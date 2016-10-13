



Алексей Яковлев ИА REGNUM Европейская дорога домой

После прошедшего в Великобритании референдума по вопросу дальнейшего членства страны в Евросоюзе живущие там латвийцы начали сталкиваться с проявлением агрессии со стороны британцев, поднимают тревогу латвийские СМИ.

Так, телевизионный канал LNT сообщает: «Открытый расизм, ксенофобия и вражда после референдума стали в Великобритании обычным ежедневным явлением на улицах, рабочих местах, в общественном транспорте и ресторанах. Даже в школах приезжим советуют собирать вещи и уезжать».

Руководитель бюро переводов и консультаций в городе Спалдинг Лайма Бренцс, чье бюро каждый день получает сообщения с призывами о помощи от латвийцев, которые страдают от агрессии со стороны британцев, также поделилась «новыми ощущениями». Она открыто говорит, что референдум подарил британцам иллюзорное чувство вседозволенности и безнаказанности.

«Мне хочется плакать от таких комментариев, как «собирай свои вещи и уезжай обратно!». Даже коллеги, с которыми я много лет дружу, позволяют себе спросить: «Ну что, уже собрала сумку?» Они говорят детям — валите отсюда, идите собирать сумки, все равно вас скоро депортируют… Это их дом, они здесь родились», — рассказывает Бренцс.

И вот уже проявляет «озабоченность» МИД Латвии, который готов «к переговорам с Великобританией по вопросам защиты соотечественников».

Ничего не напоминает? Да, да, это именно то, с чем сталкиваются латвийские русские в повседневной жизни на протяжении 25 лет. И если обращать внимание исключительно на комментарии в интернете, от «которых плакать хочется», то никакие британские евроскептики, раззадоренные желанным результатом референдума, в подметки не годятся сетевым строителям «латышской Латвии». Тут полная палитра оттенков неонацизма: хочешь собрать подписи в пользу заключения неграждан в концентрационные лагеря — пожалуйста! Желаешь порассуждать о генетической предрасположенности русских к преступлению, лени и пьянству — будь добр! Просто не нравятся русские или, например, семья сирийских беженцев — напиши, что готов их перестрелять! А такой, ставший со временем «безобидным» призыв, как «Чемодан, вокзал, Россия», пожалуй, хотя бы раз в жизни слышал каждый русскоязычный житель Латвии.

К примеру, мою супругу, мать двоих детей, за предложение восстановить памятник латышскому антифашисту Иманту Судмалису, казненному гитлеровцами, в сотнях комментариев «предложили» убить, повесить, привязать к автомобилю и тащить до российской границы, изнасиловать всем мужским латышским населением и т. д. Полиция признала это «выражением частного мнения»…

Но главная проблема в другом — мы имеем дело с целенаправленной, государственной политикой дискриминации и «выдавливания» из страны, а главными комментаторами-ксенофобами являются высокопоставленные чиновники и политики, деятели культуры и журналисты — «национальная элита» Латвии, а не какие-то там британские хулиганы. И всем, включая тех, кто сегодня подвергается в Англии ксенофобским нападкам, это известно.

Очень хочется надеяться, что хотя бы для части латышей, проживающих сегодня в Великобритании и еще недавно выстраивающихся под лозунгом о «латышской Латвии» в очередь, чтобы проголосовать против русского языка как второго государственного, это станет отрезвляющим душем. Пусть лучше так и сейчас — похмелье после затянувшегося нацистского опьянения намного тяжелее.