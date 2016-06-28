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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон исключил проведение в стране повторного референдума по вопросу о дальнейшем членстве в Европейском союзе, пишет британская газета The Independent.

Как заявил пресс-секретарь британского премьера, проведение ещё одного референдума «не входит в ближайшие планы» правительства. По его словам, результат, полученный на референдуме, был убедительным, и в центре внимания кабинета теперь находится вопрос о пути его реализации.

Вместе с тем отмечается, что официальные переговоры не могут начаться до тех пор, пока Лондон не активирует статью 50 Лиссабонского договора, которая даст старт формальной двухлетней процедуре выхода Великобритании из ЕС. Сам Дэвид Кэмерон назвал это задачей уже следующего правительства и сообщил, что на данном этапе Соединённое Королевство не будет инициировать официальные переговоры.

Читайте подробнее: Дэвид Кэмерон исключил повторный референдум по Brexit

В Вашингтоне уверены, что решение граждан Великобритании на референдуме о выходе страны из состава Европейского союза никак не отразится на продлении санкций в отношении России. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Эрик Шульц, передаёт телеканал RT.

«Мне знакомы спекуляции в публичном пространстве на эту тему. Но наше видение таково, что мы не ожидаем, что референдум в Великобритании будет иметь какое-то влияние на снятие санкций против России», — заявил представитель Белого дома.

Читайте подробнее: Белый дом: выход Великобритании из ЕС не скажется на санкциях против России

Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант считает, что в стране потребуется провести ещё один референдум — на этот раз по условиям выхода из Европейского союза. Об этом министр написал в статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph.

По мнению Ханта, следующий премьер-министр Великобритании должен будет провести переговоры с Брюсселем по условиям выхода, после чего достигнутые договорённости необходимо будет вынести на плебисцит, либо представить в качестве манифеста Консервативной партии, и в таком случае провести в стране внеочередные выборы.

Кроме этого, министр полагает, что при определённом компромиссе с Брюсселем Соединённое Королевство вполне может сохранить присутствие на едином рынке, однако для этого необходимо договориться о таких условиях, при которых Великобритания будет иметь полный контроль над своими границами.

Читайте подробнее: В Британии предлагают определить на референдуме условия выхода из ЕС

Геополитическая волна от взрыва британской избирательной бомбы еще не раз обойдет поверхность планеты, но ее первые плоды мы уже пожинаем. И речь не только о том, что Евросоюз в прежнем виде заканчивает свое существование, в результате чего Европа стоит накануне очередного глобального исторического переформатирования, о чем мы поговорим в следующий раз.

В понедельник 27 июня произошло еще одно событие, которое не ожидалось никем. Не прошло и недели после референдума в Британии, как президент Турции Реджеп Эрдоган принес свои извинения президенту России Владимиру Путину за смерть российского пилота осенью прошлого года.

«Взяв на себя все риски и приложив большие усилия, мы забрали тело погибшего российского пилота у сирийских оппозиционеров и привезли его в Турцию. Организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии с религиозными и военными процедурами. Вся эта работа была проведена нами на уровне, достойном турецко-российских отношений. Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе», — отметил в своем письме президент Турции.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, извинений недостаточно для нормализации российско-турецких отношений. Помимо слова «извините», были и другие условия, только после выполнения которых можно говорить о диалоге:

«Сразу было понятно, что-то, что они делают, стреляя по российскому самолету, — это безумие. Стрелять в объект, принадлежащий ядерной сверхдержаве… Был такой Саакашвили, кончил плохо. Постепенно что-то может поменяться, но забыть всё, что произошло, невозможно. У нас было несколько условий: извинение, наказание виновных и компенсация. Только выполнение всего комплекса условий дает нам возможность переговоров по нормализации отношений. При этом в России будут помнить всё, что произошло. К сожалению, у Эрдогана нет шансов иметь такие же доверительные отношения с руководством нашей страны, какими они были до их авантюры».

Читайте подробнее: Извинения султана: Эрдоган правильно понял итоги Brexit

Инициативу по выходу Латвии из состава Евросоюза поддержали более двух тысяч человек. Соответствующая информация размещена на латвийском сайте общественных инициатив manabals.lv.

