейскому счастью. Следующим подтверждением правильности курса должно стать введение безвизового режима. Именно поэтому в Киеве так болезненно воспринимают затягивание с безвизовым режимом, это аргумент для 76% украинцев, которые считают, что руководство ведет страну в неправильном направлении. Огромную услугу власти предоставляет Москва, на агрессию которой можно списать все, что не компенсирует Евромечта. Однако наибольшие испытания ждут Украину в конце пути, когда Евромечта сбудется. В отличие от интеллигенции и большинства лидеров общественного мнения, рядовые украинцы имеют достаточно прагматичные ожидания относительно евроинтеграции. Первым пунктом идет свободное передвижение по странам Европы (читай, более комфортные заработки), вторым — повышение уровня жизни, третьим — доступ молодежи к обучению за рубежом. Если мечты не сбудутся, нас ждет дебют евроскептиков, которые конвертируют разочарование людей в собственный политический капитал. Судя по тому, что количество сторонников ЕС на Украине сокращается уже сейчас, существуют обоснованные подозрения, что разогнуть главную украинскую «скрепу» окажется просто.

В Европу: двумя ногами или ногами вперед? «Галичина» (Ивано-Франковск) уверена, что Украина уже фактически одной ногой стоит в Европе. И дело не в визовых баталиях, которые вот-вот должны завершиться, и не в ассоциации с ЕС, которая в настоящее время притормозила из-за референдума в Нидерландах. Эта «нога» — энергетическая. Несмотря на то, что украинцы живут совсем не по-европейски, получают далеко не европейские зарплаты и пенсии, высшие должностные лица страны решили, что цены на энергоресурсы должны быть такими же, как за границей. Более того, они привязали тарифы на газ, тепло, горячую воду, электроэнергию к стоимости энергоносителей в странах ЕС. Выходит, что голубое топливо, добытое на Прикарпатье или где-то на Харьковщине, должно сначала «доехать» до немецкого газового хаба, затем по территории еще трех стран его «доставляют» к границам Украины, а потом уже по нашей территории транспортируют к потребителю. И все эти виртуальные перемещения газа должен оплачивать потребитель, хотя на самом деле украинский газ после подготовки сразу попадает в газотранспортную систему страны.

Очeнь пoxoжe, чтo нaшa cтpaнa, ужe нe oдин гoд тoмящaяcя в oчepeди в Евросоюз, тeпepь пoлучит peaльный шaнc дoбитьcя cвoeй цeли: зpимo увидeть paзвeшeнныe пo вceму Бpюcceлю лoзунги: «Дoбpo пoжaлoвaть в EC, бpaтcкaя Укpaинa!». И этo будeт пpaвильнo и cпpaвeдливo, потому что мы мнoгo для этoгo cдeлaли и мoжeм гopдитьcя, чтo зa кaкиx-тo 20 лeт дoбилиcь иcтиннo eвpoпeйcкиx цeн нa жильe, пpoдукты питaния и дaжe кoммунaльныe тapифы, иронизирует колумнист портала «Херсонцы» (Херсон). Mы зaкoнoпocлушны и увaжaeм влacть. Зapплaты нaшeгo pукoвoдcтвa (нe гoвopя ужe пpo иx взятки!) дaвнo пpeвышaют дoлжнocтныe oклaды иx кoллeг зa pубeжoм. Haши дeпутaты cильны в кулaчнoм мopдoбoe и мoгут oкaзaть вaшим нapoдным избpaнникaм кoнcультaтивную пoмoщь в ocвoeнии выcoкoгo иcкуccтвa бeзнaкaзaннoгo paзгpaблeния cвoeгo гocудapcтвa. Teм бoлee, вы c ними ужe xopoшo знaкoмы: иx pocкoшныe жилищa укpaшaют coбoй вcю Eвpoпу. Mы в oжидaнии! Maxнитe плaтoчкoм ocтaвшeйcя пoзaди Бpитaнcкoй Kopoнe и cмeлo впуcтитe в cвoй дoм любитeлeй eвpoпeйcкиx цeннocтeй из «Букoвинcкoгo куpeня», бaтaльoнoв «Haxтигaль» и «Poлaнд»! Пpaвдa, oни пoтpeбуют oт вac нeмeдлeннoй cмeны нaзвaний улиц, нocящиx, пo иx мнeнию, oтгoлocки кoммуниcтичecкoй cимвoлики, и пocтaвят нa нужнoe мecтo вaшиx увaжaeмыx гeeв, нo этo нe бeдa: «Cлaвa Eвpoпe!».

