



balkan-lenta.info Два с половиной года назад рок-музыкант Павел Кукиз закрывал глаза на черно-красные флаги и бандеровскую символику, которой был увешан Майдан. Сейчас он хочет исправить свою ошибку

Глава парламентского клуба Kukiz'15, известный польский рок-музыкант Павел Кукиз намерен выступить с новой законодательной инициативой. Он заявил, что в ближайшее время его движение направит в Сейм проект закона о запрете пропаганды бандеровской символики. Кукиз настаивает на том, что публичная демонстрация в Польше изображений идеолога и теоретика украинского национализма, лидера ОУН (б), которого считают одним из ответственных за геноцид поляков во время Волынской резни (1943−1944 годы), Степана Бандеры, распространение его лозунгов и идей, использование красно-черного флага украинских националистов, должно преследоваться в уголовном порядке.

«Мы должны раз и навсегда остановить их, — заявил Кукиз в интервью Kresy.pl. — Нет никаких обстоятельств, которые бы сегодня оправдывали тех, кто поклоняется дьяволу». Рок-музыкант и депутат Сейма особо отмечает, что принятие такого закона польским парламентом станет четким сигналом для украинцев, живущих в Польше, и это крайне необходимо сделать. «Если в Польше содействие бандеровцам будет запрещено, те украинцы, которые живут и работают у нас, по возвращении домой расскажут, что в нашей стране красно-черный флаг вне закона, так как для поляков Бандера есть бандит, — отмечает Кукиз. — Таким образом будут занижены эйфористические настроения, связанные с этими головорезами. Если эти украинцы объяснят людям в своей стране, что для Польши бандеризм является большой помехой для налаживания хороших отношений с Украиной, это, конечно, в какой-то степени может помочь образовать граждан на Украине и установить нормальные отношения с ней».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреля этого года парламентский клуб Kukiz'15 внес законопроект об учреждении 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами из ОУН-УПА во время Второй мировой войны на Восточных Кресах II Республики. В обосновании необходимости квалификации Волынской резни как геноцида идут ссылки на День памяти жертв Холокоста — 27 января 1945 года, годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау силами Красной армии; Геноцид армян; День памяти жертв геноцида в Руанде. При этом об идеологическом источнике зверств ОУН-УПА, работе проповедника украинского интегрального национализма Дмитрия Донцова «Национализм», говорится, что он «формулирует идеи, очень похожие на мысли и постулаты Третьего рейха, содержащиеся в «Майн кампф». Сегодня Кукиз говорит, что сделал ошибку, когда изначально не внес пункт о криминализации бандеровской идеологии в этот законопроект. И теперь он хочет все исправить.

Лидер Kukiz'15 не исключает того, что примет участие в демонстрации кресовяков — потомков жертв Волынской резни, которая пройдет 7 июля перед Сеймом. В любом случае его клуб организует в парламенте выставку о событиях 11 июля и геноциде поляков, устроенном украинцами. При этом Кукиз осудил обещание представляющего правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) спикера Сейма Марека Кухчиньского, данное им председателю Верховной рады Украины Андрею Парубию, не рассматривать на пленарном заседании законопроект о признании Волынской резни как геноцида поляков до саммита НАТО, который пройдет в Варшаве с 8 по 9 июля. В свою очередь депутат от Kukiz'15 и Ассоциации национал-демократов Томаш Жимковский обещает принять меры для внесения в Уголовный кодекс положений о наказании за оспаривание факта преступлений ОУН-УПА, аналогично тому, что грозит сегодня за использование термина «польские концлагеря смерти» (в Польше на законодательном уровне противодействуют публичному употреблению этого словосочетания, считая неприемлемым так называть концентрационные лагеря, построенные и управляемые властями Третьего рейха в Генерал-губернаторстве и других частях оккупированной страны во время Второй мировой войны).

Следует отметить, что даже если Кукизу и его депутатам не удастся убедить коллег из PiS поддержать их инициативы, клуб Kukiz'15 найдет в Польше очень много сторонников и сочувствующих. Во-первых, рок-музыканта невозможно объявить «российским агентом» и приписать его действиям «игру в пользу Москвы». В начале 2014 года, когда на Украине только разворачивался Майдан, Кукиз прибыл в Киев и выступил на митинге. Он спел несколько песен, в том числе на украинском языке. Но уже тогда не постеснялся вслух осудить украинских националистов и бандеровцев. В интервью Чешскому телевидению рок-музыкант заявил, что хоть и разочарован в Евросоюзе, однако предпочитает, чтобы Украина была в его зоне влияния, чем России, пояснив впоследствии в своем блоге: «Я помог и помогаю людям, которые нуждаются в нашей помощи. Но не бандитам. Никогда. Долой УПА и ОУН!» На днях, вспоминая то выступление в Киеве, Кукиз подчеркнул, что сейчас он жалеет о том, что закрывал глаза на красно-черные флаги и прочую бандеровскую символику, которой был увешан Майдан.

Во-вторых, правящей партии будет трудно возражать против запрета бандеровской символики после того, как она приняла закон, подписанный в мае этого года президентом Польши Анджеем Дудой, о запрете «коммунистической пропаганды». Этот акт предписывает местным властям в течение года удалить соответствующую символику — переименовать улицы, площади, мосты, дороги и населенные пункты, чьи названия связаны с «памятью людей, организаций, событий или дат, символизирующих коммунизм или любую другую тоталитарную систему». Причем, под подобную пропаганду подпадает все, что «символизирует репрессивный, авторитарный и несвободный режим в Польше в 1944—1989 годах». Отметим также, что с приходом в октябре прошлого года к власти «Права и Справедливости» по всей стране активизировалась работа по демонтажу памятников воинам и полководцам Красной армии, погибшим при освобождении Польши, а заодно участились акты стихийного вандализма. Но эти монументы поставлены хотя бы людям, которые воевали с нацистами. А как понять, что на польской земле появляются «памятники» украинским националистам, убивавшим поляков? И власти их не трогают.

В-третьих, умножение в Польше адептов бандеровской идеологии, их акции, которые они открыто проводят, становится проблемой национальной безопасности. Уже осенью 2014 года, спустя несколько месяцев после Майдана, авторитетная газета Rzeczpospolita сообщала, что деятельность украинских националистов в Польше становится предметом расследования Агентства внутренней безопасности (ABW). Как заявил изданию высокопоставленный офицер ABW, активная работа экстремистов была зафиксирована в Подкарпатском и Люблинском воеводствах. Польские спецслужбы особенно тревожило то, что Служба безопасности Украины не боролась с националистическими движениями, поскольку была «занята в основном на востоке страны». 23 октября того же года в Польше прошли пикеты и митинги в рамках Всепольской акции протеста против прославления украинской властью убийц из ОУН-УПА и СС-Галичины. Несколько сотен человек собрались в Перемышле, где несколько студентов украинского происхождения из Высшей школы Восточной Европы (PWSW) устроили фотосессию с флагом Украинской повстанческой армии. В этом году всего несколько дней назад Перемышль снова оказался в центре внимания. Украинцы здесь прошли с процессией, участники которой скандировали «еще Польша не сгинела, но сгинет» и бандеровский девиз «слава Украине — героям слава». Но в этот раз рядом находились польские националисты, которые набросились на украинских, сорвав на одном из них красно-черную рубашку, и унесли ее в качестве трофея.

Варшаве придется, так или иначе, предпринять какие-то меры, чтобы представители соседней страны, исповедующие радикальную идеологию тех преступников, которые более 70 лет назад убивали поляков на Волыни, не подорвали стабильность в самой Польше, как это уже сделано на Украине.