Идея выхода была обнародована на этом сайте ещё в 2012 году. Число согласных с ней резко возросло после того, как большинство британцев проголосовало за выход Великобритании из ЕС на референдуме 23 июня.

К настоящему моменту согласны на выход Латвии 2176 граждан. Для рассмотрения инициативы Сеймом необходимо набрать десять тысяч подписей.

Напомним, что Латвия с 1940 по1991 год входила в состав СССР, а в ЕС вступила в мае 2004 года. В декабре 2007 года вошла в состав Шенгенской зоны.

Читайте подробнее: Более 2 тысяч граждан Латвии поддержали выход из ЕС

Несмотря на то, что на референдуме 23 июня победили сторонники выхода Великобритании из состава ЕС, такой поворот событий, который уже привел к потрясениям по всему миру, не означает, что выход Соединенного Королевства из ЕС неминуем, сообщает Foreign Policy.

Так, отмечает издание, решение избирателей, проголосовавших на референдуме, не носит обязательного для властей характера, являясь исключительно рекомендацией. Для выхода из Евросоюза нужно заявить об этом в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения. Пока желающих пойти на этот шаг нет.

Даже активные сторонники выхода призывают не спешить с таким решением. В частности, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал 27 июня к спокойствию и заявил, что Великобритания должна остаться частью общего европейского рынка на таких же условиях, как и Норвегия. Данную мысль тем не менее в Брюсселе сразу же отвергли.

Поэтому официальный Лондон может просто проигнорировать желание 52% избирателей Великобритании, не поддержав решение следующего премьер-министра о выходе из ЕС в силу статьи 50. Соединенное Королевство может также начать переговоры со своими партнерами по ЕС о том, как страна может остаться в составе блока на новых условиях.

Три месяца, которые имеются в распоряжении британских законодателей благодаря решению премьер-министра страны Дэвида Кэмерона уйти в отставку, дают им некоторую свободу действий для отказа от результатов референдума. И тому есть прецеденты.

В частности, летом 2015 года в Греции прошел плебисцит, на котором избиратели отвергли пакет жестких мер экономики, предложенных Брюсселем в обмен на пакет финансовой помощи в размере $95 млрд. Тогда референдум оказался попыткой премьер-министра страны Алексиса Ципраса выторговывать себе условия получше, считает издание. Эта попытка провалилась, и, чтобы избавить свою нацию от дальнейших мучений, Ципрас принял условия Брюсселя.

Такая же судьба ожидала результаты всенародного голосования в Ирландии в 2008 году, когда граждане страны отвергли поправки в Лиссабонское соглашение, с помощью которых упрощалась передача полномочий от Дублина Брюсселю. Новое соглашение было подписано через год.

Может получиться так, что Кэмерон пытается использовать референдум в качестве козыря на переговорах. Так уже было в случае с Афинами, которые были на грани того, чтобы выйти из ЕС летом 2015 года. Вместо того чтобы просто выставить Грецию вон из блока, как грозилась сделать Германия, страны-члены продолжали переговоры и в конце концов принудили Афины согласиться на пакет мер, причем более жестких, чем те, за которые Брюссель выступал изначально. Иными словами, между финансовым крахом и компромиссом Греция выбрала компромисс, на него же может пойти и Великобритания.

Читайте подробнее: Foreign Policy: Brexit — не значит, что Великобритания выходит из ЕС

Саммит лидеров стран-членов ЕС стартует 28 июня в Брюсселе, где будет обсуждаться вопрос выхода Великобритании из состава Евросоюза, сообщает The Guardian.

Саммит будет проходить на протяжении двух дней, однако присутствовать глава британского правительства будет только в течение первого дня переговоров. В ходе них премьер-министр Дэвид Кэмерон проведет встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском, затем Кэмерон, который в скором времени должен уйти в отставку, присоединится к главам стран ЕС.

Как отметил пресс-секретарь администрации главы правительства Великобритании, нынешний премьер-министр не станет устанавливать отношения с ЕС, поскольку именно преемнику Кэмерона придется начинать официальный процесс выхода Великобритании из состава ЕС.

Читайте подробнее: В Брюсселе стартует саммит лидеров стран-членов ЕС по вопросу Brexit

Правительство Финляндии не будет предлагать референдум о выходе страны из ЕС. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, сообщает сегодня, 28 июня, издание FinlandTimes.