Украинки в хиджабе привлекают к себе внимание, пишет «Кіровоградьска правда» (Кировоград). «Понимаете, в наше время, к сожалению, большинство людей неправильно воспринимают ислам, — объясняет изданию 28-летняя кировоградка Екатерина, которая приняла мусульманство почти четыре года назад. — Лично я всегда нормально относилась к мусульманам и никогда не страдала исламофобией или ксенофобией, но, как и большинство, раньше думала, что ислам — это терроризм. Мое мнение изменил имам. Один человек посоветовала отыскать мечеть и, так сказать, из первых уст узнать об исламе. В то время я жила в Киеве. После разговора с имамом я приняла ислам». Девушка рассказывает, что по ее вере женщины обязаны закрывать все тело от посторонних глаз. Этот выбор вполне сознательный. А все потому, что жены-мусульманки не «фаст фуд», а «бриллиант», который может видеть только законный муж. Кировоградский имам Абдур Рауф объясняет, что на самом деле женщину, независимо от того, родилась она мусульманкой или впоследствии приняла ислам, никто не заставляет. Надевать закрытую одежду, оставлять работу — это личный осознанный выбор каждого. А все существующие мифы о женщинах в исламе, убежден имам, навязаны средствами массовой информации. «Для некоторых людей женщина в мусульманской одежде — непонятная аномалия. Они никак не могут понять, что могло побудить женщину закрыть свое тело от посторонних взглядов, поскольку с детства привыкли видеть вокруг себя полураздетых женщин и считать это нормой, — продолжает Рауф. — Особенно, если хиджаб носит молодая девушка, то на нее смотрят с сожалением, задаваясь вопросами: «Зачем она теряет свою молодость?» и «Кто ее заставляет это делать?». В ответ они находят «оправдание» ее поступку в том, что она, наверное, попала в секту или вышла замуж за мусульманина, который насильно заставил ее носить такое платье. Считают, что ее непременно надо спасать и освобождать. Странно, что они не допускают даже мысли о том, что женщина сама не хочет ходить раздетой на людях!».

Мусульмане хотят построить мечеть в Ровно, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). На первое собрание ровенских мусульман местные чиновники, которых пригласили, не пришли. Может, были заняты, может, испугались, потому что в соседнем Хмельницком, где мусульманская община уже несколько лет просит землю под мечеть, местные депутаты заявили, что там будет «гнездо терроризма». В Ровно радикальных заявлений не звучало, и местные мусульмане говорят, что хотят не только свободно молиться, но и активно участвовать в развитии города. Мусульмане регистрируют официальную религиозную общину. По подсчетам, в Ровно проживает около 1000 их единоверцев, среди них — арабы, узбеки, чеченцы, принявшие ислам украинцы, туркмены, крымские татары. Недавно они собрались, чтобы впервые совместно отпраздновать Рамадан. «Мы решили сплотиться, чтобы развивать традиции ислама и прививать любовь к Украине, — рассказал Абдуль Карим Мухаммедов, шейх Западного региона. — Мы — украинцы. Только, к сожалению, в нашей стране еще не слишком толерантное отношение к людям, которые исповедуют ислам. Хотели бы, чтобы и в Ровно была мечеть. Но в Хмельницком, где община насчитывает до 5000 человек, уже шестой год не можем землю получить. Городской совет нам и не отказывает, и не выделяет. А депутаты из «Свободы» даже устраивали акции, заявляя, что мечеть в городе будет «гнездом терроризма». И это при том, что мы несем любовь и добро и ни от кого не прячемся. В Ровно центр общины — на улице Курчатова. Планируем проводить уроки религии, воспитания, учить, как выполнять религиозные обязанности. Также наше общество хочет наладить связь с другими конфессиями, чтобы найти общие точки соприкосновения в развитии города, при этом не касаясь религиозных взглядов друг друга».

