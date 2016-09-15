Законодательное собрание Санкт-Петербурга пятого созыва, избранное в декабре 2011 года, провело свое последнее заседание. Осенью в Мариинский дворец придут уже те, кто будет избран 18 сентября.

assembly.spb.ru Последнее заседание Заксобрания СПб 5-го созыва

В тени у гегемона

Мало кто помнит сейчас, но у петербургского парламента был шанс переизбраться еще два года назад. Выйдя с летних каникул в сентябре 2014 года, депутат Максим Резник призвал коллег к самороспуску, так как пришел к неутешительным выводам: политически пятый созыв себя исчерпал, кастрировал собственные полномочия и действует исключительно по указке городского правительства.

Но коллеги Резника собрались с силами и все же отсидели положенное до конца. Почти: благодаря решению Государственной думы перенести собственные выборы с зимы на осень, петербургский парламент тоже будет избираться 18 сентября, в единый день голосования.

В итоге с декабря 2011-го по июнь 2016 года в Мариинском дворце прошло 170 пленарных заседаний. Могло быть и больше, но депутаты использовали любой праздник, даже если он не выпадал на день «пленарки», чтобы поздравить жителей своих округов, и отменяли заседания.

Собираясь вместе, депутаты приняли 748 городских законов. 306 из них были внесены губернатором города. В кулуарах закса особенно не скрывают, что отклонить смольнинский законопроект практически невозможно, такие случаи легко пересчитать по пальцам одной руки. У документов же, которые были призваны ослабить гегемонию исполнительной власти, практически не было шансов.

Например, «яблочники» предлагали запретить Смольному обсуждать важные для города вопросы на закрытых заседаниях так называемого «малого» правительства, куда не пускают почти никого из «посторонних». Но коллеги-единороссы назвали такую инициативу популизмом. Как позднее отметил спикер Вячеслав Макаров, петербургский парламент не может «принимать законы, которые противоречат федеральным, которые популистские». «Нам не дано право заниматься самопиаром», — заявил он.

Так приходит мировая слава

Так что петербургский парламент стал известен борьбой не с чиновниками, а с аморальностью и духовно-нравственным разложением нации. Ведь именно отсюда началась битва с гомосексуалистами и пропагандой, которую они пытаются навязать российским детям. Это произошло благодаря единороссу Виталию Милонову, который, без преувеличения, прославил себя и петербургский закс на весь мир.

В течение пяти лет городские депутаты сражались не только с геями, но и с домашними котами, которые чересчур громко топочут и мешают жителям спать, с продажей алкоголя после 22:00, с продажей алкогольных энергетических напитков в любое время суток, с гражданами, которые хотят перемещаться по городу голышом, с подростками, которые хотят перемещаться по городу поздно вечером без сопровождения взрослых.

Депутат Андрей Анохин, которому слава Виталия Милонова не давала спать спокойно, пытался также организовать фронт борьбы с тунеядством, но спикер Вячеслав Макаров поставил на этих попытках крест. Кстати, в «Единой России» поговаривают, что Виталию Милонову уже претит популярность гееборца, и ныне, с учетом его федеральных амбиций, он уже не готов обсуждать эту тему, передав эстафету своим помощникам и соратникам, вроде движения «Народный собор».

И все же — даже ярые оппозиционеры считают петербургский парламент одним из самых демократичных в стране. В конце концов, здесь образовалось — неслыханно! — сразу пять фракций: «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Яблока». Последняя очень быстро раскололась надвое. Максим Резник, Ольга Галкина и Вячеслав Нотяг сначала примкнули к «Гражданской платформе», а затем стали так называемыми «независимыми» депутатами, заручившись поддержкой Оксаны Дмитриевой и «Партии роста». Вместе с ними в эту группу входят покинувшая КПРФ Ирина Комолова и ушедшие из «Справедливой России» Владислав Бакулин и Сергей Трохманенко. Так что фракций в Заксобрании Петербурга вышло почти шесть! Никакой другой региональный представительный орган не может похвастаться таким плюрализмом.