Ранее председатель парламентской фракции от партии «Истинные финны» Сампо Терхо заявил о том, что в Финляндии следует провести референдум по вопросу выхода из ЕС. В соответствии с программой нынешнего правительства, страна останется в ЕС, отметил Терхо, подчеркнув, что после следующих парламентских выборов, которые состоятся в 2019 году, ситуация может измениться.

Читайте подробнее: Brexit по-фински откладывается

27 июня комиссия по делам Европейского союза и комиссия по иностранным делам парламента Эстонии обсудили результат референдума в Великобритании и поддержали позицию правительства, согласно которой в ходе переговоров ЕС должен действовать слаженно, а сами переговоры не должны быть местью Великобритании. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 июня, сообщили в канцелярии парламента страны, отметив, что перед парламентариями выступил премьер-министр, председатель праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвас, который с 28 июня участвует в заседании Европейского Совета в Брюсселе.

На заседании было подчеркнуто, что после решения, принятого на референдуме, Великобритании необходимо дать время для начала переговоров о выходе из ЕС. «Референдум — демократический процесс, и мы должны уважать решение британцев, нравится оно нам или нет, — заявил председатель комиссии по делам Европейского союза, член Реформистской партии Калле Паллинг, — Необходимо найти мирный способ для выхода Великобритании из состава ЕС, и быть умеренными в поисках решений. Для этого британцы попросили дать им время до октября. Это вполне разумно и служит интересам всех сторон».

Читайте подробнее: Парламент Эстонии утвердил позицию страны по Brexit

Результаты прошедшего 23 июня в Великобритании вызывают смешанную реакцию как в самом Соединенном Королевстве, так и за его пределами. Несмотря на очевидные плюсы нахождения в рамках европейского блока, таких как доступ к общему рынку, у ЕС есть и недостатки. Для Лондона преимущества от нахождения в блоке несравнимы с издержками, вызванными подчинением Брюсселю. Поэтому сторонники выхода, добившиеся желаемого, заслужили некоторую долю похвалы, пишет Дэн Бендоу в статье для National Interest.

Таких причин, почему нужно радоваться выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза, автор определил 16.

1. Простой человек бросил вызов высокопоставленным чиновникам, крупным политикам, журналистам и научной среде и одержал верх. Несомненно, нельзя считать, что «маленький человек» всегда прав, но сам тот факт, что он победил, говорит о том, что система работает. Самые богатые и хорошо организованные и разрекламированные стороны не всегда одерживают верх.

2. Встав перед выбором между экономическим процветанием и самоуправлением, большинство граждан Великобритании выбрали последнее. Люди еще раз признали, что человеческое существование не складывается из материального.

3. Те, кем управляют, решили, что они должны сделать фундаментальный выбор относительно того, кто должен стоять в их главе. Еврократы — кучка политиков, бюрократов, журналистов, экспертов, лоббистов и предпринимателей — стремились добиться своего, невзирая на желание европейских народов. Отвергается конституция? Используйте соглашение. Соглашение отвергается? Проголосуйте еще раз. Монетарный союз провалился? Силой заставьте вступить в политический союз. И никогда, вообще никогда не спрашивайте у общественности. «Довольно!» — сказали граждане Великобритании.

И далее, до причины №16.

Может ли Brexit оказаться ошибкой? Несомненно, отмечает автор. Однако Великобритания обладает опытом самоуправления в сотни лет, поэтому выход страны из ЕС не может стать концом государства. Он может подтолкнуть и других членов блока к переосмыслению «европейского проекта», который стремится превратиться в супердержаву.

Читайте подробнее: National Interest: 16 причин радоваться выходу Великобритании из ЕС

Результат референдума по вопросу о членстве Великобритании в Евросоюзе — плохая и неожиданная новость как для Европейского союза, так и почти для половины Великобритании; следует прийти в себя от шока и эмоций, поскольку горячая голова — не самый лучший компас. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 июня, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на премьер-министра страны, главу праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйваса и итоги экстренного заседания правительства страны.

По мнению эстонского правительства, дальнейшие шаги в связи с переговорами о выходе Великобритании из ЕС должны проходить без задержки, но и без чрезмерной спешки: переговоры ни в коем случае нельзя начинать, прежде чем британцы не представят Европейскому совету извещение о выходе.

