На минувшей неделе в таджикской прессе наибольшее внимание было уделено вопросам энергетики и таджикско-китайским отношениям.

Керосиновая лампа

Да будет свет

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем выступлении в Душанбе 21 июня заявил о том, что к 2030 году энергетический потенциал страны будет увеличен с 17 до 45 млрд кВт·ч в год, а экспорт электроэнергии в соседние страны вырастет до 10 млрд кВт·ч. Таких результатов он надеется достичь за счет введения в эксплуатацию новых генерирующих мощностей и региональных линий электропередачи, в том числе CASA-1000.

По итогам 2015 года вся энергосистема Таджикистана выработала 17 млрд 134 млн кВт·ч электроэнергии, увеличив показатель по сравнению с 2014 годом на 706,1 млн. На экспорт при этом ушло 1 млрд 400,2 млн кВт·ч, 1 млрд 181,9 млн из которых приходятся на Афганистан и 204,9 млн — на Киргизию.

Тем временем доходы республики от поставок электроэнергии за рубеж за первые пять месяцев 2016 года выросли на 12,7%, по сравнению с прошлогодними показателями, при том, что за этот период в стране произведено на 0,7% меньше электроэнергии — 7 млрд 131,7 млн кВт·ч, из которых 6 млрд 988,3 млн кВт·ч выработаны гидроэлектростанциями страны.

Что же касается надежды Таджикистана на экспорт электроэнергии посредством CASA-1000, то относительно необходимости и эффективности этого проекта возникает все больше вопросов.

Вот два заявления.

Первое. За день до официального старта его реализации Афганистан в лице министра энергетики Али Ахмада Усмони сообщил, что Кабул не будет получать электроэнергию посредством этой высоковольтной ЛЭП и будет играть лишь роль транзитного участка, теперь на попятный идет и Пакистан.

Второе. Министерство планирования, реформ и развития Пакистана в свою очередь утверждает, что проект CASA-1000 бесполезен, так как стоимость полученной электроэнергии будет втрое дороже электроэнергии в Европе и в 10 раз выше цены «Национальной компании по передаче электроэнергии» Пакистана.

В министерстве развития утверждают, что в ТЭО проекта стоимость одного квт была указана в размере 1,5 цента, тогда как в реальном контракте его цена составляет уже 5,15 цента. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что проект был необходим для обеспечения независимости от иранского газа, но «с изменением политического климата и отменой санкций в отношении Ирана данный проект теряет смысл».

Заработает CASA-1000 или нет, но в Таджикистане в ближайшие годы сохранится дефицит электроэнергии в осенне-зимний период. Местные эксперты обсуждают проект «Энергообменный мост», предложенный для решения этой проблемы и предусматривающий объединение эксплуатации Нурекского водохранилища в Таджикистане и Токтогульского в Киргизии и обмен выработанной электроэнергией между странами. По утверждению автора, это позволит избавиться от зимнего дефицита уже через два-три года.

Проект, конечно, нашел как сторонников, воодушевленных тем, что для преодоления энергодефицита в Таджикистане можно не дожидаться завершения строительства Рогунской ГЭС, так и противников, которые не понимают, какую энергию может поставлять соседу Киргизия, которая «является нетто-импортером электроэнергии и в последние годы покрывает свой дефицит генерации только за счет импорта».

Тем временем население Таджикистана все еще вынуждено переживать зиму в условиях лимитированной подачи электричества и слушать обещания руководства страны о светлом завтра со светом в доме.

«Дружба из поколения в поколение»

«Вопросы укрепления и расширения связей в сферах экономики, энергетики, привлечения инвестиций для развития экономики Таджикистана» обсудили лидеры Таджикистана и Китая во время двусторонней встречи в ходе саммита ШОС в Ташкенте 23 июня.

Описывая встречу Си Цзиньпина с Эмомали Рахмоном, китайская пресса особо подчеркнула слова таджикского президента о том, что «дружба между Таджикистаном и Китаем передается из поколения в поколение».

Стороны «выразили уверенность», что к 2020 году товарооборот между двумя странами совместными усилиями можно повысить до $3 млрд. Учитывая, что по итогам 2015 года этот показатель составил $793 млн, то торговать страны намерены почти в четыре раза интенсивнее.

Надежды на расширение сотрудничества не лишены оснований. В июне в городе Истиклол Согдийской области началось строительство крупного обогатительного комбината по переработке руды цинка и свинца, на реализацию которого китайские инвесторы направят порядка $200 млн. Кроме того, по словам руководителя отдела экономического развития и торговли администрации города Татьяны Пантелеевой, планируется создать «Таджикско-китайскую промышленную зону» на 70 гектарах земли, где будут построены пять промышленных предприятий.

В своем интервью агентству Синьхуа посол Таджикистана в Китае Парвиз Давлатзода отметил, что Китай — крупнейший инвестор и торговый партнер, подчеркнул увеличение числа китайских предприятий и создание в Таджикистане Торгового общества китайских предприятий.

«За этот короткий исторический период (25 лет независимости — прим. ИА REGNUM) Республикой Таджикистан был пройден большой путь, на котором мы всегда ощущали бескорыстную помощь и всемерную поддержку Китая — нашего доброго соседа и стратегического партнера», — высказался дипломат.

Центрально-азиатский информационно-аналитический портал CATV тем временем отмечает, что долг Таджикистана Китаю уже превысил $1 млрд, что составляет половину всех внешних долгов страны.

И пока дипломаты рассыпаются в благодарностях и жмут друг другу руки, рядовые таджики вполголоса делятся своей обеспокоенностью расширяющимся присутствием Китая в их стране.