Скандальные и тихие уходы

Персональный состав петербургского парламента привлекал к себе достаточно много внимания в течение пятого созыва. Лихорадка началась с единороссов. У члена этой фракции Александра Салаева внезапно обнаружилась испанская вилла. Самого Салаева обнаружить на заседаниях было практически невозможно: он хронически прогуливал. Однажды, когда по Мариинскому дворцу прошел слух, что Салаева видели в здании, журналисты во главе с депутатом Борисом Вишневским бросились ловить невидимку по коридорам, но тот умудрился скрыться, как шутили потом в кулуарах, вероятно, переодевшись в женское платье.

Больше он не возвращался, из парламента его исключили. Но потери единороссов этим не исчерпывались: у экс-кандидата в губернаторы Алексея Тимофеева нашелся эстонский паспорт. «Эсер» Анатолий Кривенченко заявил тогда, что Тимофеев, мол, прокрался в Мариинский дворец из-за недоработок Горизбиркома, и теперь государственные секреты Российской Федерации поставлены под удар. В итоге Тимофееву пришлось сдать мандат. Тот же Кривенченко попросил правоохранительные органы проверить документы у своего экс-соратника, перешедшего на сторону «Единой России», Вадима Ларионова, которого подозревал в обладании украинским паспортом, но, видимо, всё это оказалось лишь инсинуациями.

Вадим Ларионов, отметившийся тотальной солидарностью с «Единой Россией» во время голосования, стал причиной и другого скандального эпизода, когда вице-спикер закса Сергей Анденко назвал коллег «баранами» в микрофон, когда те воспротивились включению Ларионова в комиссию парламента по городскому хозяйству, так как другой влиятельный единоросс Сергей Никешин уже согласовал на это место кандидатуру «эсера» Марины Шишкиной.

Некоторых своих членов закс пятого созыва потерял мирным путем: единоросс и подруга экс-губернатора Валентины Матвиенко Людмила Косткина отправилась работать сенатором в Совет Федерации. Ее однопартиец Константин Серов, проигравший Вячеславу Макарову борьбу за пост лидера местной «Единой России», ушел трудиться главой Невского района. Член ЛДПР Константин Сухенко возглавил комитет по культуре Смольного.

Но стены Мариинского дворца знали и более громкие «истории успеха». Коммунист Игорь Коровин сумел стать фигурантом уголовного дела, когда, по версии следствия, по пути из винотеки избил пожилого охранника, попросившего народного избранника не парковать свое авто там, где не положено. Мировой суд Петроградского района Петербурга прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон, однако защита депутата обжаловала это решение, чтобы полностью реабилитировать Коровина.

Крест для спикера

Падающими «звездами» уходящего закса, привлекшими внимание правоохранителей, стали единоросс Светлана Нестерова и беспартийный Вячеслав Нотяг. Сейчас оба находятся под домашним арестом. Первую обвиняют в организации мошеннической схемы при распределении бюджетных средств. Второго — в систематическом получении взяток от гендиректора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко. Глущенко публично намекал, что и Сергей Никешин якобы тоже ему приплачивал, Никешин в ответ подал на него в суд за такие слова, однако разбирательство еще даже не началось.

После ареста Нотяга Максим Резник заявил, что у него якобы имеются некие контакты в правоохранительных органах, которые сообщили, будто сразу 13 депутатов закса находятся под угрозой уголовного преследования. Пока эта информация более ничем подтверждена не была, но наблюдатели полагают, что среди нынешнего созыва до 18 сентября еще может появиться пара фигурантов.

На последнем заседании спикер Вячеслав Макаров не мог обойти стороной этот болезненный вопрос. Он заявил, что чувствует ответственность за тех, кого нет в зале, за посаженных под домашний арест, потому что, видимо, «где-то недоглядел, проявил мягкотелость». «И этот крест я буду, безусловно, нести до конца своей жизни», — подчеркнул единоросс.

Скорее всего, ни Нестеровой, ни Нотяга петербургские избиратели уже не увидят в составе будущего созыва, да и в целом, предсказывают политологи, дележ власти внутри «Единой России» может привести к некоторым перестановкам. Сам же Вячеслав Макаров четко нацелен на кресло в Мариинском дворце, и в его округе у него не будет серьезных конкурентов. Так что, вероятно, секретарю регионального отделения партии власти придется нести крест за коллег и в будущем созыве.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вернутся не все»: пятый созыв петербургского парламента завершил работу