При этом, как отметил Рыйвас, важно, чтобы принятые Брюсселем и Лондоном решения позволили сохранить общий характер партнерских отношений: «Наши сегодняшние решения должны обеспечить возможность сотрудничества с британцами и в будущем. Великобритания и в дальнейшем будет оставаться важным для Эстонии партнером и союзником в сфере экономики, политики и безопасности».

Читайте подробнее: «Членство Великобритании в ЕС и НАТО — совершенно разные понятия»

После заседания коалиционного совета, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис выразил надежду на то, что другие страны ЕС не последуют примеру Великобритании, сообщает LETA.

По словам Кучинскиса, на предстоящем 28−29 июня заседании Евросовета Латвия четко заявит о том, что она уважает итоги референдума в Великобритании, но в тоже время для нее важно сохранить очень хорошие отношения с этой страной, в том числе в рамках сотрудничества в НАТО.

Премьер также напомнил, что для Латвии важно получить ясность относительно дальнейшего положения живущих в Великобритании соотечественников.

Читайте подробнее: Латвия надеется, что другие страны ЕС не последуют примеру Великобритании

Глава Минздрава Великобритании Джереми Хант заявил 28 июня, что он серьезно подумывает о том, чтобы поучаствовать в гонке за кресло главы британского правительства, сообщает Reuters.

С таким заявлением чиновник выступил в интервью программы «Доброе утро, Великобритания!».

«Я серьезно подумываю об этом, — отметил он. — Я хочу выступить с заявлением о том, какая Великобритания нам нужна после выхода из ЕС. Это крайне значительное изменение, и если мы сделаем это правильно, нас ждет успех».

По словам чиновника, который выступал за сохранение Великобритании в составе ЕС, прежде чем начнется процесс выхода страны из Евросоюза, необходимо обговорить условия этого шага, которые должны быть предоставлены британской общественности.

«Таким образом, перед тем как запускать процесс [выхода из ЕС], нам необходимо провести переговоры по соглашению и предоставить их на рассмотрение народу Великобритании, будь то в рамках референдума или в качестве манифеста Консервативной партии на следующих выборах», — подчеркнул он в интервью изданию Daily Telegraph.

Читайте подробнее: Глава Минздрава Великобритании подумывает о кресле премьер-министра

Европейский союз в ближайшее время должен активировать статью 50 Лиссабонского договора для оформления выхода Великобритании из ЕС. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в проекте резолюции Европарламента.

«(Европарламент) принимает к сведению желание граждан Великобритании выйти из ЕС, — говорится в документе. — Волеизъявление народа должно целиком и полностью соблюдаться, начиная с немедленной активации статьи 50 договора о ЕС».

Ожидается, что документ, который поддерживают все фракции Европарламента, будет принят в Брюсселе 28 июня.

Читайте подробнее: Европарламент одобрил выход Великобритании из ЕС

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что после принятия большинством британцев решения о выходе страны из состава Евросоюза (ЕС) правительство будет сокращать государственные расходы и повышать налоги, передаёт ВВС.

Такое решение правительства поможет Великобритании обеспечить финансовую стабильность в свете решения по Brexit. «Великобритания вошла в период длительной экономической перестройки: мы приспосабливаемся к жизни вне ЕС, и экономически это не будет легко, как это было внутри ЕС», — сказал Осборн. Осборн подчеркнул, что Великобритания должна показать миру, что она может жить не в составе ЕС.

Читайте подробнее: Глава Минфина Великобритании: Налоги будут повышены, расходы — сокращены

Предполагаемый выход Великобритании из ЕС будет иметь ограниченное воздействие на экономику Финляндии. Такое мнение высказал главный экономист OP Financial Group Рейо Хейсканен, сообщает издание HelsinkiTimes.

По мнению финских экономистов, сам по себе Brexit не приведет к долгосрочному росту неопределенности. «С другой стороны, очевидно, что риски возросли», — отмечает Хейсканен. Как указывает эксперт, по оценке аналитической компании Oxford Economics, из-за выхода Великобритании из Евросоюза ВВП Финляндии может снизиться всего на несколько десятых процента к 2020 году.

