Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 июня 2016 г. прибыл с официальным визитом в Пекин. О предстоящем визите лидера России неоднократно писали как отечественные, так и китайские издания. Китайские СМИ, известные своей любовью к цифрам, расчетам и рейтингам, подсчитали, что за время нахождения в должности президента РФ Владимир Путин посетил КНР 10 раз, нынешний визит российского лидера стал 11-м по счету. Китайские журналисты не упустили возможность упомянуть, что КНР заняла 3-е место в списке стран дальнего зарубежья, в которые чаще всего совершает официальные визиты Путин, уступив лишь Франции и Германии.

informvest.com Владимир Путин и Си Цзиньпин

Детали предстоящего визита обсуждали лично председатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробности состоявшегося разговора так и не были озвучены, обе стороны лишь отметили, что «ожидается подписание ряда стратегических соглашений». Поэтому визит российской делегации еще до его начала многие китайские издания называли не иначе как «историческим».

О чем договорились?

Китай и Россия продолжают сотрудничать в сфере транспортного строительства. В присутствии лидеров РФ и КНР состоялась торжественная церемония подписания соглашения о всестороннем стратегическом сотрудничестве между ОАО «Российские железные дороги» и китайской корпорацией China Railway Corporation. Стороны выразили готовность к расширению сотрудничества в рамках интеграции Экономического пояса нового Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Представители России и Китая отдельно обсудили строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, проектирование которой ведется в настоящее время.

ОАО «Роснефть» и нефтегазовая корпорация СhemChina подписали соглашение о продлении поставок российской нефти в КНР. Согласно подписанному договору, «Роснефть» обязуется ежегодно поставлять в Китай не менее 1,2 млн тонн сырой нефти. Стороны также обсудили ход проектирования совместного нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке, соглашение о строительстве которого было подписано во время предыдущего визита Владимира Путина в Китай осенью 2015 г.

Наибольшее внимание журналистов привлекли подписанные соглашения в области авиационной промышленности. Представители холдинга «Вертолеты России», входящего в состав государственной корпорации «Ростех», и китайской авиационной корпорации AVIC договорились о сотрудничестве в рамках программы по совместному созданию перспективного гражданского тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter). Ожидается, что проектирование вертолета грузоподъемностью 10−15 тонн начнется осенью 2016 г.

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и китайская Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) подписали меморандум о сотрудничестве в рамках программы по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, пассажировместимостью 250−300 человек.

Что означает?

Китай продолжает укреплять свои позиции на международном рынке железнодорожного строительства. При общей стоимости проекта 1 трлн руб. китайская сторона готова предоставить России 400 млрд руб. на кредитных условиях. Представители РЖД отметили, что китайские партнеры отказались от суверенных госгарантий по проекту, что по факту является жестом доброй воли со стороны КНР.

Что касается подписанных нефтегазовых соглашений, то Россия по-прежнему остается главным поставщиком углеводородов в КНР. Согласно недавно опубликованной Главным таможенным управлением КНР статистике, в мае 2016 г. Россия поставила в Китай рекордные 5,24 млн тонн нефти, что на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Соглашение между «Роснефтью» и СhemChina еще сильнее укрепят позиции России, соперничающей с Саудовской Аравией и Ираном.

Отдельного внимания заслуживают российско-китайские договоренности в области авиастроения. Проект по созданию широкофюзеляжного пассажирского лайнера должен помочь предприятиям из России и Китая составить конкуренцию европейскому и американскому авиационным концернам. Россия всеми силами пытается реабилитироваться на международном рынке, восстанавливая свой потенциал в области самолетостроения, утраченный в результате распада Советского Союза. Китай же только закладывает национальную производственную базу. Несмотря на разницу в опыте, Россия и КНР оказались в равной ситуации: и нам, и китайцам необходимо строить новые современные самолеты. Обе стороны полностью понимают это, подтверждением данного факта является недавние презентации российского МС-21 и китайского С919. КНР испытывает серьезные проблемы с производством авиационных двигателей — большинство китайских истребителей оснащены реактивными двигателями российского производства, именно поэтому КНР и заинтересована в сотрудничестве с Россией.

Возникает вполне логичный вопрос: может ли китайская корпорация COMAC, получив доступ к российским технологиям в области машиностроения, самостоятельно построить широкофюзеляжный лайнер? Очевидно, может. Именно так поступили китайские железнодорожники, копируя высокоскоростные пассажирские составы немецкого концерна Siemens, которые в дальнейшем были доработаны и выданы как «исключительно китайский продукт». В данной ситуации российские и китайские специалисты «обречены» на сотрудничество — иначе новый лайнер просто не построить. То, как будет проходить это сотрудничество, является уже вопросом второстепенным.

Не менее интересны соглашения, подписанные холдингом «Вертолеты России» и китайской корпорацией AVIC. Китай еще ни разу самостоятельно не разрабатывал вертолет «с нуля». Весь имеющийся авиапарк машин представлен экспортными версиями советских или французских вертолетов, построенных по лицензии и модифицированных китайскими специалистами.

Подписанный договор предполагает, что холдинг «Вертолеты России» предоставит технологии, а также разработает техническое предложение и отдельные системы новой машины на контрактной основе. AVIC будет заниматься организацией и реализацией программы. Российская сторона предоставила партнерам права на проектирование, постройку опытных образцов, проведение всех видов испытаний, сертификацию и производство нового вертолета. По факту мы просто дарим китайцам перспективный вертолет. Соглашение о совместном строительстве AHL (Advanced Heavy Lifter) является российским актом доброй воли по отношению к китайским партнерам, благодарностью за экономическую поддержку, оказанную в том числе в виде покупки нефти и в участии в амбициозных транспортных проектах на территории РФ.

Отношения России и КНР имеют стратегическое значение в российской внешней политике. Состоявшийся визит Путина совпал с 15-й годовщиной подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в полной мере отражает современные российско-китайские отношения, которые в условиях быстро изменяющейся геополитической ситуации на постсоветском пространстве можно охарактеризовать старой русской поговоркой: «Близкий сосед лучше дальней родни».