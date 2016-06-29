



Флаг Китая

Китайская Народная Республика (КНР) активнейшим образом развивает сеть высокоскоростных железных дорог. В развитие транспортной инфраструктуры Поднебесная инвестирует целых $725 мрлд — и это только до 2020 года. Такое развитие высокоскоростной железнодорожной сети может иметь сразу несколько задач: это и удовлетворение внутреннего спроса на перевозки, который огромен, и мировая экономическая экспансия, и военные цели.

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В данном материале мы подробнее остановимся на военной составляющей. Как известно, китайская армия уже проводила учения по переброске личного состава с помощью скоростных составов, передвигающихся со скоростью примерно 200 км/ч. Такая скорость, при наличии мощной и разветвленной железнодорожной сети, позволит транспортировать крупные соединения китайских войск на большие расстояния за очень короткий срок.

С другой стороны, китайские вооруженные силы активно работают над созданием собственной стратегической транспортной авиации — совсем недавно, судя по фотографиям, оказавшимся в социальных сетях КНР, страна получила на вооружение первый военно-транспортный самолёт Y-20. Китай стал третьей в мире страной, обладающей собственным производством стратегической военно-транспортной авиации, после России и США.

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Скорость поездов не снижает уязвимости железнодорожной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт является одним из традиционных способов переброски войск на дальние расстояния. В этом ключе — разветвлённая сеть однозначно является преимуществом. Тем не менее, реализовать в полной мере преимущества, которые дает новая инфраструктура, против сильного противника не просто. Сказывается серьезный прогресс боевой авиации и ракетной техники.

Координаты крупных железнодорожных узлов прекрасно известны, как собственно и самих путей. И если эти узлы ещё как-то можно прикрыть средствами противовоздушной обороны (ПВО), то обеспечить защиту путей на всём их протяжении почти невозможно. Кстати, чем более развита и разветвлена железнодорожная сеть, тем больше средств ПВО придется использовать для её защиты (хотя бы вокзалов и крупных узлов), что выльется либо в сумасшедшие расходы, либо в ухудшение защищенности других ключевых объектов страны. На данный момент та же соседняя Индия обладает возможностью наносить высокоточные удары на достаточно серьезную глубину территории Китая, обладая как баллистическими ракетами собственного производства, так и современной авиацией (более 200 российских многофункциональных истребителей Су-30МКИ).

Что касается ударов по самим движущимся составам — то в глубине территории Китая это осуществить проблематично, с учетом того, что оперативно-тактические ракеты и баллистические ракеты малого и среднего радиуса действа неспособны наносить удары по движущимся целям. Таким образом, для уничтожения железнодорожного состава в глубине китайской территории (не ближе 200−300км к границе), требуется полноценный прорыв системы ПВО на каком-либо широком участке, для того, чтобы авиация смогла войти в зону, из которой она может вести бомбардировку поездов. А система ПВО у Китая достаточно сильна — страна закупила до 40 дивизионов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности действия С-300 в России, а также производит копии этой системы (насколько удачные пока сказать сложно). Скоро начнутся поставки наиболее современных ЗРК С-400.

С другой стороны, если на каком-то участке уничтожены пути, а противник Китая обладает хорошей спутниковой группировкой и разведкой, то поезда можно уничтожить после того, как они вынужденно остановятся. Сами составы серьезными ЗРК защитить сложно, так как в движении они не работают (исключением пока является российский ЗРК малого радиуса действия Тор-М2У).

Таким образом, высокоскоростная железнодорожная сеть является серьезной угрозой и «супероружием» против относительно слабых стран, граничащих с Китаем, а в гипотетическом конфликте с такими противниками, как Индия, или Россия эффект будет не столь опасен.

Стратегическая военно-транспортная авиация Китая зависит от внешних игроков

Первый китайский стратегический военно-транспортный самолёт Y-20, который планируется совсем скоро отправить в крупное серийное производство (по информации китайских СМИ их планируется произвести более тысячи), обладает очень неплохими тактико-техническими характеристиками: максимальная грузоподъёмность транспортника составит 66 тонн, а с 51-тонным грузом самолёт сможет преодолеть расстояние 5200 км. Однако эта машина была создана во многом украинскими и российскими инженерами, а двигатели у него и вовсе российские. Китайский аналог силовой установки планируется начать устанавливать на Y-20 в будущем, но, учитывая с каким трудом в Китае идут дела с копированием авиадвигателей, этот процесс может затянуться ещё на десятилетия. А это оставит страну зависимой от поставок ключевых комплектующих из России.

Тем не менее, возможности Поднебесной в вопросе организации и реализации крупных десантных операций заметно возрастут, что также может сулить проблемы «небольшим» соседям Китая, в отношении многих из которых Пекин ведёт экспансивную политику.