Однако как отмечает издание, Danske Bank после объявления результатов референдума в Великобритании заявил о том, что выход страны из ЕС может опрокинуть экономику Финляндии в рецессию.

Читайте подробнее: Экономисты оценили последствия Brexit для Финляндии

После Brexit в Литве появились опасения, что крупные коммерческие банки, у которых есть свои центры в Лондоне, намерены уволить тысячи работников. Это на самом деле проблема для Великобритании, так как сокращаются рабочие места, считает председатель налоговой комиссии Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас, сообщает корреспондент ИА REGNUM28 июня.

«Факт в том, что создание рабочих мест на самом деле под молотком, на фоне риска. Для нынешних рабочих мест возник риск исчезновения. Все будет зависеть от того, как быстро и как эффективно Великобритания договорится с ЕС по поводу дальнейших отношений. Эти рабочие места может выиграть даже та же Шотландия. На сегодняшний день говорят, что эти рабочие места могут перенестись в страны ЕС — Париж, Франкфурт или Амстердам», — сказал Дубниковас в эфире литовской деловой радиостанции Žinių radijas.

Читайте подробнее: «После Brexit тысячи работников будут уволены»

В сегодняшнем геополитическом контексте Литва сталкивается с множеством внешних факторов риска. Так утверждает команда исследователей из Каунасского технологического университета, которая провела соответствующее исследование. Угрозы возникают не только из региона Евразии, «но все чаще и из Западной Европы», сообщает корреспондент ИА REGNUM28 июня, ссылаясь на данные исследования.

По словам доктора Айнюса Лашаса, цель исследования — создать когнитивную карту угроз для общества Литвы, которая позволила бы лучше понять, как и какие психологические и социологические факторы влияют на динамику оценки различных угроз.

«Мы пытаемся понять, как общество Литвы оценивает и внешние, и внутренние угрозы. Интересно посмотреть, что влияет на понимание этих угроз. Какие политические, психологические или социальные факторы имеют для этого значение. Мониторинг СМИ показал, что в СМИ в 2015 году доминировали военные угрозы. Много писалось о России, угрозах терроризма, возможном ослаблении НАТО или даже его распаде, также о национальной безопасности. Между тем, по мнению общества, военные угрозы — маловероятный риск. Наибольшее беспокойство вызывают социальные и экономические угрозы. Это эмиграция, снижение рождаемости, преступность, безработица», — сказал Лашас в эфире радиостанции Žinių radijas.

Читайте подробнее: Литва после Brexit: «Угроза не на Востоке, а на Западе»

Биржи в Финляндии и других странах Европы отходят от шока после референдума в Великобритании по вопросу членства в ЕС. Вскоре после открытия Хельсинкской биржи фондовый индекс поднялся до 1%, сообщает сегодня, 28 июня, финский национальный вещатель Yle.

Впервые после британского референдума котировки акций укрепились и в других странах Европы. Котировки акций крупнейших компаний в Лондоне, Франкфурте и Париже утром поднялись на 2%.

Как отмечает издание «Финансы. рф», торги на фондовых рынках Европы в понедельник, 27 июня, показали резко отрицательную динамику. В Хельсинки индекс OMX рухнул на 7,8%, а в Осло индекс OBX упал на 3,23%. В Швеции стокгольмский индекс OMXS30 рухнул к закрытию торгов на 8,42% — такого здесь не наблюдали со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Датский показатель C20 Cap снизился на 3,91%. Stoxx Europe 600 завершил день падением на 3,8%, французский CAC 40 упал на 3,5%, а DAX в Германии снизился на 3,4%.

Читайте подробнее: Биржа Хельсинки восстанавливается после Brexit

Демократы по всей Европе в шоке от результатов референдума в Великобритании, тогда как они должны быть им рады. То, что незначительное большинство избирателей Соединенного Королевства — прежде всего жителей Англии и Уэльса — пошли против своих краткосрочных и долгосрочных интересов, является для ЕС благословением, пишет Йорис Луейндейк в статье для The Guardian.

Автор отмечает, что на протяжении десятилетий правительства Великобритании играли двойную игру, получая все преимущества членства в ЕС и избегая его минусов, в то же самое время подрывая и даже шантажируя союз изнутри. Теперь этому пришел конец.

