Новое похолодание в ближнем зарубежье России: Рейтинг ИА REGNUM
28 июня 2016
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Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM
1 — идеальные двусторонние отношения;
100 — война.
Страны бывшего СССР
80
40
▲ +10
50
▲ +10
55
▲ +5
40
70
▲ +10
70
▼ — 5
70
▼ — 20
80
▼ — 5
70
▲ +10
50
▲ +10
30
▲ +10
80
▼ — 5
60
▼ — 5
Скандинавия
55
65
▼ — 5
50
▲ +10
65
▲ +5
Большой Ближний Восток
15
▼ — 10
30
70
▼ — 20
10
70
▼ — 10
60
«Малая Европа»
70
▼ — 10
40
▼ — 5
40
60
85
▼ — 10
Латинская Америка
30
20
▲ +10
40
▼ — 10
40
20
20
15
▲ +5
15
20
▼ — 10