Закарпатье может исчезнуть с карты Украины, предупреждают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Не дожидаясь изменений в Конституцию Украины, власть начала процесс децентрализации. Потихоньку набирает очертания будущее административное устройство края. Учитывая, что в районах прошло объединение правоохранительных органов, прокуратуры и Службы безопасности Украины, похоже, что Закарпатье разделят на несколько уездов и ликвидируют районы. Таким центрами уездов станут Ужгород, Мукачево, Свалява, Берегово, Хуст и Тячев. Возможно, Закарпатье исчезнет с карты Украины и войдет в Западный регион с центром в Львове. Первой «ласточкой» является переход крупных закарпатских предприятий-налогоплательщиков под контроль Львова. Введя в действие новую административную систему, киевские власти фактически убьют нескольких «зайцев» — ликвидируют областную госадминистрацию, совет, районные госадминистрации и районные советы, а самое главное, расколят местную элиту.

Отсутствие жилья гонит переселенцев обратно в Луганск, сообщает «ОстроВ» (Донбасс). Главная проблема переселенцев на подконтрольной Киеву части Луганской области — отсутствие жилья. Людям банально негде жить, нет денег на аренду квартир, а из перспектив — пока только обещания. Реальной поддержки от государства, представленной компенсационными выплатами (немногим более одной тысячи гривен инвалидам и почти тысяча — пенсионерам), для решения жилищного вопроса не хватает. Риэлторы, работающие в «треугольнике» Северодонецк-Лисичанск-Рубежное, говорят, что ситуация в сфере аренды жилья с ростом цен на коммунальные услуги будет ухудшаться. Так, например, сегодня в Северодонецке можно арендовать однокомнатную квартиру в нижнем ценовом диапазоне 1400−1500 гривен в месяц + коммунальные услуги. По прогнозам, к осени 2016 года снять в Северодонецке что-то дешевле 2000 гривен будет нереально. «Люди боятся селить переселенцев, потому что все чаще бывают случаи, когда въезжает семья, а через два месяца они отказываются платить. Говорят, что нет денег», — говорит северодонецкий риэлтор. Нынешний глава Луганской области Юрий Гарбуз признает, что вопрос с переселенцами и жильем для них в регионе «стоит довольно остро… Сейчас на Луганщине зарегистрировано 268 тысяч переселенцев с различным материальным статусом».

Профсоюзы Луганской народной республики принимают коллег из братской России, передает «Жизнь Луганска» (Луганск). На днях в Доме профсоюзов состоялась встреча председателей Республиканских отраслевых профсоюзных комитетов с делегацией Воронежского областного объединения организаций профсоюзов. В ходе встречи поднимались актуальные вопросы профсоюзной деятельности, подводились промежуточные итоги сотрудничества организаций и обсуждались планы на будущее. Российские коллеги пригласили представителей Федерации профсоюзов ЛНР с ответным визитом в Воронеж, в ходе которого планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов ЛНР и Союзом «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов», что позволит объединить усилия по защите социально-экономических прав и гарантий работающих. Напомним, что это не первый визит представителей российских и зарубежных профсоюзных организаций в ЛНР. Так, ранее Луганск посетили представители Всемирной федерации профсоюзов Оливер Йонишкайт, Паоло Леонарди и Синтия делла Порта, а также представитель профсоюзной организации Госдумы РФ Дмитрий Замега.