Чтобы понять, почему Brexit — такая хорошая новость, нужно обратить внимание не на ложь сторонников выхода, но на заявления тех, хочет остаться внутри ЕС. Так, они, во-первых, заявляют, что после выхода состояние дел в Великобритании значительно ухудшится, а, во-вторых, что ЕС никогда не будет чем-то большим, чем просто рынком.

Если бы победили сторонники сохранения членства Великобритании, Европейский союз стал бы заложником диверсий со стороны Лондона. Будущие премьер-министры страны каждый раз вводили бы вето по любым вопросам передачи суверенитета, обосновывая это справедливо тем, что их граждане за такое не голосовали. Соединенное Королевство по-прежнему бы требовало для себя уступок, что бы подкрепляло фантазию Лондона о том, что членство Великобритании в ЕС — это одолжение остальным странам — членам блока. В то же самое время британская пресса и политики-еврофобы по-прежнему представляли ЕС в омерзительном свете, из-за чего Брюссель выглядел бы крайне негативно в глазах граждан США, а также владеющих английским языком жителей Азии, Африки и России.

Проблема ведь заключалась не в критике Лондоном ЕС, а в том, что в основе отношений между Великобританией и блоком лежат недоверие и заблуждение. Как показал референдум, считает автор, страна еще не смирилась со своей незначительностью на глобальной арене — отсюда и нежелание делиться суверенитетом. В стране по-прежнему верят, что, будучи суверенным государством, Великобритания сможет получить все, что имеет, и даже больше. Когда европейские демократы говорят о «реформах ЕС», они имеют в виду принятие соглашений, благодаря которым разделение суверенитета странами-членами будет носить демократический характер. Тогда как Лондон считает эти реформы остановкой самого процесса разделения суверенитета. Поэтому членство Великобритании в ЕС натолкнулось бы на преграду раньше или позже.

Сама концепция ЕС как просто «рынка», принятая в Великобритании, носит катастрофический характер. Рынки, отмечает автор, никогда не носят нейтральный характер, напротив, все они являются политическими конструктами. Например, в США фармацевтические компании могут продавать антидепрессанты потребителю напрямую, что в ЕС невозможно. В обоих случаях речь идет о рынках, однако разница в воздействии на общество огромна. Таких примеров можно привести огромное количество: экологические стандарты, генетически модифицированные организмы, антимонопольное законодательство и так далее. Здесь возникает вопрос о том, что должно быть рынком вообще: образование, здравоохранение и система наказания?

Читайте подробнее: Guardian: Почему Brexit — хорошая новость для ЕС

Мировой рынок ценных бумаг потерял рекордную сумму в $3 трлн после двух дней масштабных распродаж, происходивших на фоне результатов британского референдума о выходе из Евросоюза, пишет Financial Times.

По данным специалистов, 24 июня, в первый день голосования, падение фондового рынка было связано с краткосрочным закрытием торговых позиций игроков, ожидавших отказа британцев от выхода из ЕС.

Читайте подробнее: Эксперты оценили убытки мирового фондового рынка после Brexit

Лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен сравнила 28 июня Европейский союз с Советским Союзом, «погибшим ввиду собственных противоречий», сообщает New York Times.

По словам возможного кандидата на пост президента Франции, после объявления результатов референдума в Великобритании «судьба Евросоюза напоминает участь Советского Союза, погибшего ввиду собственных противоречий».

«Весна народов теперь неизбежна! Единственный вопрос, которой остается задать, состоит в том, готова ли Европа избавиться от собственных иллюзий или же возвращение к здравому рассудку будет совершено через страдания», — отметила она.

Французский политик считает, что у народов Европы не остается иной альтернативы, кроме как оставаться «связанными по рукам и ногам к союзу», который предает его жителей, или вернуть себе свободу через голосование.

Читайте подробнее: Марин Ле Пен сравнила Европейский союз с Советским Союзом

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз может начать вывод Великобритании, граждане которой по результатам референдума не хотят оставаться в ЕС, из своего состава в любое время — даже сегодня. Тем не менее переговоры по запуску этого процесса могут начаться только после того, как Лондон официально уведомит Брюссель о своём решении. Об этом Туск сообщил перед началом саммита ЕС в Брюсселе, передаёт Sputnik.

