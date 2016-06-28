Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Страны бывшего СССР

Страны бывшего СССР

80

40

+10

50

+10

55

+5

40

70

+10

70

— 5

70

— 20

80

— 5

70

+10

50

+10

30

+10

80

— 5

60

— 5

Скандинавия

Скандинавия

55

65

— 5

50

+10

65

+5

Большой Ближний Восток

Большой Ближний Восток

15

— 10

30

70

— 20

10

70

— 10

60

«Малая Европа»

«Малая Европа»

70

— 10

40

— 5

40

60

85

— 10

Латинская Америка

Латинская Америка

30

20

+10

40

— 10

40

20

20

15

+5

15

20

— 10