Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Страны бывшего СССР

80

40

▲ +10

50

▲ +10

55

▲ +5

40

70

▲ +10

70

▼ — 5

70

▼ — 20

80

▼ — 5

70

▲ +10

50

▲ +10

30

▲ +10

80

▼ — 5

60

▼ — 5

Скандинавия

55

65

▼ — 5

50

▲ +10

65

▲ +5

Большой Ближний Восток

15

▼ — 10

30

70

▼ — 20

10

70

▼ — 10

60

«Малая Европа»

70

▼ — 10

40

▼ — 5

40

60

85

▼ — 10

Латинская Америка

30

20

▲ +10

40

▼ — 10

40

20

20

15

▲ +5

15

20

▼ — 10