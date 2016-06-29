Русско-турецкая война окончена?

Иван Шилов ИА REGNUM стратегические партнёры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре 29 июня выразили решимость возродить взаимоотношения между двумя странами, сообщает пресс-служба президента Турции.

Турция пообещала сделать всё для обеспечения безопасности для российских граждан на турецкой территории. Об этом 29 июня в ходе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин. «Президент Турции заверил меня в том, что турецкое руководство сделает все, что от них зависит, для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан на территории Турецкой Республики», — сказал Путин.

А это означает, что курорты Турции вновь открыты для граждан России.

Однако, на фоне трагических новостей из аэропорта Стамбула, быстрое восстановление туристического потока в Турцию не кажется столь оптимистичным.

Война с Турцией закончена? Мы снова стратегические партнёры? При всей радужной оценке официозом звонка Эрдогана Путину, на хочется забывать первопричины конфликта и то, что эти первопричины до конца не устранены. Нынешний российско-турецкий конфликт также наглядно показал, что опора только на «бизнес-связи» не работает. Весь объем этих самых «связей» никак не помешал турецкому руководству устроить кровавую провокацию и подвергнуть ревизии «теплые и дружественные» отношения с Россией.

Санкции — навсегда

Европейский союз (ЕС) в ближайшее время продлит «ограничительные меры против России на очередные 6 месяцев. Об этом, как передаёт Sputnik, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на брифинге по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

Мы уже неоднократно отмечали, что санкции — это не вопрос выполнения конкретных требований. Санкции — это общая политика условного «Запада» по отношению к России. Снять санкции, значит признать, что эта политика была не правильной. Но сегодня никто из политических лидеров ЕС и США не возьмет на себя такую смелость. Потому что политики «равноправного сотрудничества с Россией» нет и никогда не было.

Бесконечное расширение

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Варшава рассчитывает на расширение присутствия НАТО в Восточной Европе. Такого решения Польша ожидает от саммита стран-членов Североатлантического Альянса, который откроется в Варшаве 8 июля, сообщил Солох в интервью Польскому агентству печати. Польские ожидания оправдаются. И тому есть несколько причин. Во-первых: после Brexit и проблем с политическим устройством ЕС, именно НАТО остается той «скрепой» которая позволяет держать единство ЕС под контролем США. Во-вторых: НАТО не может не расширяться. Остановившись в расширении НАТО начнет утрачивать доминанту в военной составляющей и начнет усиливаться политическая составляющая блока. А это плохо для США. Потому что-в таком случае НАТО может пойти по пути бюррократически-чиновничьего ЕС, с возможными выходами стран, и сокращением блока. Ну и в третьих: ВПК США и ЕС «враг» в лице России жизненно необходим. Осваивать гигантские бюджеты, пугая террористами — одиночками и даже террористическими организациями — сложно. А вот образ пьяного медведя в буденовке с балалайкой и «Калашниковым», нависшем над «мирной Европой» вполне подходит для ответа на вопрос «где деньги?»

На границе тучи ходят хмуро…

Военно-политическая обстановка у западных границ России остаётся нестабильной. США и другие члены НАТО продолжают наращивать военный потенциал, в первую очередь в соседних с Российской Федерацией странах. Об этом сегодня, 29 июня, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на выездной коллегии военного ведомства, сообщили в Минобороны РФ.

Во всём виновата — Россия

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в ситуации, сложившейся на Украине, виновата прежде всего Россия: никакого конфликта на Украине без российского фактора не было бы. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.

Украина все больше и больше напоминает государство-инвалид, которое жить не может без специальных приспособлений. Россия для Украины что-то вроде костыля. Убери его, и инвалид ходить не сможет. Так и Украина без образа России не сможет самостоятельно пройти и двух шагов. Государства «Украина» просто не станет. Потому что собственную дурость и собственную немощность больше не на кого будет списывать.