Читайте подробнее: Туск заявил о готовности ЕС в любой момент начать «развод» с Британией

Премьер-министр Чешской Республики Богуслав Соботка заявил 28 июня о необходимости ограничить полномочия Европейской комиссии, сообщает Reuters.

«Нам необходимо изменить сам принцип функционирования ЕС, я также полагаю, что нужно изменить принцип работы Европейской комиссии», — отметил глава чешского правительства в Брюсселе, где он должен принять участие в саммите лидеров стран-членов ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос выхода Великобритании из состава блока.

«Страны-члены должны быть двигателем позитивных изменений в ЕС… Я был бы очень рад, если комиссия оказывала бы больше помощи в поиске компромиссов внутри ЕС», — добавил он.

Напряженные отношения между исполнительным органом Брюсселя, который составляет законодательство ЕС, а также следит за его исполнением, и 28 членами союза, входящими в Европейский совет, существовали всегда. Однако позиция комиссии, возглавляемой Жан-Клодом Юнкером, стала предметом особого недовольства в некоторых странах-членах, прежде всего, в Восточной Европе, поскольку этот орган пытается навязать странам жесткие квоты относительно того, сколько беженцев и мигрантов эти страны должны принять.

Тем не менее, глава чешского правительства воздержался от резких заявлений, таких, в частности, которые сделал глава МИД в его кабинете, заявивший, что Юнкер — не тот человек для этой работы.

«Я хотел бы, чтобы комиссия уважала в большей степени решения Европейского союза», — подчеркнул Соботка. «Если мы согласны, что нет консенсуса относительно, например, постоянного принудительного механизма размещения беженцев, комиссии нельзя игнорировать это», — добавил он.

Читайте подробнее: Премьер-министр Чехии призвал ограничить полномочия Еврокомиссии

После прошедшего в Великобритании референдума по вопросу дальнейшего членства страны в Евросоюзе живущие там латвийцы начали сталкиваться с проявлением агрессии со стороны британцев, поднимают тревогу латвийские СМИ.

Так, телевизионный канал LNT сообщает: «Открытый расизм, ксенофобия и вражда после референдума стали в Великобритании обычным ежедневным явлением на улицах, рабочих местах, в общественном транспорте и ресторанах. Даже в школах приезжим советуют собирать вещи и уезжать».

Руководитель бюро переводов и консультаций в городе Спалдинг Лайма Бренцс, чье бюро каждый день получает сообщения с призывами о помощи от латвийцев, которые страдают от агрессии со стороны британцев, также поделилась «новыми ощущениями». Она открыто говорит, что референдум подарил британцам иллюзорное чувство вседозволенности и безнаказанности.

«Мне хочется плакать от таких комментариев, как «собирай свои вещи и уезжай обратно!». Даже коллеги, с которыми я много лет дружу, позволяют себе спросить: «Ну что, уже собрала сумку?» Они говорят детям — валите отсюда, идите собирать сумки, все равно вас скоро депортируют… Это их дом, они здесь родились», — рассказывает Бренцс.

И вот уже проявляет «озабоченность» МИД Латвии, который готов «к переговорам с Великобританией по вопросам защиты соотечественников».

Читайте подробнее: Brexit — латышам: «Чемодан, аэропорт, Рига!»;

Латвийцы, проживающие в Англии, подвергаются ксенофобским нападкам

Мэр Садик Хан требует для Лондона большей автономии, чтобы преодолеть экономическую неопределенность, связанную с прошедшим референдумом о выходе Великобритании из ЕС, передает Reuters.

В то время как 23 июня 52 процента населения Соединенного Королевства поддержали независимость от Брюсселя, Лондон голосовал за сохранение членства в блоке. С тех пор свыше 175 тысяч человек подписали онлайн-петицию с призывом превратить Лондон в независимый город-государство.

«От имени всех лондонцев я требую большей автономии для столицы, прямо сейчас», — говорит Хан в своем выступлении перед бизнесменами.

«Лондон должен вернуть контроль. Лондонцы, которые голосовали за другой путь, в отличие от остальной части Англии, нуждаются в большем самоопределении. … Мы должны контролировать свою судьбу», — добавил первый мусульманский мэр западноевропейской столицы.