Восстановление военных частей на Тернопольщине, которые были заброшены последние 10−15 лет, начнется с Теребовли, информирует «Нова Тернопільська газета» (Тернополь). Далее — Чертково, Бережаны и Кременец. На это уже выделено 13 млн грн. Областная администрация и Теребовлянская райгосадминистрация обязались полностью восстановить котельную и подвести коммуникации, это обойдется примерно в 1,5 млн грн. Казармы, штаб, столовая, медпункт и другие объекты — все это будет финансироваться из министерства обороны. На территории части в Теребовле уже освятили построенную часовню. В августе-сентябре начнут активные ремонтные работы, ожидается, что военных часть сможет принять в конце этого года. Продолжается и поддержка 44 отдельной артиллерийской бригады. В июне еще пять районов области передали для нужд бойцов шефскую помощь на сумму почти 50 тыс. грн, в мае шефскую помощь выделили восемь других районов Тернопольщины, а также департамент агропромышленного развития и отдел семьи и молодежи облгосадминистрации. Общая сумма составила 116 тыс. грн.

Недавняя акция Днепропетровской Школы волонтеров «Туристическому сепаратизму — СТОП» всколыхнула всю Украину, уверен «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Студенты и выпускники Школы волонтеров возглавили движение по уничтожению объявлений на столбах и остановках, призывающих горожан провести отпуск на курортах оккупированного полуострова. После этой акции термин «туристический сепаратизм» прочно закрепился в украинских СМИ. У движения появились последователи не только в Днепропетровске, но и в других городах области. И вот новый виток борьбы с позорным явлением. Студенты и выпускники зарегистрировали на сайте электронных петиций президента Украины петицию о запрете «Туристического сепаратизма». Как заявила координатор Школы волонтеров Людмилы Хапатько, «мы не против пассажирских перевозок, мы против курортных поездок. Мы против, чтобы деньги из Украины уходили в страну-агрессор и призываем каждого украинца подписать эту петицию». Напомним, что в июне этого года выпускники Школы волонтеров вышли на свою первую акцию. Задачей активистов стало сорвать как можно больше объявлений, предлагающих горожанам отдых в «оккупированном» Крыму. Под «горячую руку» волонтеров также попадала реклама, зовущая в Москву или Санкт-Петербург.

Эффектным появлением на крыше старинной мельницы Нибура Надежда Савченко, которая приехала в наш город, открывала в День Конституции мурал со своим изображением, ведет репортаж «Индустриалка» (Запорожье). Представители национально-культурных обществ встретили летчицу, спустившуюся с мурала, цветами, красивым караваем, сувениром и целовали Надежде руки и не только (естественно, мужская часть представителей). Но особенно ее ждали запорожцы, которые ходили на акции в поддержку узницы. Инициатор создания мурала, предприниматель Максим Дрозденко, признался всем присутствующим, что когда задумывали его в ноябре прошлого года, то поверить в то, что его будет открывать сама Надежда Савченко, не мог, наверное, никто. После короткого выступления Надежда отвечала на вопросы присутствующих, вела себя корректно. Пообщалась и с журналистами. Савченко стала, безусловно, главным гостем на праздновании Дня Конституции у мурала. Но был еще и праздник с песнями и танцами, ведущими и организаторами которого стали Соня Кулагина и Стас Домбровский из Одессы. «Меня пригласил мой друг Максим Дрозденко, — сообщил Домбровский. — Я поэт, художник. Но на самом деле все проще — я выздоравливающий наркоман, три года в трезвости, помогло искусство. Союз творческих людей Одессы КПД позиционирует искусство как единственный удобоваримый акт выхода за рамки, где не нужно ни уголовщины, ни изменения сознания». К слову, одесситы развлекали также записью анархических песен Антина Мухарского с ненормативной лексикой. «Зачем нам привезли из Одессы этот мат, — переговаривались зрительницы. — Мухарский жену с детьми бросил. Да, он патриот, но что ж теперь? Зачем нам такие крайности?».