Читайте подробнее: Лондон требует для себя автономии от Соединенного Королевства

Канцлер Германии Ангела Меркель до начала саммита Евросоюза в Брюсселе подтвердила, что предварительно никаких переговоров с Великобританией о ее выходе из Европейского Союза не будет, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Это может произойти только тогда, когда Лондон официально направит соответствующее обращение, заявила Меркель по прибытии в здание Совета Евросоюза.

Остальные 27 стран-членов ЕС хотят услышать лично от британского премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона оценку итогов референдума 23 июня.

Читайте подробнее: Меркель: до обращения Британии переговоры о выходе из ЕС не начнутся

Министр труда Соединенного королевства Стивен Крабб выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии Великобритании. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает ВВС.

Сообщается, что члены британского парламента от Консервативной партии получили сегодня письма, в которых сказано, что Крабб вступает в борьбу за кресло премьер-министра.

Крабб ранее ничем не привлекал к себе внимания СМИ. Но после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, на котором победили евроскептики, внутриполитическая ситуация в королевстве изменилась до неузнаваемости. После Brexit действующий премьер-министр Дэвид Кэмерон, который выступал за сохранение членства Великобритании в ЕС, заявил, что уходит в отставку через три месяца, так как он не может вести страны к выходу из ЕС.

Читайте подробнее: Министр труда Великобритании хочет занять место Кэмерона

Соединенное Королевство должно как можно быстрее сообщить о намерении покинуть ЕС, чтобы можно было начать переговоры о процессе выхода. Если не будет заключено соглашение о выходе из ЕС, нельзя будет решить вопрос новых отношений ЕС и Великобритании. Это утверждается в принятой сегодня, 28 июня, в Европарламенте резолюции, в которой также признается потребность реформировать ЕС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ассамблеи.

Читайте подробнее: Европарламент: Лондон не должен ставить условий, пока не покинет ЕС

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин не собирается уходить в отставку после критики со стороны депутатов-лейбористов из парламента Соединенного королевства, сообщает 28 июня ВВС.

Напомним, фракция лейбористов в британском парламенте вынесла вотум недоверия Корбину. «За» проголосовали 172 депутата, «против» — 40, четверо воздержались. Голосование носило рекомендательный характер. Парламентские лейбористы обвиняют Корбина в том, что он не смог мобилизоваться сторонников членства Великобритании в Европейском Союзе перед судьбоносным референдумом 23 июня. Корбин и большинство лейбористов выступали за сохранение членства Великобритании в ЕС.

Лидер лейбористов заявил, что в отставку он уходить не собирается, даже несмотря на то, что фракция лейбористов выступила против него.

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Президент США Барак Обама, комментируя обстановку, сложившуюся на Западе после объявления результатов референдума по выходу Великобритании из Европейского союза, заявил, что, несмотря на Brexit, ни НАТО, ни трансатлантический альянс не перестали существовать. Американский президент оценил ситуацию как состояние «паузы в процессе полномасштабной европейской интеграции», передаёт радиостанция National Public Radio.

«После голосования по Brexit наблюдалась небольшая истерия, словно НАТО каким-то образом перестало существовать, трансатлантический альянс распадается, и каждая из стран начинает двигаться в своем направлении», — сказал Обама.

Читайте подробнее: Обама охарактеризовал ситуацию с Brexit как паузу в европейской интеграции

На сегодняшний день итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС не были формализованы и оформлены как решение всего государства. Об этом 28 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Референдум — суверенное право Великобритании. Здесь не может быть ни двойных стандартов, ни отходов позиции. Мы не комментировали — не потому, что не анализировали, а потому, что это не наше дело. Но есть последствия этого референдума. Здесь надо понимать, что речь идёт о том, что референдум состоялся. Но на сегодняшний день решение не было оформлено как решение государства, оно не было формализовано», — сказала Захарова.

По её словам, «нужно дождаться, когда волеизъявление народа станет официальным решением Великобритании, как оно будет оформлено и озвучено, как будет объявлено»: «Из этого мы сделаем вывод, и затем мы сможем сказать о российской реакции. Как мы понимаем, это отразится и на Евросоюзе, и на его решениях, который, отталкиваясь от решений Великобритании, сможет сформировать свою позицию».

Читайте подробнее: Официальная Москва призвала дождаться оформления выхода Британии из ЕС